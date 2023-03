Praktijkervaring Nissan Qashqai: dit vinden eigenaren van hun auto

Had Nissan in 2005 kunnen bevroeden welke impact de Qashqai zou hebben? Bij introductie was het model vrijwel de enige in zijn soort, terwijl het C-segment inmiddels vergeven is van de opgehoogde modellen. De tweede generatie Qashqai, die we in dit artikel bespreken, bleek in Nederland nog populairder dan het origineel. Is het ook een goede auto om in bezit te hebben? In dit artikel lees je over ervaringen van eigenaren.

Bij zijn introductie in 2014 was de tweede generatie Qashqai verkrijgbaar met vier verschillende motoren. Benzinerijders kozen tussen een 115 pk sterke viercilinder 1.2 turbomotor en de 163 pk krachtige 1.6 turbo, allebei te koppelen aan een automatische versnellingsbak. Dieselrijders kregen een 1.5 dCi (110 pk) of 1.6 dCi met 130 pk. De laatste motorvariant was niet alleen leverbaar met automaat, het was tegelijk de enige Qashqai die als optie uitgerust kon worden met vierwielaandrijving.

In 2017 kreeg de Qashqai een facelift, waarbij de neus voorzien werd van een zwart masker. Daarnaast werd rij-assistent ProPilot beschikbaar. Een jaar later maakten de 1.2 en 1.6 benzine plaats voor een nieuwe 1,3-liter turbomotor met vermogens van 140 en 160 pk. Dieselrijders kregen er een 1.8-motor met 150 pk bij. Vanaf nu was alleen deze motorisering met vierwielaandrijving verkrijgbaar.

Ruimte-aanbod Qashqai

Hoewel de Qashqai vooral een hoge hatchback is, blijkt het een geschikte gezinsauto. “De binnenruimte is prima voor ons gezin. De kofferruimte is normaal van grootte en heeft geen tildrempel.” Een andere eigenaar bezat het vorige model Qashqai en schrijft over zijn opvolger: “Bagageruim is ons ruim genoeg gebleken. Wij hebben nu meer achterbankbreedte en voetenruimte en dus met drie kinderen, kinderstoel en zitverhoger achterin geen problemen gehad.”

Ook als vakantieauto lijkt de Qashqai een goede keuze, volgens deze sportieve eigenaar. “Hij heeft ons naar de Alpen gebracht met volle bepakking, drie personen erin en twee fietsen achterop.” Een Qashqai, daadwerkelijk ingezet voor het actieve buitenleven. Dat moet eruit hebben gezien als een plaatje uit de folder!

Over het meubilair zijn gebruikers eveneens te spreken. Meerdere gebruikers roemen de stevige zit die de stoelen bieden. Toch is er ruimte voor verbetering, vindt deze reviewer. “De sportstoelen zitten fijn, maar de zitting is wel een beetje vlak. Bij de vorige Qashqai kantelde de stoel een beetje achterover als je deze naar achteren verschoof. Dat gaf een iets betere ondersteuning aan de onderbenen.”

Hoe zit het met comfort?

Een auto verhogen betekent niet altijd goed nieuws voor de rijeigenschappen. Nissan lijkt daarin een goed compromis te hebben gevonden, want bestuurders zijn vrijwel zonder uitzondering lovend over het weggedrag van hun auto. “De Qashqai heeft een prima weggedrag. Hij helt nauwelijks over, ondanks de hoge koets. Daarnaast is hij zeer comfortabel. De besturing is vrij licht, maar niet vaag. De auto heeft weinig last van zijwind.” Dat laatste wordt onderschreven door de eerder aangehaalde eigenaar die eerder in het vorige model reed. “In ons winderige Zeeland heeft de zijwind geen effect op de wegligging, in tegenstelling tot bij mijn vorige Qashqai.”

Een vaker gehoord minpunt op comfortniveau is het rumoer uit de achterste wielkasten. “De oorzaak was relatief snel gevonden: de overdruk-ventilatieroosters die achter in de wielkast uitkomen en veel geluid doorlaten.” Deze eigenaar besloot dit zelf te adresseren. “Isolatie achterin loste dat prima op, waarna de rust binnenin erg aangenaam was.” De eigenaar van een facelift-Qashqai uit 2019 is juist standaard al te spreken over de rust aan boord. “De wielkasten zijn nu goed geïsoleerd, zodat er bij regen veel minder geruis van opspattend water te horen is in vergelijking met onze vorige Qashqai.” Met ‘vorige Qashqai’ bedoelt hij het allereerste model, waar de betreffende eigenaar twaalf jaar mee gereden heeft.

Nissan Connect infotainment

Het infotainmentsysteem in de Qashqai is niet zo uitgebreid als we gewend zijn van jongere auto’s, maar blijkt prima te voldoen. “Het 7-inch display mag van mij best wat groter. Ik heb begrepen dat dit bij het nieuwe model ook het geval is”, schrijft een eigenaar over zijn fraai blauw uitgevoerde faceliftmodel Qashqai. Over de afmetingen heeft hij gelijk. In de nieuwe Qashqai is het scherm een inch groter, bij hogere uitrustingsniveaus is de diagonaal zelfs 12,3 inch.

De Qashqai biedt in bepaalde uitvoeringen een gewaardeerd 360 graden-beeld rond de auto en ook een moderniteit als Android Auto is verkrijgbaar. “Android Auto werkt echt top! Zelfs met dit kleine 7 inch scherm. Het zou handig zijn als-ie groter wordt in de toekomst, maar hij voldoet prima.” Helemaal geen minpunten dan? “Alleen als het zonnetje van achteren door het panoramadak schijnt moet de zonwering dicht om het scherm af te kunnen lezen.”

Storingen en irritaties Nissan Qashqai

Een bekende irritatie bij de eerste serie ‘nieuwe’ Qashqais was windgeruis bij de linker buitenspiegel. Meerdere eigenaren maken hier melding van, na een aantal reparaties bij de dealer is dit probleem van tafel. Daarnaast maken eigenaren van het eerste uur loszittende deurrubbers mee. Ook dit wordt door de dealer verholpen. Structurele zorgen lijken er niet te zijn, wel krijgen enkele bestuurders te maken met storingen. “Een paar keer is een motorstoring opgetreden”, schrijft de eigenaar van een Qashqai 1.6 dCi. “De auto reed dan op zich nog wel goed, behalve dat de cruisecontrol niet meer functioneerde. Dan bleek dat er een of andere sensor stuk was en die moest dan vervangen worden.” Een andere dieselaar krijgt eveneens te maken met storingen, hier gerelateerd aan de turbo. Ook meldt hij kraakjes in het interieur, een loszittende bestuurdersstoel en storingen aan het radarsysteem.

Bevallen de motoren?

De hierboven genoemde dieselrijders melden dus zo nu en dan een storing. Zijn de motoren wel prettig in de omgang? De 1.6 dCi-rijder vindt van wel. “De combinatie dieselmotor en cvt zorgt ervoor dat het bezwaar van hoog in de toeren gaan eigenlijk niet voorkomt. Tijdens het rijden kom je vrijwel nooit boven de 2.500 tpm uit en met 3.000 tpm kun je redelijk vlot accelereren. Kortom, een plezierige reisgenoot voor lange afstanden.”

Dan de benzinemotoren, te beginnen met de kleinste 1.2. “Superfijn blok, stil, schakellui, voldoende koppel onderin en zuinig”, aldus de eigenaar van een Connect Edition uit 2014. Een ander bestelde de Connect Edition met Xtronic-cvt, een transmissie met een bijzondere eigenschap. “Deze is zodanig geprogrammeerd dat hij als het ware een aantal schakelmomenten heeft gekregen. Dat hadden ze voor mij wel weg mogen laten. De charme van een cvt is juist dat je, als je eraan gewend bent, zelf heel goed en traploos het toerental kunt regelen. Nu is het geheel wat onvoorspelbaarder.”

Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar ervaringen met de nieuwe Qashqai. Rijd je zo’n auto en deel je graag je mening? Schrijf dan zelf een review en help autokopers met het oriënteren op hun nieuwe auto.