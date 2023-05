De elektrische Kia EV6 ziet er behoorlijk revolutionair uit. In zekere zin is-ie dat ook, want hij beschikt over een nog relatief zeldzaam 800 volt batterijpakket. Dat levert diverse voordelen op, waaronder heel snel kunnen laden. Op papier lijkt de EV6, mede dankzij deze batterij, een ijzersterke aanbieding. Hoe is dat in de praktijk? Eigenaren delen hun ervaringen.

De 800 volt-techniek maakt sneller laden mogelijk. In het geval van de Kia EV6 gaat dit met maximaal 240 kW, waardoor je bij de juiste lader zo’n 300 kilometer rijbereik in een kwartier kan winnen. Ter vergelijking: een Porsche Taycan ‘doet’ met zijn 800 volt maximaal 270 kW en een Lucid Air 300 kW. Laatstgenoemde speelt daarbij enigszins vals door met 900 volt te schermen.

De EV6 is verkrijgbaar met twee accupakketten. De lichtste heeft een capaciteit van 58 kWh en 394 km actieradius (WLTP), voor de grote accu zijn dit respectievelijk 77,4 kWh en 528 km. Kopers hebben keuze uit vier vermogensvarianten. De instapversie heeft 125 kW (170 pk) en altijd het compacte accupakket, wie voor de grote batterij kiest krijgt 168 kW (229 pk) bij een achterwielaandrijver en 239 kW (325 pk) bij keuze voor de vierwielaangedreven variant. Topmodel is de krachtige EV6 GT met 430 kW (585 pk) vermogen.

Ruimte-aanbod en zitcomfort

Met 4,68 meter is de Kia EV6 geen kleine jongen. “De EV6 is groot. Veel groter dan je op basis van de foto’s zou denken”, zegt de gebruiker met een achterwielaangedreven 77,4 kWh-variant. “Het EV-platform zorgt er ook voor dat je binnen zeer veel ruimte hebt. Drie volwassenen hebben alle ruimte op achterin en de kofferbak is zeker ruim genoeg.”

Hoewel volwassenen blijkbaar prima achterin zitten, is dit voor de allerkleinsten niet altijd het geval. “Helaas passen twee zitverhogers en een kinderzitje niet goed op de achterbank. Ik moet twee gordels onder een stoeltje vast zien te klikken, wat gewoon irritant is,” aldus een eigenaar die de EV6 als gezinsauto inzet. Wat hij van de kofferbak vindt? “De koffer is niet heel ruim en niet heel handig omdat hij zo schuin afloopt.”

Over de stoelen en zitpositie zijn de meningen verdeeld. “Een zeer comfortabele auto voor lange ritten. Geen last van kramp in hamstrings zoals in mijn BMW 3. Is zeer persoonlijk, dat besef ik”, schrijft de een terwijl een ander liever iets meer ondersteuning van de zitting zou zien. Desondanks is ook deze gebruiker te spreken over het meubilair: “Stoelen zitten over het algemeen zeer goed. Ik heb al eens ca. 1.100 km in één dag gereden vanuit Italië, maar ook bij andere langere ritten stap je onvermoeid uit.”

Een aandachtspunt voor langere kopers: het panoramadak dat ruimte wegneemt, ook voor bestuurder en bijrijder. “Ik heb helaas niet de GT of GT-line zoals ik die eigenlijk zou willen”, schrijft de eigenaar van een EV6 AWD Plus, “daar de Nederlandse importeur die altijd met panoramadak aflevert en ik daar niet lekker in zit. Dat dak is echt te laag voor me.”

Weggedrag Kia EV6

De Kia EV6 ziet er sportiever uit dan zijn neefje Hyundai Ioniq 5, maar hoe rijdt-ie? “Het rijden in de EV6 is een waar genot”, aldus de bestuurder van een versie met 230 pk. “De lange wielbasis geeft zeer veel comfort en ondanks dat de auto laag oogt vliegt hij moeiteloos over alle drempels. Ook de apex nemen op de rotonde is geen probleem vanwege het lage zwaartepunt. De auto ligt als een blok op de weg en in de sportmodus is het heerlijk snel.”

“De auto stuurt erg prettig, de demping en vering zijn zeer goed in balans en het is heerlijk stil in de auto”, aldus de eigenaar die eerder onder meer een Audi RS 7 en TT RS reed. Of het dan ook een scheurneus is? “Opvallend: ik rijd eigenlijk vaak in eco-stand, omdat de auto daarbij erg relaxed rijdt in het hedendaagse verkeer. Even inhalen is makkelijker in ‘sport’, maar dat vergt maar twee drukken op een knop en is dus zo gepiept.”

Het is niet de enige bestuurder die serieuzere sportwagens gewend is. “Mijn eerste indruk is dat deze EV6 zeker niet onder doet voor mijn vorige auto, de Mercedes-AMG C 63 s Coupé, ik mis natuurlijk dat heerlijke uitlaatgeluid van de V8, maar de prestaties van deze EV6 GT liegen er niet om.” Inderdaad, deze 585 pk sterke EV6 GT neemt de rol van liefhebbers- en vakantieauto op zich.

Infotainment en hulpsystemen

Zoals het een moderne elektrische auto betaamt zit de Kia EV6 goed in z’n spullen en heeft-ie, zoals de mode dat voorschrijft, een groot centraal aanraakscherm. “De graphics van alle systemen zijn mooi en alles werkt intuïtief”, aldus deze eigenaar. Hij licht toe: “Als je een veiligheidsoptie wilt wijzigen krijg je gewoon een 3D-plaatje van de auto te zien waar je alle opties aan kunt klikken, dat werkt een stuk sneller dan tig menu’s doorwerken.” Daarnaast roemt hij de aanwezigheid van fysieke knoppen voor audiobediening en climate control. “Minpuntje is dat ik naar voren moeten buigen om het aanraakscherm te bedienen, het zit net te ver weg.” Een klacht die we een keer vaker lezen.

Rijassistenten zijn er ook, waaronder adaptieve cruise control. Deze krijgt de handen niet in alle gevallen op elkaar, met name doordat het systeem veel afstand houdt. “De gaten tussen je voorganger blijven te groot, ook in de kortste stand” meldt een eigenaar. “Je moet ermee leren omgaan”, schrijft een ander. “Alhoewel de ingrepen niet zeer abrupt zijn moet je wel blijven anticiperen in druk verkeer door bijvoorbeeld soms gas bij te geven. Als je dit niet doet rijdt de EV6 voor mij te traag met het verkeer mee.”

Pluspunten zijn er ook, benoemt deze bestuurder: “De veiligheidspiepjes en correcties zijn zeker niet storend. Kruisend verkeer bij achteruitrijden wordt snel gespot. Waarschuwing voor gevaar bij uitstappen is ook prettig. Stuurcorrecties bij autonoom tussen de baanmarkeringen rijden is in het begin even wennen, maar na even rijden valt het niet meer op.” Daarnaast heeft zijn EV6 nog een comfortabele eigenschap. “Filerijden in stapvoets verkeer met cruise control aan is perfect. Je hoeft niet meer zelf te reageren (zoals in de e-Niro) als je voorganger optrekt. Dat doet de EV6 zelf en zonder een gat te laten vallen.”

Onderhoud en irritaties

Zoals gezegd beschikt de Kia EV6 over vernieuwende techniek, maar voor gebruikers van het eerste uur leverde dit zo nu en dan zorgen op. “Alhoewel de auto goed uitgerust is, heb ik de pech één van de eerste lichting te hebben, waardoor er nog een hoop zaken niet werken” schrijft de eigenaar van zo’n vroeg exemplaar. “Ondertussen is de inverter gewisseld en zijn er al diverse ‘updates’ geinstalleerd. De standkachel werkt nog steeds niet, de ontwaseming is slecht, maar bijvoorbeeld ook de accuverwarming voor in de winter werkt niet.” Het beslaan van ruiten wordt vaker gemeld, al heeft Kia daarvoor inmiddels een oplossing bedacht. “Inmiddels is er een auto-ontwasem-modus beschikbaar in de instellingen. Hierbij wordt de airco automatisch aangezet zodra vocht en het beslaan van de ruiten gedetecteerd worden”, antwoordt iemand voor wie deze oplossing afdoende blijkt.

Ook daarna is de klimaatregeling niet vrij van zorgen. Bij deze bestuurder staakte de verwarming bij -8 graden buitentemperatuur en ook bij deze EV6 werkt de verwarming niet naar behoren. “De verwarming werkt voor geen meter, ook niet na alle updates en controles. Ook de volgende gebruiker heeft geen positieve ervaring: “Als het warm wordt schiet het verbruik van de auto de lucht in, maar erger: dan dat stopt de verwarming op willekeurige momenten en komt er de rest van de rit alleen nog koude lucht uit.”

Daarnaast melden enkele gebruikers dat de auto relatief traag snellaadt bij lage buitentemperaturen. Bij de EV6 is dit fenomeen bekend onder de naam ‘Coldgate’, waarbij uiteraard geen link bestaat met een tandpastamerk. Naast ‘coldgate’ blijkt er ook een ‘zombie-mode’ te bestaan, waarbij de auto stopt met functioneren na het snel schakelen tussen versnellingen. De meeste gebruikers hebben hier geen last van, een ander ervaarde het drie keer.

Verbruik en actieradius Kia EV6

De Kia EV6 is verkrijgbaar met forse batterijpakketten en het praktijkverbruik blijkt relatief gunstig – het recept voor een grote actieradius. Bestuurders melden verbruiken tussen de 17 en 21 kWh per 100 kilometer. “Op de autoweg is het verbruik gemiddeld 18-19 kWh/100 km. Mijn grootste rijbereik was 585 km en gemiddeld haal ik 545 km”, schrijft de bestuurder van een achterwielaangedreven auto met 77,4 kWh batterij. Houd je van doorrijden, dan neemt de range uiteraard af. “Het verbruik (snelheid veelal +10/15 km/u hoger dan toegestaan) ligt rond de 19-21 kWh/100km met 90-95% snelweg”, aldus een bestuurder die liever opschiet. “Ik hoop dit in de zomer nog wat naar beneden te krijgen en ben erg benieuwd naar de vakantietrips. Tot nu toe haal ik eigenlijk alle ritten gemakkelijk, praktische range ligt zo rond de 350-380 km.”

En het kleinere 58 kWh-pakket dan? “Mijn referentie is snelweg met cruise control op 105 km/u”, schrijft de eigenaar van zo’n auto. “Dit rijd ik 90% van de tijd in verband met woon-werkverkeer. Met koud weer rond het vriespunt en lager heb ik circa 290 km bereik bij een verbruik 18,5 kWh/100 km. Met warmer weer, 15+ graden, is het bereik circa 395 km en het verbruik 13,5 kWh/100 km.”

Als het gaat om ruimte-aanbod en rijeigenschappen stelt de grote elektrische Kia niet teleur. Ook het grote rijbereik en de efficiënte aandrijflijn spreken in het voordeel van de EV6. Wel had de auto, net als bijvoorbeeld de Volkswagen ID3, te kampen met de nodige aanloopproblemen. Inmiddels is het grootste deel hiervan opgelost, wat hoop geeft voor de toekomst.