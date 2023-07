Praktijkervaring Audi A1: dit vinden eigenaren van hun Mini-concurrent

Met de Audi A1 betrad het Duitse merk opnieuw het compacte segment. Na de opvallende A2 gooide het merk het nu over een veel hippere boeg: de A1 moest tegenwicht bieden aan de Mini. Niet met een opvallend laag gewicht of slimme vondsten, maar vooral met een naar Audi-begrippen uitgesproken design en een hoogwaardig Audi-interieur. Hoe ervaren eigenaren de eerste generatie Audi A1? We nemen een duik in hun reviews.

Eind 2007 toonde Audi de Metroproject Quattro aan het publiek, een duidelijke voorbode van wat later de A1 zou worden. Na lange tijd van opwarmen – of pappen en nathouden – maakte het publiek in 2010 eindelijk kennis met de compacte Audi op Volkswagen-basis. Want hoewel je het niet in één of zelfs twee oogopslagen ziet gaat er onder de A1 eigenlijk een Polo schuil. Ook de modalere T(F)SI-motoren zijn grotendeels bekend uit dit model. Dat maakt de Audi A1 in principe tot een voorwielaangedreven auto is. Uitzondering daarop zijn de Audi A1 quattro (256 pk) en Audi S1 (231 pk). Hoewel de A1 werd aangekondigd als driedeurs onthulde Audi even later een vijfdeursvariant, Audi A1 Sportback genaamd.

Hoe rijdt de Audi A1?

Anders dan bij voorganger A2 lag de nadruk dus niet op efficiënt ruimtegebruik. Concurrent Mini staat bekend als een dynamisch rijdende wagen, hoe heeft Audi daar een draai aan gegeven? “De auto stuurt strak, ligt lekker op de weg en kan makkelijk andere auto’s bijhouden”, schrijft de eigenaar van een 86 pk sterke Audi A1 1.2 TFSI. “Voor zo'n kleine auto is het comfort beter dan we dachten! Het onderstel is niet te hard, en de 17 inch velgen maken het comfort er zeker niet minder”, vult een andere 1.2 TFSI-rijder aan.

Een ander heeft er een andere kijk op, al heeft dat ook met een gekozen optie te maken. “Iets waar ik al een beetje mijn hart voor vast hield was het sportonderstel”, schrijft de bestuurder van een A1 1.0 TFSI uit 2015. “Dit onderstel komt het comfort niet ten goede, zeker niet voor de bijrijders achterin. Die vliegen bijna door het dak als je te hard over een drempel rijdt. Ook tijdens lange ritten voel je elk hobbeltje in het wegdek, wat op den duur kan gaan irriteren voor de bijrijders.”

De eigenaar van een A1 1.2 TFSI Attraction Pro Line Business uit 2015 maakt zelf de vergelijking met een Mini: “De besturing is té afstandelijk. Ben benieuwd hoe dat bij de faceliftversie is, daar is de besturing aangepast. Nu voel je te weinig wat je aan het doen bent. Een Mini geeft bijvoorbeeld veel meer feedback. Ook vind ik de demping wel erg hard, terwijl de vering prima in balans is. Mogelijk wordt dat versterkt door de relatief platte 17" V-spaak wielen met Continental-banden?”

Het stugge onderstel wordt regelmatig als nadeel genoemd, een belangrijk pluspunt blijkt de rust aan boord. Motorgeluiden blijven op de achtergrond en tot 120 km/u geldt hetzelfde voor wind- en bandengeluid. Ook over de 86 pk sterke 1.2 TFSI is men erg goed te spreken. Eigenaren hebben zonder uitzondering het gevoel over meer trekkracht en vermogen te beschikken, pas op hogere snelheden merkt men dat het hier om een vrij bescheiden krachtbron gaat.

Interieurruimte Audi A1

De A1 stamt uit de tijd dat Audi echt indruk maakte met interieurafwerking. Of de A1 hier ook van profiteerde? En of. “Als je instapt heb je van doen met een volwassen auto, zowel qua meubilair als inrichting maakt de A1 een goede indruk”, aldus een eigenaar van het eerste uur. “Alle materialen maken een hoogwaardige indruk, dus ook in de kleinste versie maakt Audi haar premiumklasse helemaal waar”, voegt hij toe. Een ander vergelijkt hem met een Volkswagen Golf 7 en komt tot de volgende conclusie: “Zowel de materiaalkeuze als afwerking in de Audi A1 is op veel gebieden beter. Zoals bijvoorbeeld de knoppen van de klimaatregeling van aluminium, ongezien in deze klasse.”

Wat ruimte betreft zijn de ervaringen sterk afhankelijk van waar in de auto je plaatsneemt. “Voor de bestuurder en de passagier is het voorin zeer goed vertoeven. Aan beenruimte is geen gebrek en het voelt allemaal erg ruimtelijk aan”, aldus de eigenaar van een vijfdeurs Audi A1 Sportback. “Het is voorin vergelijkbaar met een Audi A3 of een Mercedes A-Klasse. De ruimte voor de achterpassagiers is iets minder goed voor elkaar. Het is qua been- en hoofdruimte erg behelpen als je langer bent dan 1,75. Ik kom namelijk met mijn 1,75 meter net niet tegen het plafond aan en heb nauwelijks beenruimte over.” Kortom, wat ruimte betreft is de A1 zeker wél aan een Mini gewaagd.

Hoe zitten de stoelen?

De Audi A1 is, zoals ’t een Duitse premiumauto betaamt, leverbaar met verschillende soorten stoelen. De volgende eigenaar had liever sportstoelen gehad, maar dat was in combinatie met de gekozen uitvoering niet mogelijk. Toch is hij uiteindelijk tevreden met de standaardexemplaren. “De stoelen zijn prima, goed verstelbaar en bieden voldoende steun. De hoofdsteunen zijn ook voor langere mensen toereikend, dit zie je in dit segment wel eens anders”, schrijft hij. Niet voor iedereen is het zo’n genot: “Als ik dan toch een nadeel moet noemen zijn het wel de stoelen”, schrijft een ander. “Zodra ik langer dan 1,5 uur in de auto zit krijg ik last van mijn onderrug vanwege de té beperkte verstelmogelijkheden.”

Dan de sportievere zetels, waarover een 1.0 TFSI-rijder erg enthousiast is: “Het comfort en de vormgeving van de sportstoelen zijn subliem. De sportstoelen zijn voorzien van onder meer tweevoudig instelbare lendensteunen. En van dikkere zijwangen, die voor extra comfort zorgen tijdens het nemen van bochten.” Toch ontbreekt er volgens een ander nog iets aan deze stoelen: een verlengbare zitting. “De S-line zetels zitten als gegoten, toch zou ik meer steun voor mijn onderbenen gewenst hebben, door middel van een uittrekbaar gedeelte.”

Audi A1: Betrouwbaarheid en irritaties

De eerste generatie Audi A1 is al wat ouder. We kunnen dus een completer beeld krijgen van de betrouwbaarheid en échte kwaliteit. Op dat gebied doet de Audi A1 het niet onaardig, al maken opvallend veel eigenaren melding van kraakjes en rammels in het interieur. “Ben ik echt niet gewend van Audi, maar deze auto heeft meerdere kraken die zich vrijwel continu laten horen, en helaas nog niet is opgelost”, aldus een wat teleurgestelde Audirijder. “Vooral ’s morgens, het eerste half uur, rammelt er onder in het dashboard heel duidelijk iets.”

Daarnaast staan de 1,2 en 1,4-liter TFSI-motoren bekend om problemen met de distributieketting. Ook de Audi A1 is niet van deze problemen gevrijwaard, al meldt lang niet elke eigenaar problemen. Deze eigenaar doet dat wel, en al binnen 30.000 kilometer: “Inmiddels is vorig jaar de beruchte ketting onder garantie vervangen. Hoorde enkele keren bij een koude start een ratelgeluid en dan weet je genoeg.” Dat niet elke tik te herleiden is tot de distributieketting bewijst het verhaal van deze 1.4 TFSI-rijder: “De A1 heeft één keer een reparatie gehad. Plotseling ontstond er een tikkend geluid bij het stationair draaien, wat in de auto hoorbaar was. Bleek dat de brandstofleiding tegen iets aan tikte. De brandstofleiding is toen vervangen.” Bij zijn auto is bij 140.000 kilometer tevens de aircocompressor vervangen, maar een kettingprobleem was niet aan de orde.

Minder geluk had de eigenaar die een gebruikte A1 1.4 TFSI met 147.000 kilometer op de teller kocht. Voordat de A1 helemaal naar wens was zijn onder meer de distributieketting, turbo en koppeling vervangen, maar inmiddels heeft de auto ruim 200.000 kilometer afgelegd.

Met de A1 gooide Audi het over een andere boeg: het is een kleine auto met, zo blijkt, grote eigenschappen. Zolang je tenminste voorin zit. Niet alleen de vormgeving is naar Audi-begrippen uitgesproken, ook het rijden – en met name het stevige onderstel – blijkt smaakgevoelig. Hoewel de vormgeving en het interieur van de auto in de smaak vallen melden gebruikers ook kleine irritaties in de vorm van rammeltjes en kraakjes. Grotere technische aandachtspunten hebben met name betrekking op de 1.2 en 1.4 TFSI-motoren. Mocht je een gebruikte Audi A1 overwegen, controleer dan goed of het euvel bij deze motor is verholpen en lees ook zeker het AutoWeek Aankoopadvies van de Audi A1.