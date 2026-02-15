Sinds het voorjaar van 2025 heeft Mazda, in de vorm van de 6e, een nieuwe elektrische auto in het gamma. Mazda ontwikkelde de auto in samenwerking met het Chinese concern Changan. Maar wat merken de eigenaren daarvan? Vinden zij de 6e een echte Mazda? Aan de hand van de gebruikersreviews nemen we de proef op de som.

De Mazda 6e is in slechts twee verschillende aandrijflijnen verkrijgbaar. De sedan is leverbaar met een vermogen van 258 pk en de long range heeft een vermogen van 245 pk. De long range heeft een netto accucapaciteit van 75 kWh, terwijl de krachtige variant het moet stellen met een 66 kWh groot accupakket. Hoeveel kilometer je op een acculading kan rijden en hoe de Mazda 6e presteert aan de laadpaal zullen we binnenkort belichten in de rubriek ‘zo ver komt.’

De Mazda 6e heeft een vanafprijs van €44.990. Dan zijn er ook nog twee beschikbare uitrustingsniveaus: Takumi en Takumi Plus. Wil je een paar duizend euro besparen? Neem dan zeker een kijkje tussen het aanbod zeer jonge tweedehands exemplaren.

Comfort staat voorop

Een traditioneel sterk punt van Mazda is het rijgedrag en het bijbehorende stuurgevoel. Auto’s van het Japanse merk staan doorgaans garant voor communicatieve besturing en een gebalanceerd onderstel. De meeste reviewers vinden de 6e vooral comfortabel geveerd: “Iedereen wil natuurlijk weten hoe de Mazda 6e rijdt. Ik kan hier maar één ding over zeggen. Top! Het comfort is geweldig.” Een ander schrijft: “De Mazda 6e rijdt comfortabel, maar op slecht wegdek reageert hij wat stoterig.” Diezelfde Mazda-rijder vervolgt: “De 6e helt weinig over in bochten, maar je moet hem wel echt de bocht in sturen. Een ID.3 voelt dan wendbaarder. Op de snelweg is het (de Mazda 6e red.) een heerlijke reisauto.” “Het rijgedrag kenmerkt zich door een zachtere vering, maar een stevige demping”, analyseert de eigenaar van een Takumi Plus-uitvoering. Deze 6e-rijder valt hem bij: “De auto rijdt soepel, is comfortabel afgestemd en nodigt uit tot ontspannen rijden.” “De auto rijdt als een grote comfortabele limousine zonder sportieve intenties. Dit is een groot contrast met eerder gereden Mazda's. De wegligging is voor dagelijks gebruik prima”, aldus de berijder van een Mazda 6e met 258 pk. De eigenaar van een 258 pk-sterke Mazda 6e, schetst weer een ander beeld: “Vergelijkbaar met BMW of Alfa Romeo. Voor mij een compliment.”

Het vermogen van de Mazda 6e is genoeg. De eigenaar van een 258 pk-versie schrijft: “De prestaties van de motor zijn verder goed, de acceleratiesnelheid ligt in de praktijk bovenin de 6 seconden tot de 100, een heel stuk sneller dan de fabrieksopgave.” Een ander schrijft over dat vermogen: “Geen strepentrekker, maar daar is het ons niet om te doen.” Een ander schrijft over de respons op het stroompedaal: “Het comfort is geweldig. Je hebt drie standen (Dynamic, Sport en Individueel). Meestal rijden we Dynamic, maar als ik alleen rijd, kies ik wel eens voor Sport. Net wat meer respons op het 'gaspedaal’, maar verwacht geen schokkende cijfers à la Tesla.”

One pedal drive is niet mogelijk met de Mazda 6e, al komt de EV wel in de buurt: met de regeneratie op maximaal is het bijna mogelijk om te rijden zonder het rempedaal te gebruiken, staat in deze review. Een ander schrijft: “Verder beschikt de auto niet over echte ‘one pedal drive’. De auto komt niet volledig tot stilstand bij het loslaten van het gaspedaal, maar is de regeneratie wel op verschillende niveaus in te stellen.” Daar baalt de schrijver van: “Ik heb deze altijd op het hoogste niveau staan, maar naar mijn smaak zou er eigenlijk wel een niveau boven mogen zitten met nog hardere regeneratie.”

Achterin is het goed vertoeven

De Mazda 6e is eigenlijk geen sedan, maar een liftback. Een vijfdeurs dus. De achterbak is 465 liter groot en voorin is er ook nog een frunk te vinden. Die levert nog 72 liter extra bagageruimte op. Dat maakt de 6e erg bruikbaar vindt deze berijder: “Verder spreekt de praktisch bruikbare ruimte in de auto mij heel erg aan. Een grote frunk, een grote kofferbak. In het interieur is er erg veel opbergruimte in en onder de middenconsole.” De reviewer vervolgt: “De kofferbak is groot, rechthoekig en goed toegankelijk via de elektrische achterklep.” “Door de wat hogere vloer biedt de kofferbak net wat minder ruimte dan je zou verwachten. Drie ruime weekendtassen gaan er echter prima in. De laadkabel of losse vakantiespullen passen mooi in de ruime frunk”, schrijft een andere 6e-rijder.

De tweede zitrij is volgens de reviewers ruim en goed afgewerkt: “De achterbank is ruim met veel beenruimte. Jammer dat er geen skiluik is, maar de afwerking is boven verwachting goed. Anders dan bij veel andere auto’s is bijvoorbeeld de kwaliteit van de bekleding van de achterportieren net zo hoog als die vóórin. Achterin kun je prima zitten: “Verder is de Mazda 6e ruim, zowel voorin als achterin, wat hem geschikt maakt voor dagelijks gebruik én langere reizen.” Een ander sluit zich daarbij aan: “De passagiers zitten riant qua ruimte, ook zeker achterin is het goed vertoeven wat dat betreft.” “Drie personen van ongeveer 1,80 m passen achterin prima (op de middelste plek na).”

Voorin de Mazda zit je erg prettig, laat iemand die zijn Mazda 6e Takumi-uitvoering reviewt weten: Uitstekend verstelbare stoel en stuur. Armsteunen zijn goed geplaatst en je vindt snel een goede en ontspannen zithouding. “Zeer comfortabele stoelen”, schrijft een ander. Langere bestuurders hoeven zich geen zorgen te maken: Stoelen zitten prima en hoofdruimte is ruim genoeg”, schrijft een 1,95 meter lange bestuurder.

Het interieur van de Mazda 6e voelt hoogwaardig aan, schrijven de reviewers: “Het cognackleurige lederen interieur met suède accenten doet relatief hoogwaardig aan. Er zijn geen kraakjes of piepjes te horen.” “Afwerking binnen en buiten heel mooi, vooral de verlichting ’s nachts”, schrijft de eigenaar van een 6e in de Takumi-uitvoering. “Binnenin is het nóg mooier. Materialen, kleuren, afwerking: het is premium zonder protserig te worden. De Takumi Plus is een kleine zen-lounge”, concludeert een ander.

Wat het comfort ook ten goede komt is de stilte aan boord: “De auto is muisstil vanbinnen, de geluidsisolatie is heel erg goed.” Diezelfde reviewer prijst het geluidssysteem, dat van Sony afkomstig is: “Geluidssysteem met veertien speakers is heel erg goed.” Een ander schrijft dat het vinden van radiozenders soms wat lang duurt. Wel is hij tevreden over de audio: “Gelukkig is de geluidskwaliteit wél uitstekend en goed te personaliseren.” Wel klagen meerdere reviewschrijvers over de geluidskwaliteit bij het telefoneren.

Weinig fysieke knoppen

De Mazda 6e beschikt over weinig fysieke knoppen, waardoor het bedienen van functies als de airco en ruitenwissers soms een uitdaging is, die op zijn minst gewenning vereist. “De menustructuur van het centrale scherm is minder logisch dan die van Tesla of VW, maar na een paar weken weet je wat waar zit”, luidt het oordeel van een 6e-eigenaar. Deze beoordelaar vergelijkt zijn Mazda 6e met zijn vorige Mazda: “Qua infotainment is het best wennen. In de Mazda 3 hadden wij tal van knopjes, die ik op den duur blind vond. Hoe anders is het in de 6e. Ja, je hebt nog wel een soort van traditioneel dashboard met metertjes voor je neus, maar alle info zit rechts van het stuur op een groot scherm. Gelukkig - in tegenstelling tot bijvoorbeeld de nieuwe Tesla Model 3 - heeft de 6e een hendel voor knipperlicht.”

Niet iedereen ergert zich aan het ontbreken van druk- en draaiknoppen: “Probeer het eens en je komt erachter dat het helemaal niet zo lastig is en al helemaal niet minder snel dan fysieke knoppen. Dit omdat de meest gebruikte functies gewoon beneden in het scherm direct aan te klikken zijn en je voor de temperatuur geen menu in hoeft.” “Er is veel gezegd over de bediening van de Mazda 6e, maar na een paar weken went het prima. Toch is het minder intuïtief dan bij Tesla, Xpeng of Leapmotor”, schrijft een ander.

ADAS vormt een ergernis

Een welbekende ergernis bij veel nieuwe auto’s zijn de verplichte ADAS-systemen. “Superirritant vind ik de 1000 miljoen waarschuwingen over van alles en nog wat. Ik houd liever zelf de regie, maar de 6e vindt mij liever een passagier die het stuur vasthoudt”, klaagt een reviewer. Een ander ergert zich vooral aan twee hulpsystemen. De luchtvochtigheidsmeting en de snelheidswaarschuwing, mogen wat de reviewer betreft bij de volgende update “direct elimineren.” Een ander noemt de bemoeizucht van de rijhulpsystemen een minpunt: “50 km bord is afremmen. Kan wel uit, maar is wel een boel gedoe.” De eigenaar is echter wel blij over de adaptieve cruisecontrol en de rijstrookassistentie.

Wat betrouwbaarheid betreft zijn er nog geen klachten te lezen. Niet gek, gezien de auto nog geen jaar op de markt is. Of zich bij Mazda 6e op de lange termijn nog storingen en/of problemen zullen voordoen, dat moet de komende maanden en jaren nog blijken. De eerste indrukken zijn op het gebied van betrouwbaarheid in elk geval goed.

Benieuwd naar de mening van AutoWeek over de Mazda 6e? Alle (duur)tests vind je hier.