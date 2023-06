De huidige Kia Picanto kennen we alweer sinds 2017 en werd in 2020 subtiel bijgepunt. Recent zagen we een steviger met het tekenpotlood bewerkte Picanto , dankzij deze ingreep moet het model nog een flink aantal jaar meekunnen. Is het huidige model een goede basis voor zo’n lange carrière? Eigenaren en gebruikers geven het antwoord.

De Kia Picanto is het wat sportiever getekende broertje van Hyundai’s i10. Eigenaren van de ‘oude’ i10 schreven al behoorlijk enthousiast over hun auto en het vorige type Kia Picanto deed het goed in de AutoWeek Koopwijzer. Zelfs de ‘nieuwe’ Picanto mag al wat ouder zijn, het weerhoudt Nederlanders er niet van om ‘m te kopen. In 2022 gingen er 7.396 door de showroomdeur, dit jaar zijn het er tot nu toe ook weer 4.121.

Ruimte-aanbod Kia Picanto

De Kia Picanto scoort goed als het gaat om ruimte aan boord. “Kleine, maar best ruime auto vanbinnen, die van alle gemakken is voorzien”, schrijft een tevreden rijder in zijn korte review. “Ik kan er met 1,89 meter best goed in zitten en dan kan er ook nog een kind van 13 jaar achter mij zitten. Natuurlijk is de kofferbak niet zo heel groot, maar dat weet je als je dit type auto koopt.”

Ook deze lange bestuurder komt geen ruimte tekort. “We zijn met zijn tweeën en hond, dus ruimte mis ik niet. Ik ben 1,90 meter lang en heb voorin een zee van ruimte. Met de stoel op achterste en hoogste stand heb ik zelfs nog ruim 10 cm over voor hoofd en knieën.”

Er is altijd een overtreffende trap, en dat moet deze zijn: “Ik ben lang (1,96 meter) en in veel auto's kan ik geen fijne zitpositie vinden. Ik vind het prettig dat ik hoofdruimte over heb als de stoel in de laagste stand staat. In de Picanto heb ik, met de stoel in de hoogste stand, zelfs nog voldoende hoofdruimte.” In één moeite maakt de rijder ook een compliment over het zitmeubilair. “Ook de stoelen vind ik heel prettig, ik zit zonder problemen meerdere uren achter elkaar in deze auto.”

Comfort en weggedrag

Over het weggedrag zijn de meningen verdeeld. “Ondanks de korte wielbasis neemt de auto zonder problemen drempels en hobbels, ze is zeer goed afgeveerd. Ze stuurt heerlijk en rustig, spoort als een trein en vooral op de snelweg hoef je bijna niet te sturen. Ligt als een blok op de weg en bochten. Het geluidsniveau is, in tegenstelling tot wat ze zeggen in allerlei testen, gewoon goed en stil”, schrijft de positief ingestelde eigenaar van een Picanto 1.0 DPI DynamicPlusLine uit 2021.

De bestuurder van een 1.0 T-GDI X-line is ook te spreken over hoe zijn Picanto rijdt. “De auto voelt echt aan als eentje van een klasse hoger. Je hebt, ook op de snelweg, niet het idee met zo'n klein autootje onderweg te zijn. Natuurlijk zijn er wel andere dingen waaraan je merkt dat het een kleine auto is. Door de korte wielbasis zijn drempels niet altijd even prettig. En wanneer je accelereert hoor je de motor behoorlijk goed.”

Geluidscomfort lijkt dus ook enigszins persoonlijk: “Wat opvalt is het blikkerige geluid in de binnenzijde. Als je met elkaar praat of naar de radio luistert is het alsof je in een tonnetje zit”, ervaart de eigenaar van een Picanto GT-Line. “Het geluid van de banden is ook erg aanwezig, maar dat zal wel door de Nexen-banden komen.”

Een sportieve GT-Line-rijder analyseert tot slot het stuurgedrag en de veiligheidssystemen: “De Kia Picanto GT-Line stuurt bijzonder goed en precies, de traction control grijpt pas laat in. Ook heeft deze Picanto meerdere goed afgeregelde elektronische stabilisatiesystemen die je toestaan veilig en heel snel door bochten te kunnen rijden! Veel fun is dus gegarandeerd.”

Motoren

De Kia Picanto is momenteel alleen verkrijgbaar met een 1,0-liter DPI (67 pk) en 1.0 T-GDI (100 pk), beide driecilinders. Tot eind 2018 was er nog een 84 pk sterke 1.2 viercilinder, maar reviewers beschrijven met name de driecilinders.

De eigenaar van een ongeblazen 1.0 wordt in ieder geval niet erg blij van deze motorisering, wat weinig met het beperkte vermogen te maken heeft. “Wat me steeds meer tegen begon te staan waren toch de prestaties. Uiteraard weet je een beetje waar je aan begint met 67 pk, maar rijden op de snelweg was ook niet mijn probleem. Dat is de eerste versnelling. Deze is erg kort, bij 20 km/u zit je al op 3.000 toeren, en rijdt ook erg schokkerig. Als je je voet een centimeter omhoog haalt wiebel je heen en weer, hoe voorzichtig je het ook probeert. Met alle files in Nederland is rijden dus echt drama.”

Met de krachtigere 1,0-liter turbo is het een ander verhaal. “Ook bij snelheden van 160 km/u blijft de auto bijzonder rustig en stabiel rijden. Het extra gewicht in de auto vormde geen enkel probleem, ook in de bergen trok het motortje de auto er op z'n gemak doorheen.”, aldus de eigenaar die na 70.000 kilometer nog zeer te spreken is over zijn gebruikt aangeschafte Picanto X-Line.

Dat er meer in het vat zit bewijst de sportieve GT-Line-rijder. “Dankzij een veilige stage 1 softwaretuning ging het vermogen van 98,5 pk en 171 nm naar 147,3 pk en 227 nm koppel. Deze software-optimalisatie op 98-brandstof heb ik na 3.500 km inrijden laten uitvoeren, de stoere Picanto trekt nu veel grote snelle auto's eruit bij het stoplicht. De Kia heeft nu een pk/gewichtsverhouding van 160 pk per 1000 kg, wat erg goed is!”

Storingen en ergernissen

Eigenaren van de Picanto’s melden weinig schokkende zaken in hun reviews, al houdt één auto wel wat in. “In januari heb ik de auto naar de dealer gebracht omdat hij inhield bij het optrekken, bij het opschakelen naar een hogere versnelling bleef het gas een beetje hangen of hij maakte iets meer toeren en de cruisecontrol viel geregeld uit tussen de 50 en 70 kilometer per uur. Vandaag, na de eerste beurt, blijkt dat het gasklephuis van deze Picanto niet in orde is en dat dit gasklephuis bij alle nieuwe Picanto's vervangen dient te worden.” Na deze mededeling is de review niet meer geüpdatet, dus we gaan ervan uit dat het euvel na vervanging van het gasklephuis verholpen is. Afgezien van een kleine rammel tussen de voorstoelen melden eigenaren geen problemen. Dat doet Kia goed.

Of de Kia Picanto het in zich heeft om nog jaren mee te kunnen? Op basis van gebruikersreviews lijkt een complete vervanging in ieder geval niet nodig. De auto scoort op alle vlakken voldoende, wat in het bijzonder opvalt is de ruimte voor langere personen. Als Kia met de aanstaande facelift het veercomfort en de geluidsisolatie naar een iets hoger plan tilt is de Picanto écht een allemansvriend.