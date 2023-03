Deze week in deze rubriek: een auto die je als youngtimer maar ook gloednieuw kunt aanschaffen. In 2007 kwam de nieuwe 500 met veel bombarie op de markt. Nu, ruim vijftien jaar later, kunnen we de balans echt opmaken. Hoe ervaren eigenaren hun ‘rugzakje’, als nieuwe en als gebruikte auto?

Hoewel de Fiat 500 in de basis nog altijd uit 2007 stamt kreeg het model in 2015 een bescheiden facelift. Deze is herkenbaar aan de led-dagrijverlichting aan de voorzijde. Een ander opvallend kenmerk zijn de nieuwe achterlichten, in het midden voorzien van een paneel in carrosseriekleur. Door de jaren heen is de 500 leverbaar geweest met tal van motoren. Een 1,2-liter viercilinder, diverse varianten van de tweecilinder TwinAir, een 1,4-liter 16V, een 1.3 MultiJet-dieselmotor en sinds 2020 de nieuwe 1,0-liter driepitter met mild hybride-techniek.

In 2010 verving Fiat het stalen dak naar wens door een exemplaar van canvas. Het resultaat noemden ze 500C en bood een bescheiden cabrio-ervaring. Voor de Verenigde Staten ontwikkelde Fiat een elektrische 500 die mondjesmaat, via parallelle import, zijn weg naar Nederland vond. De nieuwe elektrische Fiat 500 zag in 2020 het levenslicht en wordt wel in ons land geleverd, maar is een geheel nieuw ontwikkeld model dat wordt geleverd naast het origineel uit 2007. De elektrische exemplaren laten we in dit artikel buiten beschouwing.

Comfort Fiat 500

Voor veel eigenaren is het charmante uiterlijk dé reden om voor de compacte Fiat te kiezen. Je aard moet wel heel pragmatisch zijn om dat niet te kunnen begrijpen. Als we eigenaren mogen geloven wordt het vriendelijke uiterlijk niet één op één vertaald in een dito plezierig weggedrag. De afstemming van vering, demping en de balans daartussen is een regelmatig gelezen kritiekpunt. “Een belangrijk minpunt vind ik de vering, die korte hobbels slecht en oneffenheden op de snelweg stoterig verwerkt”, schrijft de eigenaar over zijn Fiat 500 1.2 uit 2009. “Ook bij drempels geeft de kont een harde dreun in je rug, zelfs bij een lage snelheid”, vervolgt hij. Deze ervaring wordt ook beschreven door de bezitter van een vroeg exemplaar uit 2007: “Korte hobbels worden sterk doorgegeven en bij grote oneffenheden wordt de achteras onrustig.”

Het stugge onderstel heeft ook voordelen, met name voor sportieve rijders. Het wordt beeldend opgeschreven door de eigenaar van een 500 1.2 Sport uit 2008: “Ik was eigenlijk vergeten hoe fijn het is om de Fiat over een bochtige dijkweg te jagen. Het lijf stevig vastgehouden door de sportieve kuipstoelen, de knuisten om de dikke rand van het leren sportstuur en het trefzekere schakelen van de korte pook door de verzetten. Een hoog vermogen is niet beslist nodig om een forse dosis rijplezier te ervaren.”

Vanaf de facelift in 2015 lijkt het tij te zijn gekeerd, zo schrijft de eigenaar van een 500C TwinAir uit 2017 onomwonden. “Bij de facelift van de 500 hebben ze ook het onderstel aangepakt en dat is ze bijzonder goed gelukt. Vooral de vering en demping zijn zoveel comfortabeler gemaakt dat je drempels gewoon met normale snelheden kunt nemen. In de oude versie breek je je rug.”

Fiat 500, ook voor lange mensen?

Hoewel de Fiat 500 niet is ontwikkeld als ruimtewonder kunnen eigenaren er in de praktijk goed mee uit de voeten. Meerdere lange bestuurders zeggen voldoende ruimte te hebben, zoals de volgende: “De uitvoering ‘Sport’ heeft uiteraard sportstoelen. Die zitten prima, ook voor mijn 2,04 meter. De zijdelingse steun is goed, maar de lendensteun is absoluut onvoldoende en doet afbreuk aan het zitcomfort.” Een ander heeft geen last van de stoelen, maar kan z’n rechterknie moeilijk kwijt. “Ik ben 1,92 meter en krijg bij lange ritten pijn in de buurt van mijn knie, omdat deze tegen de middentunnel ligt.”

Wat de zitpositie betreft ziet deze eigenaar ruimte voor verbetering. “Je zit nogal hoog op de bok. Verder zit het stuurtje iets te ver weg of de pedalen zitten te dichtbij, het is maar hoe je het bekijkt. Ideaal voor een chimpansee, maar voor mij was een in diepte verstelbaar stuur toch wel prettig geweest.” Positief: “Niettemin ben ik nog nooit met rugpijn uitgestapt.”

Onderhoud, storingen en irritaties

Het voornaamste zwakke punt van de 500 blijken draagarmen, fusees en onderstelrubbers. Bij deze Fiat 500 uit 2010 werd na 40.000 km de rechter draagarm vervangen, de linker volgde 20.000 km later. Ook bij het volgende exemplaar uit 2011 is een draagarm vervangen. “Na de apk is er linksvoor een gehele draagarm vervangen door de universele garage (à 275 euro). De afgelopen 16.000 km weer prima met de 500 kunnen rijden, voor de apk was alleen het rechter draagarmrubber gescheurd. Een bekend zwak probleem van de 500.”

In de categorie ‘klein leed’ melden enkele eigenaren afgebroken deurgrepen in het interieur. “Dat is wel een bekend 500-kwaaltje. Kosten zijn zeer te overzien!” Bij een auto uit 2011 heeft de eigenaar de kabelboom naar de achterklep vervangen door een gemodificeerd exemplaar uit de aftermarket. Dezelfde eigenaar meldt een storing aan het instrumentarium, waardoor deze structureel een te hoge snelheid aangeeft. Dit probleem heeft zich vooralsnog vanzelf opgelost. Het interieur is niet vrij van bijgeluiden, wat afbreuk kan doen aan de kwaliteitsbeleving. “Zijn er dan helemaal geen punten tot klagen? Jawel hoor! Zo zijn ondertussen de eerste kleine rammeltjes ontstaat.” Is dat nou erg? “Het is niet wereldschokkend en het zijn geen storende rammeltjes, maar af en toe vallen ze een beetje op”, aldus de bezitter van deze 500 TwinAir uit 2011.

Fiat 500: de motoren

Zoals eerder genoemd leverde Fiat een flink aantal motoren. De 0,9-liter TwinAir is daarvan de meest spraakmakende en heeft zowel vrienden als vijanden. Deze bezitter van zo’n TwinAir uit 2017 beschrijft zijn ervaring als volgt: “Ik had in het begin zeker mijn twijfels, maar ik ben toch in het kamp van de liefhebber uitgekomen. Toegegeven, het motortje klinkt wat lullig maar eenmaal opgewarmd blijkt het een toerenhongerig, pittig en ook zuinig motortje te zijn.” De eigenaar van een exemplaar uit 2012 ziet er de charme ook van in. “Bij de kleine 500 past het opmerkelijk goed, zo'n motortje met wat rafelrandjes. Zeker als je ooit het origineel hebt gereden. De 85 pk turbo-versie wil bovendien best vooruit.” Net als bij de Fiat Panda TwinAir waren er in de beginjaren problemen met de bobines en is de motor gevoelig voor het juiste oliepeil.

De tammere 1.2 viercilinder heeft een eigen schare fans. “Het rijden is ondanks het beperkte motorvermogen voldoende leuk. Meer vermogen was welkom geweest, maar de TwinAir zagen wij niet zitten. De 1.2 FIRE-motor mag niet meer van de modernste en snelste zijn, zijn verbruiks- en gebruikskosten blijven laag en zijn betrouwbaarheid is al lang bewezen.”

De Fiat 500 is al wat op leeftijd, daardoor melden gebruikers meer onderhouds- en reparatiepunten dan we in deze rubriek gewend zijn. Desondanks lijkt hij indruk te maken op zijn eigenaren en zien we regelmatig dat er na de eerste 500 opnieuw voor het model gekozen wordt.

Als je in de markt bent voor een gebruikte Fiat 500, lees dan ook de Fiat 500 Koopwijzer waarin je een aantal extra aandachtspunten leest.