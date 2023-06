Praktijkervaring Honda Jazz: eigenaren over hun hybride mini-MPV

Een gemakkelijke instap, lekker rechtop zitten, een flexibel interieur met veel praktisch gebruiksgemak: alles wat ooit een MPV kenmerkte leeft voort in de Honda Jazz. Tel daarbij op dat de huidige generatie is voorzien van interessante hybridetechniek en je vraagt je af waarom jaarlijks maar hooguit 500 Nederlanders voor dit model kiezen. Tien eigenaren schreven over hun ervaringen met de Honda Jazz 1.5 Hybrid. Waarom kozen zij hem wél?

Over het MPV-gehalte van de Honda Jazz kun je twisten, maar het is duidelijk een geen normale hatchback in het B-segment. Ook is het duidelijk geen SUV, al probeert Honda met de Jazz Crosstar (jawel, met twéé essen) een graantje mee te pikken van de razende populariteit van dit type auto. Hoewel er op het gebied van uitvoeringen dus nog wel wat te kiezen valt geldt dat niet voor de aandrijflijn: de Jazz is er sinds 2020 alleen nog als hybride. Een 1,5-liter motor en een elektromotor leveren samen 109 pk en 253 Nm vermogen.

Praktische bruikbaarheid Honda Jazz

Zo’n MPV koop je natuurlijk mede voor het gebruiksgemak, worden de inspanningen van Honda op dat gebied enthousiast ontvangen? De volgende Crosstar-rijder gebruikt ze in ieder geval allemaal. “De auto lijkt klein van buiten maar is binnenin best ruim. De portieren gaan 90 graden open. De achterbankzittingen gaan bij neerklappen van de rugleuningen ook mee omlaag zodat er een mooie bijna vlakke vloer ontstaat en die Magic Seats zijn soms best handig.” Met deze ‘Magic Seats’ doelt hij op de omhoog te klappen stoelzittingen achterin, waardoor hier bijvoorbeeld een (race)fiets zonder voorwiel of een kamerplant rechtop kan staan.

“De Jazz heeft als één van de laatsten nog een MPV-achtig interieur met de voorruit ver van de inzittenden. Ik houd er wel van!”, schrijft de eigenaar van een Jazz Elegance uit 2020. “Er is ruimte genoeg voor iedereen, de achterbank is ook lekker ruim.” Toch heeft de ruimte zijn grenzen: “Enige punt van aandacht is de kleine bagageruimte van 300 liter. Wel een heel bruikbare ruimte, maar beperkt voor een vakantietrip.”

En het zitcomfort?

Ruimte voor inzittenden is er dus volop, maar ook over het meubilair zijn bestuurders en passagiers zo enthousiast dat het meermaals in een review wordt benadrukt. De volgende bestuurder gaat er uitgebreid in op de stoelen van zijn Jazz Executive: “Eén van positieve de dingen die mij opvallen zijn toch wel de uitstekende stoelen in de Jazz. De voorstoelen voelen iets zacht aan, maar er onder zit echt een stevige stoel. De lange zitting zorgt voor prima steun op de onderbenen. De hoge rugleuning van de stoel zorgt voor goede ondersteuning. De ‘wangen’ geven ook prima steun en de kantelbare hoofdsteunen zijn perfect. Er zit geen instelbare lendensteun op de stoel maar je voelt wel dat er ondersteuning is in je lende.” Hij besluit: “Kortom perfecte stoelen, ook na een lange rit.”

Ook een eigenaar die eerder het vorige type Jazz bezat merkt vooruitgang. “De stoelen zijn echt veel comfortabeler dan in mijn vorige Hybrid. Ondersteuning bovenbenen is veel beter en rugleuning is langer.”

Infotainment en rijassistentie

Steeds meer fabrikanten kiezen voor een vergaande touchscreen-integratie. Maar Honda niet, wat deze eigenaar waardeert: “Infotainment: het scherm werkt fijn en prima met Apple CarPlay/Android Auto, de meesten zullen ook wel waarderen dat er verder geen cruciale functies via het scherm moeten worden bediend.” Een ander meldt dat ook het scherm bevalt: “Navigatie en audiosysteem werken prima. Groot en helder scherm, het werkt erg snel.”

Minder goed zijn de ervaringen van de Crosstar-rijder met Honda’s Personal Assistant. “Helaas werkt voor Nederland de Honda-assistent niet. Je zou dan met spraakcommando's heel eenvoudig de navigatie kunnen bedienen, instellingen van audio en klimaatregeling sturen enzovoort. Hopelijk komt dit ooit nog.”

Elektronica is er ook in de vorm van rijhulpsystemen, al bevalt de rijstrookassistentie minder goed. “Bij elke rit moet/wil ik de rijbaanverlatingssignalering uitzetten”, aldus een andere Crosstar-bezitter, “want die geeft teveel meldingen omdat de strepen op onze wegen steeds van patroon wisselen.” Het is niet de enige bestuurder die tegen de beperkingen van het systeem aanloopt: “De actieve rijstrookassistentie is een systeem dat bewaakt of je tussen de witte doorgetrokken strepen blijft. Maar als de vluchtstrook is opengesteld heeft het systeem er moeite mee. Je kan dit systeem ook gewoon uitzetten.” Een ander hulpmiddel werkt wel naar behoren: “Handig is een actief dodehoeksysteem via een melding op de buitenspiegel.”

Hoe rijdt de hybride Jazz?

Honda heeft de naam goed rijdende auto’s te bouwen, maar de Jazz heeft natuurlijk een hoge koets en een bijzondere aandrijflijn. Levert dat ook nog bijzonderheden op? “De auto rijdt zeer volwassen; lijkt meer op een C-segment auto dan op de B-segmenter die hij/zij is. Wegligging nog een portie beter dan de vorige Jazz en veel rustiger met in- en uitveren. Demping is soms wel wat hard, vooral op drempels”, schrijft een eigenaar over zijn Jazz Executive.

En de aandrijflijn? “Motorisch is het een fijne auto, over het algemeen stil en alleen bij fel accelereren hoor je een stevig geluid. Bij gevulde accu kan er ongeveer 7-8 kilometer puur elektrisch mee gereden worden; wel rustig.” Die laatste waarde lijkt ons wel erg optimistisch, gezien de capaciteit van de batterij slechts 0,86 kWh bedraagt.

Sterker nog, eigenaren die wat vlottere prestaties verlangen lopen tegen de grenzen van het systeem aan. “Hoewel het lekker stil is aan boord, met een comfortabel onderstel, moet je vooral binnen de bandbreedte blijven van wat het hybridesysteem prettig vindt”, aldus een van hen. Het gevolg: “Je moet je sportieve aspiraties laten varen. Als het moet kan je nog wel profiteren van snellere (tussen)acceleraties, maar dat is nooit van lange duur.” Ook een Crosstar-rijder heeft het systeem tot de grens gepusht. Hij schrijft: “Wat een beetje tegenvalt is de sprint van vrijwel stilstand naar hogere snelheden. Bij circa 140 km/u is dan de accu leeg en neemt de acceleratie af; als je langere tijd 140 rijdt en de accu weer bijgevuld is, dan zit er nog wel een sprintje in.”

Kortom, de Jazz presteert het beste als je samenwerkt met het hybridesysteem om tot de volgende ervaring te komen: “Door de hydride aandrijflijn rijdt deze auto zeer soepel, comfortabel en stil. Er is voldoende vermogen beschikbaar om vlot mee te kunnen in het verkeer. Optrekken en versnellen gaat prima. De auto stuurt erg prettig en direct. Het rijden in deze Honda is elke keer een feest.” En het brandstofverbruik? Volgens de AutoWeek Verbruiksmonitor halen bestuurders in de praktijk gemiddeld 1 op 23.

Onderhoud en problemen

Honda heeft niet alleen de naam goed rijdende auto’s te bouwen, maar ook technisch doorwrochte producten af te leveren. Ook deze Honda Jazz lijkt tot nu toe overwegend betrouwbaar en vrij van structurele problemen. Los van de niet-werkende spraakassistent, natuurlijk, waar meerdere eigenaren over klagen. Dat een ketting zo sterk is als zijn zwakste schakel ondervindt één eigenaar aan den lijve. “Ik heb afgelopen jaar twee keer de pechhulp moest inschakelen omdat de accu leeg was. Na controle bleek dat de 12 volt-accu ontlaadde omdat, na het contact uitzetten, de GPS-module bleef werken, wat resulteerde in een ontlaadsnelheid van 100 mA.” Een ander heeft te maken met een kleinere irritatie: “Rijdend over een verkeersdrempel hoor ik soms een licht geluid in het dashboard. Hiervoor moet ik eens lang de dealer gaan.”

Samenvattend lijkt de hybride Honda Jazz een praktische keuze. Naast het gebruiksgemak lijken ook de stoelen bovengemiddeld goed. Ook de rust aan boord, zowel qua onderstel als geluidscomfort, wordt door eigenaren gewaardeerd. Op één voorwaarde: je moet bereid zijn om je rijstijl aan te passen aan de techniek.