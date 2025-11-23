Nu de productie van de Ford Focus definitief is gestopt, blijven er steeds minder middenklasse hatchbacks en stationwagons in het C-segment over. We hebben nog wel onder meer de Volkswagen Golf , de Toyota Corolla en Peugeot 308, om een paar voorbeelden te noemen. De Peugeot heeft trouwens ook nog een broertje: de Opel Astra. Die nemen we onder de loep. Aan de hand van de mening van de Astra-rijder zelf, zoeken we uit of we deze C-segmenter moeten koesteren.

De nieuwste Opel Astra is sinds 2021 op de markt en heeft verschillende verschijningsvormen. Hij bestaat als hatchback en als stationwagon, die Opel de ‘Sports Tourer’ noemt. Daarbij hoort ook een flink scala aan motoren en aandrijflijnen. De Astra is leverbaar met een geblazen benzinemotor, maar ook met een plug-in en mild hybride aandrijflijn. Sinds 2023 is de Astra ook als elektrische auto verkrijgbaar. Er waren ook diesels, maar die zijn inmiddels niet meer te koop.

Krap op de achterbank

De motorisering is interessant, maar we gaan toch eerst even kijken naar de ruimte aan boord. Wat past er allemaal in zo’n Opel Astra? Hij biedt in elk geval genoeg ruimte voor golfspullen. Een Astra Sports Tourer-rijder schrijft: “Mooie ruime kofferbak. Was een vereiste voor twee golfsets die meegaan op vakantie.” Een ander geniet ook van de ruimte die zijn hybride stationwagon te bieden heeft: “De ruimte is meer dan toereikend voor mijn werk en vakanties met de kids. Zeker met een dakkoffer erop.”

“De kofferbak is mooi ruim”, maar op de achterbank is het soms aan de krappe kant, laten meerdere reviewers weten. Ook de eigenaar van een elektrische Sports Tourer vindt dat de ruimte op de achterbank te wensen overlaat: “Wat me wel tegenvalt is de binnenruimte. Ik ben zelf 1,92 meter lang en ik wens het niemand toe om achter mij te moeten plaatsnemen.” Ook het plaatsen van een kinderstoeltje gaat maar net, schrijft hij: “De Maxi-Cosi van mijn 3 maanden oude zoontje past wel achter mijn vriendin, maar alleen in de gordel. Gebruiken we de Isofix-bevestiging met plaat op de vloer, dan zou ook zij met haar knieën tegen het dashboard aan zitten."

Behoorlijk aanwezige driepitter

De Opel Astra is er in allerlei smaken, maar welke aandrijving bevalt het best? De 130-pk sterke 1.2 liter-driecilinder met turbo wordt door twee gebruikers gerecenseerd. Deze reviewer was in het begin wat huiverig, maar de motor bevalt nu prima: “De motor is qua geluid bij het optrekken best wel behoorlijk aanwezig, maar eenmaal op snelheid is hij dankzij de 8-traps automaat echt muisstil.” Een andere reviewer heeft ook een opmerking over het motorgeluid: “De 130 pk driecilinder rijdt prima. Het klinkt een beetje als een verkouden teckel.” Die ‘verkouden teckel’, is gekoppeld aan een handbak, die teleurstelt: “De handbak ziet en voelt afgrijselijk goedkoop aan. Het is een soort Playmobil-plastic in een spuuglelijke vorm. Het schakelen gaat ook een beetje vaag en week.” Deze twee bestuurders noteren een verbruik van respectievelijk 5,6 liter per 100 kilometer (1 op 17,9) en 5,4 liter per 100 kilometer (1 op 18,5).

Zuinige mild-hybride

Er is ook een mild-hybride 1.2 turbo. De verbrandingsmotor en de elektrokracht zorgen voor een gecombineerd vermogen van 136 pk. Dat maakt de auto vlot genoeg, schrijft deze Astra-rijder: “Je komt goed mee in het verkeer. Even vlug inhalen gaat perfect, vooral in de sportstand.” Ook hier kunnen we niet om het motorgeluid heen. Een reviewer vindt dat de auto een ‘knorrig’ geluid maakt bij het optrekken.

Deze automobilist is uitermate tevreden over het samenspel van de elektrische en benzine krachtbron: “Over de mild-hybrid techniek niets anders dan lof. Deze heeft een kleine motor in de versnellingsbak zitten die de auto ook kleine stukjes elektrisch laat rijden. Rijd je een constante snelheid tot zo'n 65 kilometer per uur, dan kun je gewoon stukken elektrisch afleggen.” Dat blijkt het verbruik te drukken. De reviewer verbruikt gemiddeld 4,8 liter benzine per 100 kilometer (1 op 20,8). De andere mild-hybrid rijder schrijft dat-ie 1 op 20 rijdt.

Vlot reagerende plug-in

Dan is er ook nog de 1,6 liter-viercilinder plug-in hybride, met een gecombineerd vermogen van 180 pk. Dat maakt de Astra lekker snel: “Optrekken met batterij en benzine is lekker rap. In sportstand schiet de auto helemaal weg.” Het vermogen zorgt voor plezier, schrijft een Astra-rijder: “Hij reageert echt heel vlot op het gas. Vind ik leuk!”

Snel rijden is natuurlijk niet zuinig, maar als je 100 km/h rijdt kan je een verbruik realiseren van 5,3 liter per 100 km (1 op 19,0). Met plug-ins kun je, als je netjes laadt en zoveel mogelijk op stroom probeert te rijden, een erg laag verbruik halen. Dat lukt deze bestuurder: “Als ik netjes vollaad, gemiddeld 3,1 liter op 100 kilometer (1 op 32,3)” Maar veel elektrisch rijden is met de beperkte actieradius wel een uitdaging. De Plug-in Opel heeft volgens de WLTP een elektrische actieradius van 67 kilometer. “Vergeet dat maar. Als je 40 kilometer haalt is het veel”, schrijft diezelfde reviewer.

Die actieradius is wel toegenomen, want Opel heeft deze zomer de plug-in-aandrijflijn van de Astra vernieuwd. Naast een groter accupakket, kreeg de plug-in ook meer vermogen.

Elektrische Astra haalt de WLTP-waarde bij lange na niet

De aandrijflijn-koek is nog niet op. In 2023 zag Stellantis nog ruimte voor de Opel Astra Electric. Uitgerust met een 54 kWh accu en een aandrijflijn die een vermogen van 156 pk naar de voorwielen stuurt. Hij is vlot zat, schrijft deze Astra-rijder: "De motor geeft in normale modus al meer dan voldoende pit om prima mee te komen in het verkeer en af en toe een tussensprintje te winnen, dus de sportmodus laat ik voorlopig links liggen.” Dat helpt ook bij het vergroten van de actieradius. Die is volgens de WLTP 418 kilometer voor de hatchback en 413 kilometer voor de stationcar, maar in de praktijk kom je een stuk minder ver. Deze reviewer rijdt in de kou en op winterbanden: “Bij normaal gebruik, zonder al te hard te rijden, is 250-300 km prima haalbaar, maar veel meer dan dat ook niet.” Ook de andere reviewers komen ‘s winters niet in de buurt van de WLTP-waarde. De actieradius ligt bij de een tussen de 300 en 350 kilometer en de ander rijdt tussen de 230 en 250 kilometer op een lading. Voor de lange afstand is de actieradius en het laden volgens deze automobilist prima: “Tijdens een langere rit naar Zuid-Duitsland heb ik geconcludeerd dat plassen en koffie drinken ongeveer even lang duurt als de auto volladen van 20% naar 80% en daarmee kom je rustig weer 250-275 kilometer verder als je niet te hard rijdt”

Om wat stroom terug te winnen remt de elektrische Astra op de motor: “Net geen one pedal drive, maar het komt in de buurt”, schrijft deze EV-rijder daarover.

Deze generatie Opel Astra werd en wordt met nog veel meer aandrijflijnen geleverd. Neem voor een overzicht een kijkje in onze carbase.

Een gebalanceerd onderstel

Over het onderstel en het weggedrag van de Astra zijn de reviewers positief. Deze plug-in rijder vindt zijn Astra mooi in balans: “De auto ligt strak op de weg. Ietwat stug afgeveerd, maar ook comfortabel. Drempels neem je perfect.” Een mild-hybrid rijder sluit zich daarbij aan: “Rijcomfort is super, een hele strakke en soepele wegligging.” Een ander is ook tevreden over het onderstel, maar voelt wel dat zijn plug-in Astra-stationwagon met 1.617 kilo niet licht is: “Wel merk je door zijn gewicht dat hij neigt te gaan ‘dweilen’ als je hem goed doortrapt bij een af- of oprit bij een snelweg.” Deze reviewer vindt het onderstel van zijn elektrische Sports Tourer soms te stevig: “Hij rijdt erg goed, al voel ik soms de oneffenheden in het asfalt net iets te goed.”

Fijne stoelen

De Opel Astra kan uitgerust worden met AGR-stoelen. Hier zijn de Peugeot 308-rijders lovend over, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. Het AGR-label betekent dat de stoelen voldoen aan de eisen van de Duitse vereniging Aktion Gesunder Rücken. Deze Astra-rijder kan ze aanbevelen: “De AGR- stoelen zijn top. Zeker aanvinken als ze niet standaard in de gekozen uitvoering zitten.” Een andere reviewer heeft nog wel een klein minpuntje gevonden: “De stoelen zitten heerlijk en zijn uitgebreid verstelbaar. Wel jammer dat alleen de bestuurdersstoel een uitschuifbare lendensteun heeft.”

Interieur en infotainment

Deze generatie Opel Astra is een product van Stellantis en dat zie je terug in het interieur. Toch vindt de bestuurder van een hybride Astra in de ‘edition’-uitvoering de cabine onderscheidend: “Ik vind dat Opel echt iets gaafs heeft neergezet. Tuurlijk zijn de invloeden van Stellantis zichtbaar, maar Opel heeft hier een eigen identiteit.” Die eigen identiteit blinkt niet uit in het gebruiksgemak, schrijft de eigenaar van een Astra Sports Tourer: “Het dashboard heeft twee gescheiden monitoren met een totaal onlogische bediening, nergens intuïtief en nogal verwarrend. Het ergste is wel dat de lay-out van de primaire functies, zoals de snelheid en het toerental, uit een oude Citroën BX of GSA lijkt te komen. Zeer irritant. En waarom dat niet zelf is aan te passen naar mooie klokken of iets anders is mij totaal onduidelijk.”

Niet iedereen is zo ontevreden, maar overtuigen doet het bedieningsgemak van de Astra ook niet: “Qua bediening werkt het allemaal redelijk soepel, al is het soms wat zoeken of je dingen aan kunt passen en waar dan.” De fysieke knoppen vallen wel in de smaak: “Je komt in de ADAS-systemen via een fysieke knop, wat ik fijn vind. Net als de vele andere fysieke knoppen zoal die voor ventilatie, temperatuur en geluid.”

De Opel Astra is optioneel uitgerust met een head-up display zodat je niet per se je ogen van de weg hoeft te halen. Dat bevalt goed bij deze reviewer: “Superhandig! Snelheid, adaptive cruise control en andere waarschuwingen worden duidelijk op de voorruit geprojecteerd. Dat voorkomt afleiding.”

De middenconsole is voorzien van pianolak, maar dat is gevoelig voor vieze vingers: “Ik blijf aan het poetsen.”

Trage software

Meerdere gebruikers ergeren zich aan de trage, soms haperende software die in hun Astra gebruikt wordt. “Softwarematig laat Opel echt steken vallen. Zo komt het beeld van de achteruitrijcamera echt veel te laat op het scherm als je de auto in z'n achteruit zet. Soms moet je gewoon 10 seconden wachten”, schrijft de rijder van een elektrische Business Edition. Ook het opstarten van de navigatie kan lang duren, laat deze reviewer weten. Verder is de audio-installatie in de Opel Astra niet fantastisch, schrijven meerdere Astra-rijders. De bestuurder van een Astra Electric mist in zijn uitvoering een subwoofer: "Het geluid is prima, maar mist wat bas door het ontbreken van een subwoofer.” Opel heeft ook een app, maar die kun je volgens deze reviewers beter links laten liggen: “De ‘myOpel’-app werkt meer niet dan wel.” De andere app-gebruiker schrijft: “Helaas kost de app wel 120 euro per jaar, dat vind ik vrij prijzig voor een trage app die nogal wat functionaliteiten mist.”

Er lijkt voorlopig weinig stuk te gaan aan de gereviewde Opel Astra’s. Bij de beurt van een mild-hybrid Astra kwam er wel wat olieverbruik aan het licht: “Olieverbruik was 0,5 liter. Dat schijnt van goede aard te zijn volgens de dealer.” Verder zijn er tot op heden geen serieuze gebreken voorgevallen bij de Opel Astra.

De instapper van de Opel Astra hatchback heeft een nieuwprijs van 33.999 euro. Voor de stationcar betaal je duizend euro extra. Ben je geïnteresseerd in een goedkopere tweedehands Astra, kijk dan zeker even tussen de occasions op AutoWeek.nl.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!