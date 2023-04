Het woord revolutionair is misschien wat overdreven, maar met de ZS EV lanceerde het nieuwe MG de eerste écht betaalbare elektrische cross-over. Dankzij diverse subsidies stond de auto soms al vanaf zo’n € 25.000 voor de deur, wat gezien het gebodene een koopje is. Of… lijkt. Want is de MG ZS EV echt zo voordelig of betaal je op een andere manier de prijs? Eigenaren delen hun ervaringen.

Soms lijkt een aanbieding te goed om waar te zijn en we kunnen ons voorstellen dat men dergelijke gevoelens bij de MG ZS EV had. Een ruime, elektrische cross-over voor minder geld dan een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor? Bij zijn introductie was het aanbod ronduit uniek. Het vergde ook wat lef van kopers, want de ZS EV markeerde de herintroductie van MG in Nederland. Enkele omringende landen maakten al eerder kennis met het nieuwe MG.

Comfort en weggedrag

Laten we beginnen met het rijden. Wat veel nieuwbakken eigenaren als eerste opvalt is de snelheid van hun cross-over. “Het rijden zelf is een beleving als je nooit eerder elektrisch hebt gereden”, schrijft een van hen. “In 8,2 seconden van 0 naar 100 is vlot, maar de auto voelt nog vlotter. Zeker bij lage snelheden.” Ook boven de 100 km/h heeft de MG nog wat in de melk te brokkelen, ervaart de volgende bestuurder. “Als je wilt sprint je als eerste weg bij een stoplicht en je komt goed mee op de snelweg, met nog behoorlijk wat power om bijvoorbeeld snel iemand in te halen.”

De eigenaar van het eerste exemplaar is niet te beroerd om zijn auto de maat te nemen. “Het onderstel is relatief zwak, wat hobbelig en slecht gedempt. Ondanks het lage zwaartepunt en een goede gewichtsverdeling over de assen is dit geen auto om snel rotondes of verkeersdrempels mee te nemen.” Zijn ervaring wordt ook door de volgende twee eigenaren onderschreven. “Het uiterlijk suggereert dat je er wel een drempel mee kunt nemen, maar je wordt dan toch echt flink door elkaar geschud. Ook kleinere oneffenheden op hogere snelheid vind ik niet lekker soepel” en “op drempels vind ik de MG erg stoterig, voor de rest erg comfortabel”.

Hulp- en veiligheidssystemen

Ondanks zijn prijs is de MG ZS EV van veel moderne gemakken voorzien, adaptieve cruisecontrol is bijvoorbeeld op alle uitvoeringen standaard. Over de werking hiervan zijn eigenaren behoorlijk tevreden, al merken meerdere rijders op dat het systeem zelfs in flauwe bochten snelheid mindert. “Dat had wel iets minder strikt gemogen” en “is absoluut onnodig”, luiden de conclusies van eensgezinde eigenaren.

Ook de bemoeizucht van de rijstrookassistent leidde in het begin tot ergernis. “Deze is zo ‘veilig’ afgesteld dat bij elke keer dat je misschien over een lijn heen zou gaan, hij begint te ‘boinken’. Dat geluid is bijzonder hard en al binnen een dag superirritant”, aldus een geïrriteerde eigenaar. “Op een ritje van 30 minuten, met alle veiligheidsopties aan, hebben we 43 piepjes en boinks geteld.” Een andere eigenaar stoorde zich ook aan de luidruchtige bemoeizucht, maar meldt in juli 2020: “De auto heeft een hele dag in de garage doorgebracht voor een grote software-update. Hiermee is mijn nummer 1 irritatie opgelost, de nodeloos grote hoeveelheid piepjes met doordringend volume.” We rekenen erop dat inmiddels elke ZS EV van deze update is voorzien, waardoor deze ergernis van tafel is.

Ruimte en zitten

De MG ZS is een ruime C-segment cross-over, wat zich vertaalt naar een behoorlijke hoeveelheid interieurruimte. “De ruimte in het interieur is geweldig!”, zegt een op dit punt enthousiaste eigenaar, “Zowel beenruimte, achterbank en kofferruimte zijn bovengemiddeld te noemen.” De volgende bestuurder gebruikt zijn ZS regelmatig met volle bezetting. “Onze drie kinderen hebben ruim genoeg plaats achterin. Zijn helemaal gek van het panoramadak. Dat kan ook heel ver open.”

Over de stoelen is men eveneens behoorlijk goed te spreken. Minder goed bevalt de zitpositie, waarbij meerdere eigenaren vallen over de verstelbaarheid van het stuurwiel. “Omdat het stuur niet in diepte verstelbaar is ben je even op zoek naar een goede plek”, luidt zo’n klacht.

Infotainment en bediening

Over het infotainment van de MG ZS EV zijn gebruikers duidelijk: verwacht hiervan niet teveel. “Het infotainmentsysteem is ronduit traag en zit niet logisch in elkaar”, schrijft de eigenaar van een ZS uit 2019, “Bij een belletje via bluetooth zit je vast in het scherm, je kan tijdens het bellen geen route instellen of iets dergelijks.” Deze ervaring deelt hij met onder meer de volgende bestuurder. “Heb ik nog wensen? Ja, zeker, een beter infotainmentsysteem. Deze is echt te sloom voor woorden, vooral de ingebouwde navigatie.” Gelukkig ondersteunt het systeem een workaround: “Ik werk er nu maar omheen door Apple CarPlay te gebruiken.” Voor wie geen appels blieft wordt ook Android Auto ondersteund.

Een mogelijkheid waar niet omheen te werken valt is de klimaatregeling. Hoewel de MG ZS EV is voorzien van een behoorlijk complete uitrusting moeten eigenaren handmatig de binnentemperatuur en airconditioning regelen. “De airco is ‘ouderwets’ met een draaiknop. Deze zet je deze op rood (warm) of blauw (koud) en je hebt vijf aanjagersnelheden”, legt een eigenaar uit. “Het werkt prima, maar je zit op een dag dat de zon schijnt constant de knop te verstellen.”

Onderhoud, storingen en reparaties

De MG scoort punten op het gebied van betrouwbaarheid, waarbij sommigen zullen grappen dat dit waarschijnlijk voor het eerst in de historie van dit merk is. Toch is één reviewschrijver gestrand met een lege 12 volt-accu, hoewel hij is niet de enige ZS-rijder is die met dit probleem kampte. “Die week alleen al hadden zich meer dan tien MG's gemeld met een identiek probleem. Wat bleek: de radio bleef aan zonder dat je het zag, daardoor werd de accu leeggetrokken. MG heeft dit direct opgelost met een software-update en twintig minuten later reed ik weer naar huis.”

Ondanks de betrouwbaarheid maken veel eigenaren melding van rammeltjes en kraakjes bij rijden op slecht wegdek. Ook is de hoedenplankbevestiging gemaakt van kwetsbaar materiaal, zoals deze gebruiker ondervindt: “De bevestiging van de hoedenplank met een plastic clip is veel te slap, inmiddels al twee keer afgebroken.”

Verbruik en rijbereik

De MG ZS EV heeft een accu met 42,5 kWh netto capaciteit, waarmee MG een rijbereik van rond de 260 km opgeeft. “In de praktijk met rustig rijgedrag, niet al te veel snelwegen (en anders echt niet boven de 120) dan haal je 220/230 kilometer”, nuanceert een eigenaar die waarde. “In de winterkou zou ik uitgaan van 200.”

Dat lijkt een realistische schatting als je de ervaringen van een andere bestuurder in ogenschouw neemt. “Na bijna een jaar met de MG ZS EV te hebben gereden heb ik een redelijk idee van het verbruik. Ik sta nu op 18.2 kWh per 100 km inclusief de strenge wintermaanden die we hebben gehad. Het verbruik in de winter, zeker in de koudste periode, zat tussen de 20 en 22 kWh.”

Wie de batterij graag helemaal leegrijdt krijgt te maken met een aandachtspunt: beneden de 20 kilometer actieradius geeft de auto geen resterende afstand meer aan. “Die verdwijnt, waarna je dus op de gok rijdt”, zo ervaarde een gebruiker, “Mijn vrouw heeft dat een keer gehad. Ze kwam 3 kilometer tekort en stond dus met een compleet lege accu langs de weg. Dan begin je niets.”

Concluderend blijken eigenaren heel tevreden met hun MG ZS EV. Zij kijken met een nuchtere blik naar hun aanschaf en kennen de tekortkomingen op het gebied van infotainment, raffinement en bouwkwaliteit. Ze hebben gegokt en gewonnen.