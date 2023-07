De Hyundai Ioniq was een bijzondere auto. De overduidelijk op de Toyota Prius geïnspireerde koets was zowel verkrijgbaar met een gangbare hybride aandrijflijn, als stekkerhybride en met een volledig elektrische aandrijving. De laatste variant stond aan de basis van wat later een elektrisch submerk zou worden. Wat vonden eigenaren van het origineel?

Waar veel merken hun best deden om hun elektrische model zo snel en flitsend mogelijk te maken gooiden de Koreanen het over een andere boeg. De Hyundai Ioniq Electric leverde in eerste instantie 120 pk en was voorzien van een bescheiden accupakket met een nettocapaciteit van 28 kWh. Snelladen kon met een keurige 70 kW, waardoor van 20 tot 80 procent laden in zo’n 25 minuten gepiept was.

In 2019 kreeg de Ioniq Electric een update, waarbij het motorvermogen werd opgeschroefd naar 136 pk. De accu groeide fors en kon voortaan netto 38,3 kWh herbergen, maar het snelladen verliep met maximaal 44 kW aanzienlijk trager dan voorheen. Voor enkele occasionkopers bleek dit een reden om tóch voor het oudere model te gaan.

Is de Ioniq ruim genoeg?

De Ioniq heeft de afmetingen van een gezinswagen, maar de druppelvorm zou de leefruimte best eens nadelig kunnen beïnvloeden. “De Hyundai is erg gestroomlijnd en vrij laag. Dat betekent aan de ene kant een laag verbruik, maar aan de andere kant ook een vrij diepe instap. De ruimte achterin is best goed, al houdt de hoofdruimte niet over, mede door het schuifdak”, ervaart de eigenaar van een Ioniq Electric uit 2017.

“Achterpassagiers hebben voldoende ruimte, alleen achter mij niet”, schrijft een ruim 2 meter lange bestuurder over zijn Ioniq Electric 38 kWh uit 2020. “Jammer is dat er een middentunnel aanwezig is, dat maakt het wat onprettiger voor drie personen achterin. Maar zoals aangegeven: 95% rijd ik alleen in de auto. Voorin de auto helaas geen frunk, kofferbak is ruim voldoende, maar had graag de laadkabel voorin gezien.”

“De zitplaatsen voorin zijn prima in orde, zitten heerlijk en zijn goed in te stellen”, schrijft een gemiddeld lange eigenaar. “Ook de hoofdruimte voorin is ruim voldoende bij een lichaamslengte van 1,85 meter. Achterin zijn de stoelen ook prima, maar is het wat minder ruim. Beenruimte is er voldoende, maar passagiers langer dan 1,80 meter kunnen wat problemen met de hoofdruimte ervaren.”

De rijder hierboven gaf het al weg: over het zitmeubilair is men overwegend positief. “Ik heb voor de meest luxe uitvoering gekozen aangezien de elektrisch verstelbare stoelen daarin wat meer instelmogelijkheden hebben. Ik ben 1,95 meter lang en heb vaak last van mijn rug, vandaar. Het zijn geen Volvo-stoelen, maar voor mij zitten ze goed”, schrijft de rijder van een Ioniq Electric Premium uit 2018. “Goede stoelen met veel verstelmogelijkheden, de stoel van de bestuurder elektrisch met twee geheugenstanden en een ruim verstelbaar stuur maken dat een fijne zitpositie eenvoudig wordt gevonden”, beaamt de rijder van een jonger exemplaar met 38 kWh-batterij.

Toch is niet iedereen tevreden. “De stoelzitting zakt wat in en geeft niet de ondersteuning die je zou moeten hebben. Na 2 uur rijden krijg ik een zeer zitvlak, ook een achterpassagier klaagde over de zitting”, aldus een kritische rijder die maatregelen overweegt. “Ik denk erover na om de bekleding te vervangen door (echt) leder en de stoelen en achterbank te laten opvullen.”

Rijden met de Ioniq Electric

Hoe dat rijdt, zo’n elektrische Hyundai? “Rijden is gericht op comfort”, meent de eigenaar die eerder in een Volvo V50 reed. Hij vervolgt: “Daarentegen valt wel de starre achteras op. Verkeersdrempels moet je met beleid nemen en kuilen en putten voel je wel degelijk. Nog een minpuntje is het geluid van de achterbanden, dat vooral hoorbaar is voor de achterpassagiers. Maar als je op zeer stil asfalt rijdt is er echt een stilte aan boord, dat is dan heerlijk autorijden.” Over die achterbanden klagen overigens meer eigenaren: de isolatie van de achterste wielkasten zou beter kunnen.

De elektromotor drijft de voorwielen aan, dat leidt soms tot verrassingen. “De voorwielaandrijving in combinatie met de sterke elektromotor geeft wel wat reacties in het stuur en soms een tractiecontrole die ingrijpt. Voor de Ioniq wel acceptabel, maar met een veel sterkere motor lijkt me dit wel een punt” denkt deze rijder met de ontwikkelingsafdeling mee.

Niet iedereen is te spreken over het rijcomfort. Zo vinden meerdere rijders de achteras voor verbetering vatbaar. “De auto is redelijk stug. Nu heb ik gelezen dat er een starre achteras onder zit en ik vind dat je dit kunt merken. Als je over een drempel rijdt voel je de drempel ook helemaal. Het is niet zozeer oncomfortabel, maar je hoopt steeds dat je iets minder drempel voelt”, beschrijft de eigenaar van een exemplaar uit 2018 zijn ervaring.

Ioniq Electric: actieradius

Een belangrijk punt bij een EV is de actieradius. De Hyundai Ioniq staat wat dat betreft niet bovenaan de lijstjes, maar stelt daar een belangrijke troef tegenover: efficiëntie. In de woorden van deze eigenaar: “Perfecte auto voor de mensen die geen al te grote afstanden afleggen. Gemiddeld verbruik zomer 11 en in de winter 13,5 kWh per 100km. De auto komt dus in de zomer 230 en in de winter 190 km ver.” Het zijn waarden die meerdere rijders bevestigen.

Het helpt dat Hyundai de zaken niet beter voorspiegelt dan ze zijn. “Qua actieradius bleek al snel dat de voorspelling die de Ioniq geeft behoorlijk nauwkeurig is, maar ook dat de Ioniq erg efficiënt is”, ervaart de bestuurder die zijn Ioniq inruilde op een nieuwe Ioniq 5. “De grote verschillen die je hoort van andere merken tussen opgegeven waarde en realiteit valt hier echt mee.”

Onderhoud, storingen en irritaties

De Hyundai Ioniq Electric blijkt een behoorlijk betrouwbare auto, maar hij is niet feilloos. “In de afgelopen 4 jaar heb ik geen echte problemen met de auto gehad”, schrijft een rijder na zo’n 85.000 kilometer. “Naast de reguliere servicebeurten is er in het eerste jaar een terugroepactie geweest voor de laadpoort. Deze scheen problemen te kunnen geven, maar daarvan heb ik niets gemerkt. De poort is vervangen. Ongeveer 5 maanden geleden is de aircopomp vervangen. De airco deed het nog prima, maar de pomp maakte herrie. Dat hoorde je met name als je buiten de auto stond. Ook die is onder garantie vervangen.” Zo komt de vijf jaar garantie die Hyundai biedt goed van pas.

Ook die garantie blijkt niet feilloos, merkte een eigenaar met een defect audiosysteem van Infinity. Hij kreeg na vervanging hiervan een rekening van maar liefst € 6.300 euro gepresenteerd. Hoewel dit audiosysteem uitgesloten leek van de vijfjarige garantie heeft hij dit onderdeel uiteindelijk geheel vergoed gekregen. Rijders met een 38 kWh-variant kregen te maken met een terugroepactie waarbij de batterij is vervangen, bij deze rijder zijn ook de motor en versnellingsbakunit vervangen.

Bovengenoemde zaken lijken excessen, het enige probleem waarover we vaker lezen is een leeglopende 12V-accu. Vervelend, maar helaas niet ongewoon bij elektrische auto’s. We besluiten met een tevreden rijder: “De totale onderhoudskosten inclusief de winterbandenwissels zijn over 4 jaar uitgekomen op 2.138 euro. Omgerekend naar het aantal gereden kilometers is dat slechts € 0,02 per kilometer. Een duidelijk bewijs dat elektrische auto’s in gebruik voordeliger zijn dan een brandstofauto.”

Conclusie Hyundai Ioniq Electric

De Hyundai Ioniq Electric blijkt in de praktijk een prima elektrische keuze. Ondanks zijn bescheiden accupakket is de actieradius voor veel gebruikers voldoende, omdat de auto efficiënt met stroom omspringt. Op enkele terugroepacties na blijven vaker voorkomende problemen beperkt tot een lege 12V-accu. Wel is te hopen dat de af-fabriek geleverde audiosystemen blijven functioneren, want vervangen blijkt een prijzige opgave.