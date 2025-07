Trigger warning: dit artikel gaat over de eerste generatie Mitsubishi Outlander PHEV, die ondanks zijn inmiddels gevorderde leeftijd nog steeds reacties oproept. Hij kreeg zelfs bijnamen als Foutlander, vooral vanwege het in ogen van velen onterecht ontvangen belastingvoordeel. Hoog tijd om door de bril van particuliere gebruikers te ontdekken of de Outlander anno 2025 een herkansing verdient.

Want ja, ook al is het gros van de tienduizenden Outlander PHEV die in 2013, 2014 en 2015 geleverd werden geëxporteerd, er zijn zat overlevers en die worden nog steeds verkocht. Onder meer aan eigenaren die in dit artikel hun ervaringen delen. Daarbij kijken we in de Gebruikersreviews bewust naar gebruikers die de auto ná de leasegolf als occasion hebben aangeschaft, soms ook met een wat hogere kilometerstand.

Outlander PHEV: rijbereik en verbruik

Het grootste pijnpunt van de Outlanders was destijds het beperkte elektrische rijbereik in combinatie met het hoge snelwegverbruik. Dat probleem werd vooral gecreëerd door zakelijke rijders die enkel op de snelweg reden en nooit laadden. Occasionkopers werken anders, zij zoeken doorgaans een auto die past bij hun gebruik.

Wie de Outlander PHEV gebruikt zoals het concept bedoeld is heeft dan ook andere ervaringen. “Het verbruik is, mede door het vele opladen erg netjes”, concludeert de eigenaar van een 2014-Outlander die hem als tien jaar oude occasion kocht. “Maar goed, de auto gaat dan ook wel constant aan de stekker. Gemiddeld bijna drie laadmomenten per dag! Ik reed 1.474 kilometer op 39,75 liter benzine, hiervoor gebruikte ik 178 kWh elektra.” Bijna 1 op 30 dus, maar vlak ook het stroomverbruik niet uit. Per liter brandstof moet er nog zo’n 3,75 kWh aan energie bij om deze waarde te realiseren.

Ook de eigenaar van een in 2018 aangeschafte occasion stekkert regelmatig. “Op een volle accu kun je 30-40 kilometer rijden”, meldt hij. “Winter en zomer maken een groot verschil en aircogebruik zorgt voor veel minder bereik.” Dat geldt ook voor rijden op de snelweg: “Puur op benzine verbruikt de auto ongeveer 6.5 - 8 liter per 100 kilometer, wat sterk afhankelijk is van je rechtervoet. Bij snelheden boven 120 km/h wordt de auto snel erg dorstig en kom je op meer dan 10 liter per 100 kilometer.” Op vakantie naar Engeland wordt het idee van regelmatig laden losgelaten en fungeert de Outlander als hybride. “Het benzineverbruik viel erg mee. Ondanks stevig doorrijden kwamen we op 7-8 liter per 100 kilometer.”

Een eigenaar die de auto juist wel nieuw aanschafte maar hem, anders dan de meeste gebruikers, tien jaar lang reed schetst een iets minder rooskleurig beeld. “De accu werd wel minder: waar we in het begin 30 km elektrisch konden, was dat op het eind in de winter 20 en in de zomer 30. En op benzine rijden is niet echt zuinig, hoewel we toch op langere afstanden 1:12 konden halen.”

Per modeljaar 2019 levert Mitsubishi de auto met een andere aandrijflijn, waarbij de 2-liter motor werd vervangen door een 2,4-liter. Verder kreeg de batterij 15 procent meer inhoud. De volgende rijder maakte de stap van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ en deelt zijn ervaring. “De nieuwe is zuiniger op de snelweg als de batterij leeg is (1:16 tegenover 1:14). Verder lijkt ons gebruik hetzelfde als bij de vorige, dus veel gebruik van elektriciteit, deze komt net iets verder dan de vorige maar niet noemenswaardig.”

Rijden met de Outlander

Bij het doornemen van de reviews merk je al snel dat men het gewicht legt bij de aandrijflijn, en dan met name het verbruik en de actieradius. Dat begrijpen we, dat is het interessantste aspect van de auto, maar daardoor is het moeilijker te destilleren hoe de auto ríjdt. Toch hebben we een impressie voor je kunnen samenstellen.

De eigenaar van een Outlander PHEV uit 2013 schafte hem aan als opvolger van een Toyota Prius. “De auto rijdt comfortabel”, luidt de samenvatting, maar: “In vergelijking met de Prius voelt het veercomfort wat stugger, wat mede veroorzaakt wordt door de 18-inch velgen waar relatief dunne banden omheen zitten. Dat oogt goed maar is iets minder comfortabel.” Ook de aandrijflijn kan moeilijk tegen die van Toyota op. “De aandrijving voelt iets minder soepel dan die van de Prius, maar in vergelijking met conventionele automaten en handbakken rijdt het nog steeds superieur.”

Een andere rijder heeft gemengde gevoelens over het onderstel. “Lekker geveerd wanneer je recht over drempels en dergelijke rijdt, maar niet comfortabel wanneer je schuin over een drempel rijdt of wanneer een wiel in een kuil rijdt. Het schudt dan meer dan ik gewend ben van mijn vorige Ford Focus.” Hij geeft wel aan dat het gedrag op den duur went.

De eigenaar van een eveneens in 2013 geleverde Outlander geeft zijn auto op vakantie eens flink de sporen. Zijn bevindingen: “Als je echt gaat hoeken, dan stuurt hij ietwat aan de indirecte kant, maar de wegligging van de vierwielaandrijving maakt veel goed en geeft je nooit het gevoel dat ie uit kan breken, hoe diep je het pedaal ook intrapt. Het verrast zelfs hoe je de bochten dan kunt aanvallen.” De rijeigenschappen van een Outlander PHEV lijken dus overwegend prima, maar het blijkt niets om over naar huis te schrijven.”

Zitcomfort en ruimte

Over het zitcomfort komen minder positieve reacties. Dat heeft niets te maken met het ruimteaanbod, dat zowel voor- als achterin meer dan voldoende blijkt, maar komt op het conto van de stoelen. “De relatief vlakke stoelen geven weinig steun naar de zijkanten”, klaagt de eigenaar van een Outlander uit 2019, terwijl dat model al voorzien is van verbeterde exemplaren.

De eigenaar van een exemplaar uit 2015 heeft een gematigd oordeel klaarliggen. “De lederen stoel vind ik goed zitten op afstanden van twee tot drie uur rijden. Dan moet ik er echt even vanaf om de benen te strekken, het is allemaal toch wat hard en vlak.” Zijn partner is er minder tevreden over. “Vrouwlief overigens kan niet fatsoenlijk lange afstanden zitten zonder last te krijgen van de onderrug.” Hetzelfde geldt voor de eigenaar van een Outlander PHEV Business Edition uit 2015, die zelf prima zit: “Mijn vrouw zit iets minder lekker, ze ervaart wat te weinig steun in de onderrug.”

De bestuurder die overstapte van de eerste generatie naar het faceliftmodel ervaart het verschil tussen beide auto’s. “De stoelen van dit model zitten beter, met betere lendensteunen. Weet niet of dit aan model een of twee ligt of aan de uitvoering (Business t.o.v. Intense+) maar het is in ieder geval prettig op de langere ritten, waar deze wagen voor lijkt gemaakt.”

Onderhoud, storingen en irritaties

De echte kwaliteit van een auto blijkt vaak pas met de jaren, en voor de Outlander PHEV lijken de jaren goed uit te pakken. “De auto heb ik nu 10 jaar en ik heb normaal onderhoud laten plegen”, schrijft de eigenaar van een Outlander PHEV uit 2013. “De remblokken zijn nog niet vervangen en zijn volgens de monteur ook nog niet aan vervanging toe. Dit komt omdat ik veel met de regeneratiestand rem.” Wel moet worden vermeld dat de tractiebatterij onder garantie is vervangen. “We hebben de auto erg vaak opgeladen. Bij een kilometerstand van +/- 150.000 hebben we een nieuw accupakket gekregen. Ik hield goed bij wat de toestand was van het accupakket en ik wist dat je bij een bepaalde waarde een nieuw accupakket kreeg. Dat is zonder probleem bij een dealer uitgevoerd.” Ook deze eigenaar maakte van deze garantie gebruik en ontving een gloednieuw batterijpakket.

Een tweede langdurige eigenaar is enthousiast over de kwaliteit van zijn Mitsubishi. “Deze Outlander hebben we 10 jaar gehad, en ingeruild omdat we volledig elektrisch wilden. We hebben er enorm veel plezier van gehad. Niet bijzonder luxe, niet bijzonder, maar uiterst betrouwbaar: nooit ooit maar een defect mee gehad.” Tenminste: “Behalve dat ik zelf ooit de accu’s heb gemold op een varkensrug …”

Een occasionkoper schafte zijn 2013-Outlander in 2019 aan en reed hem tot begin 2024. De conclusie: “Los van normaal onderhoud, onder andere een keer nieuwe remschijven en -blokken, en een bekend euvel: de wiellagers achter die twee keer vervangen zijn, heeft hij ons nooit echt op kosten gejaagd en was het een hele fijne en luxe auto om te rijden.” Dat deze lagers gevoelig zijn ervaren meerdere eigenaren.

Een bestuurder was zo overtuigd van de Outlander PHEV dat hij na ervaring in de lease nu privé zo’n auto aanschafte, ondanks de 270.000 kilometer op de teller. Na een aantal aanloopproblemen, onder meer met een defecte kachelventilator en katalysator, rijdt de Mitsubishi inmiddels weer zoals het hoort. Dit zijn meteen de grootste problemen die we bij het doornemen van de reviews tegenkomen, verder blijft de schade beperkt tot wat rammels in het interieur.

Het heeft even geduurd, maar het lijkt erop dat de Mitsubishi Outlander PHEV inmiddels de juiste gebruikers heeft gevonden. Buiten de aandrijflijn blinkt hij nergens echt in uit, maar doet hij ook weinig fout. De interessante techniek blijkt door de jaren heen behoorlijk betrouwbaar, al heeft de batterij niet het eeuwige leven.

Wie de batterij onder garantie heeft laten vervangen is spekkoper, wanneer je in de markt bent voor een dergelijke auto is het goed om te controleren of de batterij al eens vervangen is en of het huidige exemplaar nog voldoende presteert. Is dit het geval, dan kun je hoogstwaarschijnlijk nog jarenlang vooruit. En nog best zuinig ook, als je maar vaak genoeg kunt stekkeren.