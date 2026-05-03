Sinds 2023 heeft de 5-serie van BMW een elektrisch equivalent: de BMW i5. Deze is net als zijn brandstofbroer te verkrijgen als sedan en als stationwagen. Maar hoe bevalt zo’n elektrische 5-serie in de praktijk? Wat vinden de i5-rijders zelf sterke en zwakke punten van hun auto? Aan de hand van de gebruikersreviews zoeken we dat uit.

De BMW i5 is er met verschillende accupakketten en aandrijflijnen. Het begint bij de eDrive40. Deze variant is voorzien van een 340 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Er is ook een vierwielaandrijver beschikbaar: de xDrive40. Daarbij worden de wielen aangedreven door twee elektromotoren, die samen goed zijn voor een vermogen van 394 pk. De topversie is de i5 M60. Ook bij de M60 worden alle wielen aangedreven. Het vermogen: een niet misselijke 601 pk. Hoe de accu’s van de i5 presteren op het gebied van actieradius en laadsnelheid behandelen we een andere keer in de rubriek 'Zo ver komt ...'. De sedan heeft een vanafprijs van €67.291. Voor de Touring moet je iets meer neerleggen. De stationwagon kost namelijk minimaal €69.348. Op de occasionmarkt is de elektrische BMW iets vriendelijker geprijsd. De prijzen voor een tweedehands i5 beginnen rond de €50.000.

Soepele aandrijflijn?

De BMW i5 is met een gewicht van zo’n dik twee ton geen lichte auto, maar de eDrive40 voelt niet log aan bij het accelereren, ervaart deze sedanrijder: “Ik rij niet langzaam, heb een redelijk zware voet en snel optrekken en even invoegen vind ik prettig. Dat gaat zeer goed.” De eigenaar van een Touring eDrive 40 schrijft: “Soepel is het woord dat de i5 het beste omschrijft. Soepel in de omgang, soepel in versnellen, soepel in geluid. Er is altijd voldoende vermogen beschikbaar en je kunt zowel sportief als relaxed rijden. Eigenlijk heb je niet veel meer nodig.” Deze reviewschrijver vergelijkt de i5 met zijn vorige auto, de Tesla Model Y: “De acceleratie is goed, en veel soepeler dan in de Y. Die was in chillmodus te traag, in standaardmodus te abrupt. De BMW bouwt het mooi op. Beetje pedaal is beetje accelereren. Intrappen is fors versnellen, maar zonder bonkig te zijn.” Een ander schrijft: “Met 340 pk is de auto voldoende snel, maar een sprintje tegen een dual motor Tesla is kansloos.” Diezelfde reviewer ervaart bij heftig accelereren een “klap in de aandrijflijn.” “Het klinkt als een ‘kloenk’-geluid en past niet goed bij het gevoel dat de rest van de auto geeft.”

Tussen alle gebruikersreviews is er helaas geen enkele review te vinden over de xDrive40-variant. Wél kunnen we via deze review wat zeggen over de M60. Die is razendsnel, ervaart de eigenaar: “Waar mijn 530i heerlijk soepel was, is de i5 M60 écht een kanon wanneer je ’m laat gaan.”

Een sterk punt van de aandrijflijn is de mogelijkheid om de auto met één pedaal te rijden. “Ik ben fan van one pedal driving.” Een ander schrijft: “De b-stand zorgt ervoor dat je nauwelijks hoeft te remmen.” “Het one pedal driving is erg prettig. Ik rijd vrijwel altijd in de B-stand in efficiency-mode. Dan beschik je over voldoende vermogen en kun je energie terugwinnen door te regeneren”, aldus de berijder van een i5 Touring.

Gebalanceerd onderstel

Voldoende vermogen dus, maar kan het onderstel ook overweg met de massa van de BMW i5? Deze reviewer vindt van wel: “Dat comfortabele betekent geenszins dat hij deint, want met name de demping is spot on en beter dan ik gewend was in de vorige auto. Lange doordraaiers kun je met hoge snelheid nemen zonder onrust. Ook dwarsdrempels in de bocht zorgen niet voor onrust en dat was in de Tesla anders.” Deze recensent vindt het onderstel ook vertrouwenwekkend: “Zeker op doordraaiers geeft de auto een gevoel van grote stabiliteit. Op slechte wegen nul geluidjes, geen rammels, niks.” Dat de i5 wat meer op comfort geënt is dan sommige andere modellen van het Beierse merk, ervaart ook de berijder van een i5 M-Sport Edition Touring: “De auto weet comfort en sportiviteit goed te combineren en dankzij de verschillende rijstanden is dit naar wens aan te passen.” De optionele meesturende achterwielen vallen in de smaak bij deze i5-rijder: “Het adaptieve onderstel ‘Professional’ en de meesturende achteras maken de i5 verrassend wendbaar.”

Wat ook bijdraagt aan het comfort in de i5 is de stilte aan boord. Deze Touring-rijder is lovend: “De i5 is erg stil tijdens het rijden, zoals te verwachten is. Dat was de iX3 zeker ook, maar op de een of andere manier is er nu meer rust aan boord tijdens het rijden. De auto glijdt gevoelsmatig over de weg.” Dat kan de bestuurder van een i5 sedan beamen: “De i5 is geen kleine auto, maar laat zich verrassend makkelijk en ontspannen rijden. De stilte aan boord valt meteen op — geen storende resonanties, alleen rust.”

“Een hele goede stoel”

De voorstoelen dragen ook bij aan een ontspannen rit, schrijft de berijder van een i5 eDrive40 Pure Edition: “Zoals gezegd een hele goede stoel, veel verstelmogelijkheden, uitstaphulp, automatisch instellen nadat de gordel om is gedaan, automatische verwarming en koeling, een hele fijne zit. Stevig genoeg ook. Ik ben zeker niet moe na een lange rit. Zeer tevreden hierover.” Ook deze reviewer is tevreden: “De i5 is voorzien van zogenoemde comfortstoelen (zien er overigens als sportstoelen uit) die je mega uitgebreid kunt verstellen en instellen. Bovendien zijn deze ook voorzien van ventilatie naast verwarming. De sportstoelen in de iX3 zaten al erg goed maar dit is toch wel een stapje extra.”

Gaan we een zitrij naar achter, dan blijkt dat de BMW met een wielbasis van net geen drie meter voldoende plek biedt: “Gister eventjes achterin m’n auto gezeten (hoe vaak doe je dat) en dat was prima. Ik ben 1,80m en zat gewoon goed”, aldus de eigenaar van een i5 sedan. Dit schrijft een reviewer over zijn i5 Touring: “Ruimte op de achterbank: met een man achterin werd het wat krap, maar met drie vrouwen achterin was het prima te doen. Wel biedt de middelste zitplaats achterin onvoldoende steun voor een lange rit.”

Fijne zelf in te stellen sneltoetsen

In de BMW i5 kan de automobilist verschillende knoppen een functie naar keuze toewijzen. Dat werkt erg prettig in de bediening, schrijft deze i5-eigenaar: “Alles wat je regelmatig moet of wil bedienen is met een drukknop of veegtoets bereikbaar en manipuleerbaar. Je moet er alleen in het begin eventjes wat tijd in steken om snelkoppelingen te maken. Dat vind ik persoonlijk erg leuk en maakt dat je de auto echt kunt personaliseren.” Ook deze recensent is tevreden, al kost het instellen wat tijd: “Ook het systeem zelf en de navigatie door alle opties is niet heel eenvoudig of intuïtief en alles instellen heeft even geduurd. Nu alles naar mijn wens staat is het wel eenvoudig.” Deze i5-rijder schrijft over het infotainment: “Het is allemaal snel en netjes, maar gebruik toch vaak wel Apple Carplay omdat ik die uiteindelijk qua navigatie wat beter vind. Alle andere opties zitten wel onder heel veel icoontjes verstopt en ik kan niet altijd alles vinden. Van de andere kant, zodra alles goed staat... hoe vaak verander je dan nog wat?” In deze review lezen we ook over de complexiteit van het systeem: “De menustructuur en de schermindeling kan echt nog wel beter. Informatie staat versnipperd weergegeven. Even snel in je app de airco aanzetten is lastig.”

Echt premium?

BMW wordt bestempeld als premiummerk, maar niet alles in het interieur is even luxe uitgevoerd, ervaart deze reviewer: “Alles wat ik aanraak en direct kan zien voelt zeker hoogwaardig aan. En ja, wanneer het raambedieningscluster uitgevoerd was in aluminium in plaats van kunststof dan had dit er fraaier uitgezien. Hetzelfde geldt voor de portierbakken: gewoon zwart kunststof.” Ook deze reviewer had iets meer verwacht van BMW: “Ik mis het 'voorname' als je begrijpt wat ik hiermee bedoel. Dat zouden ze in een facelift toch best wat mogen veranderen. Ik vind de knoppen op de middenconsole eigenlijk gewoon wat simpel aanvoelen; als je een knop indrukt, druk je het hele paneel wat naar beneden.”

Rijhulpsystemen en betrouwbaarheid

De BMW i5 is een forse auto en dan kan hulp bij het inparkeren geen kwaad. Deze reviewer is dan ook erg blij met zijn 360 graden-camera: “Verder is de auto behoorlijk lang. Vooral in het buitenland merk je dat hij niet altijd even geschikt is voor krappe parkeergarages en smalle straten. Ik zou daarom iedereen aanraden om in ieder geval de 360-gradencamera te nemen; dit bespaart daadwerkelijk veel stress.” Deze i5 sedan-rijder ervaart echter problemen met die parkeercamera: “Nog een ander nadeel: de 360 graden parkeersensor reageert bij vooruitrijden heel laat en soms helemaal niet.” Deze recensent deelt zijn mening over de rijhulpsystemen waar zijn i5 mee is uitgerust: “Lane assist is overigens te bemoeizuchtig, zélfs als je netjes je richtingaanwijzer gebruikt. Dodehoekassistent is dan wel weer erg prettig en accuraat, evenals de 360 graden camera's en de uitrijassistent. De adaptieve cruisecontrol werkt op zich goed, maar ik kan er niet helemaal aan wennen.”

In de reviews lezen we een paar, weliswaar kleine, betrouwbaarheidsproblemen. Zo lezen we over problemen met de elektrische stuurverstelling en een storing waarbij het verwarmen of koelen in stilstand zonder contact niet meer mogelijk was. Verder lezen we in de achttien reviews geen klachten omtrent betrouwbaarheid. Benieuwd naar de mening van AutoWeek over de BMW i5? Hier vind je alle tests.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!