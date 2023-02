Praktijkervaring BMW 5-serie: wat vinden eigenaren van hun auto?

Met de 5-serie is BMW een sterke speler in het E-segment. BMW stopte de meest recente 5-serie vol met technologie, levert een groot aantal verschillende aandrijflijnen en bouwt hem volgens de rijplezier-filosofie ‘Freude am Fahren’. Hoe zit het met ‘Spaß am Besitzen’? Vijftig eigenaren delen hun ervaringen.

De huidige generatie BMW 5-serie maakte zijn opwachting in 2017 en kreeg in 2020 een opfrisbeurt. Inmiddels rijdt BMW volop testrondjes met zijn opvolger. Niet geheel verrassend: er komt ook een volledig elektrische BMW i5. De huidige generatie is leverbaar met viercilinders, zescilinders en zelfs een aantal achtpitters. Ook de plug-in hybriden, in de vorm van een 530e en 545e, ontbreken niet.

Hoe rijdt de BMW 5-serie?

De definitie van rijplezier hangt af van het segment waarin de auto opereert. Op een nerveuze sportlimousine zitten immers maar weinig mensen te wachten. Het lijkt erop dat BMW opnieuw een goede balans heeft gevonden tussen comfort en dynamiek, waarbij de auto lichtvoetiger aanvoelt dan zijn voorganger. “De rijdynamiek heeft grote stappen voorwaarts gemaakt”, schrijft een eigenaar over zijn 530i, “Met name bij kleine rotondes is dit merkbaar, doordat je die makkelijker ‘rondt’ zonder het gevoel dat je snelheid moet minderen.” De 5-serie heeft, volgens deze eigenaar, twee gezichten: “De 5 staat echt een klasse boven de 3, dat merk je vooral door de rust en stilte aan boord. Hij is erg comfortabel op lange afstanden en krimpt om je heen op bochtige binnenweggetjes, dan is het nog altijd een echte BMW.”

De standaardconfiguratie biedt niet aan iedereen de gewenste rijervaring, daarom biedt BMW optioneel het M Sportonderstel. Dit wordt niet door iedereen gewaardeerd. “Iets wat ik minder prettig ervaar is het M-onderstel. Het is niet keihard, maar op slechte wegen voel je duidelijk de sportieve afstelling en zou dit zeker niet meer kiezen.” Op zijn beurt verlangt de eigenaar met een standaard onderstel naar de M-setup. “Het rijden is eigenlijk zoals de vorige 5 serie maar hij is comfortabeler geworden. In mijn beleving is een M-onderstel (nu) echt een must.” Om deze smaakkwestie te slechten is een uitgebreide proefrit met de 5 Serie aan te bevelen.

Kies de juiste stoel

Naast het onderstel kunnen klanten ook kiezen uit verschillende soorten stoelen. Ook hierbij is het zaak om deze goed onderling te vergelijken, voordat je een keuze maakt. Over de optionele, meervoudig verstelbare comfortstoelen wordt geschreven: “Deze hebben een stevige meerprijs, maar persoonlijk vind ik de sportstoelen beter zitten. De wangen van het zitgedeelte zijn niet verstelbaar waardoor ik, 1,96m, het idee heb op een te smalle stoel te zitten.”

Ook een andere eigenaar was in eerste instantie niet te spreken over de gekozen stoelen, maar stelde zijn mening later bij. “De comfortstoelen en ik zijn inmiddels vrienden geworden. Het heeft echt even geduurd voordat ik er mijn ‘draai’ op vond.” Ook de steviger geprofileerde sportstoelen maken niet bij iedereen vrienden. “Ik heb nog steeds moeite om, met mijn 1,75m en 70 kg, een goede zitpositie te vinden”, schrijft de bestuurder van een 520d Touring.

Infotainment schot in de roos

BMW’s i-Drive heeft zich ontpopt tot een van de beste auto-multimediasystemen op de markt. Dit gaat ook op voor dat in de 5 Serie, dat tegenwoordig zowel met de draai-/drukknop als via een aanraakscherm kan worden bestuurd. Had niet gehoeven, volgens deze 530i-rijder: “De bediening van het entertainmentsysteem is het beste van alle fabrikanten. Er is wel touch toegevoegd, maar de i-Drive-controller maakt toch het verschil.” Ook het met de bij de faceliftronde in 2020 geüpgradede systeem valt in de smaak. “Het 12-inch display en online topnavigatie zijn super en bloedsnel.”

Naast het basissysteem zijn er ook de nodige ‘connected services’, abonnementen voor zaken als realtime verkeersinformatie. Het verlengen daarvan verliep voor deze eigenaar niet volgens plan. “Ik heb inmiddels 3 bestellingen geplaatst via de BMW-portal, heb 3 keer 89 euro betaald en ook weer teruggestort gekregen.” De dienstenservice van BMW blijkt niet optimaal te functioneren, waardoor de eigenaar het nu zonder functies moet doen waarover de auto eerder wel beschikte.

Structurele problemen lijken er, op basis van de reviews, niet te zijn. Storingen beperken zich tot incidenten. Zo moest één eigenaar een regelunit laten vervangen, een ander heeft last van een bromtoon in de aandrijflijn van zijn 520d. Bij deze 520d is na 135.700 km de EGR-klep vervangen en bij een 520i werd na 60.000 km, onder garantie, een nieuwe oliepomp geplaatst.

Assistentie- en veiligheidssystemen

De BMW 5 Serie is voorzien van een aantal systemen die het rijden veiliger en comfortabeler moeten maken. Over de adaptieve cruise control hebben gebruikers geen klachten. Over de rijstrookassistent zijn de meningen meer verdeeld. “Het is een leuke extra”, volgens deze 530e-rijder, “maar nog niet genoeg doorontwikkeld. Een 540d-eigenaar heeft dezelfde ervaring: “Zelfs op een simpele snelweg heeft het er de grootste moeite mee om strak binnen de lijntjes te sturen, zelfs bij flauwe bochten.” Kortom, de Mercedes-Benz E-Klasse lijkt op dit punt een betere vriend voor zijn bestuurder.

Motor en aandrijflijn

BMW heeft de kunst van het motoren bouwen aardig in de vingers. Eigenaren van een 5 Serie met traditionele aandrijflijn zijn vrijwel unaniem positief. “Inmiddels zo'n 20.000 km verder - waarvan zo'n 15.000 in het buitenland - en nog steeds erg onder de indruk van de motor: ongelooflijk hoe je zoveel 'Laufruhe', kracht en zuinigheid kunt combineren”, schrijft de eigenaar over zijn zescilinder 530d. Ervaringen met de plug-in hybride aandrijflijnen worden nauwkeuriger beschreven en kritischer beschouwd. Dit kunstje krijgt BMW ook steeds beter onder de knie. “Wat mij in positieve zin écht opvalt is de naadloze samenwerking tussen elektromotor en benzinemotor in de tijd dat ik niet volledig elektrisch rijd.” Het perfecte samenspel wordt door een andere 530e-rijder bevestigd.

Het is niet allemaal hosanna wat de 530e betreft, al loopt niet iedereen tegen de beperkingen aan. Deze eigenaar doet dat wel: “Er zit een 43 liter benzinetank in. Met wat sportievere rijstijl haal je misschien 480-500 km, de tank is gewoon te klein.”