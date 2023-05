Praktijkervaring Citroën ë-C4: eigenaren over hun elektrische auto

De in 2020 geïntroduceerde Citroën C4 is zonder meer een opvallende verschijning. Nog opvallender is de elektrische variant, die de aandrijflijn van een Peugeot e-208 en Opel Corsa Electric in zijn ruimere koets herbergt. Zonder daarmee te koop te lopen, overigens, alleen een geoefende spotter zal zien dat je met een elektrische Citroën C4 te maken hebt. Het uiterlijk van de auto is in ieder geval opvallend, maar is-ie ook opvallend goed? Eigenaren delen hun ervaringen.

Op basis van gebruikersreviews op deze site zou je kunnen stellen dat de nieuwste Citroën C4 met name als elektrische ë-C4 interessant is. Dertien van de zestien reviews hebben betrekking op de elektrische variant, die altijd komt met een 136 pk sterke elektromotor en een 50 kWh groot accupakket. Later lees je wat er terechtkomt van de door Citroën genoemde 355 km actieradius.

Comfort en weggedrag

Dat Citroën-rijders gevoelig zijn voor comfort is bekend, op dat gebied heeft het merk immers een sterke reputatie opgebouwd. Goed, de hydropneumatische vering is al jaren niet meer verkrijgbaar, maar met de Progressive Hydraulic Cushions biedt Citroën naar eigen zeggen een alternatief. In de elektrische C4 is het in ieder geval voldoende voor overwegend positieve recensies. “Hij rijdt, zoals een Franse auto betaamt, zeer comfortabel”, schrijft een eigenaar. “Het ontbreken van een ronkende verbrandingsmotor helpt daarbij, evenals de goede isolatie. Deze versie heeft volgens mij niet de hydraulische vering, maar alsnog is er niets te klagen op dat vlak.”

De elektrische aandrijflijn draagt dus bij aan het comfort, ervaart ook een andere bestuurder: “De auto rijdt heerlijk en is een wereld van verschil met mijn vorige brommende dieselauto. De vering is duidelijk merkbaar, waardoor je rustig in de auto over hobbelende wegdelen rijdt.” Hierbij wordt vermoedelijk verwezen naar de PHC-dempers.

Mocht je trouwens denken dat men de auto alleen vergelijkt met het comfort van vroegere Citroëns? Nee, ook andere klassiekers passeren de revue. “Grote pluspunten van de Citroen ë-C4 zijn de stilte, de kracht en de soepele vering”, schrijft deze bestuurder. “Het deed mij gelijk denken aan het comfort van een Mercedes 300 d, maar dan met veel meer kracht onder de kap en veel stiller.”

Hoe de auto een vergelijking met ’n oudere Citroën doorstaat? “Het veercomfort is minder soepel dan ik verwacht had, maar dat kan liggen aan de Continental vierseizoenenbanden die ik eronder heb laten zetten”, schrijft een eigenaar met een slag om de arm. “Ik had met het nieuwe veersysteem een soort XM-ervaring verwacht, maar deze auto is echt straffer geveerd dan de Citroëns van vroeger.”

Natuurlijk is er over het rijden meer te melden dan alleen de combinatie van veren en dempers. “Stuurt in de stad echt lekker, maar in snel genomen afritten van de snelweg is het gevoel soms wat weg”, schrijft de eigenaar die zich hierboven van een XM-vergelijking bediende. “De auto zweeft dankzij zijn vering over de weg. Op de snelweg vind ik het stuurgevoel wel wat licht en lijkt het soms dat je best veel moet corrigeren, niet storend, maar wel aanwezig”, merkt een andere eigenaar op.

Ruimte en zitcomfort

Hoewel de ë-C4 zijn platform deelt met de Peugeot e-208 is de Citroën zo’n 55 centimeter langer. Ook de wielbasis is met 13 centimeter fors groter en de kofferbak heeft met 380 liter 115 liter meer inhoud dan die van de Peugeot. Dat levert een aanzienlijk bruikbaardere auto op, zoals deze bestuurder beschrijft: “Stoelen zitten uitstekend, zelfs achterin is de beenruimte royaal en hoofdruimte prima.” Toch is niet iedereen te spreken over het zitcomfort. “Hoewel de stoelen lekker zitten zijn ze toch aardig laag, waardoor de helft van je bovenbenen niet op de stoel rust (ik ben 1,82 meter). Mijn broertje van 2 meter zit iets minder comfortabel en moet zijn stoel helemaal naar achteren zetten, wat helaas beperkt kan in verband met het kinderzitje achter de bijrijdersstoel.”

Infotainment en bediening

Waar Citroën in het verleden nogal eens een ingewikkeld bedieningsconcept ontwikkelde is het in de elektrische C4 eenvoud troef. “Het gemak: instrumentenpaneel is naar wens in te delen, heel overzichtelijk. Handig zijn de ‘Home’ en ‘Auto’-button, altijd terug naar de basis of de instellingen van de auto”, aldus een enthousiaste gebruiker. Deze vervolgt: “Puntje van kritiek... voor het automatisch inparkeren moet ik eerst een menu door, dat vind ik jammer.”

Niet in alle uitvoeringen is het digitale instrumentarium naar je eigen smaak in te stellen, meldt de eigenaar van een basisversie die punten scoort met zijn creatieve vertaling van het Engelse ‘underwhelming’: “Het infotainmentscherm is prima, het display achter het stuur vind ik matig. Niet erg spannend vormgegeven en ook wat erop weergegeven kan worden en hoe dat gebeurt is wat onbedwelmend. In de Live-uitvoering valt er ook niets aan te passen, behalve dat je kortstondig wat rijgegevens kunt tonen.”

Allesbehalve ‘douze points’ scoort de Citroën-app waarmee de auto onder meer voorverwarmd kan worden. “De app is niet geheel probleemloos helaas. Vaak werkt het vlekkeloos, soms zijn er verbindingsproblemen”, schrijft de eigenaar van de basisuitvoering. “Geen positieve ervaring mee, echt ronduit vreselijk!” vindt een ander, “verbinding werkt vaak niet of je moet 5x refreshen.”

Verbruik en elektrische actieradius

Over het rijbereik lopen de ervaringen uiteen, al is er niemand die in de buurt komt van de door Citroën opgegeven 355 kilometer. Wat gebruikers wél halen loopt sterk uiteen, waarbij de buitentemperatuur een belangrijke factor blijkt.

“In de drie maanden dat ik deze auto heb nog geen knelpunt meegemaakt”, schrijft een zuinig rijdende bestuurder. “Effectief rijd ik 275 km op een volle accu. Nu is dit in de wintermaanden niet slecht volgens mij.” Dat dit zeker niet slecht is blijkt uit de ervaring van onder meer deze bestuurder: “Bij lage temperaturen loopt het bereik wel terug. Waar we in de zomer gemakkelijk een rit van 230 km konden maken (over de snelweg) moesten we op datzelfde stuk in de winter (op de koude eerste kerstdag van vorig jaar) na 160 km een snellaadstop inlassen.”

De manier waarop de resterende actieradius wordt getoond blijkt weinig betrouwbaar, merken meerdere rijders op. Een van hen: “De voorspelde actieradius bij de meeste Stellantis-modellen blijft een dingetje. Je vertrekt met 348 km en na 50 km ben je er 100 kwijt. Als je naar het batterijpercentage kijkt lijkt dit niet overeen te komen. Ook is het zo dat hoe langer je rijdt, hoe actueler de voorspelde actieradius wordt. Ook neemt deze dan steeds minder rap af.”

Storingen en ergernissen Citroën ë-C4

De elektrische Citroën C4 is nog niet lang op de markt, waardoor we nog weinig weten over eventuele bovenmatig slijtagegevoelige onderdelen. Eigenaren melden dan ook weinig problemen. Het enige serieuze issue dat een rijder meldt is een defecte boordlader. “Na het aanzetten zag ik opeens dat de auto niet wilde laden en dat de laadpaal buiten werking was. Nog even bij een andere laadpaal en thuis geprobeerd, ook daar wilde hij niet laden. De ANWB gaf aan dat de omvormer in de auto een error geeft, dealer heeft aangegeven dat deze inderdaad kapot is en dat hij vervangen moet worden.” Eén auto vertoonde bijzonder gedrag, meldt zijn eigenaar: “Na een koude rit in een sneeuwstorm wilde de auto de volgende ochtend helemaal niet reageren. Een uur later was dat als sneeuw voor de zon verdwenen en heeft het zich niet meer voorgedaan.”

De elektrische Citroën C4 lijkt een serieuze aanbieding. Hoewel de 355 beloofde kilometers niet worden waargemaakt zijn er voldoende gebruikers die een nette actieradius halen. Wel heeft de auto veel last van kou, waardoor het rijbereik sterk afneemt. En hoewel de nieuwe C4 niet zo comfortabel is als een oude, hydropneumatisch geveerde Citroën biedt-ie alsnog een zalvende rijbeleving met voldoende ruimte voor inzittenden. Voor wie de kofferbak te klein vindt is er sinds kort de Citroën ë-C4 X met een weliswaar moeilijker te beladen, maar wel veel ruimere kofferbak. Wie graag meer rijbereik wil kan vanaf nu kiezen voor een krachtigere, efficiëntere aandrijflijn.