Na 10 jaar is het over en uit voor de Audi Q2. Audi’s compacte crossover is sinds begin dit jaar alleen nog uit voorraad te bestellen. Zo populair als zijn Volkswagen-broer, de Volkswagen T-Roc, werd de Q2 niet: er werden nog geen 10.000 exemplaren verkocht. Maar is dat terecht? Aan de hand van de gebruikersreviews op deze site onderzoeken we wat, volgens de Audi-rijders zelf, de sterke en zwakke punten van de Audi Q2 zijn.

De Audi Q2 is dus alleen uit voorraad te bestellen. Het prijskaartje begint dan bij €42.590. Zoals een reviewer samenvat: “Hij is niet goedkoop.” Tweedehands valt er veel te kiezen en is de prijs ook een stuk lager. Voor een vroeg exemplaar met nog net geen 200.000 km op de teller ben je zo’n 11 mille kwijt. Jongere Q2’s met lagere kilometerstanden zijn – vanzelfsprekend – prijziger. Een vier jaar oude Q2 met een kilometerstand van zo’n 50.000 ben je ruim €20.000 kwijt. Er staan meer dan 500 occasions op ons occasionplatform. Kortom: de keuze is reuze.

Groot motorenaanbod

De Audi is met meerdere aandrijflijnen leverbaar geweest. Voor de facelift waren er zowel diesel- als benzinemotoren verkrijgbaar. De kleinst leverbare motor was de 1.0 TFSI, goed voor een vermogen van 116 pk. De Q2 was ook leverbaar met een 150 pk sterke een 1.4 in het vooronder. Deze motoren waren zowel in combinatie met een handgeschakelde zesbak, als een DSG-automaat te verkrijgen. Dan was er nog een tweeliter-blok, goed voor 190 pk. Q2’s met deze motor waren altijd quattro’s. De topversie, de SQ2, was voorzien van een 300 pk, tweeliter viercilinder. De twee laatstgenoemde motoren waren altijd gekoppeld aan een automaat.

Er was ook een breed scala aan diesels te verkrijgen. Zo was er een 1.6 TDI en twee verschillende 2.0 TDI’s. Deze motoren waren goed voor respectievelijk 116 pk, 150 pk en 190 pk. Voor de dieselmotoren geldt dat alleen de 116-pk versie met een handbak te bestellen was, de rest is voorzien van een automatische versnellingsbak.

“Zuinig, stil en vlot genoeg”

De meeste reviewers zijn in het bezit van een Q2 met een 1,4-liter benzinemotor. Vrijwel alle beoordelaars zijn positief over dit motorblok. “De relatieve lichte motor met slechts 150 pk is voldoende”, laat een Q2-rijder weten. “De 1.4 motor is in Nederland voldoende snel en versnellen tijdens invoegen/inhalen gaat de motor ook goed af”, schrijft een gebruiker, die de Audi ook tot het uiterste heeft gedreven op de Duitse snelweg. Dat ging zo: “Ondanks de lichte motor kan deze goed meekomen op de autobahn. Boven de 160 km/h moet je wat geduld hebben, maar dat rijden we toch niet dagelijks.” Een ander schrijft: “Erg zuinig, zeer stil, meer dan vlot genoeg en een zeer fijne automaat.” Het verbruik heeft meerdere Q2-rijders positief verrast. Zo schrijft de eigenaar van een Q2 met automaat: “Ik rijd op de snelweg bij 120 km/h zo'n 1 op 17 en dat vind ik erg acceptabel voor zo'n type auto.” Een ander laat weten: “Het opvallendst is met name het lage verbruik. Na circa 3000 km is het gemiddelde verbruik 1 op 16,4. Vorige week een ritje van zo’n 65 km gedaan tegen 1 op 20.”

Met de 1.0 TFSI is deze reviewschrijver ook zuinig onderweg: “Over 6.500 km zit ik nu aan een verbruik van 6,2 l/100 km (1 op 16,1). Dit is hoofdzakelijk snelweg. Wanneer je veel stad en landwegen neemt kan je toch de 5,5l/100km (1 op 18,2) bereiken.” Wel merkt diezelfde Q2-rijder dat de bescheiden 116 pk, soms een belemmering is: “Uiteindelijk is de driecilinder voldoende voor dagelijks verkeer, dit komt ook dankzij 200 Nm aan koppel wat best veel is voor zo een kleine motor. Ik merk echter dat deze motor niet veel over heeft, wanneer je bijvoorbeeld met vier personen en bagage onderweg bent. Dan krijgt de motor het lastig en merk je dit echt wel in de prestaties.” Daar heeft de SQ2, met zijn 300 pk geen last van: “De auto rijdt heerlijk, de 300 pk laten fijn van zich horen via de 4 uitlaatpijpen zonder te aso over te komen. Op bochtige wegen door de heuvels van Denemarken het rij gedrag al eens getest en dat viel beslist niet tegen.”

Voor de caravanbezitters heeft deze recensent goed nieuws: “De afgelopen maand hebben we rondgereden in de Dordogne met een caravan achter de Q2. Dit is een Eriba Feeling 425, max. gewicht 1.400 kg. Wij hadden de caravan beladen tot ongeveer 1.260 kg.

De Audi Q2 heeft geen enkele moeite met deze caravan gehad.”

Stug doch comfortabel

Ook deze reviewer waardeert het stuurgevoel in de bocht: “Hij stuurt strak, dat komt ook door de 235-brede velgen verwacht ik, maar toch niet te stug. Al met al ben ik positief.” Een ander schrijft: “Een auto waarmee je comfortabel en vlot kan rijden en ook een beetje mee kan scheuren als je wil.” Deze Q2-rijder vergelijkt zijn auto met zijn vorige Peugeot: “De auto rijdt wel wat aan de stugge kant maar dat is waarschijnlijk ook omdat mijn 308 comfortabeler reed.” Deze reviewer merkt wel dat de Audi wat overhelt: “Zeker in bochten merk je dat de Q2 meer overhelt.”

“De ruimte is oké”

De Audi Q2 is met zijn wielbasis van 2,6 meter behoorlijk compact. Toch kun je ook personen op de achterbank vervoeren, aldus deze Q2-rijder: “De meeste gasten konden ook prima achterin zitten, dus het formaat voor mij persoonlijk was prima.” Op de achterbank kun je prima twee personen meenemen, schrijven deze reviewers: “Ook de ruimte vanbinnen is oké. De achterbank is ruim genoeg om comfortabel er met twee personen te zitten. De kofferbakruimte is vrij standaard.” De ander maakt een vergelijking met een Ford Focus: “De binnenruimte is gelijkwaardig aan de Focus en toereikend voor twee personen. De kofferbak is zelfs groter ondanks de kortere buitenmaat.” Een ander schrijft bondig over de 405 liter grote achterbak: “Ruim voldoende kofferbak.” “De achterbak wordt steeds omschreven als 'klein' maar bij nader inzien kan je de bodemplaat eruit halen en lager erin schuiven zodat de achterbak groter (dieper) wordt”, beschrijft een Q2-rijder.

Het interieur van de Audi Q2 komt grotendeels overeen met dat van de Audi A3. Dat bevalt deze Q2-rijder goed: “Verder is de wagen erg netjes afgewerkt en verbazingwekkend stil vanbinnen. Ik merkte toch wel degelijk een kwaliteitsverschil tussen deze Q2 en de Toyota Auris.” Deze reviewer is eveneens lovend: “De kwaliteit van het interieur is uitstekend, geen rammeltjes of kraakjes.” De ergonomie valt ook in de smaak: “Prima geluidsinstallatie, stoelen, centrale draaiknop en veel meer handigheden.” “Hele fijne navigatie met nog fijnere bediening met dat draaiwiel met touchbediening bij de armsteun”, schrijft een ander.Het valt deze reviewer wel op dat vrij basale functies niet standaard zijn: “Zelfs een automatisch dimmende binnenspiegel ontbreekt, dat verwacht je niet.”

Stoelen: een kwestie van smaak

“Je kan echt wel merken dat je veel meer kwaliteit hebt want werkelijk overal is over nagedacht en het zijn de kleine dingen die het doen. Kortom, een heel fijne auto waarvan de stoelen ook heel prettig zitten”, schrijft de eigenaar van een Q2 35 TFSI. Een ander is ook blij met de zetels: “Stoelen zijn natuurlijk erg persoonlijk, maar deze zaten mij als gegoten. Voorheen konden ritjes niet langer dan twee uur duren voordat ik even moest uitstappen, maar in de Audi heb ik nooit last van mijn rug gehad.” Zelfs iemand die de goede stoelen van Volvo gewend is, kan de sportstoelen van Audi waarderen: “De sportstoelen zitten geweldig, heel wat anders dan de toch ook goede stoelen in de Volvo's die ik hiervoor reed.” Niet iedereen is even tevreden: “De A3 had geen lendesteun, deze wel. Allebei waren S-line sportstoelen en toch vind ik ze niet denderend. Voornamelijk de zijdelingse steun is nagenoeg nihil.” Dezelfde reviewer nuanceert: “Maar het moet gezegd worden, ook na tien uur rijden heb ik geen centje pijn. Dus wellicht is het enkel de zijdelingse steun die voor mij wat te ruim bemeten is.”

Rijhulpsystemen en betrouwbaarheid

Hoewel de Q2 in feite al een tien jaar oude auto is zijn er (tegen meerprijs) tal van rijhulpen beschikbaar voor de auto. Eén reviewer heeft daarover uitgebreid zijn mening gedeeld: “Over de adaptieve cruisecontrol ben ik nog steeds niet helemaal uit of ik dat nu wel of niet een verbetering vind. Ja, het werkt perfect, en op een éénbaansweg werkt het prettig, maar op de snelweg komt het toch nog wel eens voor dat de auto ineens op de rem gaat staan.” Over de verkeersborddetectie schrijft hij: “Leuke gadget, niet echt heel noodzakelijk. Vaak kijk ik wel hoe hard je ergens mag als ik zelf een bord heb gemist. Zeker op wegen waar je 60 km/h mag maar eruitzien als een 80-weg is het nuttig. Op zichzelf zit hij er nooit naast behalve op de Nederlandse snelweg waar je 100 km/h en 130 km/h mag. Dat onderbord begrijpt hij niet.” Over grootlichtassistent, regensensor en lane-assist is de recensent zeer tevreden.

In de reviews valt weinig te lezen over mankementen, storingen of grote gebreken. Het wordt niet spannender dan een kapot lampje in de zonneklep. Je zou de Audi Q2, op basis van de gebruikersreviews, dus als een betrouwbare auto mogen beoordelen. Ben je benieuwd naar de mening van AutoWeek over deze Audi? Hier vind je alle tests van de Q2.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!