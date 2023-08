De huidige generatie Ford Kuga draait sinds 2019 mee, en dat doet hij niet onverdienstelijk. De interessantste variant is de 2.5 PHEV. Dat blijkt wel uit de review-sectie op AutoWeek.nl, waar we op een enkele uitzondering na alleen maar ervaringen met zo’n plug-in hybride Kuga lezen. Deze werd bekend vanwege een flinke terugroepactie, waarbij het hele batterijpakket moest worden vervangen. Dat we daarover gaan lezen staat vast, maar hoe goed is de Ford Kuga PHEV buiten dit opstartprobleem? Een samenvatting.

Dat de Ford Kuga PHEV interessant is heeft de Nederlandse Ford-importeur ook gezien. Die schrapte de 1,5-liter EcoBoost eind vorig jaar uit de prijslijsten, waardoor de SUV nu enkel nog met stekker leverbaar is. Deze 2.5 met elektro-ondersteuning levert 225 pk vermogen aan de voorwielen, voor de versnellingen zorgt een automaat met cvt-karakter. Hoewel… daarover later meer.

Ruimte-aanbod en zitcomfort

De Kuga is natuurlijk een SUV-achtige in het Focus-segment en moet daardoor zowel de rol van zaken- als gezinsauto kunnen vervullen. Of dat lukt? “Ruim!”, schrijft deze rijder als pluspunt, “zelfs ik met 1,92 meter heb veel hoofdruimte achter het stuur. Dat was mede een reden om de auto te kopen.” Ook anderen roemen de ruimte. “Ik heb ruimte over op de achterbank als ik achter mezelf zit (1,80 meter). En de kofferruimte voldoet ook prima”, schrijft de rijder van een Kuga PHEV Titanium uit 2020.

Over het ruimteaanbod is men dus erg enthousiast, maar dat staat niet automatisch garant voor een comfortabele zit. Meerdere eigenaren klagen namelijk over de door Ford gemonteerde stoelen. “De zitting van de elektrisch verstelbare stoel is helaas te kort (en ik ben niet bijzonder lang) en ook te vlak. Ondanks de instelling heb ik nog geen lekkere positie gevonden en dat zal ook niet meevallen gezien de korte zitting”, luidt één van deze ervaringen. Ook de optionele, meervoudig verstelbare stoelen waar een andere rijder voor koos blijken niet perfect. “De stoelen zijn aan de korte kant en de zijdelingse steun zou ook beter mogen. Ik heb de duurste 10-weg verstelbare stoelen genomen, maar het blijft wat minder t.o.v. de perfecte stoelen in de Volvo V60.”

Ook achterin vindt niet iedereen het meubilair fantastisch. “Wel duidelijk een minder goed punt is de stand van de achterstoelen. Ik hoorde na 2 uur rijden onze zonen wel klagen over pijn in de billen”, schrijft de rijder van een Kuga ST-Line die de voorstoelen juist weer ‘behoorlijk goed’ noemt. Aan luxe ontbreekt het in ieder geval niet: “De ruimte aan boord is erg prettig voor de lange zonen achterin. Die waren ook zeer te spreken over de stoelverwarming achterin”, schrijft deze enthousiaste gebruiker.

Rijeigenschappen Kuga volgens eigenaren

Voor veel mensen staat het merk Ford synoniem aan rijdynamiek. Of de ruim 1.700 kg zware Kuga dat ook biedt? Daarover heeft deze rijder een duidelijke mening. “In de artikelen in Autoweek heeft men het vaak over de uitstekende wegligging van Ford-wagens, maar ik kan niet zeggen dat deze beter vind dan die van de auto’s die ik in voorgaande jaren heb gereden. Dus dat is een beetje een tegenvaller. Zeker op rotondes vind ik de auto nogal overhellen en rollen over zijn lengteas. Ook met verkeersdrempels gaat het moeizaam door het hoge gewicht, de auto zakt echt fors door zijn hoeven.”

Ook op hogere snelheden lijkt het gewicht de Kuga parten te spelen. “De auto is best wel zwaar en de nadruk van heel de auto is zuinigheid. Dat merk je bij het uitwijken op hoge snelheden (+ 160km/u in Duitsland) goed en met een lege accu is de auto ook aanzienlijk minder vlot op hoge snelheden”, schrijft een ST Line-rijder. Hij nuanceert vervolgens: “Maar dat hoort wel bij de keuze voor dit type auto, het is geen echte sportauto natuurlijk.”

De rijder van een Kuga PHEV uit 2023 schenkt extra aandacht aan de aandrijflijn. “Nu het PHEV-gebeuren dan, dit werkt heel netjes. Deze techniek is goed ‘gekopieerd’ bij Toyota natuurlijk, een groot blok dat werkt volgens het Atkinsonprincipe met een e-cvt-transmissie, en dit geheel werkt echt netjes”, ervaart hij. “Ik ben wel enorm blij dat Ford er kunstmatige verzetten in heeft gemaakt, waardoor je toch het gevoel krijgt dat de bak schakelt.”

Elektrisch rijden met de Kuga

Aan de toon in de reviews merken we wel dat Ford met deze auto een breder publiek aanspreekt. Waar we bij andere modellen van het merk nog wel eens lezen hoe goed de wegligging bij snel genomen bochten is doen de meeste Kuga PHEV-rijders het blijkbaar wat rustiger aan. Dat blijkt ook als we kijken naar het elektrische rijbereik. Meerdere rijders halen waarden bóven de door Ford opgegeven 56 kilometer. “Het maximale dat ik deze zomer gereden hebt op één acculading is 84 km”, schrijft één van die bestuurders. “Wel onder gunstige omstandigheden en maximale snelheid van 95 km/u. Je moet er wel echt je best voor doen, ook rustig optrekken, maar het kan!” Daarnaast meldt deze zeer consequent stekkerende rijder een benzineverbruik van gemiddeld 1 op 80.

“Ook als caravantrekker presteert de auto geweldig”, schrijft een andere rijder. “Ik kies dan voor de rijmodus ‘Eco’ in combinatie met ‘EV later’. Ik ben vertrokken met volle batterij. Door de ingestelde rijmodus wordt de batterij leeggereden tot 80 procent. Elke geregenereerde elektrische kilometer wordt direct ingezet. Van de 1300 kilometer op de heenweg naar Frankrijk hierdoor ruim 300 kilometer elektrisch kunnen rijden. Deze combinatie is (ook zonder caravan) de meest zuinige. Met caravan een benzineverbruik van 1 op 13,9: dit is mij met geen enkele andere auto gelukt.”

Infotainment en connectiviteit

Ford levert auto’s al sinds jaar en dag met het eigen Sync-systeem, waarvan Kuga-rijders tegen versie 3 aankijken. “Het Sync 3 systeem is niet erg verfijnd of altijd intuïtief”, ervaart een Kuga PHEV Vignale-rijder, “je ziet duidelijk dat autofabrikanten geen softwareontwikkelaars zijn. Zowel met Apple CarPlay als Android Auto af en toe was issues gehad.”

Een andere rijder doet een duit in het zakje. “Het mediasysteem is voorzien van Sync 3 en dat werkt redelijk. De spraakherkenning is echter erbarmelijk, wat een ergernis! Inmiddels zet ik de bestemming maar handmatig in de navigatie. Apple CarPlay (met Siri) kan dit oplossen, maar dat werkt helaas alleen bekabeld en niet draadloos.”

Storingen en irritaties

Zoals gezegd werd de Ford Kuga PHEV teruggeroepen vanwege mogelijke defecten aan het batterijpakket. Elk exemplaar dat voor 26 juni 2020 gebouwd was, kreeg een vervangende accu. Op de uitvoer van deze terugroepactie moest men relatief lang wachten, het duurde even voor Ford voldoende nieuwe batterijpakketten tot zijn beschikking had. In de tussentijd compenseerden ze rijders met een brandstoftegoed voor misgelopen elektrische kilometers. “We hebben als Kuga PHEV-rijder allemaal de batterijproblemen gehad”, meldt een getroffen eigenaar, “Maar dat is in maart 2021 opgelost. Ford heeft netjes een tanktegoed uitgekeerd. Dat verzacht de pijn.” Een andere rijder onderschrijft deze ervaring: “In een begeleidend schrijven dat ik ontving bij het ophalen van de Kuga geeft Ford als extra nog een tankbon van 300 euro voor het ongemak, bovenop de andere tankbon, en verlengde garantie. Fijn dat we dit zo kunnen afsluiten.” Deze rijder meldt overigens ook een probleem in de stuurinrichting, waarvan ook een andere eigenaar melding maakt.

Het betekent niet dat de Kuga nu een volstrekt probleemloze auto is. Zo vinden meerdere eigenaren dat de hoedenplank gammel geconstrueerd is. “Mijn bagageafdekscherm is echt gevoelig voor wind. Bij strakke wind kan dat uit zijn bevestiging waaien en zomaar beschadigen. Misser”, concludeert deze rijder. En, net als veel andere elektrische auto’s en plug-ins, kan ook de Kuga stranden met een lege 12V-accu. Eén rijder ervaarde dat tot tweemaal toe.

Ervaringen met de Kuga Plug-in Hybrid zijn dus, na wat opstartproblemen, overwegend positief. Naar verluidt rijdt deze Kuga niet zo scherp als men van een Ford zou verwachten, maar de soepele en zuinige aandrijflijn maakt heel veel goed. Ook het elektrische bereik lijkt geen wassen neus, regelmatig presteert de Ford zelfs beter dan beloofd. Aan ruimte is bepaald geen gebrek, wel zijn de stoelen en het infotainmentsysteem volgens veel eigenaren voor verbetering vatbaar. Goed nieuws: het ziet ernaar uit dat de vernieuwde Ford Kuga een nieuw infotainmentsysteem zal hebben.