Met de naam ‘Micra’ heeft Nissan een inmiddels iconische naam in handen. Hoewel de Micra-badge niet altijd op de meest sprankelende modellen kleefde, plakt er wel een positieve associatie aan. Of de voorlopig laatste generatie, intern K14 genoemd, die naam hoog weet te houden? Eigenaren en gebruikers delen hun ervaringen met de Nissan Micra.

De in 2016 gelanceerde Micra verdween weliswaar stilletjes van het toneel, het is niet uitgesloten dat er een opvolger met dezelfde naam komt. Deze zal zijn basis delen met de nieuwe Renault 5. Dat is overigens niets nieuws voor de Micra, waarvan de in dit artikel besproken generatie al genen deelde met de Renault Clio. Onder de motorkap was keuze uit een 1,0-liter driecilinder met 71 pk en twee compacte driecilinder turbomotoren met 0,9 en 1,0 liter inhoud.

Bekende getallen? Klopt! Het gaat hier inderdaad om de 0.9 en 1.0 TCe-motoren die in diverse Renaults geleverd zijn. Hoewel de 1.0 kortstondig zelfs met 100 pk vermogen verkrijgbaar was kon je ‘m de laatste jaren alleen met 92 pk kopen. Wie graag een diesel wilde kon kiezen voor een 90 pk sterke 1.5 DCi, maar zoals in dit segment gebruikelijk is speelde deze een rol in de marge.

Ruimte en gebruiksgemak

Ondanks de naam is de laatste generatie Micra geen kleine auto meer. Ten opzichte van zijn voorganger groeide hij maar liefst 21,9 centimeter in lengte, wat het totaal op nét geen 4 meter brengt. Of de Micra daarmee ook een ruime auto is? Dat hangt af van je perspectief. “De ruimte achterin is ronduit belabberd. Ik ben 1,75 meter lang en zit klem achter mezelf”, aldus de eigenaar van een Micra Tekna uit 2018. “Mijn hoofd raakt het dak en mijn knieën komen knellend tegen de voorstoelen aan”, rondt hij zijn klaagzang af. Positieve noot: “De kofferruimte is daarentegen met 300 liter meer dan ruim. Er passen met gemak drie weekendtassen in.”

Over dat perspectief gesproken, een langere eigenaar ervaart de ruimte als volgt: “De binnenruimte is goed. Er passen, als mijn vrouw rijdt, 3 kinderen op de achterbank. Als ik rij, met mijn 1,91 meter, is het toch maar krap om achter mij te zitten. Maar voor gezinsritten hebben we een andere auto.” Een andere lange bestuurder gebruikt de achterbank nauwelijks. Zijn ervaring is als volgt: “Qua comfort niks te klagen, ik ben 1,90 meter lang en heb ruimte zat. Sterker nog, ik heb de stoel geeneens helemaal naar achteren staan.” Over de ambiance aan boord zijn eigenaren over het algemeen goed te spreken, waaronder deze bestuurder van een Micra N-Connecta uit 2018: “Tijdens de proefrit viel mij op dat de Micra ten opzichte van de Clio veel betere respons had aan het stuur, de stoel veel comfortabeler zit en het hele interieur veel meer up-to-date oogt.”

Hoe rijdt de Micra?

De laatste generatie Micra ziet er vlotter uit dan elke voorgaande generatie. Of dat zich vertaalt naar een navenant weggedrag? “Rijeigenschappen zijn zeer prettig. Hoewel de meeste techniek uit Frankrijk komt is het zeker geen slap tapijt”, oordeelt een Micrarijder die vermoedelijk nooit met een Renault Clio heeft gereden. Hij vervolgt: “De Nissan is eerder stevig afgeveerd en houdt wel van een snel bochtje.” De opmerking wordt ondersteund door een andere bestuurder. “De wegligging is erg fijn, ik ben zelf een sportieve rijder en ik ben verbaasd hoe hard je de bocht door kan met deze auto.” Dat weggedrag heeft ook een keerzijde. “Let op: de auto is vrij stug geveerd en, in combinatie met de 17-inch wielen die eronder zitten, niet bestemd voor de rijder die liever comfortabel wil rijden.”

Een vaker terugkerende opmerking heeft betrekking op het motorkarakter. Het lijkt even te duren voordat de turbo kracht opbouwt, waardoor de motor nét vaart begint te maken als men op het punt staat op te schakelen. Dat ervaart deze eigenaar als volgt: “Bij het wegrijden merkte ik dat ik erg moest wennen aan de koppeling en manier van opschakelen. Rond de 2.800 tpm komt de turbo er ineens in en krijg je een forse duw in je rug, zelfs als je heel rustig gas geeft. Dit is precies het toerengebied waar je wilt doorschakelen als je in de stad rijdt. De aanwezige hoofden in de auto schieten dan ook naar achteren bij het optrekken en naar voren bij het doorschakelen. Niet erg comfortabel.”

Ook deze bestuurder moest over een drempel heen: “Ik moest erg wennen aan het schakelen. Als je niet op het juiste moment schakelt is de motor zo dood als een dodo, maar heb je het schakelmoment eenmaal te pakken dan gaat hij als de brandweer. Na een poosje wen je eraan en heb je een fijne auto die goed meekomt in het moderne verkeer.”

De eigenaar van een 100 pk sterke driecilinder herkent dit gedrag van een proefrit, al stoorde het hem niet. “De plots opkomende turbo in de vorige 90 pk-versie stoorde mij niet in de testauto, maar met deze nieuwe motor is dat ook opgelost. De turbo komt er geleidelijk in.”

Infotainment en bediening Nissan Micra

Het multimediasysteem van Nissan krijgt de handen niet op elkaar. De toon wordt gezet door de eigenaar van een exemplaar uit 2018: “Een hypermodern entertainmentsysteem, dat is hoe Nissan dit aankondigde. Ze hadden helemaal gelijk als dit tien jaar eerder op de markt was gebracht.” De ervaring wordt aangevuld door een andere rijder. Deze merkt op: “De navigatie loopt ver achter. Wegen die al meer dan een jaar geleden gewijzigd zijn staan niet in op de kaart. Hierdoor ben je bij langere afstanden genoodzaakt om toch van je eigen navigatie gebruik te maken.” Daarnaast blijkt het scherm te reflecteren in zonlicht, waardoor vingerafdrukken extra opvallen.

Positieve noten – jawel – klinken er voor het audiosysteem. Met name het Bose-systeem stemt bestuurders enthousiast. “Het geluid is erg goed en kan je naar smaak aanpassen”, schrijft deze Tekna-rijder. “De bas heb ik iets zwaarder staan dan de standaardinstelling en is goed diep. Ondanks de zware bas kraakt er niets in het interieur.” Opsteker voor het multimediasysteem: “De koppeling met mijn iPhone via Bluetooth gaat gemakkelijk en snel. Handsfree bellen gaat goed en ook ben ik prima te verstaan aan de andere kant van de lijn.” De eigenaar van een ’18 Micra Tekna besluit: “De muziekinstallatie was vanaf minuut 1 geweldig, veel beter als wat ik ooit gewend was”.

Problemen en irritaties met Nissan Micra

Grote betrouwbaarheidsproblemen komen we tijdens het reviews lezen niet tegen, al betekent dat niet dat de Micra foutloos is. Een veelgehoorde klacht heeft betrekking op de klimaatregeling. Het climate control-systeem van Nissan heeft de neiging om de cabine meer dan nodig te verwarmen. “Nissan slaagt er niet in om het klimaat in de auto aangenaam te maken en te houden”, schrijft een eigenaar die hier last van heeft. “Het is of te warm of te koud en meestal wordt het er ook best benauwd van.”

Praktijkervaring Nissan Micra: conclusie

Al met al lijkt de laatste generatie Micra een prima keuze aan de meer vergeten kant van het B-segment. Wie kiest voor een vroege 90 pk-versie krijgt te maken met een lastig doseerbaar motorvermogen, wat in zijn algemeenheid ook geldt voor de automatische klimaatregeling. Wie optimaal rijcomfort zoekt moet volgens eigenaren verder kijken: het onderstel van de Micra is best stevig, wat door sportievere rijders als een pluspunt wordt ervaren. Los van enkele hiervoor genoemde opvallende eigenschappen lijkt de auto zijn bestuurders goed te bevallen.