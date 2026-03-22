Er hangt vernieuwing in de lucht bij BMW. De BMW X1 wordt binnenkort waarschijnlijk ook gefacelift . Hoog tijd om te kijken wat rijders de sterke en zwakke punten van BMW’s kleinste SUV vinden. Op basis van de gebruikersreviews gaan we dat onderzoeken. De huidige generatie van de BMW X1 is sinds 2022 op de markt. Tegelijkertijd werd de BMW iX1, de elektrische tegenhanger van de X1, geïntroduceerd. Over de iX1 verscheen al eerder een praktijkervaring. Die vind je hier.

Toch is de BMW X1 ook met elektromotoren verkrijgbaar. Er zijn twee plug-in hybride varianten. De 25e en 30e, met een vermogen van respectievelijk 245 pk en 326 pk. Dan zijn er ook nog X1’s met benzinemotoren zonder elektrische ondersteuning. Hier bestaan vier varianten. Er zijn twee 1,5-liter driecilinders met een vermogen van 136 pk, en 170 pk, een tweeliter vier-in-lijn die 218 pk sterk is en de krachtigste M35i, goed voor maar liefst 300 pk. Voor de viercilinders geldt dat het vierwielaandrijvers zijn. De driecilindermotoren drijven de voorwielen aan.

BMW vergeet de dieselaars niet. De diesel X1 wordt altijd geleverd met een viercilinder. De minst krachtige diesel is een viercilinder met een vermogen van 150 pk. Er is ook een mild-hybride diesel met een vermogen van 163 pk. Deze twee varianten zijn alleen leverbaar met voorwielaandrijving. Dan is er ook een 211 pk sterke mild-hybride diesel die alle vier de wielen aandrijft. De X1 heeft een (tijdelijke) vanafprijs van €53.890. Tweedehands is het aanbod ook groot en liggen de prijzen een stuk lager. De goedkoopste tweedehands X1 kost zo’n €28.000. Bekijk hier het volledige occasionaanbod.

Zuinige hybride

De meeste gebruikers kiezen, als we kijken naar de geschreven gebruikersreviews, voor de plug-in X1’s. Deze hebben als voordeel dat je ook kilometers op stroom kunt afleggen. Dat vindt deze berijder van een X1 30e prettig: “Besloten om over te stappen op plug-in hybride, mede door de zeer aantrekkelijke systeemvermogens voor de anno nu steeds zwaarder wordende auto’s.” De reviewer vertelt verder over zijn ervaringen: “Met een volle batterij is de elektrische actieradius ongeveer 60 tot 70 km in de winter en tussen de 75 km en 90 km in de zomer, afhankelijk van de buitentemperatuur.” Al met al behaalt de X1-rijder een mooi verbruik: “Vanaf dag één het verbruik gemonitord. In de eerste zes maanden en 6000 km verbruik ik gemiddeld 3.4 liter benzine en 9.7 kWh stroom per 100 km.” De eigenaar van een 25e merkt wel veel verschil in actieradius als het koud wordt: “De elektrische range van de X1 valt in de winter terug van 75 kilometer naar 50 kilometer. Dat vind ik wel een hele klap naar beneden.” Een andere 25e-eigenaar rapporteert een soortgelijke range: “Op louter stroom kom je zo'n 50 tot 60 kilometer ver. Heb je een route die langer is, zet de auto de elektromotor zo efficiënt mogelijk in gedurende de rit.” Dat resulteerde tijdens een rit van Limburg naar Utrecht in een brandstofverbruik van 3 liter per 100 km (1 op 33,3). Ook met een niet-hybride X1 kun je zuinig onderweg zijn, schrijft de berijder van een X1 18i: “Het benzineverbruik is echt heel erg laag.”

Vlot, maar niet feilloos

Je kan er dus zuinig mee rijden, maar hoe bevalt de aandrijflijn verder? Deze reviewer is in elk geval tevreden: “Rijdt super, trekt als een beer en het is erg rustig in de auto.” Een ander schrijft: “Vooral het koppel is zeer prettig. Bij een lichte toets op het gaspedaal komt al een mooie acceleratie op gang en het gaat allemaal zeer moeiteloos. Je hebt niet het gevoel dat je met 1900 kg op pad bent. Vooral de elektrische aandrijflijn is prettig. De 109 pk op de achteras is naar mijn mening meer dan voldoende om mee te komen met al het dagelijks verkeer.” Deze reviewschrijver is van mening dat de versnellingsbak steken laat vallen, vooral als de accu leeg is: “Het minpunt van de aandrijflijn: de versnellingsbak. Eenmaal op snelheid en bij dooraccelereren schakelt deze snel en accuraat. Maar vanuit stilstand of bij lage snelheden kan deze schokkerig reageren.” Een 25e-rijder schrijft: “In de praktijk is het in sport echt een vlotte auto, aangezien de elektromotor achterin zit schiet je van zijn plek zonder dat de wielen doorslippen.” Het vertragen gaat over het algemeen soepel, schrijft de bestuurder van een X1 25e: “De remmen zijn zeer krachtig en de overgang van adaptief remmen (regeneratief opladen accu) naar mechanisch remmen verloopt meestal ongemerkt, maar kan soms een kleine schok geven. Je leert hiermee omgaan.”

Onderstel: “Een mooi compromis”

Wat ondersteltechniek betreft heeft BMW een reputatie hoog te houden. Deze X1-rijder vindt dat het onderstel vertrouwen wekt: “Het veercomfort ervaar ik als een middenweg tussen sportief en comfortabel, met iets meer nadruk op sportief. Het helpt dat er standaard 17 inch-lichtmetaal onder de auto ligt en dat dit helpt te dempen. Op onze Nederlandse snelwegen ligt de auto zeer netjes op de weg en geeft dit het nodige vertrouwen.” Deze reviewer prijst het comfort: “Het rijden is zeer goed, veel comfort en veert uitstekend voor toch best wel een zware auto (1830 kg red.).” Een ander vergelijkt zijn BMW X1 met zijn vorige auto, een Volvo XC40, en schrijft dat de wegligging van de Duitser beter is. Deze recensent concludeert: “BMW kiest hier voor de gemiddelde rijder en zet zeker niet in op zeer sportief rijden. Maar dat is voor mij persoonlijk een mooi compromis.”

Net voldoende ruimte

Hoewel de BMW X1 de kleinste SUV is van het Beierse merk, is het bepaald geen kleine auto. De auto heeft een wielbasis van 2.692 mm en een totale lengte van 4.500 mm. De kofferbak is afhankelijk van de uitvoering 540 of 500 liter groot. Dat verschil zit hem in de accu van de (mild) hybrides, die wat ruimte opeist. Deze plug-inrijder vindt de 500 liter “net voldoende.” Daar voegt hij aan toe: “Golfers opgelet! Je tas gaat er niet dwars in. Ik gooi een leuninkje meestal plat van de achterbank.” Deze X1-rijder looft de opbergvakken: “De auto heeft een mooie kofferruimte waarin verschillende vakjes zijn weggewerkt. Handig is het vak voor de laadkabel, zodat deze niet rondslingert. Helaas zijn er geen knoppen achterin om de achterbank plat te leggen. Wat ik persoonlijk wel verwacht van een premium merk.”

Voorin is de zitpositie goed: “Het stuur kan lekker ver naar je toe getrokken worden, waardoor een zeer comfortabele houding gevonden kan worden. De pedalen zitten op comfortabele afstand en mijn benen stoten nergens tegenaan tijdens het rijden”, aldus een X1 e25-rijder. Een ander kan dat beamen: “Super sportstoelen met veel instelmogelijkheden.” Deze SUV-rijder bestempelt de sportstoelen als “comfortabel.”

Op de tweede zitrij is er ruimte voor kinderen: Ons kindje van 2 heeft achterin voldoende ruimte voor benen en armen”, laat deze reviewschrijver weten. Ook volwassenen kunnen plaatsnemen op de achterbank: “Ook valt op dat er achter mij nog ruimte is voor een volwassene (1,68 m) om comfortabel te zitten. In de XC40 was dit naar mijn mening minder goed.” Verder ervaren reviewers dat BMW een zogeheten premiummerk is. Dat merken ze onder andere aan de “goede demping van geluid van buiten” en de “zeer goede afwerking.”

Weinig fysieke knoppen

Ook in de BMW X1 verdwijnen er steeds meer fysieke knoppen uit het interieur. Daar is deze reviewer niet blij mee: “Infotainment zonder knoppen. Onvriendelijke, complexe bediening.”

Aan het begin is het infotainment nog even wennen, zo schrijven meerdere reviewers: “Wel is het een studie om alle apps met al zijn mogelijkheden onder de knie te krijgen.” Een ander schrijft: “De bediening gaat vrij intuïtief. Het koppelen van de app was even rommelen, maar werkt nu perfect. De digitale autosleutel in je telefoon werkt erg fijn, geen omkijken meer naar.” “Even wennen aan de honderden instelmogelijkheden, maar na twee dagen alweer redelijk gewend”, laat een X1-berijder weten.” Deze recensent is behoorlijk lovend over BMW’s multimedia: “Infotainment met mooie en best grote schermen, navigeren met info in het head-up display, de borden-info tussen de klokken en de full-map satellite-view op het grote scherm werkt prachtig.”

Geen vrienden met de spraakbediening

Om het gemis aan fysieke knoppen op te vangen, kunnen gebruikers gebruikmaken van BMW’s spraakassistent, maar die werkt niet vlekkeloos. “Als ik de voorbeeldcommando’s uitspreek (die ik in mijn scherm krijg voorgeschoteld), worden deze tot nu toe ook nooit begrepen”, ervaart een reviewschrijver. Ook deze recensent is ontevreden over de spraakassistent: “De spraakassistent krijgt BMW niet aan de praat. Ook is de routebegeleiding van BMW Maps niet verstaanbaar.”

Ook ergeren sommige bestuurders zich aan de (verplichte) rijhulpsystemen waar de SUV mee is uitgerust. Een reviewer schrijft: “Verder werkt een aantal zaken niet (of niet goed) kruisend verkeer bij achteruitrijden en de dodehoekwaarschuwingen werken niet naar behoren.” Deze X1-rijder is helemaal geen fan: “Al die rijhulpen en waarschuwingen waar je maar niet onderuit komt. Snelheidswaarschuwing staat op één, maar die kan je nog wegdrukken door SET drie seconden ingedrukt te houden. Lane departure is echt een crime, moet je ook steeds uitzetten en na opnieuw starten staat alles weer aan. Om helemaal gek van te worden!” Maar zo negatief als de vorige reviewer schetst is het niet voor deze schrijver: “Ook de adaptieve cruisecontrol werkt goed, afstand is eigenlijk net te groot tot voorligger, zoals eigenlijk bij elk merk.”

Verder vallen er geen klachten over storingen of betrouwbaarheidsproblemen te lezen in de gebruikersreviews over de X1. Een goed teken voor een auto die al ruim drie jaar op de markt is.

