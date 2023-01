De huidige – en waarschijnlijk laatste – Mercedes-Benz A-klasse is sinds 2018 onder ons. Bij zijn introductie was het een revolutionaire auto, want voor het eerst debuteerde een nieuw multimediasysteem niet in het topmodel S-klasse maar juist in de ‘baby-Benz’. Bevalt dat MBUX-systeem in de praktijk en is het voldoende om bestuurders tevreden te houden? In dit artikel lees je hun ervaringen.

Na de huidige A-klasse trekt Mercedes-Benz hoogstwaarschijnlijk de stekker uit het model. Mercedes kiest liever voor hogere segmenten met bijbehorende marges. Afgaande op ervaringen van eigenaren is dat geen goede keuze, zij zijn over het algemeen zeer tevreden met hun A.

MBUX-infotainment met 'hallo Mercedes'

Om maar te beginnen met de revolutie, het MBUX-infotainmentsysteem betekende een revolutie voor Mercedes-Benz. Het systeem bracht tal van nieuwe functies, waaronder navigatieaanwijzingen met augmented reality. Over de navigatie zijn bijna alle eigenaren enthousiast, vooral het inspreken van bestemmingen wordt vaak gebruikt. “Je hoeft niet eens een straatnaam in te spreken, maar gewoon de naam van je bestemming en het staat in het systeem”, meldt een A180 d-rijder enthousiast. Dat geldt niet wanneer je naar een grote elektronica-retailer in Den Bosch wil, ervaart de eigenaar van een andere 180 d, “die vraag leverde me winkels midden in het land op.”

Niet alleen het navigatiescherm laat zich met de stem besturen, het geldt voor vrijwel de gehele auto. Ook dat lijkt prima te werken. “Het is nog niet perfect, maar toch al wel heel goed. Het rolscherm sluiten, de verwarming bedienen, de kleur van de interieurverlichting veranderen, de stoelverwarming aanzetten, van radiozender veranderen, de leeslampjes en navigatie aansturen, het kan allemaal met de stem.”

Bemoeizuchtige rijstrookassistent

Op het gebied van rij-assistentie gooit de A-klasse eveneens hoge ogen, het aantal veiligheidssystemen doet niet onder voor dat van zijn grotere broers. Adaptieve cruisecontrol en meer semi-autonome systemen kunnen op dit compacte model worden aangevinkt. Dit slaagt er niet in om de aandacht van eigenaren vast te houden, zij benoemen vooral het agressief ingrijpen van de rijstrookassistent.

“De auto grijpt in, stuurt terug en remt”, schrijft de eigenaar van een A200. “Dit zorgt echt voor frustratie.” Hij heeft de dealer zelfs gevraagd het systeem permanent uit te schakelen, wat niet mogelijk blijkt.

Positieve assistentie levert het systeem uit onverwachte hoek. “Op weg naar mijn werk kreeg ik telefoon van Mercedes”, zegt de bestuurder van deze Belgische A200, "met de boodschap ‘Uw koelvloeistofniveau is iets te laag’.” Hij vervolgt: “Ik had nog geen melding gehad. Er werd verteld dat zij de melding iets eerder binnenkregen, dus even langs de garage gereden en bijgevuld. Het geeft een goed gevoel dat mijn auto ook op afstand onder controle is.”

Weinig storingen

Eigenaren van de A-klasse melden geen structurele problemen, storingen die wel worden ervaren lijken incidenten. Bij één auto werden de MBUX-schermen vervangen, een andere auto moest softwarematig worden bijgewerkt om storingen in de assistentiesystemen te verhelpen. Bij dezelfde A-klasse bleek ook een sensor van de klimaatregeling defect, waardoor de ventilatie alleen nog warme lucht afleverde. De eigenaar van een A200 sedan kampte met echte pech: “Onlangs nog een storing tijdens het rijden mogen ervaren, waardoor de auto geen power meer had. Dit ‘gebrek’ was snel opgelost door mijn auto stil te zetten en opnieuw op te starten.”

Trage automaat, olieverbruik A180 d

De meeste opmerkingen gaan over de zeventrapsautomaat met dubbele koppeling, die van het minder alerte type is. “Als je bij een minirotonde snel uit de blokken moet reageert de boel traag” volgens de bestuurder van een A200 Launch Edition. Een ander merkt op dat het wisselen van D naar R wat langzaam gaat.

Opvallend is dat twee eigenaren van een A180 d, de diesel dus, olieverbruik opmerken. “Bij ongeveer 17.000 km een liter erbij en ook nu staat het peil bijna weer op minimum”. Een andere eigenaar maakt het nog gortiger. “Ik moest na 8.000 km al olie bijvullen, maar dat ligt misschien meer aan mijn rijstijl dan aan de auto.”

Zitcomfort en ruimte-aanbod

Mercedes-Benz heeft goed werk afgeleverd als het om stoelen gaat, zolang het de voorstoelen zijn. “De stoelen zitten erg fijn, bieden voldoende steun en zitten ook op lange afstanden erg lekker. De binnenruimte is in orde.” Dit geldt voor de meeste ervaringen op Autoweek.nl, al zijn er uitzonderingen. Wie alle zitplaatsen wil benutten moet rekening houden met klachten vanaf de achterbank. “Vijf grote volwassenen in de auto gaat, maar voor lange stukken is de zetel midden-achterin niet geschikt. Mijn vrienden omschrijven het als een houten plank met een lapje leer.”

Rijdt als een Mercedes

Het weggedrag van Mercedes’ kleinste bevalt de meeste bestuurders. Positief zijn ze over het veercomfort en de rust aan boord, ook met de 1,3-liter turbomotor die je in de meeste benzine-uitvoeringen vindt. “Een heerlijke motor met voldoende pit. Je hebt niet het idee dat je met een kleine motor op pad bent. De motor voelt volwassen aan.”

Een nadeel van het comfortabele onderstel uit zich bij verkeersdrempels. Meerdere bestuurders klagen dat de voorzijde snel aan de grond raakt, waardoor enige voorzichtigheid geboden is. “De lage ligging van de auto blijft een puntje”, schrijft de bestuurder van een A180 d, “Ik neem drempels nu veel langzamer, waardoor het nog incidenteel voorkomt dat ik de grond raak.”