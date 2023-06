Mensen die op basis van rationele argumenten een Porsche aanschaffen zul je met een vergrootglas moeten zoeken. Hoewel auto’s als de Cayenne en Macan voortreffelijk rijden zal de emotie van het Porsche-rijden vaak een rol spelen bij het aankoopproces, om over een 911 nog maar te zwijgen. Met de elektrische Taycan wordt Porsche rijden ineens wel erg rationeel. Hoe bevalt die auto in de praktijk, als EV én als Porsche? Eigenaren geven het antwoord.

De ratio achter een Porsche Taycan heeft misschien wat toelichting nodig. In het hogere segment is de elektrische auto niet meer weg te denken, al zijn het voornamelijk SUV’s. Als je géén SUV wilt is de keuze bepaald niet reuze, al wordt dat dankzij nieuwkomers als Nio en Lucid inmiddels wel anders. Is een elektrische stationwagon het criterium, dan blijven zelfs alleen de Porsche Taycan Sport Turismo of de iets hoger op de poten staande Taycan Cross Turismo over. Of een MG 5 natuurlijk. Tel daarbij op dat je met zo’n EV een belangrijk nadeel van veel Porsches – het brandstofverbruik – elimineert en je begrijpt hoe uniek dit product is. Deze positionering werpt in ieder geval zijn vruchten af: qua Nederlandse verkopen zit Porsches jongste de veel oudere Macan al op de hielen.

Comfort en ruimte Taycan

Misschien wel het leukste aan zo’n rationele Porsche zijn de eigenaren die hem echt reviewen. De auto wordt meestal dagelijks ingezet, dus ruimte speelt een rol. Op dat vlak stelt de Taycan zijn gebruikers niet teleur. “De ruimte is ook ruim voldoende, met voor en achter een kofferruimte van respectievelijk 84 en 408 liter en een neerklapbare achterbank. De passagiers achterin hebben evenmn iets te klagen vanwege de uitgespaarde voetenruimte in de bodem en door het panoramadak twee centimeter extra hoofdruimte”, aldus de gebruiker van een Taycan 4S uit 2021. “Is dit nou ook praktisch?”, vraagt een andere gebruiker zich af, om zijn eigen vraag vervolgens te beantwoorden. “Ja! Mijn kinderen hebben meer ruimte dan in de BMW (420i Gran Coupé, red.). De kofferbak is wel iets kleiner, maar nog steeds groot genoeg.”

In bovenstaande gevallen gaat het om de ‘normale’ Taycan. De Sport Turismo zou nog iets praktischer moeten zijn, maar we lezen vooralsnog niets over eigenaren die hem meenemen naar de bouwmarkt of meubelgigant. De eigenaar van een mooie rode Taycan Sport Turismo neemt hem wel mee op vakantie: “Net terug van een lang weekend Duitsland met vrienden en kids. Conclusie kan niet anders dan dat de Taycan een ideale reisauto is. Alle zooi achterin, nog wat in de voorklep en rijden maar.”

Interieur en infotainment

Wat interieur betreft vaart Porsche een moderne koers. Standaard zijn er drie schermen. Een digitaal instrumentarium, het centrale touchscreen en een liggend aanraakscherm in de middentunnel waarmee je onder meer de klimaatregeling bedient. Tegen meerprijs is zelfs een vierde scherm verkrijgbaar, waarmee ook de passagier zichzelf digitaal kan vermaken. Over dat laatste scherm rept niemand, maar over het centrale scherm is men overwegend positief. “Entertainment werkt goed en vlot. Geluid van Bose is prima. Navigatie gaat ook soepel en bij langere ritten leidt de auto mij ook om naar (super)snelladers. Hiervan heb ik wel een paar keer gebruik gemaakt en is erg prettig”, vindt deze rijder. Een Taycan 4S-rijder plaatst een kritische kanttekening. “Het ziet er prachtig uit, al die touchscreens. Maar qua gebruiksgemak is zo’n iDrive-controller toch veel aangenamer te bedienen tijdens het rijden. Al kan ik op zich niet klagen over de interface van zowel het PCM als Apple CarPlay, beide zijn op niveau.”

Rijdt het als een Porsche?

Hoe rationeel de Taycan ook mag zijn, het blijft een Porsche met bijbehorende kwaliteiten. “De wegligging en het sturen zijn uitmuntend en de luchtvering en ‘stuurbekrachtiging plus’ voegt daar een extra dimensie aan toe”, aldus de eigenaar die koos voor de achterwielaangedreven standaarduitvoering. Hoe die het motorisch doet? “De acceleratie voor de basisversie is meer dan voldoende om je soepel te bewegen in het verkeer. Meer heb je echt niet nodig.”

Deze eigenaar van een Sport Turismo gaat heel uitgebreid in op de rijeigenschappen. “Het rijden met een Taycan is wezenlijk anders dan met een benzine- of dieselauto. Vooral de reactie op het stroompedaal is heel direct. En daarbij gelijk het volle koppel, wat een zeer controleerbare acceleratie geeft. Even inhalen is zo gepiept”, schrijft hij enthousiast. “Het verschil met andere EV's is dat een Porsche heerlijk de bocht uit kan accelereren. Hij blijft heel vlak liggen en heeft veel tractie.”

Net als zo’n beetje elke elektrische auto legt een Porsche Taycan de nodige kilogrammen (minimaal 2.025) in de schaal, al lijkt hij dat aardig te verbloemen. “Alleen met snelle links/rechts-bochten voel je wel het gewicht van de auto even wat omgezet moet worden. Het stuurgevoel is precies en de auto volgt de gekozen lijn zonder drama. Ook de rechtuitstabiliteit is als op de spreekwoordelijke rails.”

De eigenaar die eerder nog het ruimteaanbod prees is ook te spreken over het weggedrag. “Bood mijn vorige 4 Serie Gran Coupé al bakken rijplezier, deze Taycan is de overtreffende trap. Het onderstel met luchtvering biedt de ideale balans tussen comfort en toch heel strak, sportief. Het stuurgedrag, dat je perfect feedback geeft zonder daarin te overdrijven en je compleet doet vergeten dat je met zo’n zware EV onderweg bent. De acceleratie aan het stoplicht en nog meer die bij de tussensprints. Krachtige remmen wanneer je weer (snel) tot stilstand wilt komen. Deze Taycan doet het allemaal echt briljant.” Zelfs een eigenaar die zijn Sport Turismo van grote 22-inch wielen voorzag blijft over het algemeen tevreden: “Met deze wielen is de auto nog steeds comfortabel in de sportmodus. In ‘sport plus’ is het op een hobbelige weg niet heel comfortabel, maar dat was de Cayenne ook niet.”

Storingen en irritaties

In deze rubriek lezen we veel over kinderziektes en aanloopproblemen, zelfs bij merken die hun zaakjes normaal gesproken behoorlijk op orde hebben. De Porsche Taycan is evenmin helemaal zorgeloos. Halverwege 2021 zijn er ruim 40.000 exemplaren teruggeroepen vanwege een kritieke softwarefout, waardoor de auto spontaan kon stilvallen. Eén van de reviewers gaf aan hiervan hinder te hebben onvervonden.

“Eind van de zomer kreeg ik te maken met de bekende uitval van de systemen tijdens het rijden”, schrijft hij. “Dit was een bekend issue en ik had gehoopt dat mijn auto het zou volhouden tot de geplande grote software-update die letterlijk drie dagen later gepland was. Helaas niet dus. Het gebeurde nadat ik launch control had gebruikt en ik strandde een paar honderd meter van huis.” Is het probleem nu verholpen? “Auto is bij mij thuis opgehaald en een paar dagen later weer keurig thuisgebracht met de grote software-update. Daarna heeft het probleem zich niet meer voorgedaan en is de auto echt een trouwe metgezel.”

Afgezien van dit inmiddels opgeloste probleem lijkt de Taycan geen structureel zeer onder de leden te hebben. Eén eigenaar meldt een defecte schokdemper na 10.000 kilometer, een ander ligt af en toe in de clinch met de portiervergrendeling. Eén rijder heeft te maken met een repeterende dreun tussen de 95 en 115 km/h. Hoewel hij schrijft dat het een bekend probleem schijnt te zijn maken andere rijders hiervan geen melding.

Porsche Taycan: actieradius en verbruik

Tot slot de actieradius en het stroomverbruik van de Taycan, waarbij opnieuw blijkt dat een traditionele carrosserievorm in het voordeel is. De wind heeft nu eenmaal minder vat op een lagere koets met een relatief klein frontaal oppervlak. Gebruikers melden dan ook behoorlijk gunstige verbruikscijfers. De eigenaar van het basismodel: “Het verbruik is na 7.000 km gemiddeld 19,4 kW/100 km. Ik laad thuis met zonnepanelen en ook bij de Lidl, die je als klant een half uur laden gratis aanbiedt. De gemiddelde range is in deze periode van het jaar ongeveer 410 km.” Deze 4S-rijder verbruikt iets hoger, maar rijdt waarschijnlijk ook een stukje steviger door. “Qua verbruik tik ik na 5.000 km zonder al te grote afstanden af op 22,6 kWh/100 km. Lijkt me best oké voor een dergelijke sportwagen met 21-inch velgen en een best vlotte rijstijl.”

De absolute zuinigheidskoning resideert in Zuid-Frankrijk, waar het gunstige klimaat het verbruik positief kan beïnvloeden. “Het gemiddelde verbruik over ruim 26.000 km is mede door de gestegen temperaturen weer verder gezakt! Het is nu een ongelofelijke 15,7kWh/100 km!” Later meldt hij dat het verbruik nog verder is gedaald. “15,5 kWh/100 km, incroyable! De range gaat nu vanwege deze temperaturen omhoog richting ongeveer 450 km.” Deze eigenaar heeft inmiddels, wegens positieve ervaringen, een nieuwe Taycan besteld.

De volgende eigenaar bestelde eveneens al relatief vroeg een opvolger. “Na 10 maanden elektrisch rijden heb ik besloten de GTS in te ruilen voor wederom een Cayenne Coupé Turbo S”, schrijft de eigenaar die zijn auto eerder nog voorzag van fraaie 22-inch wielen. “Belangrijkste reden is toch de zeer beperkte actieradius. Deze blijkt in de praktijk ongeveer 300 km te zijn. Houd je je niet aan de snelheid, dan wordt dit nog aanzienlijk minder.”