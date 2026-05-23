Vorig jaar zagen we de introductie van een nieuwe generatie Mercedes CLA. Voor het eerst was dit model ook beschikbaar met een elektrische aandrijflijn. Dat betekent niet het einde voor de brandstofmotor. De CLA is er ook als mild-hybride. Dan is de auto ook nog verkrijgbaar in meerdere carrosserievormen. Er valt dus een hoop te kiezen, maar is de Mercedes CLA de juiste keuze? Dat zoeken we uit aan de hand van de gebruikersreviews die de CLA-rijders zelf schreven.

De Mercedes Benz CLA 'coupé' werd geïntroduceerd in maart 2025. Een paar maanden later maakten we kennis met de shooting brake. De auto viel dat jaar direct in de prijzen en won de Auto van het jaar-verkiezing. Ook riep AutoWeek de CLA uit tot beste nieuwe elektrische auto van 2025. De elektrische CLA’s zijn beschikbaar in drie vermogensvarianten. De 200 EQ met 225 pk, de 250+ EQ met een vermogen van 272 pk en de 352 pk sterke 350 EQ. De elektrokracht gaat naar de achterwielen, behalve bij de 350 4MATIC variant. Hoe de elektrische CLA presteert aan de laadpaal en of de EV de beloofde actieradius evenaart, belichten we later in de ‘zo ver komt’-rubriek.

Liever een mild-hybride CLA? Dan heb je ook drie motorkeuzes. Het begint bij de 156 pk sterke CLA 180. Dan is er de CLA 200 met een vermogen van 184 pk. De krachtigste van het trio is de CLA 220. Deze aandrijflijn is goed voor een vermogen van 211 pk. De 220 is altijd een vierwielaangedreven auto, bij de 200 is dit afhankelijk van de gekozen uitvoering.

De elektrische instapper heeft een vanafprijs van €46.889 voor de coupé. De station is met een minimumprijs van €48.361 iets duurder. De prijzen van de mild-hybrides beginnen bij de €46.380 of €48.700. Het tweedehandsaanbod is momenteel nog beperkt, toch kan het de moeite waard zijn om een kijkje te nemen tussen de occasions. Je vindt er bijvoorbeeld een 250+ voor minder dan 50 mille.

Genoeg koppel aanwezig

Werpen we een blik op de gebruikersreviews dan valt het op dat de 250+ EQ launch edition veruit de meest gekozen uitvoering is. Niet geheel onverklaarbaar, gezien deze als eerste verkrijgbaar was. De 250+ heeft genoeg vermogen: “Het is geen extreem snelle auto, maar het vermogen is absoluut voldoende. Er is overal genoeg koppel aanwezig. Bij stevig accelereren tussen 60–90 km/h schakelt hij soms terug, maar dat ervaar ik niet als storend”, laat een reviewer weten. Ook deze 250+-rijder komt niks tekort: Inmiddels de sportstand ook even uitgeprobeerd, won zonder moeite een stoplichtsprint. Blijft leuk om weg te zoeven.” Toch omschrijft hij de CLA vooral als een “zeer efficiënte en fijne snelwegcruiser.” Deze recensent schrijft over de CLA: “Accelereren gaat volgens het boekje, remmen zijn veel beter afgesteld van die van zijn voorganger.”

Licht sturen

Met het vermogen zit het dus wel snor, maar hoe bevalt het onderstel en het sturen? Deze CLA-rijder schrijft: “Ja hij rijdt goed, duidelijk zonder zoeken. Niet extreem veel stuurgevoel, maar voor mij voldoende.” Ook deze reviewer is positief gestemd: “Snel genoeg en lijkt met gemak met wat snelheid een klaverblad te nemen.” Dat geldt echter niet voor iedereen. De berijder van een CLA 250+ vindt de auto soms wat nerveus: “Stuur is extreem gevoelig en zenuwachtig op de snelweg in comfortmodus. Ik doe eigenlijk continu kleine correcties wat erg vermoeiend is bij lange ritten. Op sport steering is het een stuk beter.” Ook deze reviewer heeft een mening over de stuurbekrachtiging: “Het rijgedrag is uitstekend. Zeer wendbaar, maar naar mijn smaak iets te veel stuurbekrachtiging. De vorige CLA voelde lekkerder, en stuurde iets zwaarder. De vering staat iets stijver dan de 250e, maar deze auto is dan ook een stuk zwaarder. Drempeltjes voel je meer.” Het is sowieso raadzaam om voorzichtig te doen op drempels, laat een CLA-rijder weten: “Een nadeel dat niet onvermeld mag blijven: de auto ligt extreem laag op de weg, wat betekent dat je elke drempel héél voorzichtig moet nemen anders hoor je de bodemplaat schrapen.”

Smaakgevoelig interieur

Het interieur van de CLA wordt gedomineerd door schermen. Dat valt in combinatie met goed infotainment in de smaak: “Allereerst de navigatie: die is enorm verbeterd met Google Maps. Veel duidelijker en fantastisch op een groot scherm. Alle relevante info staat erop en de stembediening werkt foutloos.” Deze reviewer vindt de bediening over het algemeen goed doordacht: “Er is goed nagedacht over menufuncties en knoppen. De meest gebruikte functies zijn eenvoudig en snel te bedienen. Behalve de ‘slide’ voor de kilometerstand in de navigatie. Die werkt slecht.” Toch is niet iedereen te spreken over het bedieningsgemak: “Nagenoeg alles zit in het scherm. Dat leidt enorm af tijdens het rijden. Knoppen op stuur zijn lastig, vooral daar ook swipen zoals volume en aanpassing snelheid cruisecontrol. Lastig te bedienen.” De sfeerverlichting wordt niet door iedereen gewaardeerd: “Ik vind het een kermisattractie. Lichtanimaties in de grille, in de achterlichten, in de projectie op de grond vanuit een geopende deur, in het dashboard, lelijke verlichte ventilatieroosters en heel druk vormgegeven scherm.”

Zitten in de CLA

Op de bestuurdersstoel is het prima uit te houden. “Voorin zit je als een prins. Stuur is in hoogte en in diepte verstelbaar. Stoel is in allerlei standen elektrisch te verstellen. Inclusief een lendensteun. Profiel kan je vastleggen, fijn als je meerdere bestuurders hebt. Ook goede ondersteuning voor de bovenbenen, je kunt de zitting langer maken”, aldus de berijder van een 250+ EQ Launch Edition. Ook deze reviewer is in zijn nopjes: “De stoelen zitten overigens uitmuntend, ik kwam na een rit van meer dan zes uur fris en fruitig thuis aan.” Dat kan deze CLA-rijder bevestigen: “Stoelen zitten uitstekend, ook op lange afstanden.”

Op de tweede zitrij van de coupé is het wat krap. Een reviewer schrijft: “Achterin is het voor kinderen goed te doen, en ook voor volwassenen, mits de rit niet te lang is.” Hij concludeert: “Drie volwassenen achterin past niet, ik zou het niet aanbevelen.” Ook deze coupé-rijder laat weten dat het op de achterbank geen pretje is: “Ik had dit weekend drie volwassenen op de achterbank. Ze klaagden dat het oncomfortabel was achterin. Niet zozeer qua ruimte, maar omdat de zittingen kuipvormig zijn. Houdt hiermee rekening als je relatief grotere kinderen of volwassenen meeneemt regelmatig, die zullen niet blij zijn.”

Rijhulpsystemen

Verder is lang niet iedereen gelukkig met de rijhulpsystemen waarmee de auto is uitgerust. Een reviewer schrijft: “Gevoelige dodehoek assistent die op meerbaans snelwegen begint te piepen als je naar een andere rijbaan wisselt waarnaast nog een auto rijdt.” Een ander schrijft over de groot licht-assistent: “Ook het adaptieve licht eens goed getest maar ook in deze auto begrijp ik de toegevoegde waarde van zo’n systeem niet zo goed. Je hebt vooral een heel onrustig lichtbeeld omdat hij steeds om van alles heen wil schijnen.” De veiligheidssystemen blijken bovendien storingsgevoelig: “Ik heb inmiddels al een paar keer gehad dat onder het rijden zo'n beetje alle veiligheidssystemen uitschakelen. Soms is het na tien minuten weer hersteld en soms pas nadat ik de auto geparkeerd heb. Ik moet dit nog bij Mercedes melden, dit vind ik niet echt acceptabel”, schrijft de eigenaar van een elektrische CLA.

Gelukkig lezen we ook positieve ervaringen: “Mijn eerste noodstop gehad. Dat doet hij erg abrupt en vooral snoeihard, zoals het hoort.” Ook de adaptieve cruisecontrol bevalt goed: “De adaptieve cruisecontrol pakt goed op, als je naar de linkerbaan gaat pakt hij gelijk op en verhoogt de snelheid. De bediening ervan is ook eenvoudig, twee keer klikken op reset en hij pakt de snelheid die in je display staat.”

Storingsgevoelig

In de reviews lezen we geen klachten over de mechanische betrouwbaarheid van de Mercedes, maar de software laat wel te wensen over. In meerdere reviews lezen we klachten. Het gaat dan onder andere over bugs omtrent keyless entry, bestuurdersprofielen, foutmeldingen, zwarte schermen en de herinneringsfunctie van de stoelen. Misschien zijn dit kinderziektes die in latere updates verholpen worden, maar het is wel iets om op te letten. Aangezien deze Benz nog niet zo lang op de markt is, kunnen we nog weinig zeggen over de betrouwbaarheid op de lange termijn.

