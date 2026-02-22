AutoWeek kroonde de Hyundai Inster begin dit jaar tot overall winnaar van 2025. Die titel heeft de Zuid-Koreaan te danken aan zijn praktische inzetbaarheid en het feit dat hij erg volwassen rijdt. Maar zijn de Inster-rijders zelf ook zo lovend? Dat zoeken we uit aan de hand van de gebruikersreviews die zij op de AutoWeek-website schreven.

De Hyundai Inster is sinds eind 2024 op de markt en is verkrijgbaar met twee verschillende aandrijflijnen. De goedkoopste versie heeft een 42-kWh accupakket en een bijbehorend vermogen van 97 pk. De variant met de 49-kWh accu is met een vermogen van 115 pk net iets krachtiger. Hoever je op een acculading komt en hoe de EV presteert aan de laadpaal, zullen we later in de ‘zo ver komt’- rubriek behandelen. De Hyundai Inster heeft een minimale catalogusprijs van €23.625. Tweedehands is de Inster verkrijgbaar voor minder dan 20 mille. Bekijk hier het aanbod.

Soepele aandrijflijn

Een vermogen van 97 pk lijkt op papier misschien een beetje karig, maar zo ervaart de eigenaar van een minder sterk gemotoriseerde Inster dat niet: “De stilte valt op en ook de acceleratie, zelfs met de minder krachtige motor.” Een ander, die de instapper heeft aangeschaft, schrijft dat het “erg leuk is om in de Inster te rijden.” Met de 115-pk aandrijflijn heb je niets te klagen, althans, dat schrijven deze reviewers: “Soepel reagerende en prima te doseren accelerator” Daar sluit een andere Hyundai-rijder zich bij aan: “De Inster is vlot genoeg. Het versnellen gaat gelijkmatiger.” “Voor het geval je eens snel moet optrekken met invoegen of inhalen dan gaat dat zeer vlotjes”, zegt de eigenaar van een Inster in de Pulse-uitvoering. Je kan de elektrische Hyundai in normaal verkeer met zonder het rempedaal te beroeren tot stilstand laten komen, mits je dat instelt. Dat valt in de smaak: “Op de motor remmen gaat geweldig, gebruik de voetrem nauwelijks. Je kunt one-pedal-rijden.”

'Op klinkerweggetjes voel je alles'

De meningen over het onderstel van de Inster lopen uiteen. “De Inster slaat wel wat meer op dwarsrichels en veert iets meer uit op verkeersdrempels, die ik met een wat lagere snelheid neem”, schrijft een Inster-rijder. “Ik vind de auto vrij stug, zeker op klinkerweggetjes voel je alles. Mogelijk is dat zo vanwege de 17-inch banden”, merkt een reviewer op. Een ander vindt: “De Inster rijdt zeer volwassen en de auto neemt de verkeersdrempels soepeler. De kritiek van de stugge vering in combinatie met de grote velgen deel ik niet. Hier bij mij thuis is het wegdek bepaald nogal hobbelig met veel drempels, dus ik heb aardig wat ervaring met slecht wegdek.”

De Hyundai Inster heeft een draaicirkel van 10,6 meter. In de praktijk valt die tegen. “Enige minpuntje: de draaicirkel”, luidt het oordeel van een reviewschrijver. En hij is niet de enige die er een opmerking over maakt: “Klein kritiekpunt je, draaicirkel valt tegen”, schrijft een ander.

Ruimer dan verwacht

De kleine Hyundai heeft een 280 liter grote kofferbak. “De auto is ruimer dan verwacht”, schrijft een Inster-rijder daarover. Ook deze reviewer is lovend: “De ruimte achterin is bijzonder voor zo'n kleine auto.”

De 280-liter bagageruimte is nog te vergroten, door de verschuifbare achterbank. Daarmee kun je extra beenruimte creëren “Ook de verschuifbare achterbank is erg fijn, omdat hiermee de beenruimte achterin kan worden vergroot tot royaal.” Of je maakt de keuze om voor meer bagageruimte, zoals deze reviewer heeft gedaan: “Ook fijn is de verschuifbare achterbank waarmee je een flinke kofferbak ruimte kunt creëren.” Daarmee kun je aanzienlijk grote voorwerpen meenemen, schrijft deze Inster-rijder: “Wij zijn nog elke keer onder de indruk van haar kunnen, ruim, flexibel in te delen interieur voor wat betreft de verschuifbare/opklapbare achterbank en voorstoel. Lengtes van 2,5 meter kunnen zonder problemen meegenomen worden.”

De reviewerschrijvers zijn minder tevreden over de hoedenplank van de Inster: “De hoedenplank is ronduit waardeloos. Ik denk zomaar dat deze gaat eindigen de schuur. Deze zit vast en komt niet met de achterklep mee omhoog”, luidt het oordeel. Een ander schrijft bondig: “Hoedenplankvodje.”

Royale achterbank

Op de tweede zitrij zit je opvallend goed, ook als je met volwassenen op pad gaat: “Het vervoeren van vier volwassenen is geen geprop, je schuift de bank in de achterste stand en iedereen heeft voldoende hoofd- en beenruimte”, schrijft een Inster Evolve-rijder. Een ander durft zelfs de vergelijking te trekken met grotere Mercedessen: “De auto is ruim vanbinnen, vier lange personen kunnen makkelijk zitten, vergelijkbaar met C-klasse auto’s.” En: “Wat een beenruimte. Zowel voor als achter. Mijn broer van 1,92m had zowel voor als achter voldoende beenruimte”, klinkt het lovend.

'Ik zit niet in de stoel, maar erop'

Op de achterbank plaatsnemen lijkt dus geen straf, maar hoe is de zit voorin de auto? Deze automobilist is daar kort over: “De stoelen zijn gewoon goed.” Toch lezen we ook wat klachten over de stoelen: “De stoelen vallen mij nog steeds tegen. Hyundai had ze wel wat meer vulling mogen geven.” Deze reviewer vindt ook dat de stoelen nog wat te wensen overlaten: “Ik zit is niet in de stoel, maar erop, weinig steun aan zitting en leuning. Een lendensteun ontbreekt en dat is voelbaar. De elektrische stoelverstelling met geheugen is niet leverbaar.”

Trage navigatie

Het interieur van de Inster doet degelijk aan, schrijft de eigenaar van een Inster Evolve: “Geen rammels, piepjes of kraakjes.” Ook valt het deze reviewer op dat er veel personalisatiemogelijkheden zijn: “Er is enorm veel aan te passen aan de persoonlijke smaak of behoefte, via het menu. Van de sfeerverlichting tot de presentatie van gegevens op het dashboard en van automatisch sluiten van de portieren bij een bepaalde snelheid tot navigatie via snelladers.” Toch is de navigatie volgens meerdere Inster-rijders verre van perfect. “Ik word ook echt niet gelukkig van het navigatiesysteem van Hyundai. Voor korte afstanden voldoet deze prima, maar ga je een langere rit ondernemen en heb je je eigen route uitgestippeld en wil je dat de auto zijn laadpunten zelf berekent, dan kun je beter een andere app op je telefoon installeren en deze koppelen aan de Inster”, klaagt een Inster-rijder. De aanwijzingen van de navigatie komen ook niet altijd op tijd: “De stembegeleiding van de navigatie is in de bebouwde kom regelmatig zo laat, dat je de afslag al hebt genomen.” De Hyundai scoort wel punten met de fysieke bedieningsknoppen: “Veel functies zijn, naar keuze, nog met knoppen te bedienen.”

Hinderlijke vermoeidheidswaarschuwing

Naast het navigatiesysteem ergeren veel bestuurders zich aan de vermoeidheidswaarschuwing van Hyundai: “De vermoeidheidssensor, deze gaat piepen en geeft een melding dat het volgens hem tijd is voor een koffiepauze, soms gebeurt dat al na een tiental kilometers en komt regelmatig terug.” Deze reviewer ervaart iets soortgelijks: “Het advies om koffie te gaan drinken heb ik een paar keer op een raar vroeg moment gezien, maar stoort niet.” Deze Inster-rijder stoort zich aan een andere veiligheidsmelding: “De meest irritante melding is de controle voor ogen op de weg. Je hoeft echt niet meer een seconde in je achteruitkijkspiegel, zijspiegel of navigatiescherm te kijken of de auto begint al te piepen.”

Volgens deze Inster-bestuurder vragen de veiligheidssystemen vooral gewenning: “We hebben leren omgaan met de veiligheidsopties en de vele instellingen die mogelijk zijn en eerlijk is eerlijk, dat kostte wat tijd en gewenning.”

Is de Hyundai Inster betrouwbaar?

Wat de betrouwbaarheid betreft lezen we nog geen grote klachten. Wel schrijven meerdere reviewers over de slechte banden die onder hun elektrische B-segmenter gemonteerd zitten. Vooral het geluid dat deze veroorzaken is een minpunt. Hoe de kleine Hyundai het op de lange termijn zal doen is nog even wachten. De auto is immers nog maar kort op de markt.

Benieuwd naar AutoWeeks mening over deze auto?

