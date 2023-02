Praktijkervaring Fiat Panda: dit vinden eigenaren van hun auto

Het A-segment verdwijnt in rap tempo. Een nieuwe lichte en compacte auto aanschaffen wordt daardoor steeds lastiger. Dat geldt niet voor de Fiat Panda, die sinds 2011 op de markt is en ook anno 2023 nog deel uitmaakt van het modellengamma. Dat het model lang leverbaar is is één, maar is de Panda ook een goede keuze? We zoeken ’t uit aan de hand van gebruikersreviews.

Aan het uiterlijk van de Panda is het moeilijk te zien of je met ’n exemplaar uit 2011, of juist met een gloednieuwe te maken hebt. Een update in 2020 leverde geen schokkende uiterlijke wijzigingen op. Wel is de Panda sinds dat moment vrijwel altijd een mild hybride en heeft hij de driecilinder 1.0 FireFly-motor in het vooronder. Deze moet de 0.9 TwinAir en oude 1.2 vierpitter doen vergeten.

Knorrige TwinAir

Om maar met de motoren te beginnen, in de review-sectie delen vooral eigenaren van de TwinAir-tweepitter hun ervaringen. Het is opvallend hoe verdeeld deze ervaringen zijn, soms heeft zelfs één enkele eigenaar een tweeledige ervaring. Dat komt door de combinatie van een pittig motorkarakter in combinatie met een brommend geluid. “Stationair klinkt de TwinAir-motor als een brommobiel. Ook bij het accelereren bromt ze er vrolijk op los, gelukkig hoor je erbij constante snelheid weinig van.”

“Ik heb mijn Panda gedag gezegd”, schrijft een andere eigenaar, “ik heb er de afgelopen jaren erg veel plezier van gehad, maar werd eerlijk gezegd het geluid van de motor een beetje zat. Qua prestaties geen commentaar, al was het benzineverbruik hoger dan werd aangegeven.” Je kunt ook de charme-bril opzetten, zoals deze bestuurder doet: “Het is een autootje met een eigen karakter. Dat waardeer je of dat waardeer je niet.”

Geheel probleemloos blijkt de TwinAir niet. Een terugroepactie van Fiat heeft eigenaren van het eerste uur een paar nieuwe bobines opgeleverd, waardoor de betrouwbaarheid van de motor verbeterd moet worden. Daarnaast melden meerdere eigenaren dat het stop/-startsysteem nooit in werking treedt. Een andere eigenaardigheid: de TwinAir werkt niet bij een te laag oliepeil, zoals deze eigenaar heeft ervaren. Wil de motor van je Panda van het ene op het andere moment op het andere dus niet meer draaien, peil dan eerst de olie en vul zo nodig bij. Uiteraard is het altijd beter om het olieniveau regelmatig te controleren.

Comfort en weggedrag Fiat Panda

Los van de TwinAir-motor maakt de Panda vooral vrienden. “De auto rijdt erg goed en is voor een kleine auto verrassend comfortabel, ook op lange stukken”, aldus de eigenaar van een TwinAir 85 Lounge. “De materialen zijn voor deze klasse en deze prijs best mooi en het design van het interieur stemt mij vrolijk”, aldus een andere eigenaar die ook het zicht rondom roemt. “Er is veel glasoppervlak, wat de auto erg overzichtelijk maakt.”

Het aantal mensen dat de Panda zakelijk rijdt zal vrij beperkt zijn, daarom is het des te interessanter dat juist een boswachter zijn ervaring deelt. De door zijn werkgever ter beschikking gestelde groene Panda 4x4 Climbing wordt dagelijks ingezet en heeft inmiddels 126.000 km afgelegd, ook buiten de gebaande paden. “Op de weg rijdt hij goed, zelfs met dagen van vier uur in de auto heb ik geen rugklachten. Hij is pittig, kan goed meekomen in het verkeer, en op de snelweg is het een fijne auto. Zeker gezien z'n kleine formaat.” Dat wordt onderschreven door de eigenaar van een Panda 1.2 met 69 pk: “Zeer comfortabel qua weggedrag.”

Voor een auto in het instapsegment blijkt de Panda voorzien van prima meubilair. “Ik ben 1,97 meter en heb relatief lange benen. Ik pas voor mijn gevoel goed in de Panda. Natuurlijk merk ik dit wel met lange ritten, maar dat heb ik met de meeste auto's.” Het zitcomfort is enigszins afhankelijk van de gekozen uitvoering, schrijft de eigenaar van een 1.2 Lounge uit 2017. “In tegenstelling tot de Edition Cool van 2015, die wij hiervoor hadden, is de chauffeursstoel in hoogte verstelbaar. Met de verstelling wordt ook de hellingshoek van de zitting bepaald. Hierdoor is de zithouding beduidend beter.”

Aandachtspunten Fiat Panda

Los van de motorische aandachtspunten, die met name de TwinAir raken, maken eigenaren melding van een paar kleine ongemakken. Zo blijkt de achterklepschakelaar regelmatig dienst te weigeren. Het vervangende onderdeel functioneert niet alleen beter, het is ook degelijker uitgevoerd. Dit tot vreugde van een nostalgische bestuurder: “Het voelt nu meer als het oerdegelijke Fiat-plastic, zoals bij de ‘classic’ Panda.”

Als we eigenaren van een Panda mogen geloven is deze Fiat een goede keuze in zijn steeds verder uitdunnende segment. Als je met de eigenaardige TwinAir-motor kan leven, tenminste, anders kun je beter uitwijken naar de tammere 1.2 of de nieuwe 1,0-liter driecilinder. Liefhebbers van de Panda hebben geluk: als we moederbedrijf Stellantis mogen geloven blijft het model tot en met 2026 in productie. Met een vanafprijs van ruim 18 mille is het weliswaar geen koopje meer, deze A-segmenter ís er tenminste nog.