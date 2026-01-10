In 2024 breidde Ford, met de introductie van de Ford Explorer EV, zijn elektrische vloot uit. Om dat efficiënt te kunnen doen, leende het Amerikaanse merk het MEB-platform van Volkswagen. Maar hoe bevalt de elektrische Explorer bij de gebruikers? En hebben ze problemen met het hoge VW-gehalte? Dat gaan we ontdekken aan de hand van de gebruikersreviews.

Een duidelijk verschil tussen de Ford Explorer EV en de, op hetzelfde platform gebouwde, Volkswagen ID4 is de vanafprijs. De prijzen van de Ford beginnen bij €37.450, terwijl je voor een ID4, die op hetzelfde platform staat, minimaal €39.990 kwijt bent. Een verschil van €2.540 in het voordeel van de Ford. Tweedehands zijn de elektrische Explorers iets zachter geprijsd. Op ons occasionplatform staan ze vanaf zo’n €35.000 te koop.

De Ford Explorer is verkrijgbaar in uiteenlopende varianten. Standaard heeft de Ford achterwielaandrijving, maar hij is ook leverbaar met vierwielaandrijving. Er zijn verschillende accupakketten leverbaar. Zo is er de Standard Range met een accucapaciteit van 53 kWh en een Extended Range met een 77-kWh accu. De vierwielaangedreven variant van de Explorer heeft een accu van 79 kWh. Wat je in de praktijk daaraan hebt, lees je binnenkort in de rubriek: ‘Zo ver komt’.

Een stabiele wegligging

Hoewel veel onderdelen van het onderstel zijn overgenomen van Volkswagen, heeft Ford wel geprobeerd om zijn eigen sausje over het onderstel te gieten. De eigenaar van een Explorer uit 2024 bevalt het onderstel wel: “De auto ligt erg stabiel op de weg.” Een andere Explorer-rijder valt hem bij: “Vering is stevig, maar comfortabel. De auto rolt nauwelijks in snelle bochten en is behoorlijk stil.” Een reviewer die eerst een Ford Focus ST-Line reed, prijst het comfort van zijn nieuwe auto: “Blij met de wegligging. Een Focus ST-Line stuitert meer dan een Explorer. Je zoeft over de weg.” Benieuwd naar hoe de Focus zich verhoudt tot de Explorer, lees dan vooral deze tweetests. Wat verder opvalt is de draaicirkel (9,7 m) van de Ford: “Superkorte draaicirkel. Erg fijn!”

“Beangstigend acceleratievermogen”

De Explorer levert als je voor de Standard Range kiest een vermogen van 170 pk. De elektromotor van de Extended Range-uitvoering levert 286 pk. De sterkste versie is de Extended Range met vierwielaandrijving. Deze heeft twee elektromotoren, waardoor de vierwielaandrijver een gecombineerd vermogen van 340 pk heeft.

In de meest verkochte 286 pk sterke uitvoering kom je niets te kort: “De auto heeft een beangstigend acceleratievermogen vanuit stilstand.” “Snelheid is ruim voldoende”, schrijft een andere Explorer-eigenaar. “Meer dan vlot genoeg voor dagelijks verkeer”, schrijft de eigenaar van een Explorer met vierwielaandrijving.

Het aparte vakje is erg handig

De Ford Explorer heeft een kofferbak met een inhoud van 450 liter. Deze gebruiker vindt dat wat klein, maar heeft tijdens zijn gezinsvakantie toch een hoop spullen mee weten te nemen: “We hebben ons allemaal beperkt tot een flinke weekendtas of kleine koffer en dat paste prima. Het 'geheime' vloertje achterin bewees zijn dienst, want hier kun je zonder problemen grote tassen vol met toiletartikelen, schoenen, handdoeken en zwemspullen kwijt.” Het vakje onder de kofferbak valt in de smaak: “De kofferruimte is ook prima, waarbij het aparte vakje voor de laadkabel onder de normale ruimte erg handig is.” Huisdieren kunnen ook mee met de Explorer, laat de eigenaar van een Extended Range weten: “Onze Labrador is tevreden over de grootte van de kofferbak.”

De achterbank is tevens bruikbaar voor volwassenen, oordeelt de eigenaar van een Explorer Extended Range: “Verrassend veel ruimte achterin.” Hij is niet de enige die dat ervaart: “Met mijn 1,87 meter pas ik uitstekend achter het stuur. Ook achterin kan dan nog prima worden vertoefd.” “Heerlijk ruime auto; vier volwassenen is prima te doen”, vult een ander aan.

Ook achter het stuur zit je lekker, zeker als je voor een Explorer met AGR (Aktion Gesunder Rücken)-stoelen hebt gekozen. AGR is een Duitse actiegroep die zich inzet voor ergonomische autostoelen. Deze reviewer schrijft daarover: “De stoelen (met AGR) zijn echt een aanrader. Deze zouden standaard moeten zijn.” “Met AGR-gecertificeerde stoelen is de auto - wat mij betreft - helemaal af”, schrijft een ander. De lofzang houdt nog niet op: “De AGR-stoelen bieden een fantastisch zitcomfort, zelfs tijdens lange ritten. Je merkt echt het verschil, vooral qua ondersteuning van de rug en zithouding.” Volgens de reviewers zijn deze stoelen dus zeker een waardevolle optie. De AGR-stoelen komen mee met het Comfort Pack II, wat €1.600 kost.

Bij de eigenaar van een Explorer uit 2024 beginnen de stoelen al wel te slijten: “De bestuurdersstoel begint al wat sporen van doorzakken te vertonen, vooral aan de zijwangen. Dat is niet echt premium kwaliteit.” Over de verwarmde stoelen is niet iedereen even tevreden. Een reviewer schrijft: “Stoelverwarming werkt hier top”, terwijl een ander van mening is dat de verwarming juist tekort schiet: “De warmte van stoelverwarming is erg lokaal waardoor een deel van je kont lekker warm wordt, maar de rest niet. Er komt bijna continu een koude tocht langs je rechterbeen.”

Volkswagen zet de toon in het interieur

Dat de Ford Explorer veel onderdelen deelt met Volkswagens wordt ook duidelijk in het interieur. “Het interieur van de Ford is netjes, waarbij de invloeden van Volkswagen erg duidelijk zijn”, schrijft de eigenaar van een Explorer Extended Range. Door de gedeelde techniek hebben eigenaren van de Ford Explorer EV ook te maken met de onhandige sliders en haptische knoppen waarmee ook Volkswagens zijn uitgerust. De cruisecontrol bedien je bijvoorbeeld via de aanraakknoppen op het stuur: “De touch-knoppen op het stuur daarvoor zijn niet optimaal, op gevoel kan ik ze niet vinden, betekent toch dat je moet kijken naar je stuur”, schrijft een reviewer. Een ander schrijft: “Verder is gebruikgemaakt van sliders voor het volume van de radio. Ik snap nog steeds niet wat er mis is met een gewone draaiknop.” Wél is deze eigenaar, die eerder in een Tesla reed, te spreken over de hoeveelheid knoppen: “De veelheid aan knopjes en lichtjes is weer effe wennen na de soberheid van Tesla. Ik hou er wel van.” Het interieur van Ford doet niet zo premium aan, oordeelt deze Explorer-rijder: “Afwerking binnen is plastic fantastic. Harde materialen. Niet zo mooi maar dat is tot daar aan toe. Maar na een lange rit met je rechterknie tegen de harde middenconsole wordt het onprettig.”

Wat de Volkswagens niet hebben is een beweegbaar scherm, dat als opbergvak kan dienen. “Een briljante zet vind ik het beweegbare display met een 'geheim' keurig afgewerkt opbergvak. Zeer geschikt voor sleutels, pasjes en laaddruppels”, schrijft een tevreden gebruiker.

Rijhulpsystemen

De rijhulpsystemen waarmee de Ford Explorer is uitgerust doen niet altijd goed hun werk. Meerdere Explorer-rijders hebben problemen met de snelheidsherkenning: “De snelheidsherkenning blijft een slecht punt van de auto. Regelmatig remt hij uit zichzelf of slingert je terug vanwege de lane-departure” “Ergerlijk blijft het camerasysteem dat verkeersborden leest. Om de haverklap mist het systeem een bord en dan blijft de auto zeuren”, rapporteert een ander. De bestuurder van een Explorer Extended Range heeft al een paar keer gemerkt dat de Explorer zonder aanleiding in de ankers ging: “Al een paar keer een noodstop gehad op een parkeerplaats zonder dat er auto's of andere objecten in de buurt waren. Ook op de snelweg twee keer voorgekomen zonder aanleiding. En de noodstop van de Explorer is erg heftig: vol in de remmen en knipperlichten aan.”

Het is niet alleen maar narigheid. De cruisecontrol werkt fijn, schrijft deze tevreden reviewer: “Erg leuk is de adaptieve cruisecontrol. Bijvoorbeeld: rijden op de provinciale weg, instellen op 80 km en de auto weet vervolgens wanneer er rotondes en dergelijke aankomen.”

Ergernissen van gebruikers

Uit de gebruikersreviews komen ook wat ergernissen naar voren. Zo is het zicht rondom volgens deze gebruiker niet optimaal: “Zicht rondom de auto vanaf de bestuurderspositie bevalt me minder, hij is vrij hoog met vrij dikke A-stijlen, dat helpt niet mee. Daarbij kun je lastig langs de auto kijken, de zijspiegels geven een beperkt beeld. Een paar keer extra kijken voorafgaand aan een manoeuvre is gewoon nodig.”

Ook ergeren twee Explorer-rijders zich aan het feit dat er via de Bluetoothfunctie geen voorkeursapparaat kan worden opgegeven. “Als ik samen met mijn vrouw instap, is het altijd spannend welke telefoon hij koppelt.” De andere reviewer schrijft: “Je krijgt een soort telefoonroulette; spannend welke telefoon verbinding maakt. Zelfs in de zes jaar oude Suzuki van mijn vrouw kan ik een voorkeurstelefoon aangeven.” Ook vervelend, vooral tijdens deze winterse dagen: “Wel was het gênant dat de klep van de laadunit vastgevroren zat, dus vanaf nu maar slotspray standaard bij me. Niet optimaal”, luidt de conclusie.

De Ford Explorer EV heeft nog nooit een reviewer laten staan, dus voorlopig zit het wel goed met de betrouwbaarheid. De auto is echter nog geen twee jaar op de markt, dus hoe de EV op de lange termijn zal presteren, kunnen we nu nog niet zeggen.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!