Praktijkervaring Opel Corsa F: eigenaren over eerste Stellantis-Corsa

De Opel Corsa is al sinds 1982 niet meer weg te denken. Elke nieuwe generatie was opnieuw succesvol en dat is met de huidige, zevende generatie niet anders. Wat wel anders is is de technische basis, die voor het eerst gedeeld wordt met een auto van Peugeot. We slaan de gebruikersreviews erop na om te zien of dat een goed idee was. Uiteraard komt ook de elektrische Opel Corsa-e aan bod.

Recent gaf Opel de Corsa een nieuwe neus, waardoor het model weer smoelt bij de nieuwste modellen in het gamma. Een belangrijke technische aanpassing heeft betrekking op de elektrische variant. Die krijgt als optie een nieuw, iets groter batterijpakket en een krachtigere elektromotor. Ook heet deze variant niet langer ‘Corsa-e’, maar Corsa Electric. Ook de benzineversies met 100 en 136 pk worden stevig aangepakt: ze hebben nu mild-hybride techniek aan boord.

Ruimte-aanbod

De Peugeot 208 staat niet bekend als ruimtewonder en afgaand op de nauwelijks verschillende dimensies valt ook de Corsa deze eigenschap den deel. “Inderdaad is deze Corsa minder ruim dan de Corsa D, en dan bedoel ik met name de ruimte op de achterbank. Voor ons is dat echter geen probleem, met de kinderen die niet meer thuis wonen”, schrijft de eigenaar van een zwarte Corsa 1.2 Turbo met 100 pk. “Ik ben het eens met de klacht dat de achterportieren aan de krappe kant zijn”, vervolgt hij, “dit was in de vorige Corsa toch veel beter.” Met de vorige Corsa wordt overigens de Corsa uit 2011 bedoeld. En inderdaad, meerdere eigenaren onderschrijven de krappe toegang via de achterdeuren.

Nog even over de ruimte, hoe krap is de Corsa precies? “Het is geen ruime auto, en dit is ook wel te verwachten, maar toch viel het nog wat tegen. Zelf ben ik niet heel groot (1,80 meter), maar achter mij kunnen mensen van mijn eigen lengte niet zitten zonder dat hun knieën de voorstoel raken”, duidt deze rijder de situatie. “De auto is krap voor vier volwassenen”, valt een andere eigenaar hem bij. “Niet qua bagage, maar wel qua zitcomfort voor de achterpassagiers. De benen van de achterpassagiers passen net achter mijn 1,80 meter. Mijn twee kinderen (6 en 8 jaar oud) en vrouw passen redelijk samen met mij in de auto, hoewel een Skoda Fabia beduidend meer ruimte biedt.”

Hoe zitten de stoelen?

“De stoelen zitten behoorlijk stevig, al is het zitvlak aan de korte kant”, aldus de eigenaar van de enige diesel-Corsa in de reviewsectie. “De zijdelingse steun is voor mij erg goed, maar ik heb totaal geen breed postuur.” Een sportievere Corsa-e-rijder voegt daarover nog toe: “Ondersteuning van stoelen bij bochtenwerk vind ik wat minder.”

Wellicht had deze rijder beter voor de Corsa GS Line kunnen kiezen, daarin is de stoel iets meer gericht op sportief rijgedrag. De eigenaar van zo’n exemplaar schrijft: “Fijne zitpositie (ook als je wat langer bent) door de in hoogte verstelbare sportstoelen, almede de stuurkolom die zowel in hoogte als in diepte is af te stellen.” Het is niet het enige compliment over de instelbaarheid: “De zitpositie is goed in te stellen, het stuurwiel is meer dan voldoende verstelbaar en de armsteun is een zeer prettige toevoeging”, besluit de bestuurder van opnieuw een elektrische Corsa.

Infotainment en bediening

Een belangrijk punt van onderscheid ten opzichte van de Peugeot is het interieur. Waar de Franse benadering bijzonder frivool en eigenzinnig is onthouden de Duitsers zich van grappen. “Ik ben blij met het normale dashboard: niet het digitale gedoe en zeker niet dat hoge dashboard van zijn Peugeot-broertje”, is één van de reacties.

Ook de dieselrijder vond het minder afwijkende interieur doorslaggevend. “De keuze voor de Corsa boven de 208 is grotendeels bepaald door het interieur. De Corsa heeft een wat meer traditioneel interieur met praktische draaiknoppen. Daarnaast heeft de hele I-Cockpit-opzet mij nooit echt kunnen bekoren.” Eind goed, al goed? “Echter is het wel het interieur waarin duidelijk wordt dat dit eigenlijk een Peugeot Corsa is. Kleine ergernissen zijn bijvoorbeeld de airco die na elke herstart weer staat ingeschakeld.” Over het automatisch inschakelen van de airco bij elke start klagen meer gebruikers, één van hen plaatst een oproep: “Niemand heeft een idee bij de dealer om dit op te lossen. Iemand ervaring hiermee?”

Over het infotainmentsysteem komen weinig specifieke opmerkingen, al waarderen meerdere gebruikers dat de klimaatbediening een eigen paneel heeft gekregen. Over de app van de elektrische Corsa wordt wel veel geklaagd: “De app is ronduit slecht, hier is al veel over gezegd. Connectie maken gaat de helft van de tijd goed en dan staat de juiste resterende kilometerstand er, maar op afstand de airco/verwarming aanzetten kan soms twee minuten duren”, leert een greep uit de reacties.

Weggedrag

Een belangrijk punt waarop een auto zich kan onderscheiden van concerngenoten is met het onderstel, dat heeft Opel zich naar verluidt geen twee keer laten zeggen. “Het is natuurlijk geen geheim dat deze generatie Corsa de genen van PSA heeft. Desondanks rijdt deze Corsa behoorlijk anders dan de nieuwe 208. Hij is behoorlijk stevig geveerd en ik durf zelfs te stellen dat hij wat stug gedempt is.” Deze ervaringsdeskundige kan het wel waarderen: “Resultaat is wel dat de koets nauwelijks overhelt en bochtsnelheden, die ik met de vorige 208 niet aandurfde, goed mogelijk zijn.”

De Corsa GS Line-rijder vult aan: “De auto gaat ook op hoge snelheden niet zweven of overmatig veel kabaal maken en voelt een klasse zwaarder aan. Zelfs nog een stukje 195 kilometer per uur gereden op de Autobahn, zonder dat het onverantwoord voelt.”

Over de elektrische Corsa schrijft een eigenaar: “De Corsa stuur direct en strak, maar is niet zenuwachtig op de snelweg. Dat hebben ze bij Opel goed voor elkaar. Ondanks het niet misselijke gewicht van de auto is voelt het onderstel goed uitgebalanceerd, het overhellen in bochten is beperkt. Daarvoor hebben ze de schokdempers en de vering wel op steroïden gezet, maar ondanks dat kun je ook op onregelmatig wegdek nog wel comfortabel rijden met de Corsa.” Op de foto bij de review kunnen we zien dat deze auto relatief bescheiden wielen heeft. Een maatje meer zou invloed kunnen hebben op het comfort, ervaart een andere rijder: “De auto is ietwat stug, mede door de 17-inch velgen denk ik. Op klinkers of andere oneffen wegen wil het wel eens wat stuiteren.”

Verbruik en rijbereik Corsa-e

Nu we het toch over de elektrische Corsa hebben, hoe zit het met het rijbereik? “Gemiddeld rij ik ca. 200 kilometer op een accu”, schrijft de bestuurder van een Corsa-e uit 2020. “Ik rij dan in de normale stand met de verwarming, stoelverwarming en radio aan. Rijstijl normaal (dus niet als een slak optrekken om stroom te besparen :)) en snelheid op de N of snelwegen op 105 km/u.” Een rijder die zich vrijwel nooit op de snelweg begeeft en altijd in de Eco-stand rijdt haalt een wel erg gunstige waarde: “Over de hele linie gezien nu staat het verbruik over 3.725 km nu gemiddeld op 13,6 kWh per 100 km. Met een 50kW accu komt dit dus neer op zo’n 360 kilometer range.”

Deze rijder beschrijft de middenweg: “Zolang de temperatuur boven de 15 graden blijft is 250 kilometer range altijd mogelijk, mits je normaal rijdt en de verwarming niet op 25 graden hebt staan uiteraard. Rond het vriespunt ligt mijn range rond de 200 kilometer en als je ‘in het rood’ nog even doorrijdt 229 kilometer.”

Onderhoud, storingen en irritaties

Als het om ongemakken gaat blijven Corsa-rijders behoorlijk bespaard. Problemen waarover we lezen hebben met name betrekking op de elektrische variant, het niet bij elke laadpaal kunnen laden is zo’n probleem. Het is waarschijnlijk dat dit inmiddels, na een software-update, is opgelost. Wel is de Corsa-e meerdere malen teruggeroepen naar de dealer, onder meer om een storing te verhelpen waarbij de motor tijdens het rijden kan uitvallen. Gelukkig heeft geen van de reviewers deze storing aan den lijve ondervonden.

Een mildere klacht heeft betrekking op de elektronica: “Tot nu toe is het 1x voorgekomen dat het instrumentencluster scherm tijdens het starten van de auto, en ook tijdens het rijden, op zwart bleef staan”, meldt de rijder van een Corsa-e uit 2021, “Dan heb je dus geen snelheidsmeter, en dat is onhandig. De dag erna weer niks aan de hand.” Een andere rijder beschrijft vrijwel dezelfde storing: “Tweemaal leek het dashboard (tellers) opnieuw op te starten. Het schiet héél even op zwart en is er ook zo weer.”

Al met al lijkt Opel met de nieuwe Corsa een prima product te hebben afgeleverd. Het interieur oogst lof, net als de stoelen. Het enige echte nadeel lijkt de ruimte aan boord te zijn en ook de instap via de achterdeuren is aan de krappe kant.