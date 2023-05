Praktijkervaring Dacia Duster: dit vinden eigenaren van hun SUV

“It’s so not us!” Het is de zin die een chique madame vol afschuw uitspreekt als ze hoort hoe goedkoop de Dacia Duster is. Dit doet ze uiteraard in een TV-reclame voor de eerste generatie van het model, maar de boodschap is duidelijk. Deze Dacia is een echte SUV, maar dan voor het volk. De huidige, tweede generatie Duster verschijnt in 2018 en is nog steeds relatief voordelig maar ook een stuk volwassener. Hoe die auto in de praktijk bevalt? Eigenaren geven zelf het antwoord.

Het is een veelzijdig ding, die Dacia Duster. De auto is er met voor- en vierwielaandrijving en benzine- en Bi-Fuel-modellen waarin je lpg kunt tanken. In het eerste jaar had deze Bi-Fuel een atmosferische 1.6 viercilinder met 115 pk onder de kap, later is deze vervangen door een 100 pk sterke 0,9-liter driepitter. Ook de benzinemotoren werden door de jaren heen gewisseld. Zo was hij er eerst met de bekende 1.2 TCe van Renault, die later werd vervangen door de verfijndere 1.3 TCe. Inderdaad, de motor die ook in de Mercedes A-Klasse geleverd wordt. Wellicht zou dat feitje de chique reclamedame over de streep kunnen trekken.

Dacia Duster: ruimte en comfort

De Duster is lang niet altijd iemands eerste Dacia, maar voor deze eigenaar is het zelfs al de derde Duster. “De vorige Duster TCe 125 uit 2014 is ons in de afgelopen vier jaar prima bevallen, maar midden juli 2018 hebben wij hem toch omgewisseld voor de nieuwste Duster II TCE 125 4x2 Prestige Gris Platine. De redenen zijn o.a. de goede ervaringen van de vorige twee Dusters en de complete, van vele extra's voorziene nieuwe.” De aankoop werpt zijn vruchten af: “Door de schuinere voorruit en betere isolatie is het nog weer stiller in de auto geworden. Het stuur is nu ook in de diepte verstelbaar en wordt nu snelheidsafhankelijk bekrachtigd, waardoor je heel licht in kunt inparkeren.”

Het zitmeubilair lijkt hooguit redelijk, veel eigenaren hebben in meer of mindere mate commentaar op de stoelen. Het gaat van “de stoelen zijn nog steeds niet helemaal optimaal, maar ook een lange rit is goed vol te houden” tot “na een jaar vallen de stoelen me ook nog steeds tegen bij langere ritten.” Ook: “Mijn vrouw en ik zitten heel fijn in de auto, terwijl mensen met dezelfde lengte de auto krap vinden.” Zo blijkt maar weer, niets is zo persoonlijk als de kwaliteitsbeleving van een autostoel.

“Auto zit lekker, rijdt lekker, goede vering en heeft alles wat je nodig hebt”, aldus een eigenaar die afsluit met goede raad. “Als je de achterbank eruit haalt (1 minuut werk) ontstaat een geheel vlakke vloer. Dit is tevens een tip (ook voor de verkopers), want andere Daciarijders weten dit vaak niet.

Het kan nog stiller

Hierboven kon je al lezen dat de nieuwe Duster stiller is dan het vorige model, maar dat gaat volgens de eigenaar van een SCE 115 Bi-Fuel Prestige uit 2019 niet ver genoeg. “Ik heb het hele interieur eruit gehaald. Dak, stoelen, bekleding, vloer, deurpanelen, alles werd gedemonteerd.” Waarom je dat zou doen? “Alles heb ik voorzien van anti-dreunplaat. Bodem, dak, wielkasten zijn 100 procent bekleed. Het overige blikwerk 25 procent. Het dak en de wielkasten zijn 100 procent bekleed met zelfklevend isolatiefoam en alle kunststof panelen zijn verzwaard met anti-dreunplaat. De holle ruimtes achter de bekleding in het interieur zijn opgevuld met akoestisch noppenschuim.” Het resultaat: “Bij 120km/h kun je elkaar fluisterend verstaan.” Voor wie diepgaande interesse heeft in de bouwkwaliteit van een Duster is deze review een aanrader.

Hoe rijdt de Duster?

Goed, genoeg over zit- en geluidscomfort. Hoe rijdt de volks-SUV? De eigenaar die ’t interieur isoleerde: “Wat rijdt de Duster lekker over drempels! De lange veerwegen worden rustig gedempt dus de auto wordt niet zweverig. Je merkt wel dat hij niet gemaakt is voor sportief rijden. Bodemspeling en vering in licht terrein zijn heel comfortabel en de stuurbekrachtiging is bij lage snelheden heel licht en fijn. De stuurinrichting zelf is op de snelweg onrustig. Dan ben je veel aan het corrigeren.”

Comfort voert de boventoon, ervaren ook andere bestuurders. “Je merkt echt dat de auto op comfort gebouwd is, dynamisch rijden is hem vreemd. Overigens heb ik hem daar ook niet voor gekocht, wij houden van dat ‘Franse’ gevoel”, aldus de eigenaar van een 150 pk sterke Dacia Duster TCe 4x2 Tech Road uit 2019.

Tot nu toe wordt er alleen gerept over voorwielaandrijvers, deze leaserijder koos juist heel bewust voor een vierwielaangedreven TCe 125 en gebruikt deze zoals het bedoeld is. “De 4x4 werkt geweldig, ploegt met 5 mensen erin door het losse zand van Les Landes, altijd grip en als het echt te gek wordt kun je de sper gebruiken. Qua vermogen kom je niet tekort, beetje doortrekken en je komt prima mee.”

En de kwaliteit van zo’n Duster?

Komt zo’n budgetauto ook met budgetkwaaltjes? In het geval van de Dacia Duster lijkt dat best mee te vallen. Toch is de auto niet foutloos. Zo schrijft de 4x4-rijder: “De bekleding op het zitvlak van de bestuurdersstoel laat los. Niet goed doorgestikt vermoed ik.” Ook valt zijn MediaNav-systeem regelmatig uit. “Kortom: ik navigeer via mijn iPhone met een ouderwetse houder op de ruit en als ik geluk heb kan ik Spotify gebruiken...”

De eigenaar die z’n Duster na de eigenhandige demontage op z’n duimpje kent krijgt te maken met een naar eigen zeggen bekend probleem: “Er staat water in de kofferbak van de Duster. Bij controle blijkt de mastiekgoot bij de achterklep niet goed gekit te zijn waardoor de kit losliet. Dit is een bekend probleem en is meteen onder garantie verholpen. Goed opgepakt door de dealer!

De SCE 115-versie op lpg heeft last van een eigenaardigheid, laten meerdere bestuurders weten. Hun klachten komen grotendeels overeen: “Het probleem van deze nieuwe Duster op LPG is dat, als wij de koppeling gebruikten en het gas wat loslieten, het toerental vervolgens niet naar beneden ging, maar juist omhoog tussen de 1000 en 2000 toeren. Het toerental bleef dan vervolgens een paar seconden hangen.” Uiteindelijk is dit probleem, na een software-update en enkele maanden geduld, verdwenen.

So not Dacia?

Afgaand op praktijkervaringen van gebruikers is de huidige generatie Duster een fijne metgezel. Hij rijdt ‘Frans’ comfortabel en is stil genoeg, al is het zitmeubilair voor verbetering vatbaar. Afgezien van het oplopende toerental bij lpg-modellen, dat inmiddels verholpen zou moeten zijn, lijkt de auto geen last te hebben van serieuze problemen.