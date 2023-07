BMW verraste vriend en vijand toen het in 2013 de i3 lanceerde. Het oogde destijds als een ontsnapte concept-car en doet dat tien jaar later eigenlijk nog steeds. Hoewel de i3 en i8 allebei stonden voor BMW’s filosofie van unieke elektrische auto’s komt het merk daar nu op terug. Alleen de nieuwe iX is vanaf de grond als EV gebouwd, terwijl een iX3, i4 en i7 hun basis delen met gangbare modellen. Waren kopers van een i3 dan zó ontevreden? We duiken in de reviews.

In eerste instantie bood BMW keuze uit twee accupakketten met 60 Ah (ongeveer 22 kWh) en vanaf 2016 94 Ah (ongeveer 33 kWh) capaciteit. Eind 2018 verscheen een versie met 120 Ah, zo’n 42 kWh. En hoewel de i3 in de basis als elektrische auto is ontworpen was er een cheatcode. Als optie kon je namelijk kiezen voor de BMW i3 REx, met een compacte tweecilinder benzinemotor van Kymco die als range extender dient. Hoewel deze versie interessant leek verdween hij in 2018 van het toneel – blijkbaar was range anxiety een minder groot probleem dan vooraf werd aangenomen.

Ruimte, zitcomfort en ‘suicide doors’

De BMW i3 is vanaf het eerste begin als EV ontworpen, wat soms opvallend ruime auto’s oplevert. Over opvallen gesproken, dat doen ook de ‘verkeerd om’ scharnierende achterdeuren. “De suïcide doors zijn soms onhandig op de parkeerplaats, helemaal als mensen het zonder reden nodig vinden om hun auto bijna strak tegen die van jou te moeten parkeren”, merkt de eigenaar van maar liefst twee BMW i3’s (en een Aston Martin) op. “Daardoor is de instap naar achteren wel een immens groot gat, wat toch wel prettig is! Ook achterin kun je als volwassene prima zitten, maar bij ons staan er twee kinderstoelen. Kinderen zitten er prima, met goed uitzicht naar buiten.” En de kofferbak? “Achterin is ruimte voor één grote koffer en nog wat klein spul. Of twee Jumbo-kratten en nog wat ruimte. Netjes afgeschermd met een hoedenplankje.”

De bijzondere deuren hebben dus hun voors en tegens, ervaart ook deze eigenaar. “De achterdeuren zijn een nadeel: Hoe leuk het ook design-technisch is, het blijft net even te veel gedoe om bij het parkeren de achterdeuren op een fatsoenlijke manier open te krijgen als er iemand naast je geparkeerd staat.”

Met de effectieve ruimte zit het dus wel snor, al heeft BMW ook werk gemaakt van de ruimteperceptie. “Wat is hij ruim van binnen als je achter het stuur zit. Je zou niet denken dat het maar een stadsautootje is van 4 meter”, ervaart de eigenaar van een i3 94Ah uit 2018. “Ik vind hem lekker ruim en met mijn 1,90 meter zit ik prima. De stoelen staan nog niet eens in de achterste stand. Stuurverstelling, stoel hoog/laag, kanteling etc., maar niet elektrisch. En als ik de bestuurdersstoel afstel op mijn lengte kan ik zelf nog plaatsnemen op de achterbank, zonder al te veel gezeik.” Iets meer in detail treedt de eigenaar van een i3 met het grootste accupakket: “Als volwassene achterin zit je een tikje braaf rechtop. Is te doen, maar langere ritten achterin als volwassene zijn niet heel fijn. Maar goed, dat gebeurt bij ons bijna nooit”, is de relativering. En de voorstoelen? “De dunne stoelen zitten verrassend goed, ook op lange afstanden” schrijft een i3s-rijder enthousiast.

Hoe ervaart men rijden met de BMW i3?

De BMW i3 is door zijn makers bedoeld als stadsauto, maar gezien zijn prijs is het niet verwonderlijk dat kopers hem ook voor andere ritten inzetten. “Rijden met een elektrische auto is uiterst intuïtief en direct. Gas betekent versnellen, loslaten remmen. Altijd koppel, nooit schakelmomenten. Dit is uitermate geschikt voor files en stadsverkeer, de i3 is daar ook voor ontworpen.”, schrijft de eigenaar van een vrij vroege i3 met het kleinste accupakket. “Wij maken ook lange ritten met de auto, voor snelheden hoger dan 110 km/u vind ik de auto niet comfortabel. Dan wordt wind- en bandengeruis duidelijk hoorbaar en is de auto ook onrustig en zijwindgevoelig”, beschrijft hij. De eigenaar van een exemplaar uit 2013 ervaart hetzelfde, al mag het daar wel iets sneller: “De auto rijdt goed tot snelheden van 130 km/u. Daarna wordt hij - bij lichte wind al - wat koersonvast. 150 km/u rijd je er dan alleen mee als het volledig windstil is. Een zekere koersonvastheid treedt ook op bij het naderen van de maximumsnelheden (90 km/u, 130 km/u) van de twee zuinige rijmodi (Eco Pro Plus en Eco Pro). Dat voelt vervelend aan.”

Afgaand op deze reviews zou je de i3 misschien al afserveren, maar er staan veel positieve reacties tegenover. “Van de dynamische kwaliteiten geniet ik nog elke dag”, aldus de eigenaar van een wat sportievere BMW i3s. Hij vervolgt: “En de i3 blijkt ook nog eens comfortabel te rijden, ondanks de laagprofiel 20-duimers. Hooguit gedraagt hij zich wat ‘springerig’ op kort opeenvolgende oneffenheden, maar dat is onvermijdelijk met een lengte van nauwelijks 4 meter en dito wielbasis.” Het neemt niet weg dat deze bestuurder ook de windgevoeligheid als nadeel benoemt.

Een andere i3s-rijder begint met andere aspecten. “Vanuit stilstand houdt hij eerste meters wat in om de mechaniek te sparen, maar daarna is de acceleratie indrukwekkend. De reactie op het gaspedaal is ultra-direct en in de sportstand ronduit agressief. In tegenstelling tot de gewone i3 trekt de i3S ook bij hogere snelheden vlot door, tot tegen de begrenzer bij 162 km/u.” En dat sneller rijden dan? “Ook op de snelweg blijft de i3s stabiel, de gewone i3 vond ik eerder matig op de snelweg, maar het is zeker geen reislimousine, daarvoor rijdt hij wat te nerveus. Ook het verbruik schiet, mede door de slechte stroomlijn, snel de hoogte in.”

BMW i3: actieradius

Hoewel het rijbereik van een elektrische auto inmiddels een steeds minder groot issue is blijkt het bij de i3 nog altijd een punt van aandacht. Om te beginnen bij de i3 60Ah, met het kleinste accupakket: “Voldoende of niet hangt sterk af van gebruik en voorbereiding”, schrijft de eigenaar. “Wij hebben naast de i3 nog een andere auto voor lange afstanden. Toch hebben we ook afstanden van meer dan 250 km met de i3 gereden. Dat vergt planning (waar zit Fastned op de route) en mentale rust (3 keer 20 minuten laden, vinden de kinderen leuk). Lokaal is het uiteraard geen probleem. Ik reken met een actieradius van 100 km en die red ik altijd, behalve bij strenge vorst. Betekent soms wel dat het tempo omlaag moet.”

Met de grotere 94Ah-accu neemt de actieradius flink toe, al blijft kou voor uitdagingen zorgen. “In de zomer heb ik er tot 255 km uit weten te peuteren”, schrijft de eigenaar van zo’n auto, “in de winter is de slechte score 145 km (2 graden buitentemperatuur en enkel snelweg, dat vindt de accu niet leuk). De langste rit was van Utrecht naar een dorpje boven Assen, ook in de winter. Toen heb ik vooraf een 'koffiestop' gepland bij een pomp met een snellader, precies op de helft van de rit. Na zo'n 18 minuten is de accu dan weer op 90+ procent.” Dat de versie met 120 Ah het verst komt zal geen verrassing zijn. Wie geïnteresseerd is in buitenlandse reisverhalen met de BMW i3 120Ah doet er goed aan deze review te lezen.

Tot slot is er natuurlijk de BMW i3 met range extender, waarvan de eigenaar schrijft: “Na 2 jaar dienst kan ik zeggen dat de REx de i3 qua inzetbaarheid toch echt naar een ander niveau tilt: Je hebt de voordelen van elektrisch rijden, maar dan zonder de beperkingen: je hoeft niet te plannen of te laden als dat eens niet kan of niet past… Zonder de range anxiety kan je de volledige elektrische range benutten, want er is altijd een plan B. Hoe groot de range ook is, er zullen altijd ritten zijn waarbij dat niet volstaat. Ik zou de i3s anders nooit nemen voor langere ritten met het gezin.”

Onderhoud, storingen en irritaties

BMW heeft flink zijn best gedaan op de i3, blijkt uit de ervaringen van bestuurders. Ze melden geen structurele problemen, al meldt de eigenaar van een exemplaar uit 2016 afbladderend kunststof. Eén rijder strandde met een lege 12V-accu, al geeft hij aan dat het een bekend probleem is. Bij een i3s uit 2018 werd het stuurhuis vervangen vanwege ‘sticky steering’: “Het stuurwiel centreerde niet meer goed, waardoor de wagen een slechte rechtuitstabiliteit kreeg. Dit is door de dealer verholpen (twee dagen werk waarbij het hele stuurhuis vervangen is), gelukkig onder garantie).” Een vaker gelezen ergernis heeft betrekking op de adaptieve cruisecontrol, zoals de volgende eigenaar omschrijft: “De adaptieve cruisecontrol werkt niet met radargolven maar met slechts 1 camera, en laat het bij tegenlicht steeds afweten.”

Afgaand op ervaringen van gebruikers blijkt de i3 geen auto voor iedereen. De eigenzinnige ontwerpkeuzes hebben hun effect op de dagelijkse inzetbaarheid, al blijkt de auto in de meeste gevallen ruim genoeg. Op technisch gebied laat de i3 amper steken vallen en hij rijdt zoals men van een BMW verwacht, al doen het straffe onderstel en de zijwindgevoeligheid enigszins afbreuk aan de rijervaring. Voor wie een groot rijbereik verlangt is de i3 met 120Ah-batterij eigenlijk de enige juiste keuze, al loont het voor een enkeling ook om voor de versie met range extender te kiezen. De i3 ten spijt, voor de grote massa lijkt de hernieuwde, conventionelere elektrische strategie van BMW de betere keuze.