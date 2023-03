Sedan eruit, Break eruit, SUV erin. Ook Citroën, dat ooit succesvol was met sedans, hatchbacks en stationwagons, plakt het C5-logo voortaan op een SUV. De Citroën C5 Aircross dus. De toevoeging ‘Aircross’ benadrukt dat het hier om een speciale editie gaat. Welke naam het beestje ook heeft, waar het daadwerkelijk om gaat is hoe de auto in de praktijk bevalt. Zijn eigenaren tevreden met de SUV van Citroën?

De Citroën C5 Aircross mag misschien geen hydropneumatische vering meer hebben, traditioneel ingestelde kopers worden nog altijd in de - nou ja - watten gelegd. De Aircross is namelijk voorzien van ‘Progressive Hydraulic Cushions’. Eenvoudig gezegd zitten er extra dempers in de bestaande dempers. Deze zorgen voor een geleidelijke demping aan de einden van de veerweg, wat moet zorgen voor een soepelere rijervaring en een betere wegligging.

Hoe rijdt de C5 Aircross?

“Het eerste wat opvalt: stil, zeer stil. Meteen daarna: oh, wat veert dit comfortabel, maar vooral niet week. Niks deinen. De auto ligt zeer koersvast op de weg.” Het zijn woorden van de enthousiaste eigenaar van een 180 pk sterke C5 Aircross Business Plus. Over de 1,6-liter benzinemotor is hij eveneens te spreken: “De auto is snel, er is altijd power. Schakelt zonder dat je het merkt zowel op als neer waarbij het toerental altijd lekker laag blijft.” In combinatie met de 130 pk-motor blijkt de automaat wat minder aangenaam te presteren, ervaart een bestuurder van zo’n exemplaar. “De automaat is niet de meest fijne reisgenoot. Hij verslikt zich soms nog wel eens in welke versnelling hij moet inleggen, wat resulteert in een behoorlijke ‘klunk’ door de auto heen.”

Met deze 130 pk sterke 1.2 driecilinder is de auto uiteraard minder snel, maar volgens deze eigenaar is zijn SUV nog altijd adequaat gemotoriseerd. “Het is geen snelheidsmonster, hij komt prima mee in het verkeer zonder uit te blinken in snelheid. Hij is erg stil, reageert direct op gas en rem en stuurt een beetje indirect. Maar alles met een heerlijk comfort zonder te deinen, de comfy stoelen maken het af.” Ook een Citroën-rijder van de oude stempel is behoorlijk overtuigd. “Op de minder goede Franse wegen is het veercomfort fantastisch. Het is nog niet zoals met de vroegere veerbollen, maar het komt dicht in de buurt.”

Tot zover niets dan lof over zowel de wegligging als het comfort van de C5 Aircross, maar het comfortabele onderstel is voor een enkeling teveel van het goede. Eén bestuurder merkt op dat zijn dochter achterin snel wagenziek wordt. “Dat vind ik wel echt een nadeel aan deze auto, dat je achterin toch snel wagenziek kan worden. En dan rij ik nog gewoon rustig.”

Hoe zit de C5 Aircross en is hij ruim?

Bestuurders en passagiers hebben over het meubilair allerminst te klagen. “De stoelen zitten als echte stoelen, zeer zacht en comfortabel. Een rit van drie uur achter elkaar is geen enkel probleem”, beschrijft de eigenaar van een Aircross uit 2021 de zit voorin. Over de achterbank: “Drie volwaardige stoelen achterin, meer dan genoeg ruimte voor kinderen en volwassenen, voldoende beenruimte. Pluspunt is de verschuifbare bank.”

Ruimte voor verbetering is er ook, al hoeft deze verbetering niet op stel en sprong te worden doorgevoerd. “Ondanks dat ik van mening ben dat de zittingen van de voorstoelen te kort zijn, stapte ik (1,88 meter) na een lange rit toch prima ontspannen uit zonder last te hebben van rug of benen.” De kofferbak is over het algemeen voldoende ruim, wel lopen meerdere mensen – letterlijk – tegen de achterklep aan. Deze opent niet hoog genoeg.

Infotainment en rijhulpen

Hoe scoort de C5 Aircross op het gebied van infotainment, gebruiksvriendelijkheid en rijhulpsystemen? Volgens mensen die de auto dagelijks gebruiken werkt het infotainmentsysteem naar behoren, maar is er ruimte voor verbetering. Het centrale scherm mag vooral wel wat sneller reageren. De navigatie heeft stembediening, maar die werkt niet zo intuïtief als deze eigenaar zou willen: “Spraakherkenning is er wel, het werkt vaag en traag. Je moet eerst de plaats inspreken, vervolgens nogmaals de straatnaam en dan vraagt de navi om bevestiging. Bij Mercedes kon ik zo het adres uitspreken, wat vervolgens werd overgenomen.”

De C5 Aircross is voorzien van een lane assist, die onbedoeld verlaten van de rijstrook moet voorkomen. De knop waarmee dit systeem kan worden bediend zit wat verstopt. “Niet echt negatief”, ervaart deze eigenaar, “maar eerder onhandig. Zoals de knoppen voor de rijhulpsystemen, die zitten links op het dashboard verstopt en zijn onzichtbaar voor het oog.” De lane assist reageert iets te traag op de richtingaanwijzer, ervaart de eigenaar van een 180 pk sterke Aircross. “Geef je richting aan naar links en stuur je bijna tegelijkertijd die kant op, dan reageert het systeem met een lichte stuurcorrectie om je toch in de baan te houden.”

Als optie rijdt de C5 deels zelfstandig, met adaptieve cruisecontrol en een actieve rijstrookassistent. Dit hulpsysteem moet lange snelwegritten ontspannener maken, maar is niet feilloos. “Rijdend op de rechterbaan en tijdens het passeren van de bekende, langgerekte wegmarkeringen bij opritten op de snelweg is het systeem helemaal in de war. Het grijpt in en stuurt met een ruk naar rechts. Beide handen aan het stuur is de boodschap!”

Storingen en irritaties C5 Aircross

Tot nu toe bevalt de C5 Aircross zijn eigenaren behoorlijk goed. Ergernissen blijven grotendeels beperkt tot de te laag openende achterklep en uit het zicht geplaatste knoppen in het interieur. Groter leed is er ook. Zo kreeg één eigenaar na 46.000 km een nieuwe handgeschakelde versnellingsbak en werd bij een plug-in hybride Aircross onder garantie het complete accupakket vervangen. Twee eigenaren melden een defect aan de buitenspiegels, waardoor deze niet meer inklappen.

Onder de streep lijkt de C5 Aircross een prima zet te zijn geweest. Het comfort dat Citroën beoogde wordt kennelijk door eigenaren ervaren en gewaardeerd en structurele problemen lijken er vooralsnog niet te zijn. Heb je dezelfde ervaring met de Citroën C5 Aircross, of juist een heel andere? Schrijf dan een review op AutoWeek.nl!