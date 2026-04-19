De Honda Civic heeft qua verkopen wel eens betere tijden gekend . Van de huidige generatie worden er slechts een paar honderd exemplaren per jaar verkocht. Wat zijn daar de redenen voor en is het überhaupt terecht dat de Civic zo weinig verkocht wordt? We zoeken het uit op basis van de gebruikersreviews die de Civic-rijders hebben geschreven.

We zijn alweer bij de elfde generatie van de Honda Civic aanbeland. De nieuwste Civic werd in 2022 geïntroduceerd en in 2025 werd de auto gefacelift. Sinds de facelift wordt de Civic altijd met dezelfde aandrijflijn geleverd, de zogeheten e:HEV. Deze hybride aandrijflijn is voorzien van een tweeliter-viercilinder in combinatie met een elektromotor. Daarmee komt de Civic tot een vermogen van 184 pk. Vóor de facelift was de Civic ook nog verkrijgbaar als sportieve Type R, maar tegenwoordig is de Honda louter als hybride te verkrijgen. De instap-Civic, de Elegance-uitvoering, heeft een vanafprijs van €38.550. Een treetje hoger vind je de ‘Sport’. Die heeft een prijskaartje van minimaal €40.450. De Advanced-uitvoering is de duurste uitvoering en kost €44.250. Op zoek naar een goedkopere Civic, of toch een Type R? Neem dan zeker een kijkje tussen de occasions.

Sportief, maar toch zuinig

De hybride aandrijving maakt de hatchback tot een vlotte auto, schrijft deze reviewer: “Je merkt echt wel met deze auto wat er voor kracht in zit.” Een ander is blij met het koppel: “Ik rij vaak in sportstand, want ik hou van die snelle gasrespons en het motorgeluid is zo gaaf om te horen. Ik merk dat het koppel onderin ruim voldoende is.” Het motorgeluid dat je hoort bij de Civic is kunstmatig, maar valt bij deze recensent in de smaak: “Heerlijk, want al komt het geluid van de motor uit de speakers, kregen wij toch elke keer een glimlach op ons gezicht want wat rijdt deze auto geweldig.” Waar het bij hybride aandrijflijnen nog weleens merkbaar is dat de brandstofmotor aanslaat, lijkt dat bij de Civic geen probleem te zijn: “Het overschakelen tussen elektromotor en benzinemotor voel je niet en hoor je niet”, aldus de eigenaar van een Civic uit 2024.

De Type R is niet-hybride en biedt een bak meer vermogen. Dat bevalt goed: “De motor loopt als een naaimachientje en trekt als een lier, de versnellingsbak is heerlijk.”

Op papier rijdt de Civic 1 op 20. Veel reviewers merken dat ze zuinig onderweg zijn. “Rustig toerend met 100, 120 en af en toe langzamer bij wegwerkzaamheden, met 30 graden en de airco flink aan, levert een verbruik op van ruim 4 l/100 km. De motor hoor je nauwelijks, het overschakelen tussen elektrisch en benzine merk je niet”, aldus de eigenaar van een e:HEV Elegance. Een andere Civic-rijder schrijft: “Brandstofverbruik is zeer netjes. Sinds ik het bijhoud is mijn gemiddelde verbruik 4,9 l/100 km. Als ik een beetje mijn best doe is het makkelijk lager te krijgen, maar ik heb soms zin om snel op te trekken of toch even doortrekken op de snelweg.”

Gebalanceerd onderstel

Je bent dus zuinig onderweg in de Honda Civic, maar hoe bevalt het onderstel? Deze reviewer is onder de indruk: “Hij ligt als een blok op de weg.” “Het klopt gewoon, niet te hard, niet te soft, een echt goed uitgebalanceerd weggedrag”, schrijft een ander. Ook deze Civic-rijder looft de balans: “De auto voelt erg koersvast op de snelweg, en reageert prettig op de (redelijk zware) besturing bij bochtige weggetjes.” Nee, de Japanner is niet spijkerhard, zo laat deze schrijver weten: “Als je ruim twintig jaar achter elkaar Frans hebt gereden dan verwacht je misschien wel een spijkerhard weggedrag. Integendeel zelfs, alles wordt netjes en soepel verwerkt. Alleen bij slechte klinkerwegen dan is het allemaal wat stugger, wat natuurlijk ook deels te wijten is aan de band/velg (235/40/18) combinatie.”

Nu we toch bij de banden zijn, die leveren soms wel wat klachten op. “Het enige echte puntje van kritiek blijft toch wel het bandengeruis op met name het open asfalt.” Een ander schrijft: “Wanneer de banden aan vervanging toe zijn ga ik dus zeker voor iets stillere banden al wordt de grip dan iets minder.” Niet alle Civic-rijders hebben last van het bandengeluid: “Van het bandengeruis waar je veel over hoort heb ik weinig gemerkt. Misschien komt dit ook daar ik Michelin CrossClimates er onder heb laten zetten.

Geen rijdend gamecenter

Achter het stuur van de Honda kun je alles makkelijk bedienen, zo schrijft deze reviewer: “Heel prettig dat Honda het dashboard ook nog vrij conventioneel gehouden heeft met een aantal degelijke fysieke knoppen, het is gelukkig geen rijdend gamecenter geworden.” Deze recensent kan zich daarin vinden: “De verschillende bedieningsknoppen zijn goed te vinden en laten zich prima bedienen. Je voelt de bediening, want elke toets is voorzien van een klikje.” Een Type R-rijder meldt het volgende: “Alles wat je aanraakt in het interieur is op niveau. Vooral de minimalistische strook met de ventilatie-openingen en de klimaatregeling vind ik echt geslaagd. Eigenlijk is het interieur de grootste stap in de goede richting tegenover het vorige model: strak, praktisch en smaakvol.”

Veel positieve geluiden dus. Al mist de ingebouwde navigatie volgens deze Civic-rijder een handige functie: “Goed systeem, uiteraard weer wat fraaier en een lekker groot scherm althans, groot genoeg. De navigatie werkt prima en snel, maar helaas geeft deze niet aan dat er ergens file is en dergelijken.”

Het geluidsysteem van Bose, wat alleen in de Advanced-uitvoering beschikbaar is, is een aanrader lezen we terug: “De Bose-geluidsinstallatie gelijk even getest, blown away! wat een mooi vol geluid mede door de subwoofer die in de kofferruimte is geplaatst, zelfs op zijn hardst vervormt het geluid niet.”

Snel slijtende stoelen

Is het dan ook een beetje fijn zitten in de Civic? Volgens deze Honda-rijder is dat het geval, al missen ze wel wat ondersteuning bij de benen: “De voorstoelen zijn top instelbaar, bieden on-Japans veel verstelbereik en zijn ook op langere ritten niet vermoeiend. Steun voor je bovenbenen is niet top maar beter dan bij andere Japanners.” De bestuurdersstoel van de Honda Civic kan niet op tegen die van Opel, laat een reviewer weten: “Ik kom uit een Opel Insignia. Deze heeft goede stoelen met lange zittingen en relatief lange rugleuningen. Daarmee vergeleken vind ik voornamelijk de zitlengte van de Civic wat matig, maar tot nu toe heb ik er geen last van gehad.” Tevens lezen we in dat de stoel snel slijt: “De lederen zitting van de bestuurdersstoel begon slijtageplekken te vertonen. Ook de naden en de verf lieten los en de stoel leek ook wat in te scheuren.”

Geen last van de aflopende daklijn

Op de achterbank is de Civic, ondanks de aflopende daklijn, toch opvallend ruim, rapporteert deze Civic-rijder: “Achterin lijkt-ie ruimer en ondanks het glazen dak heb ik er nog genoeg hoofdruimte achter met mijn 189 cm.” Ook deze recensent heeft lange mensen op de achterbank vervoerd: "We hadden dit weekend twee heren van boven de 1.90m op de achterbank die expliciet aangaven hoe lekker ze zaten, terwijl ik dacht dat de hoofdruimte toch echt niet overhoudt in dit ontwerp. Gewoon wat meer onderuit gaan zitten want qua beenruimte zit het wel snor in de Civic.”

Als je de tweede zitrij platgooit, ontstaat er een hoop bagageruimte, meldt deze Honda-rijder: “De kofferbak is diep en door de lengte van de auto kan er met de achterleuningen omlaag ook heel wat in de lengte in.” Ook deze reviewschrijver is positief verrast over het de 410 liter grote bagageruimte: “Ruimte heb je in overvloed. De kofferbak met de dubbele laag is groot maar iets kleiner dan mijn vorige Civic.”

De actieve rijhulpsystemen werken volgens deze Civic-rijder “Over het algemeen fijn.” Daarbij plaatst de schrijver wel de kanttekening: “Je moet ze wel gebruiken binnen de grenzen van wat ze kunnen. Als voorbeeld; je kunt de auto zelfstandig laten rijden in de file.

Dat doet het prima, houdt de juiste afstand aan en ook bij tot stilstand komen zit niet te veel ruimte op de voorganger.” Een ander is behoorlijk tevreden over de systemen: “Onderweg leest de Civic verkeersborden en houdt je dus altijd op de hoogte van de maximum snelheid. Dat werkt meestal goed, al wordt soms ook een bord achterop een vrachtwagen gelezen. Verder heeft het veiligheidssysteem niet één keer iets raars gedaan, zoals vreemde stuurcorrecties of remingrepen. Erg prettig en dus ook geen reden om dit systeem uit te willen zetten.”

Ondanks het goede imago van Japanse auto’s op het gebied van betrouwbaarheid hebben meerdere automobilisten helaas problemen gehad met hun Civic. Deze reviewer heeft veel last gehad van kraakjes tijdens het rijden. Een ander heeft net na het verlopen van de garantietermijn te maken gekregen met een kapotte thermostaat.

