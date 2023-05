De laatste generatie Opel Insignia kwam alweer in 2017 op de markt, om daar in 2022 van te verdwijnen. In het laatste jaar was hij alleen nog met dieselmotoren verkrijgbaar om de CO2-uitstoot van het modellengamma te drukken. Een keuze die vermoedelijk heeft bijgedragen aan de slechts 70 Insignia’s die Opel dat jaar in ons land verkocht. Van de 19 reviews die eigenaren op AutoWeek.nl achterlieten hebben negen auto’s een dieselmotor onder de kap, waardoor beide brandstoffen vrijwel even goed vertegenwoordigd zijn. Kom daar nu nog maar eens om.

Ruimte Insignia Sports Tourer

Van de negentien reviewers kozen er vijftien voor een Insignia Sports Tourer, de stationwagon. De minder populaire vijfdeurs liftback verkocht Opel onder de naam Grand Sport. Het zal dan ook niemand verrassen dat het ruimte-aanbod van de bijna vijf meter lange Insignia voor veel gebruikers een belangrijk aankoopargument is geweest. “Wát een heerlijke auto”, schrijft de eigenaar van een Sports Tourer. “Ik blijf enthousiast over het comfort, de (enorme) ruimte en de gebruiksmogelijkheden. Een ritje Ikea is prima te doen als er wat Pax-kasten moeten worden vervoerd. De achterbank klap je met een simpele handbeweging omlaag en schuiven maar!”

Een echte pakezel dus, met voldoende ruimte voor passagiers. “Het belangrijkste voor ons is de ruimte die erin zit. We zijn de afgelopen jaren lekker met de auto een paar keer op vakantie geweest en dat is zo ontzettend comfortabel. We zitten met zijn vieren heerlijk ruim en er is meer dan voldoende ruimte om allerlei bagage mee te nemen”, aldus een tevreden vakantieganger die besluit: “Dit maakt reizen met deze auto erg fijn.”

Zitcomfort AGR-stoelen

Waardering is er ook voor de – optionele – AGR-gecertificeerde voorstoelen, die door meerdere gebruikers een zeer positieve beoordeling krijgen. “Uitstekende AGR-stoelen. Je kunt lekker diep wegzakken achter het stuur. De hoofdsteunen zijn uitstekend te verstellen, prima lendensteun. Fijn dat de zithoek goed (elektrisch!) te verstellen is, alleen jammer dat het verstellen van de stoel met een zwaar werkende draaiknop gaat. Even een uiltje knappen kost tijd”, schrijft een van deze gebruikers. Opvallend genoeg hangt de vlag er zo’n 50.000 kilometer later anders bij: “Mijn zoon en ik – allebei 1,97 meter lang – stappen tegenwoordig steevast stram uit de auto als we meer dan een half uur hebben gereden. Hoe dat kan? Geen idee. De voorstoelen hebben we al in minstens 192 verschillende standen en posities ‘bezeteld’, maar zonder resultaat.”

Opel legt zijn berijders proactief in de watten. Zo beschrijft de bestuurder van een Insignia Sports Tourer Business Executive: “Als het koud is schakelt de auto de stoelverwarming van de voorstoelen automatisch in (rechts alleen als er iemand zit). Dit wordt afgebouwd met de opwarming van het interieur.” Een ander voorbeeld: “Wanneer je op de bestemming bent glijden de stoelen automatisch naar achteren wat het uitstappen en nadien instappen vergemakkelijkt.” Ook de aanwezige stoelmassage waardeert deze bestuurder enorm.

Hoe rijdt de Insignia?

Het weggedrag van de Opel Insignia krijgt niet alle handen op elkaar. De berijders zijn overwegend positief, met name vanwege het wendbare gevoel dat de forse auto geeft. Ondersteltechnisch kan een en ander nog wel beter, vindt een bestuurder die eerder ervaring opdeed met het oude type Insignia. “De vering is op korte richels wat straf, terwijl hij op lange glooiingen weer heel comfortabel is. Ik heb het idee dat de dempers straffer zijn dan de veren. Je merkt dat er bij het nemen van bochten meer beweging in de auto zit. Ik vind daardoor ook de oude Insignia beter en lekkerder sturen.”

“Het onderstel en de vering zijn redelijk goed”, meldt de eigenaar van een 110 pk sterke Grand Sport diesel. “Rechtuit op de snelweg is de Opel iets minder koersvast dan de Volvo (V60 D6 Plug-in Hybrid, red.), maar het verschil is klein. In de bochten houdt de Opel zich goed staande, mits je vloeiend instuurt. Een kleine correctie wordt niet zonder een schok geabsorbeerd. Dit is ook merkbaar bij korte onregelmatigheden in het wegdek.” Ook bandengeluid is volgens deze bestuurder te nadrukkelijk aanwezig.

“Je bent duidelijk met een grote auto onderweg, maar hij stuurt redelijk dynamisch. Mist wel het laatste stukje verfijning op slechter wegdek”, is het oordeel van deze gebruiker over zijn Insignia Grand Sport.

Onderhoud, storingen en irritaties

De Insignia draait alweer sinds 2017 mee, waardoor ook eigenaren van meer ervaren auto’s hun bevindingen delen. Daarbij melden ze geen grote problemen of betrouwbaarheidsissues, wel een aantal ergernissen. Zo maken berijders regelmatig gewag van kraakjes en rammeltjes uit deurpanelen en dashboard, ook een krakende bestuurdersstoel komt voor.

Daarnaast blijkt de Insignia een gevoelig onderstel te hebben. “Vanaf dag 1 had ik last van trillingen, vooral bij 115 - 135 km/h” schrijft een bestuurder. “Dit heb ik in eerste instantie niet opgenomen in de review, aangezien ik ervan uitging dat het een euvel betrof dat met balanceren van de wielen zou worden verholpen. Helaas blijkt dit niet het geval. Inmiddels hebben zowel de dealer als twee bandenbedrijven een vergeefse poging gedaan.” Een andere bestuurder die met dergelijke vibraties te maken kreeg kon het oplossen met banden van een ander merk.

Tot slot melden twee eigenaren van een 170 pk sterke 2.0 CDTi vroegtijdige slijtage van de koppeling. Bij één exemplaar werd deze al na 44.000 kilometer vervangen, bij een ander hield deze het twee keer zo lang vol. “Helaas blijkt dit niet onder garantie te vallen aangezien dit een slijtagedeel is”, volgens deze teleurgestelde particuliere eigenaar. “Daar ben ik op zich mee eens, maar ik heb nog nooit een koppeling hoeven te vervangen terwijl ik toch meerdere auto’s tot ver boven de 200.000 km gereden heb. Dan is 93.000 km wel erg snel.”

Gaan we de Insignia missen?

Vermoedelijk wel. Ook al kiezen steeds meer mensen voor een SUV, de grote Insignia biedt meer ruimte voor bagage en inzittenden. Tegelijkertijd schept het formaat, samen met de prijs, ook verwachtingen over de bouwkwaliteit en het weggedrag die de Insignia maar ten dele waarmaakt. Om met een blije rijder af te sluiten: “Ik ben zeer tevreden met deze Insignia en vind het vreselijk jammer dat ook deze D-segmenter het veld heeft geruimd. Als ik hem morgen total loss rijd, dan kan ik geen nieuwe meer bestellen.”