Praktijkervaring Ford Focus: dit vinden eigenaren van hun auto

Hoewel de interesse in het reguliere C-segment terugloopt blijft de vierde generatie Ford Focus een belangrijke auto. Hij wordt in ons land tot vier keer vaker verkocht dan SUV-broeder Kuga en laat sinds 2020 zelfs de Volkswagen Golf achter zich. Deze goede cijfers zetten zich voort, want op AutoWeek.nl vinden we maar liefst 63 reviews van eigenaren. Ben je dus op zoek naar een eerlijke mening over de Ford Focus? Lees dan vooral verder.

Voor dit artikel hebben we de reviews met hogere lezerswaarderingen geselecteerd. Hierbij worden voornamelijk auto’s van vóór de in 2022 geïntroduceerde facelift besproken, al zijn de eerste ervaringen met het vernieuwde model ook al aan het internet toevertrouwd. De meeste Foci – of is het toch Focussen? – hebben een benzinemotor onder de kap, waarbij zowel de bekende 1.0 EcoBoost als de 1.5 EcoBoost drie cilinders tellen.

Ruimte en zitcomfort

Het is niet verwonderlijk dat veel eigenaren en gebruikers kiezen voor de extra ruimte van een Focus Wagon. Een gebruiker omschrijft dat zo: “Het pluspunt van de Focus is de ruimte. Voorin zit je prima, de ruimte op de achterbank is acceptabel, maar de ruimte in de kofferbak is de grootste troef.”

Over het zitmeubilair zijn de meningen verdeeld. Waar de een fijn zit mist een ander ondersteuning. Nu is de ene stoel de andere niet, zo heeft de Focus ST Line sportstoelen en kun je als optie kiezen voor ergonomische stoelen met AGR-label. Daarover schrijft een bestuurder: “De ergonomische stoelen zitten over het algemeen lekker, maar de verlengde zitting kan maar beperkt naar boven gericht worden waardoor het effect vrij beperkt is.”

Of de achterbank voldoet hangt van diverse factoren af, deze eigenaar gebruikt hem in ieder geval volledig. Zijn kroost heeft daarbij wat bedenkingen: “De pubers vinden de bank hard en de middenplaats heeft een bobbel aan de voorkant, waardoor je meer op je achterste zit. Dat is opgelost door er een dikke sjaal onder te leggen.”

Meerdere eigenaren pochen over de bouwmarktkwaliteiten van hun stationwagon. Daarmee doelen ze niet op de interieurafwerking, maar op wat er in de auto past. Een gebruiker over zijn luxe Focus Vignale: “Ik heb panlatten in een lengte van drie meter gehaald en vervolgens de passagiersstoel en de achterbank plat gelegd. Dan kun je deze latten van de voetenruimte van de passagier naar achteren laten lopen, waarbij je ongeveer 5 cm ruimte houdt tussen de latten en het glas van de achterklep.” Ook bredere items blijken geen probleem, aldus de bestuurder van een felblauwe Focus. “Afgelopen maanden thuis verbouwd, de 3 meter gipsplaten gaan er gewoon in.” Of de achterklep dan nog sluit vermeldt de schrijver niet, maar het lijkt ons weinig aannemelijk.

Interieurzaken en bijzonderheden

Nu we het toch over interieurzaken hebben, afgezien van de ruimte blijkt dit niet het sterkste punt. Integendeel: “Dit is wat mij betreft het punt waarop de Focus de minste punten scoort”, vindt de eigenaar van een blauwe hatchback in ST Line-trim. “De gebruikte materialen zijn gewoon niet de beste. Dit zie je vooral aan de zijpanelen en onderkant van het dashboard, waar toch veel hard plastic wordt gebruikt.”

Een bijzondere optie is het op afstand kunnen starten van de auto, zoals de bouwmarktbezoekende Vignale-eigenaar vertelt. “Via de FordPass-app kan je de auto op afstand starten. Als het kouder dan 5 graden is gaat alle verwarming (stoel, stuur, achterruit, voorruit) aan. Je stapt in een auto die al redelijk opgewarmd is, wel zo fijn.” Na het op afstand starten van de auto blijft de motor overigens vijf minuten draaien. De optie ‘voorruitverwarming’ wordt in meerdere reviews positief benadrukt, al kan een enkeling niet wennen aan de dunne draadjes in het glas.

Waar men wel aan kan wennen is het Sync 3 infotainment- en navigatiesysteem. “Sync 3.0 is veel sneller en makkelijker dan de vorige versie”, schrijft een bestuurder die inmiddels in zijn derde Focus rijdt. “Het is niet de top van de markt, maar niemand zal zich eraan ergeren en het beeld heeft een meer dan voldoende resolutie.” Ook andere eigenaren laten zich in soortgelijke bewoordingen uit over het Sync-systeem. Net zo gunstig: het lijkt erop dat het systeem nauwelijks storingen vertoont, dat zien we in deze rubriek wel eens anders.

Snedig weggedrag

Het weggedrag is voor meerdere eigenaren een reden geweest om voor een Focus te kiezen. Net als voor de stoelen zijn er ook wat onderstel betreft meerdere gradaties. Zo is de ST Line voorzien van een sportonderstel, zoals de eigenaar van zo’n exemplaar beschrijft. “In mijn beleving is hij wel iets straffer dan de Titanium die ik eerst had. Op heel korte oneffenheden kan hij aardig stevig zijn en stoten.” Daar staat volgens hem veel tegenover. “De besturing is nog altijd zeer scherp. Van links naar rechts zijn er ongeveer 2,5 omwentelingen nodig. Sturen betekent verplaatsen en gaat niet te licht, maar mag nog wel een tikje zwaarder. De lichtvoetigheid en scherpte zijn nog altijd ongeëvenaard.”

Het ST Line-onderstel bevalt niet onder alle omstandigheden, ervaart de bestuurder van een Focus Wagon 1.0 EcoBoost: “Op de wat mindere Italiaanse wegen valt op dat de auto best straf is afgesteld. Op de A2 heb je daar geen last van, maar is zeer comfortabel rijden een must dan scoort de Focus iets minder.”

Motoren en aandrijflijn

We noemden het al eerder, wie een benzinemotor in deze generatie Focus wil krijgt een driecilinder. Voor viercilinders moet je uitwijken naar de diesels, die in de reviewsectie sporadisch voorkomen. Benzinemotoren zijn echter interessanter, dus zoomen we daarop in.

In combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak bevalt de 1.5 EcoBoost zijn eigenaren over het algemeen goed. Zo schrijft de bezitter van een 182 pk sterke hatchback: “De driecilinder is levendig en de bak schakelt perfect. Mooie stille aandrijflijn. Steeds meer plezier van de sportstand. Duidelijk snellere gasrespons en op toeren een heerlijk geluid. Net even die set bochten meepakken in de sportstand is zóóó leuk!”

In combinatie met een automaat blijkt de 1.5 EcoBoost minder prettig en treedt er onder bepaalde omstandigheden een brom op. “En dan vooral rond de meest belangrijke snelheden 50-80-100 km/uur”, ervaart een bestuurder die deze aandrijflijn koos. “Proefrit gemaakt met monteur en die gaf me gelijk. Ze hadden al meer klachten gehad, het was een bekend issue.” Ook de bestuurder van een 1.0 EcoBoost automaat meldt vibraties tussen 1.500 en 1.700 tpm. “Dit haalt het comfort onderuit, want zoals vermeld is de auto van zichzelf rustig en stil.”

De driecilinders zouden het verbruik ten goede moeten komen, maar over het resultaat zijn weinig eigenaren enthousiast. Dat verbaast niet, gegevens uit de AutoWeek Verbruiksmonitor lieten al zien dat de Focus geen bijzonder zuinige auto is.

Storingen en irritaties

De belangrijkste ergernis lijkt veroorzaakt door de vibrerende 1.5 EcoBoost met automaat, eigenaren melden geen structurele problemen met hun Focus. Wel noemen meerdere eigenaren al vrij vroeg bijgeluiden, met name vanuit panoramadak en dashboard. Ook geven meerdere eigenaren aan dat de achteruitrijcamera erg snel vies wordt en kan het voorkomen dat de automatische parkeerrem niet altijd wordt ingeschakeld als de auto wordt uitgezet. “Ik moet dus bewust kijken op de tellerunit om te controleren dat de handrem is ingeschakeld”, aldus de eigenaar die zijn Ford al een aantal malen naast het parkeervak aantrof.

Samenvattend lijkt de vierde generatie Ford Focus met recht succesvol. Hij imponeert vooral met zijn ruimte en weggedrag, eigenaren melden geen structurele problemen. Wel verdient het de aanbeveling om goed te gaan proefzitten omdat niet elke Focus over dezelfde kwaliteit stoelen beschikt. Wie in de markt is voor een automaat doet er goed aan tijdens een proefrit extra aandacht te schenken aan eventuele vibraties. Wat voor de ene gebruiker een groot probleem is hoeft dat immers voor een ander niet te zijn.