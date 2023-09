Praktijkervaring Opel Zafira Tourer: toen slim nog echt slim was

Goed nieuws voor gezinnen: vlak voor de eeuwwisseling presenteerde Opel de Zafira. Deze midi-MPV nam het op tegen zwaargewichten als de immens populaire Renault Scénic, maar bood standaard plaats aan zeven inzittenden. Het succes bleef niet uit, waardoor in 2005 een tweede generatie Zafira het levenslicht zag. In 2011 volgde de derde Zafira, waarvan de laatste exemplaren in 2019 werden geleverd. Eigenaren van dit model deelden volop hun ervaringen. We vatten de reviews met de hoogste lezerswaarderingen voor je samen.

De Zafira als afzonderlijk model mag er misschien niet meer zijn, de naam leeft voort. Je hoeft alleen geen geoefend spotter te zijn om te zien dat de badge tegenwoordig op een luxere Vivaro-bus wordt geplakt. Daarmee is de Zafira nog altijd ‘multi purpose’, maar zeker niet meer de midi-MPV van weleer. Nog even over dat model: de benzinemotoren waren Opels eigen 1.4 en 1.6 Turbo, dieselen kon met de 1.6 en 2.0 CDTI. In 2016 kreeg de Zafira een facelift, waarna het design weer aansloot bij de op dat moment nieuwe Astra.

Zafira: ruimteaanbod en flexibiliteit

Het verbaast niemand dat velen de Zafira Tourer kozen vanwege het ruimteaanbod. “Het grootste pluspunt van deze wagen is de enorme en vooral flexibele ruimte. Zelfs de 2 extra stoelen op de derde zitrij voldoen prima”, aldus een 1.4 Turbo-rijder. “Je moet er niet mee naar Zuid-Frankrijk willen als je groot bent, maar voor vervoer van een half voetbalelftal voldoet het prima. Je klapt alles snel in en schuift dan makkelijk een fiets naar binnen, zonder die half te hoeven demonteren.”

“De 7 stoelen werken ook prima”, schrijft een dieselrijder. “Wel even wennen, want het zou wat gebruikersvriendelijker kunnen, maar doordat de middenstoel bijvoorbeeld plat kan, kun je de passagiers nog extra ruimte geven doordat de buitenste stoelen nog verder naar achteren kunnen.”

Als het om MPV-flexibiliteit gaat valt er op de Opel nog wel wat af te dingen, merkt een andere CDTI-chauffeur op. “De slimme dingetjes van de Renault worden in deze fase zeker gemist, en die zijn niet altijd klein. Wat een grote opbergruimtes heeft de Scénic (en onder handbereik) in vergelijking met die Opel! Dat gemak van ‘waar stop ik het weg’ kan de Zafira echt niet bieden.” Een 1.6 Turbo-rijder stipt een ander opvallend gegeven aan: “Wat blijkt: er mag op de achterbank in het midden geen kinderzitje of stoelverhoger. Op zijn zachtst gezegd geen verkoopargument, een midi-MPV waar een kind tot 12 jaar niet in het midden op de achterbank mag zitten.”

Over de kofferbak is nog iets opvallends te melden: “Kofferruimte is prima in orde en omdat ik een vijfzitter heb gekozen zitten er nog twee bakken onder de bekleding, waarin je nog van alles kwijt kan. Links zit de pomp voor de banden en rechts de trekhaak”, aldus de eigenaar van een Zafira Tourer uit 2013. Inderdaad: in tegenstelling tot de eerste generatie Zafira konden gebruikers bij de Tourer kiezen voor een vijfzitter. Een punt van aandacht, mocht je in de markt zijn voor een gebruikte Zafira Tourer.

AGR-stoelen vallen in de smaak

Opvallend positief zijn Zafira-rijders over het zitcomfort. Met name gebruikers die kozen voor de AGR-gecertificeerde stoelen zijn uitgesproken tevreden. “De AGR-stoelen zijn echt helemaal super, hierin heb je gewoon echt de juiste steun en hierdoor zijn de lange ritten een feestje”, is één van de vele enthousiaste reacties. Wel kost het sommige gebruikers wat tijd om een ideale zitpositie te vinden, vanwege de vele verstelmogelijkheden.

Weggedrag Zafira Tourer

Een ander punt waarmee de Zafira Tourer scoort is de rijbeleving. Niet alleen de wegligging, maar ook het geluidscomfort wordt regelmatig als pluspunt genoemd. “De auto komt bijzonder vlot mee in het verkeer, ligt goed op de weg en is op het sportieve af te rijden”, aldus een 1.6 CDTI-rijder. “Je kunt er goede kruissnelheden mee halen en krijgt er voor deze wagen goede verbruikscijfers voor terug. Daarbij blijft de wagen ook zeer goed rijden en bestuurbaar. Bij optrekken en snelle bochten merk je de 1.700 kilootjes natuurlijk goed, maar daarin hoeft deze auto zich niet de betere dan anderen te tonen.”

De Zafira ontlokt zelfs zo nu en dan sportieve ambities. “Wat mij enorm verrast is de wegligging in de bochten, deze neem ik met een hoge snelheid en dat is ook mogelijk. De auto zal niet snel van zijn stuk raken. Echter een hobbel in de bocht kan nog wel eens voor onverwachte situaties zorgen omdat je dan merkt dat er 1700 kg onder je kont zit”, schrijft een andere gebruiker wiens auto dezelfde motorisering heeft.

“Bij normaal gebruik vind ik het in de wagen best rustig. De snelheidsbeleving is door de hoge zit en de goede akoestische isolatielaag”, vult een 2.0 CDTI-rijder aan. “Voor een MPV zijn het bochtengedrag en acceleratievermogen zeer goed. Het comfort vind ik uitstekend.”

Een punt van aandacht is de elektronische parkeerrem. Meerdere gebruikers geven aan dat deze niet automatisch wordt geactiveerd als de motor wordt uitgezet, wat tot verrassingen kan leiden. “Je zou denken/verwachten dat de software zo is geprogrammeerd dat bijvoorbeeld situaties zoals parkeren worden herkend en dat de auto de maatregel ‘elektronische handrem activeren’ neemt. Maar nee: dat bleef uit en de auto is buiten ons zicht naar achteren gerold. Gelukkig onschuldig gebleven omdat de regengoot van het parkeerterrein de auto opving, maar poeh, wat een waarschuwing was dat bij terugkomst…”

Infotainment en bediening

Minder positief is men over het navigatie- en communicatiesysteem. Meerdere gebruikers melden al vanaf het begin verouderde kaartdata, ook raakt de navigatie nog wel eens de weg kwijt. “Over de Navi900 ben ik nog steeds niet heel enthousiast”, schrijft een gebruiker na zo’n 5.000 kilometer ervaring. “Hij kan nauwelijks overweg met een iPhone en de bediening, met de knop die tegelijk een draai- en drukknop is, is heel foutgevoelig. Als je wil drukken draait hij gemakkelijk per ongeluk, zeker als je rijdt.”

Storingen en irritaties

Nu we het toch over infotainment hebben, niet alleen de bediening van dat systeem wekt irritaties op. “Inmiddels heb ik al twee keer gehad dat de Navi900 radio/navigatie uitvalt. Alles op zwart alsof ie zichzelf reset, pas na een paar minuten gaat-ie weer aan”, aldus de rijder die al kritiek uitte op het bedieningsconcept. “Dashboard (navigatie en radio) valt zo nu en dan spontaan uit. Het systeem reboot zichzelf wel automatisch, maar is toch niet iets wat ik had verwacht”, deelt ook een andere rijder. Ook de bestuurder van een jonger exemplaar uit 2017 heeft met deze storing te maken. “Tot op heden zijn er praktisch geen problemen te melden, enkel het infotainment valt uit. Zonder enige reden, na enkele seconden start het systeem weer op.”

Een andere irritatie betreft de eerder geliefkoosde AGR-stoelen. “De AGR-stoelen hadden iets last van zijdelingse speling. Dat bleek een bekend probleem, waarvoor onder garantie clips werden ingebouwd”, schrijft een eigenaar die hiermee te kampen kreeg. Bij een andere rijder bood deze oplossing geen soelaas. “Beide voorstoelen vast laten zetten met klemmen bij de dealer. Dit heeft het probleem verholpen, althans even... enkele maanden verder blijft de stoel een probleem. Ze kunnen het niet oplossen, Opel Nederland doet niets.” Waar Opel wel wat aan kan doen is de stuurbekrachtiging, die bij sommige auto’s blijft ‘kleven’ rond de middenstand. “Het ‘hangende stuurgedrag was een bekend probleem en is verholpen met een software-update”, schrijft een van de rijders die hiermee te maken had. Ook bij anderen is het probleem verholpen.

Ook maakt deze rijder, net als een paar anderen, melding van gekraak achterin de auto. “Bij het rijden over een rotonde, iets wat vandaag de dag veel voorkomt, is er bij het overhellen achterin een krakend geluid hoorbaar. Is het de ophanging, is het torderen van het chassis... of iets anders? Moet opgelost worden! Heel irritant”, schrijft een van deze chauffeurs. “Naar de oorzaak van deze geluiden is wel gezocht, maar zoals altijd in deze is de bron niet gevonden. Toch maar de radio harder”, besluit hij.

Twee dieselrijders kregen te kampen met ergere klachten: zij hadden de pech dat hun turbo vroegtijdig de geest gaf, bij één rijder gebeurde dit al na 15.000 kilometer, bij een ander zo’n 35.000 kilometer later.

Opel Zafira: conclusie

Ruim, stil, een goede wegligging en dito stoelen: zo karakteriseren eigenaren hun Opel Zafira Tourer. Hoewel er op de ruimte zelf weinig valt af te dingen is het aantal bakjes en vakjes in het interieur niet zo groot als bij sommige concurrenten, maar daar staan wel twee opklapbare achterstoelen tegenover. Die worden in de praktijk vooral gebruikt voor het vervoer van sportende kinderen en voldoen daarvoor prima. Wie geen zevenzitter kiest krijgt extra bagageruimte onder de vloer. Helemaal storingsvrij is de Zafira niet en ook het infotainment- en navigatiesysteem krijgt de handen moeilijk op elkaar. Desondanks zijn de meeste gebruikers behoorlijk tevreden met hun keuze en rijden er voldoende eigenaren zo goed als probleemloos rond.