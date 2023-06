Praktijkervaring Mazda CX-60: eigenaren over hun plug-in hybride SUV

Het gebeurt niet vaak dat er van zo’n jong model als de Mazda CX-60 al uitgebreide gebruikersreviews zijn geschreven, enkele elektrische modellen uitgezonderd. En jong is-ie, want Mazda’s grote SUV is net een jaar op de markt. Voor het merk is dit model een doorbraak, hun eerste plug-in hybride. Maar is het ook een goede auto? Eigenaren en gebruikers gunnen ons een kijkje in de wereld die CX-60 heet.

Hoewel de Mazda CX-60 in andere landen ook verkrijgbaar is met zescilinder lijnmotoren, waaronder een 3,3 liter diesel, heeft hij in Nederland altijd de plug-in hybride aandrijflijn. Deze combineert een 2,5 liter grote viercilinder met 192 pk met een 100 kW (136 pk) sterke elektromotor. Een systeemvermogen van 327 pk is het resultaat. Het bruto 17,8 kWh grote accupakket moet zorgen voor een elektrische actieradius van maximaal 63 kilometer.

Hoe rijdt zo’n CX-60?

Het is Mazda’s eerste plug-in hybrid, dus beginnen we met het rijden. De volgende eigenaar is erg positief: “Woon-werk is voor mij 40 km en dat gaat met gemak in EV-modus. Dan komt de auto prima met het verkeer mee. In 2 uur is de auto weer vol voor de terugreis. Zet je de rijmodus echter op Sport, dan zit je in een echte Japanse raket. De auto trekt dan als een dolle met een flinke roffel uit de motor. De 8-bak schakelt soepel en wanneer je het zelf ook zou doen. Gecombineerd met een wegligging waar de BMW X1 (de vorige auto van deze rijder) niet eens bij in de buurt komt is de rijervaring echt fantastisch.”

Ook naarmate de tijd verstrijkt heeft deze eigenaar alleen maar lof voor de rijeigenschappen van zijn SUV. Veel andere gebruikers kraken juist kritische noten over de afstemming van het onderstel. “Net als andere gebruikers ervaar ik de vering van de auto als stug”, bevestigt deze bestuurder. “Persoonlijk vind ik dit wel fijn, maar als je over een vluchtheuveltje gaat (laten we hopen dat het om een verkeersdrempel gaat) dan zou een beetje extra veercomfort wel fijner zijn. Op normale wegen is dit verder geen probleem”, luidt de nuancering. “Ik vind het oprecht een 'beest' van een auto, maar die demping verpest wel wat van het plezier”, besluit de eigenaar die voor topmodel CX-60 Takumi koos.

Elektrisch rijden en trekgewicht

Dankzij de plug-in hybride aandrijflijn kan de Mazda CX-60 ook volledig elektrisch rijden, opgegeven wordt een range van 63 kilometer. Wat daar in de praktijk van overblijft? “Als ik de auto aan de paal oplaadt, kan ik afhankelijk van de wegen altijd wel meer dan 50 km elektrisch rijden”, schrijft een bestuurder. “Dat had ik verwacht, dus ik ben tevreden over de elektrische range.” Ook het brandstofverbruik wordt bijgehouden. “Niet zo tevreden ben ik over het benzineverbruik en de bijbehorende range. Puur op benzine kom ik bij Nederlands gebruik (50% N-wegen en 50 % snelweg) bijna niet boven de 1 op 10 (let op - ik reken het elektrische rijden niet mee, dus alleen benzinekilometers). En met een 1500 kg zware caravan aan de haak heb ik de 1 op 6,6 gehaald, met 100 km/u op de cruise control.”

Caravanners zijn bij het merk niet onbekend, ook de kleinere Mazda CX-5 wordt regelmatig als trekauto gekozen. Met 2.500 kg trekgewicht mag de CX-60 nog eens fors meer trekken. Dat laat deze kampeerder zich geen twee keer zeggen: hij stuurde zijn combinatie naar Slovenië en deelt vanaf de camping zijn ervaringen. “Het is gewoon een solide trekker die stabiel op de weg ligt, comfortabel rijdt en altijd genoeg vermogen heeft om een flinke helling te beklimmen. Hoewel ik de demping op de achteras solo niet geweldig vind is het met caravan aan de trekhaak een ander verhaal. Hier heb ik er weinig op aan te merken en de secundaire wegen in Slovenië zijn, om het zachtjes uit te drukken, niet van het beste soort.”

Interieur en zitcomfort

Opvallend is dat geen van de recensenten uitweidt over het ruimteaanbod, waardoor we er voorzichtig van uitgaan dat dit voldoende is. Over het zitcomfort wordt wél gesproken, en overwegend positief. Zoals de voormalige BMW-rijder die we eerder citeerden. “De stoelen zitten fijn en zijn op meerdere manieren goed in te stellen. De sportstoelen in de BMW X1, die ik hiervoor reed, vond ik echter nog iets fijner. Met name de zijdelingse steun was daar beter.” Daar zet Mazda wel luxe voorzieningen tegenover. “De Mazda heeft echter niet alleen stoelverwarming, maar ook -ventilatie en dat kwam zelfs in september nog van pas, lekker hoor!”

Het is niet de enige bestuurder die overstapte vanuit een BMW, voor deze witte CX-60 ruimde een 320d het veld. Hoe dat bevalt? “De bestuurderstoel is lekker stevig en goed instelbaar”, schrijft de eigenaar. Hij vervolgt: “Zowel de stoelverwarming alsmede de stoelkoeling werken goed. De zijdelingse steun van de stoelen is beperkt, anders dan de sportstoelen in de BMW, maar met een normale rijstijl zal je niet van je stoel glijden.” Een lange bestuurder schrijft: “Ik ben nog een beetje zoekende naar de ideale zit. Ik ben 1,95 meter lang en met name de middenconsole is vrij breed. Het is nog even stoeien met mijn rechterknie.”

Infotainment en rijassistentie

Mazda is een wat eigenwijs en principieel merk. Eén van die principes is het afwijzen van touchscreen. Na een korte periode van ‘aanraken bij stilstand, drukken en draaien tijdens het rijden’ behoren aanraakgevoelige schermen nu tot het verleden. “De ergonomie voor de bestuurder is geweldig: niks touchscreens, gewoon knoppen en een ‘drive’ om alles mee te regelen”, jubelt een enthousiaste gebruiker. Toch heeft hij ook kritiek: “Ik vind het jammer dat de displays niet naar eigen smaak zijn in te richten. En de head-up display had van mij kleiner gemogen, bijna de hele onderzijde van de voorruit wordt geprojecteerd.” Een korte, krachtige reactie komt van deze CX-60 Homura-rijder: “De ergonomie van de auto is echt top. Alles zit erop en alles vind je waar je het verwacht. Ik heb nog niets hoeven zoeken in allerhande menuutjes.”

Een bestuurder die de rijstrookassistent wil uitschakelen heeft wél last van de menustructuur: “Op de nieuwe 60 km-wegen tussen de dorpen, met anderhalf wegvak tussen de witte strepen, is het echt opletten wanneer je opzij gaat voor een tegenligger. Het systeem stuurt terug… Ik zou het wel prettig vinden om het op een handigere manier tijdelijk uit te kunnen zetten, dan nu via 3 submenu’s.” Daarnaast leidt ook de alertheidsassistent bij meerdere gebruiken tot irritatie: “Iets lang naar links of naar rechts kijken om van de omgeving te genieten of gewoon om te zien of je bij het invoegen niemand mist, levert een piepje en een waarschuwing op: ‘afgeleide bestuurder’. Zou iets minder strak moeten kunnen worden ingesteld”, aldus de CX-60 Takumi-rijder.

Storingen en ergernissen

We zien het vaker in deze rubriek: aanloopproblemen bij de eerste serie van een nieuw model. Ook de Mazda CX-60 is dit soort ‘nieuwigheid’ niet vreemd. Twee eigenaren zijn onderweg gestrand. Ze beschrijven beide hetzelfde: “Plots geeft de auto een melding dat er een storing is in het hybridesysteem en dat ik de auto naar een specialist moet brengen. Dit ging gepaard met een totaal verlies van vermogen. Op de vluchtstrook heb ik de auto uitgezet, even bijkomen, en toen de auto weer gestart. Gelukkig startte de auto zonder problemen alleen nog steeds met de melding omtrent de storing in het hybridesysteem. Volgens de dealer is de storing te verhelpen middels een systeemupdate, deze wordt over twee dagen uitgevoerd. Tussentijds kunnen we de auto gewoon gebruiken.” Bij de andere gebruiker was software updaten niet voldoende: er moesten modules worden vervangen.

Kleinere kritiekpunten die we lezen zijn bijgeluiden uit de voorwielophanging en bij het tanken kan je beter niet proberen om de tank helemaal te vullen. “Het tanken ging gepaard met een flinke klots over mijn schoenen toen ik even wilde aftoppen”, ervaarde deze bestuurder. “Vanmorgen bij de eerste klik van de pomp gestopt, toen ging het zonder morsen.” Daarmee wordt wel de totale actieradius kleiner, schrijft een ander: “De tank is al niet echt groot, maar om hem vol te krijgen ben je wel even bezig en moet je erg voorzichtig zijn om geen benzine over je schoenen te krijgen. Als je staat te tanken en het pistool slaat af, dan kan er met veel geduld nog 7 liter bijgetankt worden.”

De Mazda CX-60 is de eerste plug-in hybride van het merk en, kijkend naar de gebruikerservaringen, zie je dat de fabrikant nog aan deze techniek moet wennen. Zowel de aandrijving als het onderstel vereisen bij een dergelijke auto extra aandacht en gebruikers merken op dat hier nog winst te behalen is. Daartegenover staan voldoende ruimte, goede stoelen, zo’n 50 kilometer elektrisch rijbereik en vlotte prestaties.