De huidige generatie Citroën C3 gaat alweer zeven jaar mee. Hoewel de verkoopcijfers ieder jaar teruglopen verkocht het merk vorig jaar nog 2.321 exemplarem, wat zeker voor een model op leeftijd niet verkeerd is. Overweeg je een gebruikte C3 te kopen, of misschien zelfs een nieuwe? We zetten praktijkervaringen van eigenaren voor je op een rijtje.

We keken al even vooruit naar de nieuwe Citroën C3, die vermoedelijk altijd elektrisch zal worden. Het ziet ernaar uit dat de huidige generatie C3 de laatste ‘normale’ hatchback is, terwijl zijn opvolger een meer SUV-achtige uitstraling krijgt. Zover is het nog niet, voorlopig behoort de C3 tot de acht voordeligste nieuwe auto’s van ons land.

C3: Interieur en ruimte

Met zijn positie in deze top 8 is de Citroën C3, samen met de Dacia Sandero, de enige B-segmenter. Dat betekent automatisch al behoorlijk meer ruimte voor je geld. Maar hoeveel ruimte? “Hoewel ik in één maand tijd slechts één keer met 3 passagiers heb gereden, durf ik te stellen dat de C3 een zeer ruime indruk maakt. Natuurlijk, een dergelijke auto koop je niet om er wekelijks Billy-kasten bij de plaatselijke Ikea op te halen, maar krap is het totaal niet”, schrijft de eigenaar over zijn 110 pk sterke C3 uit 2016. Hij vervolgt: “De inhoud van de kofferbak houdt niet over, maar de C3 toont zich vooral een ruimtewonder in het passagierscompartiment.”

“Ruimte in de auto is voor mij ook zeker voldoende”, voegt de bestuurder van een C3 PureTech 82 toe. “Onlangs nog naar de stort geweest om spullen weg te brengen, banken plat en alles kon er prima in. Beenruimte is ook voldoende, hoewel het voor langere mensen wat meer problemen op zou kunnen leveren.” Dat beaamt een fanatieke klusser: “Ik heb nogal wat ‘klusvervoer' gehad de afgelopen tijd. Als ik hem vergelijk met de vorige auto, de Fiesta, dan kan er meer in en is het ‘stouwen’ toegankelijker.” Een andere rijder stipt een punt van kritiek aan: “Hoge tildrempel kofferruimte.”

Over het dashboard zijn eigenaren duidelijk: “Het is overzichtelijk en is rustgevend. Er is in het interieur veel hard kunststof gebruikt, maar dat stoort mij niet”, aldus de eigenaar van een gebruikt aangeschafte C3 uit 2017. Dat lezen we vaker, al geven rijders op hun beurt aan dat ze geen last hebben van knisperende bijgeluiden.

Zitcomfort C3

Bij de huidige generatie Citroën C3 gingen de Fransen prat op comfort. Als we de reviews erop naslaan lijkt het merk daarin te zijn doorgeslagen, want op de zachte stoelen is veel kritiek. “Echte fauteuils, die stoelen in de C3, al hoop ik van harte dat een stoel in de huiskamer beter zit dan deze creatie. Na ongeveer een half uur begon mijn onderrug te klagen over een gebrek aan steun en na een uur begonnen mijn (relatief lange) benen ook te zeuren over de korte zittingen”, schrijft de eigenaar die zich eerder positief uitliet over de interieurruimte.

“Ben eigenlijk best tevreden”, schrijft een ander. “Ware het niet dat de bestuurdersstoel veel te zacht is in de zitting en rugleuning. De bijrijdersstoel is van een veel betere kwaliteit en zit goed, het lijken wel twee totaal verschillende stoelen wat betreft hardheid.” Zijn dealer gaf hem gelijk. Het proces had wat voeten in de aarde, maar na plaatsing van een nieuwe bestuurdersstoel is het zitcomfort naar wens.

Hoe persoonlijk zitcomfort is blijkt maar weer als we de volgende reactie lezen: “De stoel zit goed en heb met mijn lengte van 1,93 meter ruimte zat”, schrijft hij. Ook besteedt hij ruimte aan de achterbank: “Achterin is de ruimte voldoende voor twee personen van ongeveer 1,75 meter. De derde plek is meer voor een kind, maar in nood kan het ook een volwassene zijn.”

Ook een comfortabel onderstel?

Zoals gezegd, voor deze generatie Citroën C3 zou comfort het toverwoord zijn. Hoe dat uitpakt? “Het comfort van de C3 is over het algemeen ruimschoots in orde. Als voormalig bestuurder van een Ford Fiesta was het onderstel voor mij enorm wennen. Het onderstel is duidelijk gericht op comfort, hetgeen zich negatief vooral laat merken in snel genomen bochten. De auto heeft de neiging om even 'uit de veren' te komen, wat wel binnen een veilige marge blijft. Voor de rest is het onderstel een baken van rust en gemoedelijkheid.” Klinkt goed, maar er volgt nog een alinea. “Enig zwaar negatief punt is de keiharde klap die de achterkant geeft bij het nemen van korte oneffenheden, ongeacht de snelheid. Een wat steile verkeersheuvel of 'hobbel' op de snelweg wordt perfect verwerkt door de voorkant, waarna de achterkant een ongenadig harde klap 'na' geeft.” Dat ervaart eveneens deze bestuurder van een model uit 2017: “Achtervering is wat bonkig bij hoge verkeersdrempels, dat schijnt inmiddels aangepast te zijn bij de nieuwe modellen.”

“Deze C3 is 'van de tweede leg’”, schrijft de eigenaar van zo’n nieuwer model. Hij vervolgt: “En dus zijn de eerste kinderziekten eruit. Ook het stuur/weggedrag is in tegenstelling tot alle reviews die ik las aangepast, naar eerder sportief dan comfortabel. Hij heeft niet het 'skelterachtige' weggedrag van de Fiesta, dat is simpelweg onovertroffen, maar hij reageert alert in bochten en bij plotselinge stuurcorrecties. En oneffenheden worden direct doorgegeven, daar zal het 17-inch rubber ook wel zijn bijdrage aan leveren.” Overigens meldt niet elke rijder van een eerder model het gedrag van de achteras: wellicht is de ene rijder er meer gevoelig voor dan de ander. Mocht je de C3 als occasion overwegen, dan is het in ieder geval een punt van aandacht tijdens de proefrit. Er blijft voldoende positiefs over, zo ervaart men de C3 over het algemeen als rustgevend en stil.

Motoren en verbruik

Onder de motorkap van de Citroën C3 vinden we alleen driecilinders, de turboloze PureTech 82 en de geblazen PureTech 110, waarvan de benamingen het vermogen verraden. Over de instapmotor schrijft deze eigenaar: “Zodra je de motor start loopt deze mooi rond. Als je door de versnellingen heengaat hoor je de driecilinder wel een beetje. Ben je op snelheid, dan heerst er stilte binnen.” De prestaties vallen het niet tegen. “Geen strepentrekker maar voldoet voor ons prima. Op de autoweg (zeker met het huidige 100 als maximumsnelheid) komt de auto redelijk vlot mee”, deelt een ander zijn ervaring.

“Het is geen snelle auto, maar heeft voldoende vermogen om met verkeer mee te komen”, voegt de eigenaar van een jonge C3 uit 2021 toe. “Ik werk regelmatig in Duitsland en op de snelweg met 130 km/u op de klok brengt hij met alle comfort naar huis, met een aangenaam verbruik van 1 op 18.”

De bestuurder van een 110 pk-versie doet ook een duit in het zakje: “Prima motor met een hoog koppel bij een laag toerental. Je merkt in de praktijk niet dat het een driecilinder is. Motor is ook bij hoger toerental behoorlijk geruisloos.”

Problemen en irritaties

Onder deze tussenkop blijft het bij de Citroën C3 behoorlijk rustig, al is de C3 niet foutloos. Bij de eerste modellen lijkt nog lekkage bij de achterlichten voor te komen. “Er is preventief een achterlicht vervangen omdat er vocht in kan voorkomen”, meldt een eigenaar, om aan te vullen met: “Dit heb ik zelf niet geconstateerd.” Hij geeft aan dat er bij dit onderhoud ook een display is vervangen ‘vanwege een storing’, maar om welk scherm dit gaat is niet duidelijk.

“De beurten zijn tot nu toe standaard zonder extra kosten”, laat een andere rijder weten. “De 100.000-kilometerbeurt was prijziger, omdat toen de distributieriem vervangen moest worden. Pech onderweg hebben we niet gehad.” De genoemde distributieriem van deze motoren bleek eerder een aandachtspunt, al meldt geen van de C3-reviewers op dit gebied problemen. Andere gemelde problemen lijken eveneens niet structureel. Incidenteel sneuvelden er onder meer een enkel portierslot en een claxon, één rijder geeft aan te kampen met bijgeluiden uit de besturing en het onderstel.

Buiten wat incidentele zaken blijkt de C3 een fijne, gemoedelijke en ook betrouwbare metgezel. Een belangrijke voorwaarde is daarbij dat je er goed in zit, wat niet voor elke bestuurder het geval is. Dat komt voornamelijk door de zachte stoelen, want over de ruimte aan boord is men vrijwel unaniem positief. Dat geldt niet voor het onderstel, met name rijders van het eerste uur klagen over een oncomfortabel reagerende achteras, die op latere versies lijkt te zijn aangepast. Afgaand op reacties van eigenaren lijkt de Citroën C3, zeker gezien zijn relatief lage nieuwprijs, best een goede aanbieding.