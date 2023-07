De Renault Captur was zo’n tien jaar geleden de auto waarop iedereen zat te wachten. Vlot getekend, ruim genoeg, praktisch zat en voordeliger dan de meeste andere cross-overs in zijn segment. De verkoopcijfers gingen dan ook door het dak. In 2019 verscheen er een opvolger, die duidelijk een sprong voorwaarts maakte. We duiken in de gebruikersreviews om te ontdekken hoe deze tweede generatie Captur in de praktijk bevalt.

De nieuwe Renault Captur is wat ontwerp betreft een duidelijke evolutie. Het dna van zijn voorganger klinkt door, maar elke lijn is krachtiger aangezet. En dat terwijl het grootste verschil vanbinnen zit. Het wat plastiekerige interieur van generatie een is in geen velden of wegen meer te bekennen, in plaats daarvan kijken eigenaren uit over een voornaam ogend dashboard dat is vormgegeven volgens de laatste Renault-inzichten.

Onder de motorkap ligt niet alleen een 1,0-liter driecilinder of 1,3-liter viercilinder turbomotor in verschillende vermogensvarianten, in plaats daarvan kunnen klanten ook kiezen voor hybrides. De E-Tech Hybrid met ‘Formule 1-aandrijflijn’ levert 145 pk, de plug-in hybride zelfs 165 pk. Opvallend: de hybrides gebruiken een atmosferische viercilinder met 1,6 liter inhoud. Op deze aandrijflijnen komen we zeker terug!

Captur: comfort en ruimte

Maar we beginnen bij de beleving aan boord. “Wat is dit een heerlijke auto. De stoelen zijn erg fijn en het interieur ziet er geweldig uit met het zwarte leer. Ze zijn duidelijk een paar stappen omhooggegaan. Ik kan het weten, want wij hebben de vorige Captur ook gereden”, schrijft de eigenaar in zijn beknopte review over de Captur TCe 155.

De eigenaar van een 130 pk sterk exemplaar rijdt voor het eerst in zijn leven Renault, wat goed lijkt te bevallen. Hij schrijft: “Mijn oordeel is dat de Captur II de lat hoog gelegd heeft en een aangenaam en strak interieur heeft meegekregen, dat kan wedijveren met de duurdere (Duitse) merken qua afwerking en gebruiksmogelijkheden”.

Dan de ruimte, hoe zit het daarmee? “Met twee volwassen dochters je moet je wel ‘spelen’ met de ruimte. Het is een kwestie van inschikken om een fijne zitplek voor alle vier de passagiers te krijgen”, schrijft een bestuurder die de Captur als gezinsauto gebruikt. Ook de bagageruimte weet niet te overtuigen. “De kofferbak blijft aan de kleine kant, regelmatig wat ruimtegebrek. Bij het boodschappen doen is de bak snel gevuld.” Hoewel we moeten opmerken dat deze bestuurder eerder met een aanzienlijk grotere Seat Leon reed is het niet de enige gebruiker die de kofferbak bescheiden noemt.

Hoe rijdt zo’n Captur II?

Als het om rijden gaat heeft Renault een naam hoog te houden, in hoeverre helpt de nieuwe Captur daarbij? “De auto rijdt comfortabel en is toch ook wel strak geveerd, bochten kun je goed stevig ingaan zonder dat er een onzeker gevoel ontstaat. Dit is beduidend beter dan de vorige Captur en is vergelijkbaar met de Clio die ik hiervoor had”, duidt de bestuurder het weggedrag van zijn Captur TCe 130 Intens uit 2020.

Ook een Captur Plug-in Hybrid-rijder maakt een vergelijking, maar dan met een heel ander model. “Je merkt een groot verschil in comfort met onze nieuwe Yaris. De Yaris stuurt direct en met 17-inch wielen voel je de oneffenheden, je bent heel betrokken bij de weg. De Captur zweeft meer en soms mis je het directe contact met de weg. Hij is dan enigszins zweverig.”

De eigenaar van een Captur TCe 140, met het hoogste uitrustingsniveau Initiale Paris, is behoorlijk tevreden met het comfort dat zijn auto biedt. Wel plaatst hij een kanttekening. “Een minpunt zouden de 18-inch velgen kunnen zijn, die de schokken op een erg slechte weg wat minder wegfilteren. Maar ik vind ze er mooi uitzien, dus dat neem ik voor lief.”

“De Captur legt, meer dan de directe concurrentie, het accent op veercomfort en rijdt boven verwachting prettig. Hij stuurt lekker stevig en direct, de vering is behoorlijk comfortabel, de stoelen zitten fantastisch, de motor is lekker sterk, soepel en fluisterstil”, vat een tevreden TCe 130-rijder zijn ervaring samen.

Motoren en aandrijflijnen

De rijder hierboven slaat al een bruggetje naar de uiteenlopende aandrijflijnen, waarvan de Captur II er in zijn jonge leven al een aantal heeft versleten. De viercilinder TCe’s kregen halverwege 2022 een upgrade naar mild hybride-techniek, waardoor het verbruik gedrukt zou moeten worden terwijl de vermogens licht stegen. Vanaf het begin was de Captur verkrijgbaar als E-Tech Full Hybrid en E-Tech Plug-in Hybrid.

De plug-in hybride aandrijflijn weet deze eigenaar alvast te overtuigen: “De auto rijdt zeer comfortabel en natuurlijk muisstil in EV-stand, en nog steeds heel stil in combinatie met de verbrandingsmotor. Over de prestaties heb ik geen klachten. In de EV-stand is het geen racemonster, maar nog steeds is er het fijne gevoel van meteen alle trekkracht beschikbaar hebben. In combinatie met de verbrandingsmotor is de 160 pk krachtig genoeg.”

Hoe het zit met de elektrische actieradius van de Captur E-Tech Plug-in Hybrid? Deze vraag wordt beantwoord door een andere stekkeraar. “Inmiddels maximaal 42 kilometer gemeten, hopelijk gaat dit straks in de zomer richting de 50.” Allemaal rozengeur en maneschijn is het niet: “Het regelmatig stekkeren is toch wel een dingetje, soms geven laadpalen een storing aan of zijn ze bezet. Achteraf gezien had ik liever gewacht op de mild hybride met 140 pk, die nu te bestellen is.”

Over zo’n Captur TCe 140 is deze eigenaar in elk geval goed te spreken: “Bijna 10.000 kilometer gereden en wat ben ik nog steeds blij met mijn keuze voor de 1.3 mild hybrid en niet de full hybrid. Wat rijdt dat lekker zeg. Ruim voldoende power, stille en rustige loop en vooral ook zuinig”. Het lijkt er dus op dat ook de traditionelere aandrijving in de smaak valt.

Storingen en problemen Renault Captur

Tot zover zijn eigenaren behoorlijk te spreken over hun Captur. Toch zijn er ook uitdagingen, met name op elektronisch vlak. “De Captur resette zichzelf nogal, waarbij het instrumentenpaneel dan in de Franse taal kwam (groot scherm bleef Nederlands) en dagteller/verbruik en dergelijke plots verdwenen”, meldt de bestuurder van een vroege Captur TCe Edition One uit 2020. Een andere eigenaar kreeg eveneens met dit probleem te maken, maar voegt daaraan nog een hele waslijst toe. Uiteindelijk heeft hij afscheid genomen van zijn Captur. Ook de eigenaar van een Captur Plug-in Hybrid maakte deze keuze.

Deze verhalen stemmen weinig positief en ontgaan andere Captur-rijders niet. Toch zijn er veel zeer tevreden berijders. Zo schrijft de eigenaar van deze Plug-in Hybrid uit 2021: “Bijna negen maanden gereden met mijn Captur Plug-In Hybride en ik ben eigenlijk prima tevreden over de auto. Geen enkel probleem, geen rammeltje, niets, nada, zippo, alles werkt als een zonnetje.” Ook een TCe 130-rijder meldt nadrukkelijk: “Het softwareprobleem dat andere Captur-bestuurders ervaren is mij vreemd, of het zou moeten zijn dat soms (zelden) de waarschuwing oplicht dat de camera geen zicht heeft.”

Ook een TCe 155-rijder bewaart de rust: “Tot nu toe zeer tevreden met de auto. In tegenstelling tot een aantal andere reviews van rijders heb ik vrijwel geen elektronische issues gehad. Ik heb, zo uit het hoofd, een tweetal niet nader te verklaren resets gehad van mijn digitale dashboard. Eén daarvan was tijdens het rijden, waarbij alles terugsprong naar fabrieksinstellingen, Dat had verder geen negatieve gevolgen. Bij aankomst op de camping gewoon even alles opnieuw instellen naar eigen voorkeuren.” Wel blijft hij enigszins kritisch: “Het mag natuurlijk niet voorkomen!”

Praktijkervaring Renault Captur: conclusie

De nieuwe Renault Captur heeft, als we eigenaren mogen geloven, een flinke stap voorwaarts gemaakt. Dat zit hem vooral in het interieur, waarbij met name het nieuwe dashboard vaak als pluspunt wordt genoemd. Ook het comfortabele weggedrag en de rust aan boord spreken aan, ongeacht de gekozen aandrijflijn. Daar staat tegenover dat een aantal exemplaren werd geplaagd door storingen, waarvan de meeste na een aantal updates gelukkig onder controle zijn – en bij anderen helemaal niet optraden.