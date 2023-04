In 2004 maakten we kennis met de Hyundai Tucson. Ondanks zijn wat ongemakkelijke, duwboot-achtige verschijning was de gunstig geprijsde SUV een schot in de roos. De tweede generatie Tucson kon het succes van zijn voorganger niet evenaren, maar is wel voorbijgestreefd door de in 2021 geïntroduceerde nieuwe Tucson. Is dit nog steeds de volks-SUV van weleer en belangrijker, hoe bevalt hij zijn eigenaren? Ze geven zelf het antwoord.

De derde en huidige generatie Tucson wordt geleverd met drie verschillende aandrijflijnen. Onderaan het gamma vinden we een conventionele 1.6 T-GDI met 150 pk, daarboven staan een hybride met 230 pk en een 265 pk sterke plug-in hybride. Afgaand op de reviews kiezen de meeste Tucson-rijders voor een geëlektrificeerde variant. Ervaringen in dit artikel zijn grotendeels gebaseerd op bestuurders met een Tucson HEV of PHEV, over de reguliere 1.6 GDI wordt in de review-sectie op AutoWeek.nl nauwelijks geschreven. Verstokte dieselaars moeten de Tucson overigens aan hun neus voorbij laten gaan.

Comfort en ruimte

Over het rij- en zitcomfort van de nieuwe Tucson zijn eigenaren goed te spreken. “De auto is vooral een comfortabele cruiser, de stoelen zijn goed en de zitpositie is prima. Je hebt het overzicht, voorin geen echte dode hoeken”, schrijft deze eigenaar van een hybride Tucson, om te vervolgen: “Wat mij meteen opviel is dat de auto zo ontzettend stil is - ook bij snelheden van boven de 100 km/u. Boven de 130 km/u is wel een klein beetje windgeruis hoorbaar.”

Meer staccato geformuleerd is de volgende positieve kritiek, opgetekend door de bestuurder van een Tucson N-line. “Interieur: Voldoende ruim. Kofferbak idem, achterbank is ook prima en makkelijk om met vier volwassenen onderweg te zijn.”

Wat zitcomfort betreft lopen de gebruikerservaringen uiteen. De hogere zitpositie en uitgebreide verstelmogelijkheden van het meubilair kunnen op positieve kritiek rekenen. Dat geldt minder vaak voor de stoelen zelf, zoals de volgende gebruiker schrijft: “De stoelen waren in het begin niet erg comfortabel. De zitting was niet prettig, misschien te week, en je voelt achteraan een harde buis o.i.d. en een gat tussen zitting en rugleuning.” Blijkbaar went de zit na een aantal maanden. “Nu, na zo'n 6.500 km, merken we dat de zitting nu overal gelijk voelt. De hardheid bevalt nu beter, of we zijn eraan gewend?” De eigenaar van een plug-in hybride Tucson Premium kan na 15.000 km nog niet wennen en gaat op zoek naar een alternatieve oplossing.

Ook de sportief ogende stoelen van de N-line scheppen verwachtingen, in ieder geval bij de eigenaar die zijn Tucson gebruikt aanschafte. “De stoelen zijn voorzien van Alcantara. Prima, maar de steun is niet bijzonder. Ze zitten ook vrij hard en ik mis het gevoel dat je lekker ‘in’ de stoel gaat zitten. Als je de sportstoelen van andere merken gewend bent is dit wat behelpen.

Hoe rijdt de Tucson?

Zoals eerder gelezen overtuigt de Tucson met stilte en comfort. Het weggedrag past daar goed bij, zoals deze bestuurder over zijn Hybrid schrijft. “Het is geen auto om even snel een rotonde te nemen, even een bocht door te ’smijten’ of lekker de Stelviopas mee af te dalen. De auto is groot en zwaar, zelfs een beetje log. Het is een auto om lekker te cruisen op de snelweg, bedaard en comfortabel.”

Ook op langere snelwegritten overtuigt de hybride Tucson, ervaart de eigenaar die zijn Comfort uit 2021 richting Oostenrijk reed. “Met stukken 170/180 km/u over de autobaan gereden. Ook dan rijdt de Tucson lekker, met de 230 pk is dit totaal niet moeilijk en de auto blijft ook vanaf 120/130 km/u supersnel accelereren naar 170/180 km/u. Ik voel dan dat ik nog wat vermogen over heb. De wagen blijft goed handelbaar, remmen en weer accelereren gaat prettig.”

Over de hybride aandrijflijn zijn eigenaren behoorlijk te spreken, al moeten ze wennen aan het soms wat hogere toerental bij lage snelheden. “De auto rijdt heerlijk soepel en de elektro- en benzinemotor werken goed samen. Wel vind ik stationair de benzinemotor vrij luidruchtig, maar deze is gelukkig in de meeste gevallen niet nodig”, schrijft de eigenaar van een exemplaar uit 2022. Dat de benzinemotor zelfs in de hybride Tucson regelmatig uit staat valt meerdere eigenaren op. Ze geven aan dat er zelfs op snelwegtempo hele stukken elektrisch worden afgelegd.

Tucson als caravantrekker

Ook als caravantrekker overtuigt de hybride Tucson, die aanhangers tot 1.650 kg voort mag slepen. “Drie weken met de caravan naar Noorwegen geweest en de auto heeft geen moment teleurgesteld. Met het grootste gemak werden de steilste passen overwonnen alsof je niets aan de trekhaak had hangen”, schrijft een enthousiaste caravanner. “De Tucson als caravantrekker bevalt prima, zeer stabiel en comfortabel” schrijft een ander, in het bezit van een 1.500 kg zware Hobby 460 SFf.

Deze ervaringen staan in schril contrast tot die van de ontevreden caravanner met een plug-in hybride Tucson, die overigens een lager trekgewicht van maximaal 1.350 kg heeft. “Met een last van 1.250 kg blijft de auto bij hellingen en bijvoorbeeld fly-overs met 3.800 en soms wel 4.800 tpm hangen in de versnelling en is daar niet meer uit te krijgen als je dat zelf wil.” In de reacties onder zijn review blijkt dat hij niet de enige is. Caravantrekkers lijken dus het beste af met een reguliere hybride Tucson, wat wordt bevestigd door een andere PHEV-rijder. “De automaat kent geen handmatige stand, wat lastig is voor caravanners. De flippers worden na korte tijd overruled door de automaat en zijn dus vooral een zinloze gimmick.”

Onderhoud en storingen

Op het matige trekken van een caravan na melden Tucsonrijders weinig serieuze problemen. Eén eigenaar had te kampen met een lekstroom, die na vervanging van een computer is verholpen. De bestuurder van een PHEV had problemen met het opladen van zijn auto, veroorzaakt door een defecte boordlader. Deze werd onder garantie vervangen. “Een dure grap als je het zelf zou moeten betalen”, schrijft hij, “want de prijs van een OBC is ruim € 1.000,- exclusief btw (!)”.

Het onderhoudsinterval van de Hyundai Tucson is elke 15.000 km of een jaar, wat onder meer deze positief ingestelde eigenaar verrast. “Dat is wel even wennen. De Optima (diesel) had een interval van 30.000 km.” Je zou het ook op een andere manier kunnen bekijken, zoals deze eigenaar doet: “De garantie is 5 jaar, maar in feite betaal je die zelf doordat elke 15.000 (!) km onderhoud moet plaatsvinden.”

Rijhulpen en veiligheidssystemen

Zoals het een moderne auto betaamt is ook de Hyundai Tucson voorzien van rijhulpsystemen. De meest opvallende is de combinatie van deze systemen, die Highway Drive Assist wordt genoemd. Een functie die in de volksmond vooral bekend staat als ‘Autopilot’. Meerdere eigenaren laten zich positief over dit systeem uit, al zijn er wel kleine aandachtspunten, zoals de volgende gebruiker beschrijft. “Er zitten geen sensoren in het stuur, maar het systeem reageert op stuurbewegingen. De auto is alleen tevreden als je af en toe zelf het stuur beweegt.” Ook past HDA graag zelf de gereden snelheid aan op basis van gelezen verkeersborden. “Ideaal, zou je denken, maar... HDA leest borden aan de kant van de weg of matrixborden boven de weg. Het is een aantal keren voorgekomen dat hij de borden op afritten of parallelwegen als maximumsnelheid aannam. Het is echt raar als je auto op de Duitse snelweg ineens vertraagt naar 40 km/u…”

Of de Hyundai Tucson nog altijd een goede aanbieding is ligt aan hoe je de auto gebruikt. De meeste gebruikers genieten van hun ruime, stille SUV. Als het gaat om de kwaliteit van het zitmeubilair heeft Hyundai nog wat huiswerk te doen, dat lijkt ook te gelden voor de trekcapaciteiten van de Tucson PHEV.