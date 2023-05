Praktijkervaring Polestar 2: nieuw merk, nieuwe uitdagingen?

Hoewel de plug-in hybride Polestar 1 feitelijk het eerste model van dit nieuwe merk is, is nummer 2 daadwerkelijk bedoeld voor het grote publiek. Hoe bevalt de eerste échte uitdager van de Tesla Model 3 zijn eigenaren en gebruikers? We duiken in hun praktijkervaringen.

Natuurlijk kun je je afvragen hoe nieuw Polestar echt is, het merk kan immers bogen op de jarenlange ervaring van Volvo. Sterker nog, de Polestar 2 is eigenlijk een hergebruikte Volvo concept car uit 2016. Sterker nog, in een reportage legden we al bloot hoeveel Volvo-genen de Polestar 2 kent. Deze wat rommelige merkhistorie stond goede verkopen niet in de weg: er rijden in Nederland net geen 8.200 exemplaren rond.

Onpraktisch… voor een Volvo

Als het gaat om praktisch gebruiksgemak heeft Volvo alvast goed gedaan aan het onderbrengen van deze auto bij Polestar. “Binnenruimte is beperkt”, aldus de eigenaar van een Polestar 2 Intro uit 2020, om te vervolgen: “deuren zijn krap om in te stappen, bekerhouders zijn meer voor wat muntjes bedoeld. Rechterknie stoot regelmatig tegen het harde plastic van de middenconsole.”

Over deze bekerhouders komen meerdere kritische opmerkingen, onder meer van de bestuurder van een Polestar 2 78 kWh Single Motor: “Nauwelijks opbergruimte in de middentunnel, 2 bekerhouders waarvan er één onder de armsteun is een misser. Ook verder weinig vakjes waar je iets in kwijt kunt.” En hoe is het met de ruimte gesteld? “Inhoud kofferruimte is met 405 liter niet groot, zeker t.o.v. de ruimte die ik in de Volkswagen Arteon had. Maar gelukkig weer wel een vijfde deur, handig voor de hond.”

Zitcomfort wel des Volvo’s

Een ander geeft aan hoe het met de ruimte op de achterbank gesteld is. “De stoelen zijn comfortabel, met twee Isofix-kinderstoelen achterin hebben wij ook nog voldoende beenruimte voorin. Hierbij moet er wel rekening gehouden worden met het feit dat mijn vrouw en ik relatief klein zijn. Mocht je langer dan 1,85 meter zijn en twee jonge kinderen achterin hebben dan kan ik mij voorstellen dat het wat krap is. Zithouding is, na een korte gewenningsperiode vanwege de hoge vloer, ook erg prettig.

Een lange bestuurder doet ook een duit in het zakje: “Ik ben zelf 2 meter lang en moet soms, om simpelweg het stoplicht te kunnen zien, houdingen aannemen waar de fysio niet blij van wordt. Achterin is het met mijn lengte ook krap, maar daar zit ik gelukkig weinig. Ik ben het gewend en vind het acceptabel in verhouding tot andere auto’s.”

Goed, erg praktisch is de Polestar 2 dus niet. Over het zitcomfort is men over het algemeen wel te spreken. “De stoelen zijn erg prettig met goede verstelmogelijkheden. Ze zijn voor mij perfect in te stellen en bieden, ondanks dat ik klein van stuk ben, voldoende zijdelingse steun”, schrijft een tevreden rijder. De uitgebreide verstelmogelijkheden hebben wel een nadeel, aldus de eigenaar die eerder al aangaf dat zijn rechterknie soms tegen de middenconsole stoot: “Het duurde echt lang voordat ik de stoelen zo heb weten in te stellen dat ik comfortabel zit.”

Hoe rijdt de Polestar 2?

De meeste rij-indrukken zijn geschreven op basis van ‘dikke’ uitvoeringen met twee motoren, deze vierwielaangedreven versies leveren 408 pk vermogen en een koppel van 660 Nm. Dat het met de wegligging ook wel snor zit bevestigt deze bestuurder van zo’n Dual Motor Launch Edition: “De auto ligt als een blok op de weg en je kunt er lekker mee sturen. Dit komt natuurlijk door het hoge gewicht, de breedte en de lange wielbasis. De auto is erg vlot en alle 400(!) pk’s zijn direct beschikbaar onder je grote teen. Je merkt pas hoe groot het koppel en vermogen zijn als je in de bergen rijdt, als bestuurder is het erg lastig inschatten of de weg nu vlak is, omhoog of omlaag gaat.” Daarmee is deze eigenaar van een Polestar 2 Intro uit hetzelfde jaar het roerend mee eens: “Qua auto vind ik het nog steeds waanzinnig fijn rijden. De performance is gigantisch en met name de souplesse waarmee je het vermogen tot je beschikking hebt is ongeëvenaard.”

Voor wie 408 pk (300 kW) niet voldoende is biedt Polestar een upgrade aan die het vermogen opschroeft naar 476 pk. Een eigenaar heeft die upgrade à € 1.000,- laten uitvoeren en deelt zijn ervaring. “Allereerst, de verbetering is te voelen en je bent vooral sneller als je op de snelweg zit. Het trekt gewoon goed door en de reactie op het pedaal is vlotter. In ons drukke landje zit je soms wat vast in de rechter rijstrook en dan is optrekken bij een hogere snelheid zonder de achterligger te hinderen wel fijn. Toch denk ik dat het in Duitsland het meest tot zijn recht komt met die snelheidsverschillen daar

De bestuurder van een met 230 pk alsnog niet karig bedeelde Single Motor-variant stipt een ander aspect aan: “Wat is die Polestar toch een heerlijk verfijnde wagen om lange afstanden mee af te leggen, vooral de acceleratie en de rechtuitstabiliteit wekken veel vertrouwen.” Minder vertrouwenwekkend blijkt de manier waarop het vermogen wordt losgelaten. “Voorwielaandrijving gecombineerd met 19 inch lichtmetaal met vrij low profile-banden, meer dan 2 ton leeggewicht en geen motor op de neus resulteert gewoon niet in een fijne ervaring. Zo merk ik dat de wagen continu het vermogen knijpt om de voorwielen maar niet te laten glijden. Dit niet alleen bij het vertrekken, maar zelfs bij het gas bijgeven in een bocht.” Een eigenschap die Polestar zelf blijkbaar ook als negatief beschouwde, want de vernieuwde Polestar 2 Single Motor heeft achterwielaandrijving.

Infotainment en software

De Polestar 2 maakt als eerste model op de markt gebruik van Google’s Android Automotive. Een verregaande integratie van hard- en software waarmee ook autofuncties bediend kunnen worden, niet te verwarren met smartphoneprojectie Android Auto. Voor deze eigenaar was het een aankoopargument: “Het mooiste van de auto blijft het systeem waarop ik de auto oorspronkelijk al had uitgekozen; Android Automotive. Allereerst is het ingebouwde Google Maps echt de meest prettige navigatiesoftware die je maar kunt bedenken. Dat het systeem altijd up-to-date is werd tijdens de trip inmiddels meermaals bewezen.” Andere gebruikers merken in de beginfase op dat er nog maar weinig apps beschikbaar zijn, zoals populaire navigatie-app Waze en Flitsmeister. Inmiddels zijn deze apps wel te installeren.

Hoewel gebruikers de software aan de auto-zijde weten te waarderen geldt dat niet voor de instabiele smartphone-app. “Daar hoef ik niet veel woorden aan vuil te maken”, schrijft een van hen, “Of juist wel als ik allemaal zou moeten gaan beschrijven wat er allemaal niet aan heeft gewerkt de afgelopen periode. Korte conclusie: zeer beperkte functionaliteit, en zelfs die beperkte functionaliteit werkt vaker niet dan wel.”

Betrouwbaarheid Polestar 2

Is de Polestar 2 wat betrouwbaarheid betreft een echte Volvo? De meeste gebruikers melden geen grote problemen, toch zijn er een aantal opvallende zaken. Zo hebben meerdere rijders in de beginfase last van laadproblemen. In één geval werd dit veroorzaakt door een defecte boordlader, de andere keer kon het worden verholpen door het installeren van een software-update.

Daarnaast maken meerdere eigenaren melding van een niet-werkende contactsleutel, waardoor ze de auto niet meer kunnen starten. Of dit komt door een hoog batterijverbruik of een minder goed contact is niet helemaal duidelijk. “Na even tikken tegen de straatstenen met de sleutel was er plots geen probleem meer”, meldt een bestuurder die op vakantie z’n auto niet meer kon openen.

Daarnaast worden er gevallen gemeld van auto’s die het ook met werkende sleutel niet meer doen. In deze gevallen moest de Wegenwacht ter plaatse komen om de 12 volt boordaccu los te koppelen. Daarmee wordt het systeem gereset, waarna de auto in de meeste gevallen weer werkt. Eigenaren die dergelijke problemen ervaren laten weten dat deze na een software-update niet meer zijn teruggekeerd.

Ernstiger zijn de twee gevallen waarbij de auto tijdens het rijden uitviel. “Mijn vrouw kreeg meldingen op het dashboard dat de Polestar zo spoedig mogelijk naar de garage moest”, schrijft een eigenaar. “Gelukkig reed ze net de straat in, maar hij hield er vlak voor het huis mee op.” Een ander had minder geluk: “Een ritje vanuit het midden van het land naar Groningen en weer terug werd keihard afgestraft door een auto die er ineens de brui aan gaf. Helaas voor ons op een onveilige plek, midden op een kruising.” Polestar heeft deze auto’s teruggeroepen en voorzien van onder meer een nieuwe omvormer. Daarmee lijken ook deze problemen verholpen.

Actieradius en verbruik

De Polestar 2 staat niet bekend als erg efficiënte EV. Ook gebruikers merken dat: “Het gemiddeld verbruik is over de eerste 5.600 km 23,6 kWh/100 km en dat is hoog in mijn ogen. Hoger dan ik had verwacht”, schrijft een bestuurder over zijn Dual Motor-variant. De versie met één motor lijkt efficiënter. “Ik heb er nu 2.000 km op zitten en zit op een verbruik van 19 kWh/100 km”, aldus iemand die deze versie rijdt. “Eerste twee weken lagere temperaturen, in de ochtend rond het vriespunt, afgelopen week wat hoger. Geen Tesla-waarden, maar 400 km is haalbaar deze tijd van het jaar. En daar kan ik prima mee uit de voeten.”

Samengevat zijn de gebruikerservaringen van de Polestar 2 wisselend. De stoelen bevallen goed, maar het interieur blijkt allerminst praktisch. De rijeigenschappen van met name de vierwielaandrijvers vallen in de smaak, exemplaren met voorwielaandrijving rijden minder verfijnd. Daarvan hebben nieuwe Single Motor-exemplaren geen last meer. Android Automotive blijkt een goede zet, wel hebben eigenaren behoefte aan een verbeterde smartphone-app. Het belangrijkste: na enkele forse aanloopproblemen en een terugroepactie lijkt de Polestar 2 nu redelijk betrouwbaar.