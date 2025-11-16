De Alfa Romeo Tonale is sinds 2022 op de markt. Het was toen de eerste nieuwe Alfa Romeo in vijf jaar. Of Alfa Romeo destijds een auto heeft gebouwd waar die eigenaren tevreden stemt, onderzoeken we aan de hand van de gebruikersreviews van de Tonale-rijders.

Laten we bij de eerste indruk beginnen: het uiterlijk. Toch een zeer belangrijk verkooppunt bij Alfa Romeo’s. Volgens deze eigenaar, zit dat ook na een half jaar, wel goed: “De wow-factor is zeker nog erg prominent aanwezig: iedere keer dat ik uitstap en de auto afsluit, kijk ik hem standaard na. ‘Verde Montreal’ is echt een eyecatcher en ik krijg dan ook regelmatig bijval van mensen die het een prachtige kleur vinden.” Deze Tonale-rijder heeft een minder opvallende lak gekozen, maar is desalniettemin gecharmeerd van het uiterlijk: “Blijf het een mooi model vinden, vooral in het wit.” Het uiterlijk van de Tonale is sinds kort wel iets gewijzigd. Het model kreeg onlangs een facelift.

Zonder aarzelen door de bochten

Naast hun uiterlijke kenmerken zijn ook de rijeigenschappen van Alfa Romeo’s befaamd. De vraag is of ze dat stempel ook op de 4,53 meter lange SUV kunnen drukken. Deze reviewer die in een 1.810 kilogram zware hybride Tonale rijdt, vindt dat Alfa er bij de Tonale in geslaagd is: “De wegligging is zoals ik altijd heb kunnen ervaren bij Alfa: vast op de weg, snel en zonder aarzelen door de bochten, sportief en lichtvoetig.” “Het onderstel is erg goed. Klaverbladen vliegen onder je door en ook korte rotondes neemt de Tonale snel en vlak”, valt een andere Tonale-rijder hem bij. Een reviewer die voorheen een Mazda CX-5 reed, merkt de sportieve inborst van Alfa Romeo: “Laat het me zo stellen, mijn Mazda CX-5 had ook een goede wegligging, doch dat was meer een goede loebas met totaal geen sportieve inslag, de Alfa daarentegen is snediger en lichtvoetiger, meer zoals een lichte wendbare jachthond!” Ook op hoge snelheid wekt de Alfa Romeo vertrouwen, constateerde een reviewer bij het aantikken van de topsnelheid (180 km/h) op de autobahn: “Wat mij opviel is dat hij als een kluis op de weg ligt. Hij blijft strak en precies rijden.”

We kunnen wel concluderen dat de Tonale-rijders hun auto qua onderstel dus een echte Alfa Romeo vinden.

Alfa Romeo’s eerste hybride

De Tonale is, als we de drie Alfa Romeo Ibrida’s uit de jaren 80 even buiten beschouwing laten, de eerste hybride van het Italiaanse merk. Alfa Romeo leverde meteen twee soorten hybrides. Er stond zowel een plug-in als een mild-hybride in de brochure van de Tonale. De mild-hybride was er in twee smaken. Er was een versie van 160 pk en een variant met 130 pk. Als plug-in hybride had de Tonale met 280 pk wat meer vermogen.

Sinds de meest facelift valt er veel minder te kiezen. De Tonale is er alleen nog maar als 270 pk sterke plug-in hybride.

Wil je toch graag een mild-hybride? Kijk dan zeker even tussen de occasions op onze website.

De minst sterke motor is aan de zwakke kant, schrijft deze Tonale-rijder: “130 pk is eigenlijk te weinig, je moet er echt flink aan trekken.” Een ander meldt dat zijn instapper 'in de normale stand veel te tam aan voelt': “Een snelle auto is het niet. Zo simpel is het”, wordt nuchter geconcludeerd.

De Tonale is uitgerust met Alfa’s DNA-knop. Daarmee kun je de rijmodus aanpassen. Je hebt keuze uit ‘Dynamic’, ‘Normal’ en ‘Advanced’. De D-stand is het sportiefst en voor de meeste reviewers, die een Tonale met 130 pk hebben, de voorkeur-stand: “De verbrandingsmotor draait nu constant mee en wordt aangevuld met het elektrische vermogen. Hierdoor rijdt de Tonale al een stuk prettiger.” Een andere reviewer schrijft: “Als je hem in D zet, dan is er direct veel meer rijplezier en wordt het een levendige motor die ook lekker fel optrekt en aanvoelt. Het elektrische gedeelte is dan ook standaard uitgeschakeld zodra de auto in D staat. Zowaar is een licht sportief uitlaatgeluid waarneembaar in deze stand.”

Een vermogen van 280 pk lijkt meer in de smaak te vallen: “De aandrijflijn vind ik heel goed, natuurlijk vooral in de stand Dynamisch.” Deze plug-in rijder legt haarfijn uit hoe de drie standen de aandrijflijn beïnvloeden: “(A) Puur elektrisch kalm en met net genoeg vermogen om normaal mee te komen in het verkeer. In de hybride stand (N) gericht op zuinigheid en geneigd vroeg op te schakelen. In de stand D in principe altijd vierwielaangedreven, hogere toeren draaiend, heel direct reagerend op gas- en rempedaal, en fel.”

Hoe de 150 pk sterke mild-hybride presteert, kunnen we helaas niet melden, omdat niemand daarover een review heeft geschreven.

'Met de zuinigheid valt het zeker niet tegen'

Je kunt dus best wel veel kanten op en dat zie je ook terug in het verbruik van de Tonale. Deze mild-hybride rijder valt het verbruik alles mee: “De zuinigheid valt mij zeker niet tegen. Het lukt mij regelmatig om ongeveer 750 á 800 kilometer op een volle tank te rijden.” Daarbij moeten we wel vermelden dat de bestuurder zijn Tonale regelmatig verwent door E10 te tanken. Daarmee wordt een verbruik van 1 op 15 á 1 op 16 gerealiseerd. Een ander heeft nog wel iets in gedachte om het verbruik, wat nu rond de 1 op 15 ligt, te drukken: “Een chipkuurtje van Savali zou hem veel goeds doen, verwacht ik.”

Met de plug-in hybride kun je volgens de WLTP 69 kilometer elektrisch afleggen. Deze Tonale-rijder haalt dat bijna: “In de Advanced Efficiency mode kan ik rustig 60 kilometer puur elektrisch rijden. In de winter wordt dat wel minder.” Veel elektrisch rijden kan een zuinig verbruik opleveren: “Ik rijd veel in de N stand, dus de korte stukken gaan bijna allemaal elektrisch. Gemiddeld dus nu rond de 1 op 30.”

Tijdens het elektrisch rijden springt de benzinemotor soms bij en dat gaat niet zo soepel schrijven de reviewers: “Wat wel blijft is de schok bij het inschakelen van de benzinemotor bij het elektrische rijden. Misschien ook nog gewenning nodig om dit soepel te kunnen opvangen met meer of minder gas te geven”, nuanceert een van de reviewers.

Kofferbakruimte

De Tonale is dan wel leuk om te rijden, maar is hij ook nog een beetje praktisch? De kofferbakruimte van de mild-hybride meet een inhoud van 500 liter. Bij de plug-in hybride neemt de vermogenselektronica de nodige kofferbakruimte in beslag , waardoor er nog maar 385 liter overblijft. De 500 liter kofferbak is groot genoeg voor een muzikant, blijkt uit onderzoek van deze reviewschrijver: “De ultieme vuurproef waarop ik mijn auto's uitkies: het inladen van mijn muziekinstrumenten plus apparatuur. Als deze test zou falen, dan zou de Tonale zijn afgevallen. Lichtelijk zenuwachtig laadde ik mijn grootste koffer in en … het past!”

Stoelen in alle standen te verstellen

Heb je alles ingeladen en ga je rijden? Goed nieuws: volgens de Alfisti is het goed toeven op de bestuurdersstoel. “Meteen een fijne zitpositie kunnen vinden, en door het alcantara glijd je ook minder over het zitvlak. De stoelen zouden best wat kort kunnen zijn, maar ik voel daar gelukkig niets van”, schrijft een 1.90 meter lange bestuurder, die in het bezit is van een Tonale Edizione Speciale. Een andere reviewer heeft geen alcantara, maar gladde leren stoelen. Hij vindt de stoelen fijn, maar: "Ze zijn wat plat, waardoor je in een snellere bocht wat meer moeite moet doen om op je plek te blijven.”

Ben je 1,95 of langer, dan zijn de stoelen net iets te klein. Volgens de reviewer is dat geen groot probleem: “Omdat je ze in alle standen elektrisch kan verstellen is het goed te doen.”

De interieurbeleving

Ga je zitten in de Tonale, dan kijk je uit over een dashboard met Alfa Romeo designelementen. “De klokken zijn typisch Alfa gevormd en ondergebracht in twee ronde kokers voorzien van fraaie digitale instrumenten die je met een druk op de rechter stuurhendel kan configureren naar je eigen smaak”, schrijft een reviewer.

Het materiaalgebruik van het dashboard valt in de smaak bij deze bestuurder die een Tonale in de Italiano uitvoering heeft: “Interieur is ook top, dashboard mooi afgewerkt met rode stiksels, mooie lederen stoelen.” Waar het dashboard uit mooie materialen bestaat, lijkt het toch alsof Alfa Romeo hier en daar moest bezuinigen: “De middenconsole en deuren zijn deels bekleed met wel erg goedkoop uitziend en voelend grijs plastic, dit doet afbreuk aan het hele premium karakter wat Alfa Romeo tegenwoordig wil aanhouden”, schrijft de berijder van een Tonale Edizione Special.

Bedieningsgemak op orde

Bedieningsgemak is van oudsher niet het sterkste punt van Alfa Romeo, toch zijn de meeste Tonale-rijders behoorlijk tevreden. Vooral de fysieke knoppen vallen in de smaak: “Onder het infosysteem bevindt zich een rij fysieke knoppen waarmee je de temperatuur links en rechts kunt regelen, de kracht van de aanjager, waarmee je de airco kunt bedienen en de voor- en achterruitverwarming kunt inschakelen. Wel zo fijn dat je niet voor alles je touchscreen moet induiken!” De Tonale ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto en is daarmee bij de tijd, merkt deze reviewer: “Telefoon draadloos koppelen en een wereld van apps gaat voor je open. Verder zijn cockpit en scherm heel scherp en werkt het systeem opvallend snel.” “Het scherm niet te groot waardoor je in een blik kunt zien wat je moet zien. Nooit vastlopers, draadloos Apple CarPlay werkt ook probleemloos”, stelt een andere reviewer vast.”

Rijhulpsystemen

De Alfa Romeo Tonale is net als zoveel moderne auto’s uitgerust met allerlei systemen die de bestuurder ondersteunen tijdens het rijden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van sensoren en camera’s die functioneren niet altijd onder bepaalde weersomstandigheden: “Nadeel blijft nog steeds bij laagstaande zon en regen, diverse veiligheidsdiensten uitvallen. Anno nu moet dit niet kunnen.”

Verder zijn de geluiden over de rijhulpsystemen wisselend. Deze Tonale-rijder vindt de cruisecontrol niet optimaal afgesteld: “Ik had graag ook nog een ‘normale’ niet radar-cruisecontrol gehad. Zelfs met het balkje het dichtst voor de auto geeft dat nog veel ruimte voor andere automobilisten om zich tussen mij en mijn voorganger te drukken en dat leidt weer tot een automatische remactie om het gat weer te laten groeien.” “Dat rijdt erg zenuwachtig”, vult een ander aan. Niet iedereen is negatief. Deze reviewer vindt de rijhulpsystemen niet te bemoeizuchtig, maar een welkome aanvulling: “Ingrepen volgen alleen wanneer het echt nodig is, in sommige situaties met een soort Tour de France-achtig toetergeluid waarschuwing.” Veel reviewers merken dat de ‘lane departure warning’ niet prettig is bij smallere 60-wegen of op wegen met brede fietsstroken. “Stuur je naar rechts voor een tegenligger, dan raak je de stippellijn van de fietsstrook en geeft de auto een rukje naar links, op de tegenligger af.”

Betrouwbaarheid

De Tonale ontkracht de clichés die bestaan over Alfa Romeo’s en betrouwbaarheid. Uit de reviews blijkt dat de Tonale tot op heden weinig serieuze gebreken vertoont. Vaak blijft het bij elektronisch leed, tweereviewers rapporteren over een motorstoringslampje, dat brandde door een kapotte sensor. Een andere reviewer heeft gedoe gehad met de achterklep van zijn Tonale. De achterklep sloot niet af en veroorzaakte een storingsmelding. Ook ervaarde deze bestuurder dat de auto schudde bij het accelereren. Hiervoor worden twee nieuwe aandrijfassen geïnstalleerd. Gelukkig voor de eigenaar viel dit wel onder de garantie.

Wat de redactie van AutoWeek van deze auto vindt, lees je in deze test van de gefacelifte Alfa Romeo Tonale.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!