De Ford Mustang Mach-E een muscle car noemen, dat moet je maar durven. Toch rolt Ford met dit model wel degelijk de spierballen, want sinds de introductie in 2021 kregen al ruim 5.000 exemplaren de bekende gele platen opgeschroefd. Een aantal eigenaren nam de moeite om hun ervaringen te beschrijven. Hoe goed vinden zij hun Mustang Mach-E?

Misschien hebben liefhebbers wel een beetje gelijk. Niet alleen mis je bij de elektrische Mustang het – liefst – achtcilindergeluid, met 269 pk zijn de Mach-E’s met 75-kWh batterijpakket niet eens uitgesproken krachtig. De variant met 98 kWh doet het met 351 steigerende stekkerpaarden al wat beter, maar de 487 pk sterke en altijd vierwielaangedreven Mach-E GT is misschien wel de enige die zich écht muscle car zou mogen noemen. In dit artikel komt deze GT niet voor: veruit de meeste eigenaren beschrijven een 75-kWh variant met achterwielaandrijving.

Hoe rijdt zo’n elektrische Mustang?

Ook al heeft de Mustang Mach-E een SUV-koets met vijf deuren, zijn naam doet vermoeden dat er sportiviteit in zijn genen zit. “Ik heb de auto ondertussen flink aan de tand gevoeld”, steekt de eigenaar van een achterwielaangedreven Mach-E 75 kWh van wal. “Het rijden in deze auto is dan ook het grote pluspunt. Hij kan hard door bochten, stuurt met gevoel en goede feedback, zoals ik gewend ben van Ford. De achterkant kun je vrij makkelijk laten uitbreken en onder controle houden als de weg wat natter is, maar ik heb de grenzen niet op durven zoeken. Je voelt dat de auto heel zwaar is en dat wanneer je de grens overschrijdt er waarschijnlijk geen houden meer aan is.” Dit bochtengedrag heef wel een keerzijde, want de eigenaar plaatst een flinke kanttekening bij de afstemming van vering en demping. “Het oncomfortabele went niet. Ik zou er de auto nog steeds om laten staan, ook al rijdt hij nog zo lekker op glad asfalt.”

Ook de bestuurder van een krachtigere Mach-E met groter batterijpakket heeft kritiek op het onderstel. “Eigenlijk kan ik maar één nadeel noemen van de MME, de vering. Deze is vrij stug en met name over verkeersdrempels is het niet comfortabel. Hij stuitert flink als je iets te enthousiast de drempel neemt.”

Hoewel meerdere eigenaren deze ervaring onderschrijven klinkt er ook een ander geluid. “Man wat zoeft het”, schrijft een enthousiaste bestuurder. “Geluidloos, snel en zo soepel. Ik heb een andere review gelezen over stuiterig weggedrag, maar vind hem zelf juist erg soepel veren. Veel soepeler dan de X1 in ieder geval, die BMW is echt nog een tandje stugger. Maar toen dacht ik: ‘zou het door die hoge wangen van de 18-inch velgen komen en heb ik er wel goed aan gedaan 19 inch bij te bestellen?’ Ik kan inmiddels zeggen dat de auto op 19 inch net zo soepel veert. De andere review had voor mij een angstbeeld geschetst, maar compleet ten onrechte. Gewoon heerlijk soepel rijgedrag.”

Wat verbruikt-ie?

Nu een vraag die een ‘echte’ Mustang-rijder ook regelmatig zou krijgen: hoe zit dat met het verbruik? Bij de Mustang Mach-E kijken we natuurlijk naar het aantal kWh per 100 kilometer. “Mijn verbruik over afgelopen maanden totaal is 18 kWh/100 km”, aldus de eigenaar van een Mach-E RWD met 75 kWh-batterij. Hij voegt toe: “Dit zijn boordcomputergetallen, maar zeker niet slecht te noemen als ik de reviews van andere elektrische auto's lees.”

Een andere rijder ziet andere waarden op het dashboard verschijnen en trekt een andere conclusie. “Het verbruik van de auto is goed, niet top. Gemiddeld in de winter rijd ik 21 kWh op 100km. Een actieradius van 300-320 km in de winter is meestal haalbaar, dan rijd ik op de snelweg meestal 115 km/u. Boven de 120 km/h gaat het hard achteruit.”

Dat het zuiniger kan bewijst deze 75 kWh RWD-bestuurder: “Gemiddeld geeft mijn boordcomputer 16 kWh/100 km aan. Praktijkrange is in winter 275-300, in lente/herfst 300-350 en in zomer 400-450 kilometer. Wat mij betreft prima waarden.” Hij deelt nog een aantal interessante cijfers: “Het is leuk om het verbruik met fietsdrager en twee fietsen te vermelden. Zodra je 100 km op de snelweg rijdt, gaat het verbruik van 16 naar 19 kWh/100 km. Echter, na 19 uur heb ik 130 km/h gereden met fietsen en dan gaat het verbruik naar 25 kWh/100 km. Dus dat merk je wel.”

En hoe praktisch is de Mustang Mach-E?

Op dit punt nemen we afscheid van de diehards, want een Mustang en praktisch gebruiksgemak? Excuse me! Toch zijn eigenaren blij dat Ford aan deze eigenschappen heeft gedacht. “De stoelen zijn best prima”, aldus één van hen, maar wel met een kanttekening. “Als je wat sportief rijdt mis je wat zijdelingse steun, maar ik kan er prima in zitten met mijn 1,81 meter. De rij daarachter heeft dan nog meer dan voldoende beenruimte. Voor echt lange mensen is de zit achterin wat minder praktisch door de aflopende daklijn, maar met 2 meter lengte moet je maar voorin zitten.”

Dat is dan ook wat een 1,98 meter lange bestuurder doet: “Achterin zitten mijn kinderen ruim. Ze zijn rond 10 jaar oud en passen ruim op de achterbank. Hetzelfde geldt voor volwassenen. Voorin zit ik ook ruim. Ik ben 1,98 meter lang, maar heb voldoende hoofdruimte en goed zicht op de weg. Door de ruime cabine heb ik tevens veel beenruimte voorin en achter het stroompedaal zit nog veel ruimte, waardoor ik tijdens lange ritten uitstekend mijn benen kan strekken.”

Infotainment en bediening

Voor het interieur lijkt Ford te zijn geïnspireerd door Tesla. In het midden staat een groot beeldscherm, waarmee je de meeste functies kunt bedienen. Blijkbaar heeft Ford goed nagedacht over de interface, want gebruikers melden daarover geen klachten. “Het systeem zelf werkt eigenlijk heel prettig en intuïtief”, schrijft een van hen. “Wel is het soms onhandig om de stoelverwarming via het touchscreen aan te zetten, tijdens het rijden zit je soms gewoon even mis. Dan zet je spontaan de airco op maximaal in plaats van de stuurverwarming.” Hoewel het systeem is voorzien van Apple CarPlay en Android Auto zijn berijders tevreden over de ingebouwde navigatie. “De navigatie werkt perfect”, schrijft een tevreden gebruiker. “Hierop is echt niets aan te merken. Bij file berekent hij zelf snel een alternatieve snellere route.”

Storingen en ergernissen

We zien het vaak in deze rubriek, met name bij jonge auto’s: opstartproblemen. Hoewel Mustang-eigenaren gelukkig niet te maken krijgen met strandingen onderweg zijn niet alle auto’s vrij van zorgen. “De software blijft een bijzonder fenomeen”, schrijft deze eigenaar, “het lijkt wel een magische auto. De ene keer staan de metertjes op mijlen, de andere keer tonen ze kilometers. De audio reset zichzelf constant naar de fabrieksinstellingen, de schermen lopen soms vast en mijn Android Auto hapert soms.”

Ook een andere eigenaar maakte softwareproblemen mee, zijn auto installeerde geen updates meer: “Bij versie 1.7.1 liep mijn systeem vast. Alles deed het gewoon, maar het scherm dat aangeeft in welke versie je zit gaf aan dat ik op 1.7.1 zat. Maar de blocnote-app die je dan zou krijgen zat er niet bij en de OTA-schuif (schuif die als hij aan staat blauw gekleurd is) was grijs uitgevinkt. Met andere woorden, hij haalde geen over the air-updates meer binnen (en dit was niet te activeren). Dus contact opgenomen met mijn dealer en dan merk je dat dealers nog niet gewend zijn aan een computer op wielen.”

Daarnaast melden meerdere gebruikers dat de app waarmee je een smartphone als sleutel gebruikt niet stabiel werkt. “Verder moet de auto voor een derde recall terug naar de garage. Ditmaal omdat het dak waarschijnlijk opnieuw geseald moet worden”, vult een eigenaar aan, die met zo’n niet-werkende mobiele sleutel te maken heeft.

Spierballentaal waard?

Of de Mustang Mach-E zijn eigenaren en gebruikers tevredenstelt? Dat lijken we met een ‘ja’ te kunnen beantwoorden. Op elektronisch vlak zijn er nog wat uitdagingen te slechten, maar als het om actieradius en energieverbruik gaat slaat de ‘Stekker-stang’ geen modderfiguur. Ook op praktisch vlak blijkt de auto voldoende te presteren – en niet alleen voor een Mustang. Wat rijeigenschappen betreft zijn gebruikers verdeeld, volgens een aantal kan het onderstel nog wat fijnafstemming gebruiken. Als je het op die manier bekijkt lijkt de Mach-E een behoorlijk echte Mustang: verfijning is waarschijnlijk nooit een reden geweest om voor zo’n pony car te kiezen.