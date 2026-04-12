Bij zijn lancering in 2024 werd de elektrische Renault 5 erg goed ontvangen. Zijn retro-uiterlijk en rijgedrag vielen erg in de smaak. Zijn de eigenaren van de Renault 5 ook zo tevreden met hun hatchback? Aan de hand van de gebruikersreviews op onze website zoeken we dat uit.

De Renault 5 E-Tech is leverbaar met verschillende elektrische aandrijflijnen. Het vermogen van de Renault 5 varieert afhankelijk van de gekozen uitvoering. De krachtigste versie, genaamd Comfort Range, levert 150 pk. Daaronder heb je nog een variant die 120 pk sterk is. Dat is de Urban Range. De minst krachtige versie is de 95-pk sterke Urban Range. Het Vijfje is ook met verschillende accupakketten verkrijgbaar. Het grootste accupakket zit in de Comfort Range. Dat is meet 52 kWh. De Urban Range met 120 pk is uitgerust met een batterijpakket van 40 kWh. Hoe ver je op een acculading komt en wat voor verbruik de Renault 5-rijders rapporteren lees je hier.

De goedkoopste Renault 5 kost €24.990. Dan koop je een auto met 90 pk zonder snellaadfunctie. De 120-pk Urban heeft een prijskaartje van minimaal €28.290 en voor de Comfort Range ben je minstens €31.290 kwijt. Tweedehands liggen de prijzen iets lager. De goedkoopste 5-occasion kost zo’n €23.000. Bekijk hier alle elektrische Renault 5 occasions.

Retro-uiterlijk

Bij de Renault 5 kunnen we, hoe subjectief de beoordeling daarvan ook is, niet om het uiterlijk heen. Reviewers melden dat het voorkomen van de auto zeker een reden was om de 5 aan te schaffen: “Ik zag de R5 en was meteen verkocht. Ziet er leuk uit”, schrijft de eigenaar van een 5 in de kleur Blue Nocturne. Een ander krijgt regelmatig opmerkingen over zijn knalgele Renault: “De auto heeft smoel en het retro uiterlijk laat mensen niet onberoerd. Door bekende, maar geregeld ook onbekende mensen word ik aangesproken.”

Pittig en vertrouwenwekkend

Genoeg over het uiterlijk, hoe presteert de aandrijflijn van de Renault 5? De 150-pk versie is in ieder geval vlot genoeg, merkt deze reviewer: “Met de mix van kilometers tot heden (snelweg, N-wegen en bebouwde kom) kan ik, nu zonder door te schieten, stellen dat de R5 met echt groots en speels gemak in alle verkeersstromen heerlijk meekomt.” Een ander schrijft over zijn R5 met 150 pk: “De elektromotor geeft een fijn vermogen en koppel. Geen misselijkmakende acceleratie maar wel pittig en vertrouwenwekkend.” Over de versie met 120 pk lezen we geen klachten over het mindere vermogen. Een berijder concludeert bondig: "Hij rijdt echt lekker.”

Het is vanzelfsprekend dat je bij een elektrische auto amper last hebt van motorgeluid, maar voor veel reviewers draagt dit wel bij aan het comfort aan boord. Zo schrijft iemand: “De serene rust op de snelweg is een grote plus. Bij filerijden (helaas toch vaak de praktijk bij het woon-werkverkeer) is het regeneratief remmen in de B-stand ook erg prettig. Je komt gewoon uitgeruster aan dan in een auto met verbrandingsmotor.” Toch doet windgeruis afbreuk aan de rust aan boord, meldt deze reviewer: “De windruis die je hoort op de snelweg viel mij direct op, vermoedelijk afkomstig van de spiegels. Al een paar keer extra gecontroleerd of het raam wel dicht zat. Dit voelt toch als een klein beetje smet op de verder positieve eerste indruk.”

Sportief sturen

De R5 is volgens de reviewers lekker stil en heeft voldoende power, maar ook leuk sturen is geen probleem in de EV, schrijft de eigenaar van een 5 Comfort Range: “Gaat het om rijden, remmen en sturen, dan blijft bij mij de glimlach.” Ja, de Renault 5 E-Tech is een fijne stuurmansauto, bevestigt ook deze review: “De Sportstand laat zelfs het gele tijgertje ook daadwerkelijk los en dan kun je er héél sportief mee sturen. Auto luistert prima naar het stuur en de schijfremmen doen prima hun werk wanneer dat nodig is.” Vlot genomen bochten zijn geen probleem voor de 5, heeft deze Renault-rijder ondervonden: De auto laat zich fantastisch insturen, geeft voldoende feedback en stuurt snaarstrak en voorspelbaar door de bocht. Ga je over de grens, dan wil zelfs de achterkant wel eens uitstappen.” “De auto rijdt licht en wendbaar”, luidt het oordeel van een Comfort Range-rijder.

De mogelijkheid om sportief te rijden gaat niet ten koste van het comfort aan boord: “De auto is redelijk sportief, maar zeker comfortabel. Ik merk bijvoorbeeld bij drempels en oneffenheden in de weg dat het onderstel die prima wegwerkt”, laat een 5-rijder weten. Een ander schrijft in zijn gebruikersreview: “Mooie balans tussen comfort en sportiviteit.” Wat ook in de smaak valt is de 10,3 meter grote draaicirkel van de Renault 5: “De kleine draaicirkel is eveneens top.”

Oldskool bedieningsgemak

Het interieur van de Renault 5 zit ook vol met knipogen naar het verleden. Dat kan deze recensent wel bekoren: “Het interieur is erg mooi en de auto zit vol met allerlei luxe.” De eigenaar van een 5 in de Iconic-uitvoering schrijft over zijn auto: Het interieur ziet er niet alleen erg goed en prettig afgewerkt uit, het is ook ergonomisch kloppend!” De reviewer vervolgt: “Fysieke knoppen voor de klimaatbeheersing zijn fijn, dan hoef je niet diep in de user interface van de computer te grasduinen om je achterruitverwarming te vinden.” Ook deze 5-rijder is blij met de intuïtieve bediening: “Afgezien van de mogelijkheden via het touchscreen, heeft de auto een aantal fysieke knoppen op het dashboard wat eenvoudig, snel en prettig werkt. Ook de bediening met de mogelijkheden op het stuur went snel en werkt goed.” Waar het Franse merk wel in tekortschiet is de volumeknop. Een duidelijke draaiknop ontbreekt, heeft deze recensent ervaren: “Verder miste ik de volumeknop van de radio. Die zit aan de stuurkolom, maar het is erg vervelend als de passagier naast je de radio zachter wil zetten en daarom naar de stuurkolom grijpt. Na 6 weken en 3.000 km hebben we twee kleine knopjes boven op het display ontdekt die dezelfde functie hebben.”

Ruimte in een elektrische B-segmenter

Achter het stuur zit je op fijne stoelen, lezen we in deze review: “De stoelen geven een soort van huiskamergevoel en hij is ook erg comfortabel. Je zit ook net wat hoger dan in een reguliere hatchback. Wat best fijn is als je iets minder groot bent.” “Stoelen en binnenmaten geven aan de bestuurder voldoende zitruimte en met wat werken een goede stuurpositie”, aldus de berijder van een 5 E-Tech in de Iconic uitvoering. Deze reviewschrijver kaart een minpuntje aan: “De hoofdsteunen staan redelijk ver voorover. Daardoor staat mijn rugleuning redelijk ver achterover om geen last te krijgen van mijn nek. De stoelen en afstelmogelijkheden zelf zijn wel tiptop in orde.”

Op de achterbank is de ruimte aanmerkelijk kleiner en merken de reviewschrijvers dat de 5 een B-segmenter is. “Hoofdruimte is behoorlijk, de echte uitdaging is de beenruimte. Ik ben 1 meter 80, ik kan niet achter mezelf zitten. Ook niet voor een kort stukje.” Hoewel deze 5-rijder ook niet veel ruimte ervaart, kunnen er wel mensen achterin plaatsnemen: “Met onze beperkte lengte is het mogelijk om achterin ook nog plaats te nemen. Hiermee rijd je uiteraard niet naar Frankrijk, maar een kort ritje passagiers meenemen is geen probleem.”

Achterin biedt de Renault 326 liter bagageruimte. Die inhoud heeft deze reviewer aardig weten te benutten: “De kofferbak is B-klasse waardig. Maar niet meer dan dat. Een week met het gezin met bagage op vakantie kun je vergeten zonder dakkoffer. Een racefiets past achterin met een voor- of achterwiel gedemonteerd en de banken plat.” Een ander schrijft: “De ruimte in de kofferbak is ook niet groot, maar daar passen prima boodschappen in, of een krat met allerlei zooi, zoals ik altijd meeneem voor mijn werk.”

Rijhulpsystemen zijn niet altijd behulpzaam

De Renault 5 is een nieuwe auto en zit daardoor vol met (verplichte) veiligheidssystemen. Die werken helaas niet altijd naar behoren. Zo kan de Renault 5 spookremmen als de adaptieve cruisecontrol is ingeschakeld. “De adaptieve cruisecontrol is soms erg zenuwachtig. Schaduw na een tunnel? Remmen! Dat levert soms wat gezwaai van achterliggers op.” Deze recensent ervaart hetzelfde probleem: “De auto detecteert dan heel kort een voorligger of een obstructie op de rijbaan en laat het gas los of remt heel kort bij. Super storend en soms gevaarlijk.” Deze reviewschrijver heeft een opmerking over de rijstrookassistent: “De Lane Keeping Assist zorgt dat je keurig in het midden van je rijstrook blijft rijden. Allemaal leuk en aardig op een kaarsrechte weg, maar op het moment dat er een bocht in de snelweg zit, dan is het heel vervelend om constant het stuur rukjes te voelen geven.” Wel lezen we in deze review positieve verhalen over de dodehoek detectie: “Wel zweer ik nog steeds bij Blind Spot Assist. Wat mij betreft zou de Europese Unie dat moeten verplichten.” Gelukkig kan je via één druk op de knop de rijhulpsystemen naar jouw wens instellen: “Bij Renault hebben ze de slimme optie bedacht om al je persoonlijke voorkeuren, die je in je berijdersmenu kunt configureren, onder één knop te zetten. Zodra je instapt staat alles aan, maar met een druk op de knop staan al je voorkeuren direct weer naar wens. Fijn!”

Over betrouwbaarheid en storingen lezen we nog niets noemenswaardigs in de reviews. Dat belooft wat, maar vergeet niet dat de Renault 5 nog maar kort op de markt is. Hoe het retro-model het op de lange termijn gaat doen is dus nog even afwachten. Benieuwd naar de mening van AutoWeek over de Renault 5 E-Tech. Hier vind je alle (dubbel)tests.

