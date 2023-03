Voor Audi is de A3 een groot succes. Dat geldt nog eens extra voor de hier beschreven generatie 8V, die werd geleverd tussen 2012 en 2020. De auto werd aangeboden in verschillende carrosserievarianten en met een groot aantal motoren. 1,0-liter driecilinders, een 2,5-liter vijfcilinder turbo en alles ertussenin. Daarnaast zijn er diverse diesels, een plug-in hybride en zelfs een cng-variant. Maar waren deze Audi’s ook in staat om hun eigenaren te plezieren?

Audi had zijn zaakjes met de A3 destijds goed op orde. De verkoopcijfers, tot ruim 8.500 exemplaren in het jaar 2015, zijn mede te danken aan diverse fiscaalvriendelijke uitvoeringen. Zo werden de van aardgastanks voorziene A3 G-Tron en diverse dieseluitvoeringen enige tijd beloond met 14 procent bijtelling. Ook in de reviewsectie van AutoWeek.nl delen eigenaren van zulke aardgasauto’s hun ervaringen. De A3 G-Tron is altijd een vijfdeurs Sportback, maar deze generatie A3 is er ook als driedeurs hatchback, Cabriolet en Limousine.

Rijden met de Audi A3

Over het weggedrag van hun A3’s zijn de meeste eigenaren goed te spreken. “Het rijden met de A3 blijft een onverdeeld genoegen, zeker met het sportonderstel en de 18-inch wielen met 40-serie banden. Stevig, niet overdreven hard en zeker niet oncomfortabel”, schrijft de eigenaar van een 115 pk sterke Cabriolet. De Belgische bestuurder van een 1.6 TDI schrijft: “Het is een zaligheid om mee te rijden. Het is zeer stil binnen, zelfs tegen zijn topsnelheid aan. Vering is soms wat stug.” Zijn kanttekening, als hij na 154.000 kilometer de balans opmaakt, luidt als volgt. “Sportief is de wagen zeker niet, dus houd daar eventueel rekening mee.”

Wie kiest voor een S-line sportonderstel krijgt te maken met een aanzienlijk stevigere auto. “In het begin moest ik erg wennen aan het S-line onderstel”, aldus een bestuurder die hiervoor koos. “Inmiddels ben ik dit gewend en ervaar het onderstel niet als oncomfortabel.” Extra opletten is het bij drempels, ervaart een ander. “Het sportonderstel is binnen een bebouwde kom met drempels erg onprettig, je zal dan ook vooraf goed moeten afremmen.”

De A3 e-tron is met zijn plug-in hybride aandrijflijn weliswaar snel, een stuurmansauto is het volgens deze eigenaar niet. “De wegligging is zeer stabiel maar de auto nodigt niet uit tot hoeken. Daar is hij te zwaar voor en de remmen krijgen het dan moeilijk.” Over de aandrijflijnen zelf is men goed te spreken, ook de S Tronic-automaat met dubbele koppeling doet zijn werk naar behoren. “De heerlijk schakelende automaat kiest altijd zonder twijfel het juiste verzet, waardoor je mede door de stilte in het interieur al snel te hard rijdt als je niet op je teller kijkt.”

Alternatieve aandrijflijnen

De bijzonderste A3 is zonder twijfel de g-tron, voorzien van aardgastanks. Wat je daarvan merkt? “Tot nu toe, na 7.500 km, moet ik toegeven dat je het verschil tussen cng en benzine niet voelt aan het rijden. Hooguit reageert de motor iets later op het gaspedaal. Zelfs het overschakelen van cng naar benzine als het gas op is voel je níet”, schrijft de eigenaar van zo’n gasauto enthousiast.

Bestuurders van de g-tron rijden gemiddeld zo’n 250 tot 325 km op een volle tank met 15 kilogram aardgas. Ook voor eigenaren van de plug-in hybride e-tron is actieradius iets om rekening mee te houden, want de benzinetank is relatief klein. Een tekortkoming waar een eigenaar na 156.000 kilometer nog niet aan heeft kunnen wennen. “35 liter is echt te weinig, ondanks regelmatig laden, want verhouding benzinemotor/elektrisch is 55%/45% over de gehele looptijd.”

Ruimte aan boord

Duitse premiumauto’s mogen misschien bekend staan als relatief krap, voor de A3 gaat die vlieger niet op. “Pas geleden met vier volwassenen in de auto gezeten waarvan de kleinste 1,85 meter lang was. Dan is het voor de voorste inzittenden wat inschikken”, schrijft de bestuurder van een A3 Sportback e-tron, “maar dat is prima te doen.”

Minder goed gesteld is het met de bereikbaarheid van de laadruimte bij de A3 Limousine, waar zaken als een kinderwagen moeilijk in te passen zijn. “In april 2019 heb ik de auto ingeruild op een Audi A5 Sportback”, schrijft de voormalige eigenaar van zo’n sedan. “Ik heb met zeer veel plezier in de A3 Limousine gereden, maar ik wilde meer ruimte en een kofferbak die beter toegankelijk is in verband met de verwachte komst van een kind.” Niet alleen deze A3 Limousine moet wijken voor gezinsuitbreiding, ook een A3 Sportback e-tron blijkt niet ruim genoeg om een grote kinderwagen te herbergen.

Interieur en MMI-systeem

Audi’s stonden, zeker in de beschreven periode, bekend om de fraai afgewerkte interieurs. Deze generatie A3 is daarop geen uitzondering, volgens de eigenaar van een e-tron uit 2015 die eerder een Ford Focus reed. “De afwerking binnenin is ook duidelijk van een veel hoger niveau dan we gewend waren, waarbij weinig plastic te vinden is en alles erg degelijk aanvoelt.” Het interieur is niet alleen fraai afgewerkt, de vormgeving valt eveneens in de smaak. “Absoluut een heel fijne werkplek hier in de e-tron. De afwerking is top, mooie materialen en ik vind ook de vormgeving mooi minimalistisch. Het multimediascherm kan in het dashboard worden geschoven en dat geeft een rustige aanblik.”

Nu we toch bij de multimedia zijn gearriveerd, hoe bevalt dat systeem? “Alle knoppen voelen prettig aan en zijn ook goed op de tast te vinden. Zonder je ogen op het knoppencluster te focussen verander je de radiozender, stel je de navigatie in of stel je de temperatuur bij. De druk-/draaiknop is daarin het belangrijkste, die bedien je bijna met je gedachten.” Dat vindt ook de eigenaar van een Limousine uit 2020, een van de laatste exemplaren van deze generatie: “De bediening t.o.v. het volledige touchscreen van mijn vorige VW Golf 8 blijft een verademing, het werkt gewoon heel fijn.”

Onderhoud en reparaties Audi A3

De A3’s met benzine- en dieselmotoren hebben een onderhoudsinterval van twee jaar of 30.000 kilometer. In de praktijk kan dit korter zijn, ervaart de eigenaar van een cabrio met 1.5 TFSI. “Ineens begint mijn dashboard dertig dagen af te tellen naar "Olieservice", terwijl in april de twee jaar (of 30.000 km) pas om is. Maar even gebeld, men zei dat dit aan mijn rijstijl lag…”

Voor de A3 g-tron is het onderhoudsinterval minder ruim, deze auto’s hebben elk jaar of 15.000 km verse olie nodig. “De A3 moet ieder jaar naar de garage voor o.a. het vervangen van de olie. De rekeningen hiervoor zijn, in vergelijking met mijn vorige auto’s, aan de hoge kant. De vierjaarlijkse keuring van de cng-tanks wordt door de Audi-dealer uitgevoerd.” Ook voor de plug-in hybride e-tron geldt een dergelijke onderhoudsinterval.

De motoren die Audi in deze generatie A3 gebruikt staan niet allemaal als probleemloos te boek. Dat ervaart ook de eigenaar van een 1.5 TFSI. “De betrouwbaarheid is niet slecht, maar ik heb al wel een aantal keer naar de garage gemoeten. Er is een probleem met de turbo geweest en hij moest een granulaatreiniging hebben. De kleppen waren pikzwart door koolafzetting.”

Tot zover de gebruikerservaringen van eigenaren en bestuurders van een Audi A3 8V. Overweeg je een auto van dit type aan te schaffen, bekijk dan ook zeker het occasion-aankoopadvies voor de Audi A3, inclusief technische toelichting.