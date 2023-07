Met de I-Pace profiteerde Jaguar van alle subsidiemaatregelen die in 2018 mogelijk waren. Het miste zijn uitwerking niet: in één klap werd deze elektrische crossover de bestverkochte Jaguar in Nederland ooit. Al snel kwam de auto in het nieuws. Het rijbereik viel tegen en ook opladen duurde langer dan men verwachtte. Door deze berichtgeving zou je verwachten dat eigenaren van zo’n I-Pace met een gezicht als een asbak rondrijden, maar praktijkervaringen op AutoWeek.nl schetsen een ander beeld.

Jaguar blijkt niet doof voor de kritiek van gebruikers. Eind 2019 volgden er software-optimalisaties waardoor het rijbereik tot wel 8 procent, zo’n 40 kilometer, zou groeien. Halverwege 2020 werd het model ook hardwarematig herzien, waarna onder meer driefaseladen werd toegevoegd. Ook kwam er een iets minder krachtige instapversie met 320 in plaats van 400 pk. Goed nieuws, maar kijkend naar de verkoopcijfers zullen er hooguit een paar honderd van deze geüpdatete I-Paces verkocht zijn. De I-Pace is nog steeds leverbaar en kreeg recent opnieuw een update, de instapversie verdween in de tussentijd van het toneel.

I-Pace: comfort en ruimte

Waarom men destijds voor de I-Pace viel wordt bij het doornemen van de reviews al snel duidelijk. “De afwerking vind ik goed te noemen als het om het dashboard, de stoelen en alles gaat”, aldus een I-Pace First Edition-rijder. Desondanks blijft hij kritisch, de I-Pace is immers geen goedkope auto. “Wat wat mij betreft nog wel beter kan is de achterklep-knop en al dat plastic daarbinnen.”

Een andere vroege rijder vat het als volgt samen: “Een rijdersauto die elektrisch is en geen rijdende computer op wielen. Daarmee nu niet de top van de beschikbare technologie, wel de top qua afwerking, zit voor én achter, ruimte en overall comfort.”

Over die zit gesproken, een andere I-Pace First Edition-rijder merkt op dat de stoelen, afhankelijk van de uitvoering, over meer of minder verstelmogelijkheden beschikken. “De performance-stoel (die, naast het mooie design, ultralekker zit) ontbeert het verlengen/verschuiven van het zitkussen dat de sportstoel wel heeft”, al lijkt dit voor hem geen groot gemis. Ook een andere First Edition-rijder is te spreken over de stoelen: “Deze zitten prima, aangezien ik dagelijks behoorlijk wat afstanden afleg is dat voor mij heel belangrijk.”

De kofferruimte lijkt met een opgave van 656 liter behoorlijk groot, maar die liters alleen blijken niet het hele verhaal te vertellen. “De bagageruimte is niet slecht, maar door het schuine dak en de kleine frunk kom ik soms wel ruimte tekort”, aldus de eigenaar van deze witte I-Pace EV400 S. De eigenaar van een vergelijkbare auto vult aan: “Kofferbak is ruim, maar met of zonder hoedenplank maakt nauwelijks uit door de lage achterkant. Even lekker ‘doorstapelen’ zoals in een station is er dus niet bij. En een skiluik mis ik ook, is helaas niet leverbaar.”

Infotainment en bediening

De Jaguar I-Pace betekende een revolutie op het gebied van infotainment. Tenminste, voor het Britse merk, dat een zekere achterstand moest inlopen. Dat gaat niet onopgemerkt: “Infotainment/tech: hier is, wederom, Tesla de maatstaf. Het systeem van de Jag is minder intuïtief en trager dan dat van de Model S. De grootte van het scherm is lachwekkend in vergelijking”, schrijft een kritische rijder. Een andere rijder doet een duit in het zakje: “Multimediascherm is traag. Dit is een belangrijk punt van communicatie met de auto en door zijn traagheid is de algehele ervaring met de auto minder positief.” Tot slot een eigenaar die dezelfde bevindingen heeft, maar er gelaten mee omgaat. “Infotainmentsysteem is niet best en erg traag. Maar de meeste onderdelen stel je eenmalig in naar je eigen wensen en daarna kijk je er niet meer naar om. Daarnaast gebruikt ik Apple CarPlay voor mijn navigatie en muziek, en dat werkt perfect.”

Rijden met de I-Pace

“Het rijgedrag is wat mij betreft subliem te noemen. Ik heb echt schik met de auto en de auto voelt voor mij als een jas, hij stuurt en rijdt echt supergoed”, blaast een rijder zijn loftrompet. “Ik voel tot nu toe nog niet veel van het gewicht, zoals anderen zeggen.” Dat Jaguar het gewicht goed maskeert ervaart ook deze rijder: “Comfort: de auto rijdt fantastisch. De luchtvering en wegligging zijn heel prettig. Tijdens het rijden merk je niet dat de auto meer dan 2 ton weegt.”

Het is wellicht ook een kwestie van gewenning, want deze I-Pace 400-rijder merkt de kilogrammen weldegelijk op. “De auto ligt heel goed op de weg, maar bij sturen merk je het zware gewicht onder in de auto. Je maakt daardoor al gauw teveel stuurbewegingen, wat een beetje schommelen van de auto teweegbrengt. Vooral passagiers ervaren dat dan als onprettig, maar dit wordt snel minder als je de auto eenmaal kent.” En wat het comfort betreft? “Ik heb geen luchtvering en vind de standaardvering prima. Wel wat stevig, maar dat schijnt de luchtvering ook te zijn.”

Het is vrijwel de enige rijder die de auto ‘stevig’ noemt, deze bestuurder ervaart dat heel anders: “De vering van de auto is erg op comfort afgestemd. De hoogprofielbanden helpen daarbij. Het gevolg is dat de auto wat gaat deinen als je heel hard wilt rijden op een bochtige of oneffen weg.” Dat deinen wordt overigens door het onderstel veroorzaakt, niet door de banden. “Bij een flinke hobbel in de weg wil de auto soms een beetje deinen, maar verder ligt ie strak op de weg”, aldus een andere rijder. “Ik heb vrij grote wielen onder de auto, 22 inch, dat zou het comfort en de actieradius niet ten goede komen. Dat geloof ik gelijk, maar ik ervaar het comfort en actieradius met deze wielen als meer dan prima.”

Actieradius I-Pace in de praktijk

Bij een elektrische auto ontkom je niet aan het onderwerp ‘actieradius’, zeker niet bij de Jaguar I-Pace. Is het echt zo slecht gesteld met de elektrische range? “Met het huidige weer, tussen de 4 en 8 graden Celsius, kom ik op dit moment netto niet verder dan 300 kilometer”, aldus de eigenaar voor wie de auto voelt als een jas. Hoewel deze 300 kilometer flink afwijkt van de opgegeven 480 volgt wel een nuance: “Dit is met zeer veel snelweg en ik rij dan gewoon 130 km/u, de auto staat in Comfort of Dynamic-mode en ik trek ook gewoon vlot tot middelvlot op. Ik pas mij dus niet aan.”

Deze ervaring wordt gedeeld door een andere rijder: “Die 480 kilometer bereik haal je, zeker in de winter, dus never nooit. Ik kom momenteel (geen passagiers, 120-130 km/u op de snelweg) niet verder dan 300 kilometer als ik geluk heb. Met meer personen en/of bagage aan boord en/of kou buiten daalt dit al snel tot 240-250 km.” Dat de actieradius rijders bezighoudt is duidelijk als we lijstjes gaan zien: “Ik rijd de maximum gestelde snelheid op cruise control en nooit harder dan 120 km/u. Bij 0-5 graden haal ik tussen 250-260 km, bij 5-9 graden 260-280 km en bij 9-15 graden 280-320 km”, aldus een eigenaar die de range enorm vindt tegenvallen.

Ook het trage opladen via één fase wordt regelmatig genoemd, al lijkt dit voor de meeste eigenaren met name een theoretisch probleem. “Die hele 1-fase laadproblematiek, daar ben ik flink van geschrokken en wilde hem eigenlijk gelijk weg doen”, schrijft een aanvankelijk teleurgestelde bestuurder. “Inmiddels heb ik een modus gevonden die voor mij werkt.” Dit blijkt een 20A-oplader te zijn, waardoor de auto nu met 4,6 kW te laden valt. Het resultaat? “Ik heb eigenlijk bijna nooit een snellader nodig gehad. Misschien 1 of 2 keer, maar dit was ook om het uit te proberen.”

Storingen en problemen

Ook de start was voor sommige eigenaren woelig. Meerdere melden het uitvallen van alle schermen in de auto, soms al meteen na aflevering. Na een software-update, die even op zich liet wachten, is dit probleem verholpen. Afgezien daarvan blijkt de I-Pace het behoorlijk goed te doen. Wel komt het voor dat eigenaren stranden met een lege 12V-accu, een probleem dat we bij meer elektrische auto’s zien. Opvallend: de I-Pace blijkt behoorlijk vriendelijk voor zijn banden. Deze eigenaar reed er ruim 60.000 kilometer mee, een ander haalde dik 80.000 kilometer.

“Bouwkwaliteit is, op een aantal puntjes na, erg goed te noemen. Na 2 jaar en 80.000 km geen enkel technisch probleem gehad. Behalve de eerste dag dat ik de auto kreeg en alle schermen op zwart gingen… De oplossing duurde ruim een maand. Ik kreeg wel een vervangend vervoer”, vat deze eigenaar zijn ervaringen samen.

Conclusie Jaguar I-Pace

Ook al zijn eigenaren door de bank genomen positief over hun elektrische Jaguar, de matige actieradius en het traag opladen treffen ook hen. Ook het infotainmentsysteem kan rekenen op de nodige kritiek. Desondanks is de beoordeling van de Jaguar I-Pace positief, met name het materiaalgebruik aan boord en de rijeigenschappen worden vrijwel unaniem positief beoordeeld. Na wat opstartproblemen blijkt de auto ook behoorlijk betrouwbaar, met als extra meevaller de geringe bandenslijtage.