Met de Leaf vervulde Nissan een pioniersrol. Het model verscheen in 2010 op de markt en torste toen een bescheiden 24 kWh accupakket mee. Een capaciteit die later optioneel werd vergroot tot 30 kWh. In 2018 verscheen de tweede generatie Leaf, waarvan het accupakket is gegroeid tot 40 kWh en later, in de versie ‘e+’, tot 62 kWh. Of deze tweede generatie Leaf zijn eigenaren en gebruikers bevalt? Hun reviews geven het antwoord.

De tweede generatie Nissan Leaf kreeg niet alleen een grotere accu mee, ook het motorvermogen werd opgeschroefd van 109 tot 150 pk. Een belangrijke maat, de wielbasis, bleef met 2,70 meter gelijk. Het is één van de indicatoren die laat zien dat de tweede Leaf niet van boven tot onder nieuw is. Desondanks is de tweede generatie een redelijk succes. De verkoopcijfers tonen aan dat Nissan Nederland in 2018 al meer Leafs verkocht dan in de zeven jaar ervoor.

Gebruiksgemak en ruimte

Laten we beginnen met universele zaken als gebruiksgemak en ruimte-aanbod. Op dat punt scoort de Leaf alvast punten. “Het ruimte-aanbod is enorm, of in ieder geval heeft het mijn verwachtingen ruimschoots overtroffen. Meer dan voldoende plek voor ons gezin met 3 kinderen en hun bagage. Ook op de achterbank”, schrijft de zakelijke rijder van een Leaf 2.Zero Tekna uit 2018. Hij wordt bijgevallen door de volgende rijder, die zeer bewust voor zijn Leaf koos. “De Nissan Leaf is de perfecte elektrische gezinsauto wat mij betreft. Want de kofferbak is heel ruim, op de achterbank zit je ook comfortabel en is er genoeg beenruimte.”

Verhuizen gaat eveneens prima, ervaarde een private lease-rijder: “Bij de verhuizing ontdekt dat er verrassend veel in de Leaf past. De omgeklapte achterbank ligt wel hoog ten opzichte van de kofferbak en is niet zomaar te verwijderen. Door de hoofdsteunen van rechtervoorstoel en achterbank te verwijderen kan de voorstoel volledig plat en kunnen er lange voorwerpen in.”

Zitten in de Leaf

De stoelen en zitpositie krijgen minder handen op elkaar. “Ondanks mijn gemiddelde lengte (1,81 meter) is de rugleuning te kort en staat de hoofdsteun te schuin naar voren. Gevolg: nek- en hoofdpijn” schrijft een bestuurder, om te vervolgen: “Armleuning staat te ver naar achteren en is te hoog, waardoor je er precies met de punt van je elleboog tegenaan stoot.” Een ander stipt nog een tekortkoming aan. “Het stuur is beperkt verstelbaar. Dat went, maar met mijn lengte niet top.”

Deze irritatie wordt ook ervaren door de volgende Leaf-rijder: “De stoelen zijn zacht, maar je mist goede verstelmogelijkheden. Je kunt de zitting nauwelijks verstellen, instellen van de kantelhoek is niet mogelijk, een instelbare lendensteun ontbreekt en de zittingen zijn vrij kort. Wil je de zitpositie verbeteren door het stuur te verstellen…” Inderdaad, dat kan zoals eerder aangegeven alleen omhoog en omlaag. Tot slot stipt een langere bestuurder een aandachtspunt aan: “Met mijn 1,93 meter zit de binnenspiegel net wat in de weg. Ik zou hem wat verder naar het dak willen verplaatsen, maar heb daar nog geen oplossing voor gevonden.” Hij laat tevens weten graag elektrische stoelverstelling met geheugenstanden te hebben, maar dat is bij Nederlandse uitvoeringen niet mogelijk.

Hoe ervaren eigenaren het weggedrag?

Tot nu toe komen eigenaren met een behoorlijk aantal aandachtspunten. Met het rijden maakt de Leaf veel goed, het commentaar van de volgende gebruiker wordt door veel eigenaren onderschreven: “De Leaf maakt het voor mij mogelijk om lekker ontspannen rond te rijden. Het onderstel vind ik een fijne mix van comfort en sportiviteit, mede door het lage zwaartepunt ligt de auto heel stabiel op de weg en kun je hem snel door bochten heen dirigeren. Daarbij is het door ontbreken van een brandstofmotor lekker stil in de auto, wat bijdraagt aan het gevoel van comfort.”

Met de tweede generatie Leaf introduceerde Nissan ‘e-Pedal’, waarmee de Leaf tot stilstand afremt als de gebruiker het gaspedaal loslaat. Deze eigenaar vindt er het volgende van: “Het zogenaamde ‘regeneratief remmen’ is op vele elektrische auto’s aanwezig, maar Nissan heeft het nog iets verder doorgevoerd. Als je je voet van het stroompedaal haalt remt de auto namelijk niet alleen sterk af, maar kom hij zelfs tot volledige stilstand en activeert dan ook de fysieke rem. Deze manier van rijden vergt tien minuten gewenning, maar daarna zet je deze optie nooit meer uit. Goed voor het verbruik ook en een heel plezierige rijbeleving.”

Eveneens plezierig blijkt de ProPilot+, Nissans semi-autonome rijhulpsysteem dat op de Leaf debuteerde. Dit systeem wordt – als het werkt – goed gewaardeerd. Zo merkt een eigenaar op dat het systeem zich op veel provinciale wegen niet laat inschakelen.

Rijbereik en (snel)laden

Bij een elektrische auto kun je er niet omheen: de actieradius. Dit is het punt waarop meerdere Leaf-rijders hun onvrede niet onder stoelen of banken steken, zoals de volgende eigenaar over zijn 40 kWh Leaf. “Dramatisch hoog verbruik, gemiddelde range bij dagelijks gebruik: 90-130 km (fabrieksopgave: 380 km NEDC). Ben je bereid op de snelweg max. 90 tot 100 km/u te rijden, dan is een range van ca. 170-190 km haalbaar.” Hij stipt vervolgens een tweede nadeel aan: “Accu is niet gekoeld! Ik heb een keer meegemaakt dat de snellader niet wilde starten met laden omdat mijn accu te warm was.”

Je zou kunnen beweren dat deze bestuurder een te sportieve rijstijl heeft, maar ook een kalme rijder loopt tegen beperkingen aan. “De actieradius op basis van WLTP bedraagt 270 kilometer, maar ik heb oprecht geen idee hoe dat haalbaar zou moeten zijn. In de praktijk kwam ik nooit over de 200 echte kilometers op een lading en ik ben bepaald geen scheurneus.” Een ander deelt zijn ervaring met winterse ritten: “Het verbruik in de winter is toch wel wat hoger. Ik had verwacht zo'n 180 km rijbereik te hebben met voornamelijk snelwegkilometers, maar dat red ik niet. Ik kom gemiddeld uit op 165 kilometer.”

Snellaadsores

Wat het snelladen betreft geven meerdere eigenaren aan last te hebben van ‘Rapidgate’. Dit fenomeen duidt op steeds verder teruglopende laadsnelheden als er meerdere keren op één dag snelgeladen wordt. “De eerste twee keer opladen gingen nog met bijna 40 kW gemiddeld, maar daarna was de accu zo heet dat de snelheid tot onder 15 kW terugliep”, schrijft een eigenaar die zijn 40 kWh-Leaf naar Frankrijk reed. “Daarom hebben we de laatste etappes korter gemaakt om de laadpauzes niet te lang te laten worden.”

Daarnaast geven meerdere eigenaren aan liever een driefasen-boordlader te hebben gehad. Thuis opladen duurt met de eenfaselader langer dan wenselijk is. Een eigenaar wilde zijn auto door een derde partij laten aanpassen naar driefasenladen, maar kreeg geen gehoor en koos uiteindelijk voor een andere EV. Een lichtpuntje: de actieradius en het langzame laden zijn de grootste technische tekortkomingen, de door Nissan gebruikte techniek lijkt verder behoorlijk betrouwbaar.

Twee stromingen

Kijkend naar de gebruikersreviews zijn er twee stromingen Leaf-rijder. De één is met name gedreven door lage kosten - waaronder bijtelling - en komt daar eerlijk voor uit, de ander maakt een keuze uit meer idealistische overwegingen. Beide typen gebruiker waarderen de rijeigenschappen van hun Leaf, maar met name op het gebied van actieradius en opladen schiet de auto voor de eerste groep gebruikers zwaar tekort. Het ruimteaanbod wordt unaniem positief beoordeeld terwijl de stoel- en stuurwielverstelling vooral negatieve kritieken krijgen.

Het legt bloot dat Nissan met de tweede generatie Leaf te veel vertrouwd heeft op de kwaliteiten van het model uit 2010, terwijl de concurrentie niet heeft stilgezeten. Ook Nissan zelf niet, want met de fors grotere - en geheel nieuwe - Ariya doen ze opnieuw een poging om elektrisch rijders voor zich te winnen.