Denk je Peugeot 3008, dan denk je waarschijnlijk aan het SUV-model dat sinds 2017 de showroom vult. Deze officieel 3008 SUV genoemde auto is erin geslaagd zijn wat opmerkelijk vormgegeven voorganger te doen vergeten. Met ruim 5.000 exemplaren in het eerste jaar en nog bijna 16.000 in de periode daarna kun je de auto voor Peugeot gerust een succes noemen. Is-ie dat ook voor eigenaren die er elke dag mee rijden?

De 3008 SUV betekende voor Peugeot een stap omhoog. Niet alleen zagen we de verschuiving van MPV naar SUV, het merk zelf werd ook iets hoger gepositioneerd. Het bracht de 3008 SUV niet alleen mooiere interieurmaterialen, de auto viel vooral op vanwege zijn i-Cockpit 2.0. Een doorontwikkeling van het opvallende dashboardconcept dat we al in de 208, 2008 en 308 zagen. Het betekende dat ook de 3008 een ultracompact stuurwiel kreeg, met daarboven altijd een digitaal instrumentarium. Dat laatste was enigszins revolutionair te noemen.

Bevalt dat kleine stuur?

De i-Cockpit leidt in de regel tot verdeeldheid. Regelmatig klinken er geluiden van bestuurders die hun instrumenten niet goed kunnen aflezen of ‘klem’ zitten tussen stoel en stuur. ‘Een kwestie van wennen’, volgens eigenaren. “De klokkenwinkel is perfect en boven het kleine stuur goed leesbaar. Een korte gewenningsperiode en je weet niet meer beter.” Dat beaamt een zeer lange bestuurder, die er wel een kanttekening bij plaatst. “Het kleine, afgevlakte stuurtje bevalt prima. Waarom we nog met zo'n grote hoepel op schoot zitten? Wel zou het stuur 10 cm verder uit mogen schuiven. In de achterste stand van de stoel kan ik niet meer bij het stuur. Ik ben 2.03 meter, dus het ligt waarschijnlijk niet aan de lengte van mijn armen.”

Ook het zitmeubilair ontvangt complimenten. Zowel het standaardmeubilair als de optioneel verkrijgbare exemplaren met AGR-certificaat. Deze kun je herkennen aan de verlengbare stoelzitting. “De AGR-stoelen met Mistralleder zitten voortreffelijk,” aldus een bestuurder, “alleen klaagt soms mijn vrouw dat de hoofdsteun niet naar voren gekanteld kan worden.”

Ruimte en comfort 3008 SUV

Bij de transitie van MPV naar SUV gaat vrijwel altijd wat interieurruimte verloren, dat komt vooral op het conto van de hogere wagenvloer. Voor bestuurder en bijrijder leidt dat nooit tot problemen, achterpassagiers komen er in de 3008 iets minder voordelig vanaf. “Achterin is de ruimte iets beperkt, maar de kinderen gaan maar heel zelden alle drie mee,” aldus de eigenaar van een 3008 BlueHDi uit 2017, “De kofferbak is ruim en met neergeklapte achterbank is een bezoekje aan IKEA nooit een probleem, temeer ook doordat de rechter voorstoel is neer te klappen.”

Als iedereen een goede zit heeft kunnen vinden blijkt het aan boord van de 3008 aangenaam toeven. “Het comfort van de 3008 is top. De stoelen zitten perfect, de wind en banden hoor je nauwelijks. Mede dankzij de gelaagde zijruiten, deze komen in combinatie met het audiosysteem van Focal.”

Hoe rijdt de 3008?

De geluidsproductie aan boord krijgt vaker positieve recensies, met uitzondering van het onderstel. “Er is nadrukkelijk een bonk te horen bij kleine oneffenheden. De vering is daarentegen prima”, schrijft een eigenaar. Deze opmerking over het comfort, met name bij auto’s met 19 inch grote wielen, wordt vaker gemaakt. “De 19 inch wielen van de Business Pack GT zijn fraai maar voor het comfort en de balans in de auto, vooral bij korte oneffenheden, was 18 inch beter geweest.”

De wegligging ontvangt louter lof, bijvoorbeeld van deze eigenaar van een 180 pk sterke diesel. “Het rijdt verrassend goed, met nagenoeg geen onderstuur en een zeer neutraal bochtengedrag met genoeg comfort.”

Ook op hogere snelheden overtuigt de SUV, zelfs met de 1,2-liter driecilinder benzinemotor die 130 pk levert. “De afgelopen maanden wekelijks naar Duitsland gereden. Het blijkt dat 145 tot 150 km/u een hele fijne snelheid is. Auto rijdt redelijk stil en zeer stabiel. Ook bij normale snelheden van 80-130 km/u is alles uiterst stabiel en relaxt.”

Infotainment en hulpsystemen

Zoals gezegd is de 3008 SUV altijd voorzien van een digitaal instrumentarium. Dit biedt diverse weergavemodi en dat wordt gewaardeerd. “Super zijn de aanpassingsmogelijkheden van het display. Diverse opties staan ter beschikking, inclusief weergave van de navigatie.” Ook de afleesbaarheid wordt gewaardeerd, terwijl de dag-/nachtstand voor verbetering vatbaar blijkt. “Het display is of overdag te donker of ‘s nachts te licht, tenzij je het elke keer weer opnieuw instelt. Dit is irritant en had ik bij een auto in deze klasse niet verwacht.”

Over de rijhulpsystemen lezen we weinig opmerkingen. Dat geldt niet voor de optionele inparkeerassistent, waarover de volgende eigenaar een duidelijke mening heeft: “Geldverspilling, een keer of vijf geprobeerd en geen enkele keer stond de auto goed.” Daarnaast weet deze eigenaar ook het automatische grootlicht niet te waarderen, waarin hij niet alleen staat. “Grootlichtassistent en regensensor zijn waardeloos. Grootlicht in de bebouwde kom is over het algemeen niet wenselijk, maar de auto vindt het blijkbaar leuk om voetgangers te laten schrikken. De regensensor schakelt of veel te laat in of gaat bij de kleinste regenbui meteen in de hoogste stand. Dan maar niet gebruiken.”

Storingen en ergernissen

Eigenaren melden geen hardnekkige storingen, wel is er een vaker voorkomend ongemak. Meerdere bestuurders laten weten dat de motorkap op hogere snelheid beweegt. Eén van hen ging er zelf mee aan de slag. “Het is een bekend probleem, waarvoor de 3008 twee dagen bij de dealer heeft gestaan en er verstevigingen zijn ingebouwd. Het resultaat is een stuk beter, maar op hogere snelheid blijft er beweging zichtbaar. Daarop het ik zelf een rubberen strip aan de rand van de motorkap geplakt zodat er minder rijwind onder de kap komt. Het resultaat is dat de motorkap nu niet meer beweegt.”

Andere kleine ongemakken lijken beperkt tot individuele gevallen. Zo heeft een bestuurder heeft last van loslatende bekleding aan de achterzijde van de voorstoelen. “Je kunt het zo weer vastklikken, maar hier moet de dealer even naar kijken.” Een andere eigenaar meldt lekkage via het panoramadak en een ander kreeg te kampen met een terugkerende storing in een deurgreep.

Motoren en aandrijflijn Peugeot 3008

Onder de kap van de Peugeot 3008 kun je een aantal motoren treffen. De meest bekende is waarschijnlijk de 1.2 PureTech met 130 pk, een bescheiden driecilinder. Deze motor weet de toets der kritiek goed te weerstaan. “De 1,2-liter driecilinder bevalt uitstekend. Geen enkel moment missen we de 1.6 uit de 508. De auto trekt, als je dat wilt, als een lier op. Bij snelwegsnelheden is hij zelfs stiller dan de 508. De automaat werkt eveneens uitstekend.”

Deze auto is nog voorzien van een zestrapsautomaat. Na een modeljaarupdate werd de motor gekoppeld aan een nieuwe transmissie met acht versnellingen. Over die versnellingsbak is men eveneens te spreken “Ben echt heel blij met de automaat. Schakelt zijdezacht en op de juiste momenten. Als je wat fanatieker gas geeft trekt de auto wat langer door in een versnelling en ook bij inhaalacties reageert de automaat supersnel.” Desondanks is het niet allemaal hosanna op PureTech-gebied: “Tijdens opstarten van de motor is die vrij onrustig, met name bij lage temperaturen. Na tien minuten rijden verdwijnt die onrust.”

Dieselrijders hebben over hun auto maar één serieuze opmerking: de tankinhoud is te klein. “ik heb met een bijna lege tank met moeite 45 liter kunnen tanken. Gevolg is dat ik om de 700 km bij de pomp sta.”