Nog niet eens zo heel lang geleden was een auto uit het D-segment een gangbare keuze. De afgelopen jaren is men massaal gaan winkelen in het C-segment en ook de opmars van SUV’s is niet te stuiten. Een aantal merken houdt nog vast aan de traditionele luxewagen, maar doet dat wel op eigen wijze. Zo lanceerde Peugeot in 2018 een nieuwe, spraakmakende 508. Minder gezinsauto, meer lifestyle-object. In dit artikel lees je hoe eigenaren die keuze ervaren.

Laat het even op je inwerken. In 2012 verkocht Peugeot in Nederland maar liefst 8.565 exemplaren van de 508. Met 9.476 stuks in 2005 maakte diens voorganger 407 het nog veel bonter. Ter vergelijking: van de nieuwe 508 verlieten er in topjaar 2019 slechts 1.269 de showrooms. Op AutoWeek.nl geven veertien gebruikers inzicht in hun ervaringen met het model.

Ruimte-aanbod en zitcomfort

Een veel gehoord kritiekpunt van de nieuwe 508 is de afgenomen interieurruimte ten opzichte van het vorige model. Ook ten opzichte van de concurrentie biedt de Peugeot minder ruimte. “Ja, hij is lager dan de voorganger en dat merk je bij instappen”, beaamt de bestuurder van een 508 SW uit 2019, “maar als je zit, zit je als een vorst, omringd door mooie materialen, knopjes etc. met een futuristisch aandoende cockpit om je heen gebouwd. Alsof je een schoen aantrekt.”

Over schoenen gesproken, volgens een andere SW-rijder komen die snel in de knel. “De achterpassagiers klagen nogal over de voetruimte. Deze is erg krap en je zit snel met je voeten klem onder de voorstoel.” Over die stoel zelf is hij uitgesproken positief. “De zitpositie is meer dan goed. De stoelen bieden voldoende steun, hoewel als je erg breed bent de stoelen snel krap zullen voelen. Ik ben zelf erg smal, 1,82 meter lang en kan prima zitten.”

De 508 Berline, een vierdeurs met grote achterklep, is vrij rank gelijnd. De gevolgen? “Achterin is de instap wat lastig door de aflopende daklijn, maar de zit is prima. Ruimer dan de 308, die daar wat steken liet vallen”, schrijft de eigenaar van zo’n Berline. “De kofferbak voldoet qua grootte prima met 487 liter inhoud. Enig nadeel is dikte van de bumper en binnenwerk. Je moet ongeveer 30 centimeter overbruggen, waardoor zware boodschappenkratjes uit den boze zijn.”

Een vrij lange Berline-bestuurder ervaart de zit als volgt: “Persoonlijk vind ik het erg prettig en heb ik met mijn 1,90 meter een goede zithouding in de auto. Wel is de auto erg laag qua instap, maar voor mij is dat geen probleem. Bovendien kan ik ook achterin nog aardig zitten.” Hij besluit rationeel: “Het ruimteaanbod is voor mij ruim voldoende, maar andere merken in dit segment bieden meer.”

Wie regelmatig de achterbank van een 508 SW neerklapt kan te maken krijgen met een praktische makke, beschrijft een over de gehele linie minder tevreden eigenaar. “Bij het naar voren klappen van de achterbank (eenvoudig vanuit de kofferbak) ontdekte ik een behoorlijke tekortkoming in het ontwerp: je kunt de rugleuning van de achterbank niet klappen zonder beide voorstoelen (die niet eens echt ver naar achteren staan) naar voren te verschuiven. Na de tweede keer dat ik hier tegenaan ben gelopen heb ik de (te) hoge hoofdsteunen permanent uit de achterbank verwijderd.”

i-Cockpit en infotainment

Net als alle andere moderne Peugeots is ook de 508 voorzien van wat Peugeot ‘i-Cockpit’ noemt. Het dashboard, met een hooggeplaatst digitaal instrumentarium en een compact stuurwiel, behoeft nauwelijks nog introductie. Wel kent het uitgesproken voor- en tegenstanders.

Opvallend: in de 508-reviews laat die laatste groep niet van zich horen. Sterker nog, gebruikers zijn uitgesproken positief. “Het kleinere stuur en de tellers erboven. Ik vind het een uitkomst en was er zeer snel aan gewend”, schrijft zo’n enthousiaste eigenaar, “even zoeken naar de zitpositie, maar als dat is ingesteld: perfect!” Een ander kan met minder woorden af. “Stuurtje: love it.”

Wat ergonomie betreft zit het met de i-Cockpit in dit model dus wel snor. Voor het infotainmentsysteem geldt dit in mindere mate. “Zou deze auto er niet voor laten staan, maar doordat het af en toe nét niet is, doet het afbreuk aan de totaalbeleving”, aldus een kritische eigenaar, “en aangezien de climate control er onderdeel van is ontkom je niet aan een hapering her en der.” Deze bestuurder concludeert ongeveer hetzelfde: “Het multimediasysteem is niet altijd even logisch en snel qua bediening, maar als je het door hebt is er goed mee te werken.”

Eveneens kritiek is er op de achteruitrijdcamera: “de kwaliteit van de beelden vind ik ver beneden de maat voor een auto van deze prijsklasse”, schrijft de eigenaar van een 508 BlueLease Allure. Ook minder handig: “Als je op een parkeerplaats staat te bellen MOET de motor blijven draaien”, schrijft de eigenaar die de achterste hoofdsteunen uit zijn 508 SW verwijderde. “Zet je de motor middels de start/stopknop uit omdat je aan het milieu wilt denken, dan wordt de Bluetoothverbinding verbroken...”

Hoe rijdt de 508?

Als er één punt is waarop rijders van een 508 unaniem enthousiast zijn is het de rust aan boord.

“Wat mij vooral opvalt is dat de auto op cruisesnelheid (tegenwoordig overdag 100 km/u) erg stil is, veel stiller dan andere auto's die ik gereden heb.” Dat heeft ook zijn nadelen, beweert deze eigenaar met een knipoog: “Zeer stil van binnen, dit is in combinatie met de krachtige aandrijflijn funest… je rijdt te makkelijk te hard. Een compliment natuurlijk, maar in mijn 308 voelde ik veel meer beleving.”

Deze eigenaar beschikt over een uitvoering met instelbare dempers, waarover hij het volgende te zeggen heeft: “De demping kun je instellen op sportief, normaal en comfort. Hier vind ik dat Peugeot te veel de nadruk op sportief heeft gelegd. De comfortstand had wat mij betreft de normaal-stand moeten zijn. Echt soepel, zwevend wordt het nooit, hoewel dit juist wel zou mogen bij deze Franse limousine met 17 inch wielen zoals ik heb.”

Dat heeft ook zo zijn voordelen, merkt een GT-rijder op. “De vering en demping zijn sportief, dit rijdt supergoed op de Nederlandse wegen. Onderstel heeft veel over en gezien het gewicht achter gebalanceerd. Boenderen op snelheid en lange doordraaiers doe ik met veel plezier.” Waarom hij bewust ‘Nederlandse wegen’ schrijft? “Terwijl ik dit schrijf zitten we met gezin in Toscane. Italiaanse wegen zijn een betere graadmeter; de auto is in Nederland beduidend comfortabeler dan hier, door de staat van het wegdek.”

Storingen en irritaties

Tot zover zijn eigenaren van een 508 behoorlijk positief over hun auto. Ook op het gebied van betrouwbaarheid blijft dit het geval. Deze eigenaar van het eerste uur schrijft: “Je merkt dat de bouwkwaliteit goed is. Na 3 jaar (en 50.000 km, red.) nog geen kraakje of piepje.” Helemaal foutloos is zijn auto niet. “Ik heb de instaplijsten al moeten laten vervangen omdat de First Edition-tekst verdween. Ik denk dat deze gezeefdrukt was en oploste.”

Ook andere problemen zijn bescheiden van aard. Eén gebruiker meldt het zo nu en dan uitvallen van het centrale beeldscherm. Iemand anders heeft te maken met defecte USB C-oplaadpoorten achterin en een Berline-rijder kreeg te maken met een defect raammechanisme. Bij een jong gebruikt gekochte 508 SW PureTech 180 zijn de adaptieve schokdempers na 50.000 km vervangen en is de carterventilatie hersteld.

Hoewel de nieuwe Peugeot 508 geen verkoopsucces is blijken eigenaren die wél voor hem kozen behoorlijk tevreden. De compactere afmetingen ten opzichte van voorheen blijken in de praktijk meestentijds voldoende en wat rijeigenschappen betreft heeft de lagere koets zijn voordelen. Het stille interieur en de i-Cockpit overtuigen, wat in mindere mate geldt voor het infotainmentsysteem. Goed nieuws voor wie zich hierdoor liet tegenhouden: de vernieuwde 508 krijgt het systeem nieuwe software, wat moet zorgen voor een betere ervaring.