Praktijkervaring Peugeot 208: dit vinden eigenaren van hun auto

De vlag mag uit bij Peugeot! De 208 domineert niet alleen het B-segment, het is in Nederland zelfs de best verkochte auto van 2022. Je mag concluderen dat de nieuwe 208 een aantrekkelijke aanbieding is die veel klanten naar de showroom trekt. Maar wat vinden eigenaren ervan als de Peugeot 208 eenmaal in hun bezit is? Dat lees je hier!

De Peugeot 208 is niet alleen goed vertegenwoordigd in het straatbeeld, hij valt ook nog eens bovengemiddeld op. Dat komt doordat het felgele Jaune Faro metallic de enige gratis kleur is. Zelfs voor witte lak moet je bijbetalen. Of het ook de reden is dat veel reviewers op AutoWeek.nl kiezen voor een gele Peugeot 208 wordt niet geheel duidelijk. Wel is men positief over de kleur: “De gele, ja, die is geel, je moet het maar durven? Ik wel, achteraf ben ik erg blij dat ik voor deze kleur gekozen heb.”

Klein stuurwiel en zitpositie

De i-Cockpit van Peugeot, met het kleine stuurwiel en hooggeplaatste instrumentarium, weet journalisten altijd te verdelen. Je bent vóór of tegen, iets ertussenin lijkt niet te bestaan. Eigenaren van een 208 zijn milder en vinden hun draai achter het stuurwiel, al zijn er soms meerdere verstelpogingen nodig voor de juiste positie gevonden is. Tip van een eigenaar: “Het is niet erg als de bovenkant van het stuur net over de onderste rand van het scherm van de de i-Cockpit valt. In het onderste gedeelte van het scherm gebeurt toch niks wat je af moet lezen.”

De voorstoelen zorgen voor meer verdeeldheid. De ondersteuning valt in de smaak, zeker bij exemplaren in luxere GT-uitvoering. Een langere bestuurder klaagt over onvoldoende steun voor hun bovenbenen doordat je de hellingshoek van de zitting niet kunt instellen. De ruimte op de achterbank wordt unaniem als krap beoordeeld.

Bediening Peugeot 208

Beterschap is gewenst op het gebied van infotainment. De Peugeot 208 brengt veel functionaliteit samen in het centrale beeldscherm. Iets teveel, als het aan eigenaren ligt, en het scherm reageert ook te traag op aanrakingen. Fysieke knoppen zijn zeer gewenst, de knoppen die er wel zijn vindt een eigenaar aan de kleine kant.

Reviewers hebben weinig aandacht voor het digitale instrumentarium met diepte-effect, dat op veel uitvoeringen standaard is. “Het 3D-dashboard ziet er aardig uit, maar is niet meer dan een gimmick. Ik zou er niet per se meer voor gaan betalen”, schrijft een eigenaar. Iemand anders plaatst een kanttekening: “Storend is dat onder elk viaduct het dashboard en de navigatie in de nachtstand springen. Het weer teruggaan naar de dagstand duurt vrij lang.”

Motor en (elektrische) aandrijving

De Peugeot 208 is verkrijgbaar met benzinemotoren die 82, 100 of 130 pk leveren. Ook is er de elektrische e-208 met 136 pk. Deze versie wordt binnenkort afgelost door een nieuwe e-208 met 156 pk. De huidige elektromotor valt al in de smaak. “Meteen viel op dat de auto direct reageert bij het 'gas' geven en lekker lineair de snelheid opbouwt”, schrijft een tevreden eigenaar. “Zooo... dat rijdt niet verkeerd zeg!”

De benzinemotor met 100 pk wordt, afgaand op de Review-sectie van AutoWeek.nl, het meest gekozen. Deze 1,2-liter driecilinder met turbo wordt enerzijds geroemd om zijn felheid, ook het rumoer blijft op de achtergrond. Ook het benzineverbruik blijft binnen de perken. Niet geheel verrassend, de elektrische variant is het stilst. “Als afsluiter het laatste en grootste pluspunt. De auto is ongelooflijk stil. Natuurlijk is dat bij de meeste EV’s zo, maar de Peugeot is ook uitstekend geïsoleerd tegen geluiden van banden en rijwind.”