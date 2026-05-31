De Kia EV9 is het vlaggenschip van het Koreaanse merk. Groot, hoog, elektrisch en met een vanafprijs van zo’n 60 mille. Is de Kia dat geld waard? Wat zijn de sterke punten en waar schiet de auto tekort? We vragen het aan de EV9-rijders zelf en raadplegen de gebruikersreviews die zij geschreven hebben over hun auto.

Eerst maar eens kijken welke varianten er beschikbaar zijn van de Kia EV9. De instapper luistert naar de naam First Edition. Voor €59.995 beschik je dan over 217 pk en een 76,1 kWh grote accu. Een treetje hoger vind je de EV9 met een 99,8 kWh grote accu. De vierwielaangedreven versies met twee elektromotoren zijn altijd voorzien van laatstgenoemd accupakket. De prijs van de 99,8-kWh versies begint bij €68.145. Daarvoor krijg je een 204 pk sterke achterwielaandrijver. De AWD-versies hebben een vermogen van 384 pk en hebben een vanafprijs van €71.645. Is 384 pk niet genoeg? Dan biedt Kia ook nog de EV9 GT aan. De twee elektromotoren leveren daarin een vermogen van 508 pk. Tweedehands zijn er ook al een aantal EV9’s te vinden. De occasionprijzen beginnen rond de €53.000. Bekijk hier het volledige aanbod.

Snel van zijn plek

Of de grote SUV de beloofde actieradius en laadsnelheden haalt, zullen we later belichten in de 'Zo ver komt'-rubriek. In deze review zullen we eerst dieper ingaan op de aandrijflijn, alvorens we de andere eigenschappen van de EV9 bespreken. Dit heeft de berijder van een vierwielaangedreven EV9 over de aandrijflijn te melden: “Als je wil, kan hij echt snel optrekken, maar je voelt wel dat je met een hele zware auto onderweg bent. Als je een fan bent van dynamisch rijden, dan is deze auto niet voor jou. Als je lekker een beetje wil cruisen, dan is hij prima.” Een ander schrijft over zijn 2.560 kg-wegende EV9 met een 0 tot 100-tijd van 5,3 s: “Voor zo'n mastodont is hij retesnel van zijn plek.” “Het vermogen is prima in orde. Voor zo'n zware boot maakt hij hele grote stappen. De vermogensafgifte is soepel en voorspelbaar”, schrijft een ander over de EV9 AWD. Ook het vermogen van de achterwielaandrijver is afdoende, zo schrijft deze reviewer: “Eerlijk gezegd vind ik de auto snel genoeg.”

Rotonde is niet zijn favoriete plek

Rechtdoor rijden is dus geen probleem, ondanks het feit dat de EV9 groot en zwaar is. Maar kan het onderstel hier ook mee overweg? “Een klaverblad op hoge snelheid is geen probleem, maar een rotonde is niet zijn favoriete plek”, schrijft een van de Kia-rijders. “De rijervaring is zeer goed, met een mooie balans qua wegligging tussen comfort en sport: verkeersdrempels worden goed weggewerkt. Ik merk wel dat op wegen waarin wat "golven" zitten de wagen zich snel als een hobbelpaardje gaat gedragen”, schrijft een Belgische reviewer. Een ander schrijft: “De auto is comfortabel geveerd en ligt stevig op de weg.” Ook op hogere snelheden is dat zo, heeft deze recensent uitgevonden. “Vorige week op de Duitse snelweg 160 km/h met zes personen en bagage voelde heel relaxed.” “Houd je van wat sportiever rijden? Dan raad ik de Kia EV9 af. Wil je lekker cruisen? Dan is dit een prima auto voor je”, zo concludeert de berijder van een EV9 met vierwielaandrijving.

(on)Praktisch groot

De Koreaanse SUV is met een lengte van 5010 mm, een breedte van 1980 mm en een wielbasis van 3100 mm de grootste Kia die op dit moment op de markt is. Die maten vertalen zich in een hoop ruimte aan boord. De EV is met zes of zeven zitplaatsen te bestellen. Op die zitplaatsen kun je lange mensen kwijt: “Veel beenruimte. Ik kan met gemak iemand van twee meter op elke stoel zitten.” Een ander schrijft: “De zes volwaardige zitplaatsen, waarvan twee draaibare stoelen op de tweede zitrij, maken de Kia een geweldige reisauto.” “De ruimte binnenin is gigantisch en erg bruikbaar, omdat alles zo recht is”, schrijft deze Kia-rijder. “De ruimte is eindeloos!”, concludeert een andere recensent.

Toch brengt het grote formaat nadelen met zich mee. “Het is wel erg wennen dat de auto groot is, erg groot voor sommige plekken in Nederland. Op smalle wegen en in parkeergarages merk je vooral de breedte. De auto heeft geen meesturende achterwielen, dus een behoorlijk grote draaicirkel, en zicht over de motorkap heen is niet altijd super.” Deze reviewer ervaart dat ook: “In de stad merk je overduidelijk dat je met een grote auto rijdt en ik heb nog zweet op mijn rug staan van een parkeergarage in het centrum van Amsterdam, waarbij elke bocht naar boven een uitdaging was.”

Goed in elkaar gezet?

Het interieur van de Kia EV9 is niet afgewerkt met premiumleer, maar geeft desalniettemin een gevoel van kwaliteit, zo laat deze reviewer weten: De afwerking van binnen is erg netjes; goedkope materialen, maar wel goed in elkaar gezet. Geen piepjes of gerammel. Een GT-line-rijder schrijft: “Het interieur is netjes afgewerkt, overal goede materialen gebruikt. De stoelen zijn bekleed met een soort rubber in plaats van leer. Dat geeft een wat minder luxe indruk, maar ik gok dat het wel langer meegaat.” “De stoelen geven goede steun en zitten lekker, de bekleding voelt alleen nogal plastic-achtig aan”, laat deze recensent weten. Niet iedereen bestempelt het interieur als degelijk. Deze reviewer omschrijft zijn probleem: “Een piepende armsteun. En een bestuurdersstoel waarvan het binnenwerk wat beweegt als je in de stoel gedrukt wordt.”

De optionele massagefunctie laat te wensen over, vindt de berijder van een EV9 GT-Line. Hij schrijft: “De massagefunctie in de stoel had beter gekund. Deze functie is erg grof en raakt minimaal waar die voor bedoeld is.” Deze reviewer is het daar niet mee eens: “Als reisauto is de EV9 top en ik heb zelfs de massagestand geprobeerd die ‘vreemd, maar wel lekker’ is.”

Wat kenmerkend is aan het infotainment van de Kia zijn de fysieke knoppen, die nog volop aanwezig zijn. Dat is prettig, schrijft deze recensent: “Werkende automatische ruitenwissers en eenvoudig te bedienen airconditioning zijn dan wel echt weer heel prettig en ook de (snel)knoppen op het stuur zijn echt handig. Ik kijk in deze auto echt beduidend meer naar de weg dan hiervoor, omdat alles goed bedienbaar is zonder weg te kijken.” Een andere EV9-rijder vindt de ergonomie op orde: “Verder is het infotainment snel en makkelijk te doorgronden. Er zijn veel instellingen op het gebied van bestuurdershulp en comfort. Het geluid is erg goed.”

Adaptieve cruisecontrol wordt wisselend ontvangen

De grote EV is uitgerust met rijhulpsystemen. Daar lezen we een paar klachten over terug. Vooral deze reviewer is ontevreden. Hij schrijft: “De auto begrijpt niet dat je na 19:00 uur 130 mag.” De reviewer vervolgt: “De ACC is ronduit slecht. Absoluut niet vloeiend, gaat zeer abrupt op de rem, laat veel te grote afstanden ertussen.” Deze EV9-rijder is juist tevreden over de adaptieve cruisecontrol: “De adaptieve cruisecontrol werkt erg fijn. Veel minder nerveus dan in mijn Tesla Model 3 die ik hiervoor reed. Wisselen van rijstrook gaat automatisch en handmatig soepel en de auto ‘onthoudt’ de snelheid, waardoor je prima even kunt versnellen en daarna weer terugzakt naar de ingestelde snelheid.” Verder lezen we opvallend weinig terug over de ADAS. Hopelijk betekent dit dat de systemen naar behoren presteren.

Betrouwbaarheid

Op het gebied van betrouwbaarheid lezen we twee problemen terug in de gebruikersreviews. Deze reviewer had te kampen met een kapotte versnellingsbakhendel, waardoor de auto niet meer van zijn plek wilde komen. Dezelfde pechvogel kreeg ook te maken met een kapotte batterijmanagementmodule. Hierdoor kon de auto niet voller geladen worden dan 80 procent. Meer klachten komen we vooralsnog niet tegen. De auto is relatief nieuw, dus over de langetermijnprestaties kunnen we nu nog niet veel zeggen.

