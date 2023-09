Praktijkervaring Ford Fiesta: gaan eigenaren het feestje missen?

Je hoeft het autonieuws niet eens nauwlettend te volgen om te weten: het is gedaan met de Ford Fiesta. Na een eerdere aankondiging stopte Ford afgelopen juli de productielijn, waarmee een icoon – in ieder geval van naam – verloren ging. De emoties bij sommige autoliefhebbers liepen daarbij soms hoog op, maar er is meer dan dat. Aan de hand van gebruikersreviews ontdekken we hoe goed de achtste en daarmee laatste generatie Ford Fiesta was.

In 2017 maakten we kennis met deze auto, die in 2022 nog werd voorzien van een facelift. Het gefacelifte model is relatief zeldzaam, want zo’n anderhalf jaar na introductie ging de stekker er al uit. Over stekkers gesproken: de Fiesta-opvolger zou een elektrische cross-over zijn. Het uitgaande model leidde juist een volledig stekkervrij bestaan, wel was er sinds 2020 een mild hybride aandrijflijn beschikbaar.

Fiesta: ruimte en zitcomfort

Dat het ruimteaanbod geen aankoopargument voor de Fiesta is wordt al snel duidelijk, maar gelukkig delen gebruikers wel hun ervaringen. “Voor een vaak alleen reizende is ruimte natuurlijk nooit een issue. Een goede zitpositie is dan veel wezenlijker. En die zitpositie is actief en toch ontspannen. Het samenspel van stuur, pedalen en stoel is top”, schrijft een enthousiaste Fiesta ST Line-rijder. Hij vervolgt: “Met vier volwassenen erin is het andere koek. Ik maakte een ritje van ruim 100 kilometer heen en weer terug. Dat vroeg wel om wat inschikkelijkheid. Een Skoda Fabia, om maar wat te noemen, is echt ruimer. Datzelfde geldt voor de kofferruimte. Niet klein, maar zoek je een gezinsauto om ook nog mee op vakantie te gaan, dan zijn er betere opties.”

Ook de stoelen zelf scoren positieve recensies. “De stoelen zijn comfortabel gevormd en geven je goede zijdelingse steun”, schrijft de eigenaar van een Fiesta ST Line. “De stoelen zijn voorzien van een lendensteun, in hoogte te verstellen en zitten voor mij prima. Ze hebben iets minder zijdelingse steun dan ik gewend was, maar alsnog ruim voldoende”, schrijft een Fiesta Titanium-rijder. “De stoelen zijn aan de compacte kant. Voor mij geen issue, maar mogelijk dat dit voor mensen met groter postuur een minpunt is.”

Minder goed scoort de Fiesta op het gebied van afwerking, veel rijders merken bijgeluiden in het interieur op. “Het harde plastic wat gebruikt is in de auto gaat niet geheel zonder kraakjes. Als je je linkerbeen bijvoorbeeld tegen de deur aan laat leunen en er zodoende wat kracht op komt te staan dan hoor je het plastic lichtjes kraken tijdens het rijden”, schrijft één van hen. Ook de eigenaar van een Fiesta ST van bouwjaar 2020 is op dit gebied niet tevreden. “Met het koude weer kraakt het dashboard ergens bij de tellerunit en knispert er iets boven in de b-stijl aan de passagierskant. Na het opwarmen verdwijnen gelukkig de kraakgeluiden in het dashboard en de andere bijgeluiden. Blijf het wel jammer vinden.”

Infotainment en bediening

De Ford Fiesta is voorzien van het Sync 3-infotainmentsysteem, dat gekenmerkt wordt door een aanraakscherm boven op het dashboard. “Infotainmentscherm zit lekker hoog, zodat je niet teveel je ogen van de weg hoeft te halen”, schrijft de eigenaar van een Fiesta Titanium die later aangeeft de schermranden wat dik te vinden. Een Vignale-rijder gaat dieper op de materie in: “Het navigatiesysteem, tot nu toe tevreden over. Het zoeken gaat makkelijk, je hoeft niet eerst een land of stad te selecteren. Gewoon straatnaam en stad invoeren of postcode en op ‘zoeken’ klikken. Aanwijzingen zijn duidelijk en afslagen worden ook duidelijk weergegeven in zowel het grote scherm als het informatie display tussen de snelheidsmeter en de toerenteller.” Niet iedereen is even blij met het infotainmentsysteem: “Ik ben hier niet erg enthousiast over. Het systeem is traag. Soms zo traag met opstarten dus je na een goede 100 meter pas je volume aan kan passen en dat is ronduit irritant.”

De facelift in 2022 bracht een vernieuwd systeem, dat lijkt beter in de smaak te vallen. “De auto heeft Sync 3.4 en laat in de instellingen iets meer animaties zien, ziet er prima uit. Scherm is niet zo groot en gaaf als in de nieuwe Focus, maar het werkt wel erg snel en gemakkelijk. Het menu is overzichtelijk en niets zit diep verstopt. Persoonlijk gebruiken we liever Android Auto met Google Maps, kwestie van gewenning denk ik”, schrijft de rijder van een Fiesta ST Line Vignale. Jawel, deze twee voorheen gescheiden uitvoeringen waren sinds de facelift ook te combineren.

Hoe rijdt de Fiesta?

“Laten we beginnen op het hoogste punt. De rijervaring die deze Ford met zich meebrengt. Laten we hier kort en bondig over zijn. Het weggedrag is subliem te noemen. De auto stuurt direct en snel, met voldoende communicatie om veel vertrouwen op te wekken. De Michelin Primacy 3’s hebben voldoende grip en laten duidelijk merken wanneer zij de macht over het wegdek dreigen te verliezen”, schrijft de bestuurder over het weggedrag van zijn 95 pk sterke 1.0 EcoBoost ST Line X. “Het veercomfort is smaakgevoelig”, vervolgt hij. “De auto is vrij stevig af geveerd en kan op tijden redelijk stoterig uit de hoek komen. Als veercomfort is wat je zoekt, raad ik aan ergens anders te shoppen.”

Het is slechts één van de jubelende reacties over het weggedrag van de compacte Ford. Welke review je ook leest, ze zijn op dit gebied vrijwel allemaal even positief. “Wanneer je toevallig een leuk slingerende landweg tegenkomt en je gaat er even voor zitten, dan kan je echt ontzettend veel lol hebben. De banden hebben veel grip en de auto is erg voorspelbaar. Neem je wat gas terug in een bocht omdat je wat onderstuur hebt, dan voel je de achterkant een beetje komen. Zo kan je erg leuk spelen zonder harder te hoeven rijden dan is toegestaan, fantastisch”, aldus de ST Line Vignale-rijder.

Hoewel veel Fiesta’s zijn uitgevoerd als ST Line is er ook nog een ‘gewone’ Titanium, zonder het zo nu en dan wel erg straf gevonden sportonderstel. “De wegligging van de Titanium-uitvoering ervaar ik als compromis tussen sportief en comfortabel”, schrijft de eigenaar van zo’n auto. “Oneffenheden worden goed weggefilterd. Het onderstel blijf tot hogere snelheden en ook in bochten erg stabiel, hier ben ik erg positief over.”

De meeste reviewers rijden met een Fiesta 1.0 EcoBoost, een driecilinder met 95, 100 of 125 pk. “Die 1.0 koffiemolen, is dat nou niet extreem teleurstellend in zo’n fijn sturende auto?” stelt de eigenaar van een 95 pk-exemplaar zichzelf alvast jóuw vraag. Het antwoord: “Kort gezegd, nee. Ik kom uit een Seat Ibiza met 140 pk. Dit was een andere rijervaring natuurlijk, het koppel en vermogen worden niet geëvenaard. Dit betekent niet dat ik het niet voldoende vind in deze auto. Je hebt nooit het gevoel tekort te komen en de auto is gewoon vlot genoeg.” Dat ervaart ook een Fiesta ST Line-rijder die de uitvoering met 125 pk koos. “Op de Duitse Autobahn kon ik natuurlijk wat meer gas geven, de Fiesta blijft stabiel en wat verder opvalt dat het niet luidruchtig wordt. Er zit echt een fijn motortje in hoor! Bij 100 km/u draait ie 2.200 toeren, dat geeft rust in de tent.”

Onderhoud, storingen en irritaties

Een ander punt waarop de Fiesta goed scoort is op de storingsgevoeligheid. Het zijn natuurlijk geen statistieken, maar onze reviewers hebben maar weinig problemen. Wel zijn de eerdergenoemde rammeltjes in het interieur irritatiepunten, daarnaast melden enkele eigenaren vastlopers van het Sync 3-systeem. Eén rijder kreeg meerdere keren te maken met een defecte stuurinrichting, een ander kreeg te maken met lekkage bij een nokkenasversteller. Daar andere gebruikers hier geen melding van maken lijken het op incidenten, die gelukkig netjes verholpen zijn.

Wat eigenaren aan de Fiesta gaan missen? Dat zal waarschijnlijk vooral het weggedrag zijn. Zonder uitzondering is men erg te spreken over het sturen en het onderstel, al wordt de ST Line soms wel erg stug gevonden. Voor de ruimte koos men geen Fiesta, maar de ruimte die er is lijkt niet tegen te vallen. Ook op de betrouwbaarheid lijkt weinig aan te merken. Welk model de Fiesta ook gaat opvolgen, het is duidelijk dat-ie grote schoenen te vullen heeft.