De BMW 2-serie Active Tourer is alweer bijna tien jaar onder ons. Spot en hoongelach vielen het model ten deel, want deze BMW was niet alleen een MPV, maar ook nog eens voorwielaangedreven. Wat BMW-liefhebbers daar ook van mochten vinden, de Active Tourer kreeg – in tegenstelling tot de Gran Tourer – vorig jaar een opvolger. In dit artikel kijken we naar praktijkervaringen van gebruikers die kozen voor ‘het origineel’.

Mooi of niet, voorwielaangedreven of niet: de 2-serie Tourer legde BMW geen windeieren. Sinds 2014, het eerste jaar dat het model op de markt was, verkochten Nederlandse dealers er al ruim 17.000. In de eerste jaren werd het model geholpen door de fiscus, want de instapdiesels konden gereden worden tegen gereduceerde bijtelling. Bovendien is de 2-serie Tourer een interessante occasion. Dat blijkt ook uit de reviews op AutoWeek.nl: niet elk verhaal werd geschreven door een leaserijder van het eerste uur.

Ruimte en gebruiksgemak

Dat de BMW 2-serie Tourer een ‘busje’ is weten we inmiddels. Dat staat garant voor een groot gebruiksgemak, toch? “De ruimte in de auto is voor ons als twee 50-plussers zonder thuiswonende kinderen ruim voldoende”, ervaart de rijder die zijn 220i Active Tourer als jonge occasion kocht. “In de kofferbak is een dubbele bodem aanwezig waardoor spullen die je niet echt nodig hebt, mooi uit het zicht opgeborgen zijn.”

Toch vond BMW dat de Active Tourer nog wel wat groter kon, en monteerde een flinke dakkapel. De 2-serie Gran Tourer was geboren, als optie zelfs verkrijgbaar met twee extra zitplaatsen. “Onze 4 kinderen van 7, 8, 8 en 10 jaar passen met gemak in de 7-zitter”, schrijft een eigenaar die voor zo’n grote 2-serie koos. Hij vervolgt: “Ook de hond gaat dan nog mee. Voor een weekendje weg past de bagage dan nog in de auto, maar voor een vakantie moet de dakkoffer er op. Want meer dan een paar compacte weekendtassen kunnen er niet meer mee.”

“Ja, hij is ruim” beaamt een andere 220i Gran Tourer-rijder. “Toch is hij niet zo slim uitgedacht in het ruimtegebruik als bijvoorbeeld een Touran of andere MPV’s. Er zijn, vergeleken met andere MPV’s, maar weinig vakjes/vakken en opbergmogelijkheden.”

Zitcomfort voor maximaal zeven personen

De BMW 2-serie Active Tourer biedt plaats aan vijf personen, de Gran Tourer huisvest als optie zelfs zeven inzittenden. Hoe dat laatste er in de praktijk uitziet beschrijft deze 216d-rijder: “De ruimte op de eerste zitrij is voortreffelijk. Ik ben 1,97 meter lang en kan een uitstekende zitpositie vinden. Alleen zou de hoofdsteun iets hoger moeten kunnen. Deze staat eigenlijk net te laag.” En de rest van de passagiers? “Als ik lekker zit blijft er op de tweede zitrij voor kinderen tot een jaar of 14 meer dan genoeg ruimte over. Mijn kroost maakt echter een enorme groeispurt door en daardoor wordt het allemaal wat krapper. Onze oudste zoon van bijna 16 en 1,90 meter kan niet meer comfortabel achter mij zitten. Laat staan dat er dan nog een passagier op zitrij nummer 3 kan plaatsnemen. Anders gezegd: met z'n zessen in de auto gaat alleen nog maar als iedereen inschikt, en dan is een ritje van een uur of 2 echt wel de limiet.” Een duidelijk verhaal.

Over het meubilair zijn eigenaren behoorlijk te spreken, zeker als er gekozen wordt voor de optionele sportstoelen. Toch is niet alles hosanna: “Het enige dat ik echt mis zijn de fijne stoelen uit de 5- en ook de 3 serie. Het lijkt wel of autofabrikanten denken dat in de kleinere modellen ook kleinere mensen rijden”, knipoogt een 225xe Active Tourer-rijder. Ook deze 220i-rijder is enthousiast-met-kanttekening. “De stoelen zitten prima. Ik heb de sportstoelen vanwege de uitschuifbare zitting, zodat ik met m'n bijna 2 meter nog steeds ondersteuning van m'n bovenbenen heb. Ik ben niet alleen lang maar ook breed, dat past maar net tussen de prominent aanwezige zijwangen.”

Rijden met de 2-serie Tourer

Busje of niet, als het om rijden gaat heeft BMW een naam hoog te houden. Afgaand op de reviews lijkt dat gelukt. “De auto ligt zeer goed op de weg” schrijft een 218d-rijder van het eerste uur. “De besturing is direct en geeft voldoende informatie door. Op de snelweg wat mij betreft zelfs iets te veel, maar dat schijnt BMW-eigen te zijn. Ook bij hogere snelheden blijft de auto zeer stabiel. Bochtgedrag is uitstekend, zeker voor een dergelijk hoog model.

Ook een plug-in hybride 225xe Active Tourer krijgt een enthousiaste recensie. “Allereerst viel me op hoe strak en scherp deze versie van de Tourer stuurt! Echt fantastisch voor een wagen die zo'n 1.700 kg op de weegschaal brengt. Vergeleken met de Mercedes C350 e die ik een half jaar mocht rijden is een flitsende baanwissel of een scherpe bocht opeens kinderspel.” Dat blijkt ook een keerzijde te hebben, geeft hij aan. “Het onderstel is hard geveerd maar niet oncomfortabel. Alleen op korte richels kan het wat slaan.”

Bij de BMW 2-serie Tourer moet er meer gewicht in het gareel gehouden worden, wat vraagt om een andere onderstelafstemming. Het lijkt of BMW daarin goed geslaagd is. “Wegligging is beter tot zelfs een stuk beter dan de Active Tourer”, schrijft een 216d-rijder met vergelijkingsmateriaal. “Tijdens de vakantie had ik heel veel lol wanneer ik alleen in de auto zat om even snel boodschappen te doen. Leuk al die bergweggetjes. De BMW-genen zijn dan zeer goed aanwezig.” “De wegligging bevalt uitstekend en nodigt soms uit tot een sportiever rijgedrag dan dat je van een familieauto zou verwachten”, beaamt een andere 216d Gran Tourer-chauffeur.

Een nadeel dat veel eigenaren in hun review aanstippen zijn grote dode hoeken, veroorzaakt door de A-stijlen. “Al een paar keer een bijna-aanrijding gehad op rotondes en afslagen”, schrijft een van hen.

Hoe doen de driecilinders het?

Onder de motorkappen van veel BMW 2-serie Tourers ligt een driecilinder motor. Zowel de 214d als 216d-diesels zijn voorzien van een 1,5-liter motor met drie cilinders, net als de 216i en 218i benzinemotoren. De instapdiesel met 94 pk zal vrij zeldzaam zijn. Hij komt in ieder geval niet voor in de door ons uitgelichte reviews, maar voor de 116 pk sterke 216d werd regelmatig gekozen.

“De prestaties zijn natuurlijk niet enorm voor een driecilinder, maar eigenlijk best prima voor het vlakke Nederland” schrijft een eigenaar van zo’n 216d Active Tourer. “De auto loopt zonder al te veel moeite 140 -150 km/h. Het lijkt dan nog sneller te kunnen ook.” “Zeer stille motor en een versnellingsbak met groot bereik”, schrijft een andere 216d-rijder. Hij vervolgt: “Het is goed dat er een schakelindicator in dashboard zit want door het ontbreken van motorgeluid vergeet ik regelmatig (op) te schakelen.” Het lijkt erop dat BMW het geluid van zelfs een driecilinder diesel erg goed kan isoleren.

Ook de benzinemotor oogst vooral lof. “De driecilinder is minder krachtig dan het 2.0 TFSI-blok dat ik gewend was, maar de combinatie van deze motor met de zestrapsautomaat rijdt echt voortreffelijk!” jubelt een tevreden 218i Gran Tourer-rijder. “Collega´s geloven als ze meerijden niet dat het een driecilinder is.” Wie benieuwd is naar het verbruik van de motoren schreven we eerder een artikel, gebaseerd op data uit de AutoWeek Verbruiksmonitor: praktijkverbruik BMW 2-serie Tourer.

Onderhoud, storingen en irritaties

Nu we het toch over motoren hebben, één 218i-rijder had bijzonder veel pech: “Nadat de garage een koude start van mijn 218i had meegemaakt kwam de conclusie dat de krukas te veel axiale speling had. De speling was dermate groot dat reparatie niet meer mogelijk was en het motorblok bij 36.000 km onder garantie vervangen moest worden.”

Dit betreft meteen de grootste reparatie waar eigenaren van een BMW 2-serie Tourer reppen. Het betekent niet dat de auto foutloos is. “Heb twee maanden geleden stilgestaan langs de snelweg, door een koelslang die door verhitting weggesmolten was”, schrijft een 218d-rijder in 2016. Daarna ging het lange tijd goed, en na twee jaar wordt de balans opgemaakt. “Elektronische handrem stuk, bodemplaat los en de afstandsbediening van de sleutel deed het net meer.”

De bestuurder van een 216d heeft te kampen met onregelmatig starten en de carkit was van het weigerachtige type. Desondanks is de eigenaar erg over de auto te spreken. “De BMW heeft door de bank genomen weinig verkeerd gedaan, op een twijfelachtig audio/navigatiesysteem na. Ja, er waren wat krakende geluiden uit de stoelleuning aan het begin van zijn leven. En ja, hij heeft een tijdje gebokt bij het starten. Maar beide euvels zijn vanzelf overgegaan. Bovendien stond daar zo belachelijk veel rijplezier - in het prima meubilair - tegenover, dat de balans voor mij overduidelijk positief is.”

Dat laatste is ook wat ons bijblijft na het doornemen van de gebruikersreviews. De BMW 2-serie Tourer blijkt in de praktijk behoorlijk goed. Hoewel het geen onvervalste MPV is qua gebruiksmogelijkheden is hij voldoende ruim, zijn rijders tevreden over de (sport)stoelen en het weggedrag. De techniek is niet foutloos, maar eigenaren lopen niet tegen structurele problemen aan. Het lijkt er dus op dat deze voorwielaangedreven MPV niet alleen een gewaagde, maar ook een geslaagde zet is geweest.