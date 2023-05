Met de Kona Electric zorgde Hyundai in 2018 voor een doorbraak. Een relatief betaalbare elektrische crossover met ruim 400 km actieradius was op dat moment bijzonder zeldzaam. De Kona Electric is inmiddels de op drie na populairste elektrische auto van ons land. Mooi, zulke klinkende cijfers, maar is het ook een prettige metgezel? Eigenaren en gebruikers delen hun ervaringen.

De Hyundai Kona is een bijzonder veelzijdig model. Niet alleen zijn er 1.0 T-GDI en 1.6 T-GDI benzinemotoren verkrijgbaar; er zijn zelfs drie geëlektrificeerde varianten. Naast de reguliere Kona zijn er een gangbare hybride, plug-in hybride en een volledig elektrisch aangedreven variant. Van de laatste rijden er inmiddels ruim 16.000 in Nederland rond, op een totaal van bijna 27.000 exemplaren. Vandaar dat we ons in dit artikel volledig richten op de elektrische variant.

Ruimte en zitcomfort

Laten we, voordat we ons op typische elektrische auto-zaken richten, eens kijken naar de Kona als normale auto. Het is een cross-over uit het B-segment. Wat dat betekent? “Het is geen grote auto, maar hij lijkt wel groot. Dat vind ik leuk”, vat een eigenaar het samen. “In werkelijkheid is het ding makkelijk te parkeren en erg wendbaar. Vanbinnen voelt de Kona voorin lekker ruim, maar achter mezelf zitten met 1,93 meter is onmogelijk. Wanneer mijn vriendin rijdt met haar 1,78 meter is het wel prima te doen.”

De Kona is zeker niet ruim, zoals ook deze gebruiker ondervindt. “Minpunt: de ruimte, of eigenlijk het gebrek daaraan. Achter mij was haast niet te zitten. Ook de kofferbakruimte hield niet over. Dat terwijl de buitenafmeting niet heel klein is.”

Een andere eigenaar is bereid wat in te schikken en heeft een oplossing achter de hand: “Het is een compacte auto, dus verwacht niet te veel beenruimte achterin. Met een beetje inschikken lukt het ons prima met z'n vieren (gemiddeld 1,85 meter). De koffer is niet groot, maar je kunt het plateau wel een standje lager leggen. Voor de zomer wordt het een dakkoffer.”

Over het interieur oordeelt hij als volgt: “Afgezien van het vele plastic ziet hij er verzorgd uit van buiten en binnen. Er zijn veel vakjes en houders, dus ook al is het interieur compact, je voelt je wel op je gemak.”

Hoe rijdt de elektrische Kona?

De Hyundai Kona Electric met 64-kWh batterijpakket heeft een elektromotor met 204 pk vermogen en 395 Nm koppel, wat wordt losgelaten op de voorwielen. “Door de elektrische aandrijflijn met omgerekend meer dan 200 pk maakt het tot zo'n 150 km/h niet uit hoe hard je gaat. Druk je het stroompedaal in, dan knal je vooruit. Heerlijk. Bij het stoplicht ben je vrijwel onverslaanbaar”, beschrijft een bestuurder zijn ervaring. Deze acceleratie noemen berijders vaker als grootste pluspunt. “Ruim 200 pk en 400 nm, ga je dan op het gaspedaal staan dan heb je instant een lach op je gezicht”, schrijft een ander. “Het is niet de 0 naar 100-tijd van 7,5 seconden, want dat doen tegenwoordig zo veel auto’s. Het is de manier waarop. Geen trillingen, geen schakelmomenten, geen koppelkromme en geen schreeuwende motor. In alle stilte word je gelanceerd.”

Zoveel elektrokracht blijkt niet altijd hosanna: “Nadeel is de wielspin soms bij nat weer, het blijft een voorwielaandrijver natuurlijk”, schrijft de bestuurder van een jong exemplaar uit 2022. De Nexen-banden die in de eerste jaren af fabriek de Hyundai schoeiden versterken dat beeld. “Ik rijd eigenlijk altijd in de Eco-stand, die is wat minder fel dan de sportstand”, laat een bestuurder weten. “Deze is af en toe leuk, maar door de Nexen-banden heb je te vaak wielspin.”

Actieradius en opladen

De Hyundai Kona Electric maakte op papier indruk met zijn opgegeven actieradius van 449 kilometer. Wat daarvan in de praktijk overblijft? “Voldoet aan mijn verwachtingen”, schrijft een eigenaar na anderhalf jaar en 20.000 kilometer ervaring. “Actieradius met gemiddeld 390 – 400 kilometer (minimaal 360, max 495!) binnen Nederland meer dan toereikend. Slechts één keer buitenshuis hoeven bij te tanken.” Ook andere gebruikers geven aan dat 400 kilometer bereik in de praktijk goed mogelijk is, zeker in de zomer. “Mijn actieradius nam toe tot maximaal 430 km bij weinig snelwegverkeer”, schrijft een bestuurder. En waarop kun je rekenen als je vooral snelweg rijdt? “Het viel me op dat 130 km/u in de winter qua verbruik ongeveer hetzelfde is als in de zomer. Dus wil je hard rijden op de snelweg, dan is je range alsnog niet meer dan 320 km.”

Een belangrijk aandachtspunt betreft het laden aan een laadpaal of wallbox. Bij modellen tot eind 2019 beschikt de Kona over een 1-fase boordlader, vanaf dat moment is ook 3-fasenladen mogelijk. Dat zorgt voor aanzienlijk sneller opladen, wat met een 64-kWh accupakket best welkom is. Hoe welkom beschrijft de eigenaar van zo’n 1-fase-auto: “De Kona heeft een 1-fase 7.2 kW boordlader. Omdat de meeste openbare laadpalen slechts 16A zijn betekent het dat je in de praktijk meestal met 3.5 kW laadt. Voor iedere 10 procent lading heb je dus zo'n 2 uur nodig, dat is erg lang...”

Niet direct gerelateerd aan het opladen, maar wel een punt van aandacht: veel gebruikers missen een smartphone-app zoals veel andere merken die wel leveren. De redenen volgens deze bestuurder: “Je kunt de kachel/airco wel van tevoren instellen (via het centrale scherm, red.) maar niet aanpassen als het wat later wordt. Ook kan je niet kijken hoe vol hij is als je aan een snellader staat en ondertussen wat gaat eten.”

Storingen en terugroepactie

De Hyundai Kona Electric blijkt voor gebruikers relatief probleemloos. Wel komt een lege 12 volt-accu met enige regelmaat voor, waarna de auto niet meer wil starten. Eén eigenaar versleet zelfs drie accu’s binnen 95.000 kilometer.

Met de grote batterij zijn er eveneens problemen: bij 5.436 Kona Electrics is de tractiebatterij aan vervanging toe. Het gaat om modellen die tussen 4 mei 2018 en 2 maart 2020 zijn geproduceerd in Zuid-Korea, meldt Hyundai. Deze batterijen zullen inmiddels vrijwel allemaal onder garantie zijn vervangen, maar voordat het zover was heeft het sommige eigenaren behoorlijk gehinderd. “Op 27 juli 2021 wilde de auto niet meer starten”, schrijft zo’n pechvogel. “Het accupakket bleek het begeven te hebben en moest worden vervangen. Wij moesten erop rekenen dat het tot vier maanden kon duren voordat het accupakket vervangen zou zijn.”

De volgende eigenaar kende tot de vervanging geen problemen en ziet vooral voordelen: “Wat een mazzelaars voelen we ons, nu gisteren na 3 jaar gebruik een nieuwe accu is geplaatst in het kader van de terugroepactie! De degeneratie van de afgelopen 3 jaar was lastig in te schatten omdat de software natuurlijk al op veilig was ingesteld. Maar nu zie ik weer getallen boven de 400km. Dat wordt komende zomer weer mooi.”

Doet wat het belooft

Bij zijn lancering in 2018 was de elektrische Kona een belofte en in de praktijk maakt hij de verwachtingen behoorlijk waar. Het is bepaald niet de ruimste auto, maar de 64-kWh batterij maakt in de praktijk een rijbereik van rond de 400 kilometer mogelijk. Probleemloos is de auto niet, met name de 12-volt accu en het grote batterijpakket hebben bij sommige eigenaren voor hoofdbrekens gezorgd. Inmiddels staat zijn opvolger in de startblokken. Op aandrijftechnisch vlak lijkt daarbij niet veel te veranderen, wel is de auto flink groter. Als Hyundai de accuproblemen onder controle heeft en voortaan ook een app meelevert zijn daarmee de grootste pijnpunten verholpen.